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Южнокорейские бронетранспортеры К806 и К808 пошли в серию

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Южнокорейская армия закончила испытания новых отечественных бронетранспортеров К806 и К808. Испытания признаны успешными и обе боевые машины запускаются в серийное производство, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Южнокорейские бронетранспортеры К806 и К808 пошли в серию

Бронетранспортер К806


Оба бронетранспортера разработаны южнокорейской компанией Hyundai Rotem и предназначены для замены в армии гусеничных БМП K200 и K21. К806 с колесной формулой 6Х6 весит 16 тонн и предназначен для ведения разведывательных операций и защиты подразделений на марше.



Бронетранспортер К808


Двадцатитонные K808 имеют колесную формулу 8Х8 и предназначены для переброски десанта и действий на поле боя наряду с основными боевыми танками Южной Кореи.

Оба бронетранспортера являются амфибиями, на них установлены двигатели мощностью 430 л.с, позволяющие разгоняться по шоссе до 100 км/час. На бронемашины возможна установка различных модулей с пулемётно-ракетным вооружением, а также оснащение БТР пушками калибра 30, 90 и 120 мм.

Ранее сообщалось, что предварительный контракт на поставку в вооруженные силы Южной Кореи бронетранспортеров К806 и К808 был подписан в конце 2017 года. Согласно контракту, армия получит 500 бронетранспортеров K808 и 100 K806.
Использованы фотографии:
armyrecognition.com
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4 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:19
    0
    Еще два варианта бронегроба с высоким силуэтом! Мода такая, чтобы внутри экипаж и десант почти стояли? А то что по силуэту его видно аж за линией горизонта, и уж тем более узкий корпус, благодаря чему этот "опракидыш "на скорости легко будет ложится на бок, это мелочи? ??
    1. Ретвизан 8 Офлайн
      Ретвизан 8 Сегодня, 16:56
      0
      Я конечно не великий специалист, но у меня тоже сразу возник вопрос : не слишком ли большая "дурмашина" получилась?
      Сдаётся мне в реальных боевых действиях, потери таких "ящиков" будут весьма велики.
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:41
    +1
    ...предварительный контракт на поставку в вооруженные силы Южной Кореи бронетранспортеров К806 и К808 был подписан в конце 2017 года.
  3. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 16:58
    0
    Я бы назвал этот девайс : "праздник гранатометчика".))