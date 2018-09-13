ВВС США закупают дополнительные заправщики «Пегасус»
Компания «Боинг» объявила о подписании нового контракта с ВВС США на поставку 18 дополнительных самолетов-заправщиков KC-46A «Пегасус», сообщает ЦАМТО.
Стоимость сделки составила $2, 8 млрд. Кроме самих самолетов договор предполагает поставку двух запасных двигателей пяти подкрыльевых контейнерных систем дозаправки топливом в воздухе. Поставки должны быть завершены к 2022 году.
В общей сложности данное соглашение является реализацией четвертого опциона на поставку KC-46A в рамках этапа мелкосерийного производства. В настоящее время количество заказанных самолетов составило 52 единицы.
Издание напоминает, что в 2001 году «Боинг» был объявлен победителем на проект самолета-заправщика. После этого с компанией был заключен начальный контракт на разработку, проведение испытаний и производство четырех опытных образцов самолетов.
На прошлой неделе «Боинг» сообщил о получении от Федерального управления гражданской авиации (FAA) дополнительного сертификата, подтверждающего, что системы заправки и авионика KC-46 соответствуют требованиям FAA. Таким образом, начатые в 2015 году испытания для сертификации завершены.
В скором времени самолет получит от ВВС США военный сертификат типа MTC (Military Type Certificate). Испытания для получения военной сертификации завершены в июле текущего года. Заправщики налетали 3,5 тыс. часов, в ходе которых было перекачено в другие самолеты около 3 млн. фунтов горючего.
Стоимость сделки составила $2, 8 млрд. Кроме самих самолетов договор предполагает поставку двух запасных двигателей пяти подкрыльевых контейнерных систем дозаправки топливом в воздухе. Поставки должны быть завершены к 2022 году.
В общей сложности данное соглашение является реализацией четвертого опциона на поставку KC-46A в рамках этапа мелкосерийного производства. В настоящее время количество заказанных самолетов составило 52 единицы.
Издание напоминает, что в 2001 году «Боинг» был объявлен победителем на проект самолета-заправщика. После этого с компанией был заключен начальный контракт на разработку, проведение испытаний и производство четырех опытных образцов самолетов.
На прошлой неделе «Боинг» сообщил о получении от Федерального управления гражданской авиации (FAA) дополнительного сертификата, подтверждающего, что системы заправки и авионика KC-46 соответствуют требованиям FAA. Таким образом, начатые в 2015 году испытания для сертификации завершены.
В скором времени самолет получит от ВВС США военный сертификат типа MTC (Military Type Certificate). Испытания для получения военной сертификации завершены в июле текущего года. Заправщики налетали 3,5 тыс. часов, в ходе которых было перекачено в другие самолеты около 3 млн. фунтов горючего.
- Использованы фотографии:
- Boeing
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter