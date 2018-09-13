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ВВС США закупают дополнительные заправщики «Пегасус»

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Компания «Боинг» объявила о подписании нового контракта с ВВС США на поставку 18 дополнительных самолетов-заправщиков KC-46A «Пегасус», сообщает ЦАМТО.

ВВС США закупают дополнительные заправщики «Пегасус»


Стоимость сделки составила $2, 8 млрд. Кроме самих самолетов договор предполагает поставку двух запасных двигателей пяти подкрыльевых контейнерных систем дозаправки топливом в воздухе. Поставки должны быть завершены к 2022 году.


В общей сложности данное соглашение является реализацией четвертого опциона на поставку KC-46A в рамках этапа мелкосерийного производства. В настоящее время количество заказанных самолетов составило 52 единицы.

Издание напоминает, что в 2001 году «Боинг» был объявлен победителем на проект самолета-заправщика. После этого с компанией был заключен начальный контракт на разработку, проведение испытаний и производство четырех опытных образцов самолетов.

На прошлой неделе «Боинг» сообщил о получении от Федерального управления гражданской авиации (FAA) дополнительного сертификата, подтверждающего, что системы заправки и авионика KC-46 соответствуют требованиям FAA. Таким образом, начатые в 2015 году испытания для сертификации завершены.

В скором времени самолет получит от ВВС США военный сертификат типа MTC (Military Type Certificate). Испытания для получения военной сертификации завершены в июле текущего года. Заправщики налетали 3,5 тыс. часов, в ходе которых было перекачено в другие самолеты около 3 млн. фунтов горючего.
Использованы фотографии:
Boeing
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6 комментариев
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  1. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 15:46
    -1
    Простите, я гражданский, просто не в курсе, они хорошо падают?
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 16:24
      -1
      Если Вы гражданский, то летаете на лайнерах Боинг. Эти заправщики - то же самое. Исключительно надежны, летают хорошо, а падают редко.
      1. DimerVladimer Офлайн
        DimerVladimer Сегодня, 16:43
        0
        Цитата: voyaka uh
        Если Вы гражданский, то летаете на лайнерах Боинг. Эти заправщики - то же самое. Исключительно надежны, летают хорошо, а падают редко.


        Он не летает.
        KC-46 построен на базе B-767. Пару раз летал на 767 - шикарный дальнемагистральный самолет
  2. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:53
    +1
    KC-46A Pegasus-это широкофюзеляжный многоцелевой танкер, который может заправлять все американские, союзные и коалиционные военные самолеты, совместимые с международными процедурами дозаправки в воздухе. Boeing спроектировал KC-46 для перевозки пассажиров, грузов. Самолет может безопасно работать в средах со средними угрозами.
    По словам Троя Ларсона, летчика-испытателя Boeing Test & Evaluation KC-46, экипаж самолета проводил летные управления, системы и погрузочно-разгрузочные испытания в рамках летного профиля.
    1. DimerVladimer Офлайн
      DimerVladimer Сегодня, 16:38
      +1
      Еще и сам КС-46 получил возможность принимать топливо от других заправщиков.
      Штанга, конус, + подкрыльевые модули - весьма широкий спектр решаемых задач.
  3. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 16:38
    0
    В американском языке слово "пегас" должно звучать толерантно - "пегарас". Зато как будет звучать! "Два американских пегараса состыковались прямо в воздухе". Торжество ценностей