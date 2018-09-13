Россия стремится скрыть правду! В МИД Британии отреагировали на интервью

Это говорят те же люди в Форин офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй

В британском министерстве иностранных дел прокомментировали вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Боширововым, заявив, что все показанное есть ни что иное как "запутывание вопроса и ложь", а Россия стремится скрыть правду.В Форин-офис заявили, что "ознакомившись с интервью подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей" им стало понятно, что интервью является искажением информации и ложью". Прокуратура Британии и разведка назвали этих людей подозреваемыми и властям Великобритании ясно, заявили в британском МИДе, что показанные Петров и Боширов являются агентами российской разведки - ГРУ, которые применили "нелегальное токсическое химическое оружие на улицах Солсбери". При этом британский МИД обвинил Россию в том, что еще с марта требовал у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери, но все время Россия "отвечала ложью и умышленным искажением информации" и "сегодня это подтвердилось".Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ британского внешнеполитического ведомства, написав на своей страничке в Facebook, что британский МИД совсем запутался в своих обвинениях:Ранее на канале RT вышло интервью Петрова и Боширова, в котором они рассказали Маргарите Симоньян, что являются предпринимателями "средней руки" и приезжали в Солсбери как туристы.