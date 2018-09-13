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Россия стремится скрыть правду! В МИД Британии отреагировали на интервью

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В британском министерстве иностранных дел прокомментировали вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Боширововым, заявив, что все показанное есть ни что иное как "запутывание вопроса и ложь", а Россия стремится скрыть правду.

Россия стремится скрыть правду! В МИД Британии отреагировали на интервью


В Форин-офис заявили, что "ознакомившись с интервью подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей" им стало понятно, что интервью является искажением информации и ложью". Прокуратура Британии и разведка назвали этих людей подозреваемыми и властям Великобритании ясно, заявили в британском МИДе, что показанные Петров и Боширов являются агентами российской разведки - ГРУ, которые применили "нелегальное токсическое химическое оружие на улицах Солсбери". При этом британский МИД обвинил Россию в том, что еще с марта требовал у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери, но все время Россия "отвечала ложью и умышленным искажением информации" и "сегодня это подтвердилось".


Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ британского внешнеполитического ведомства, написав на своей страничке в Facebook, что британский МИД совсем запутался в своих обвинениях:

Это говорят те же люди в Форин офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй


Ранее на канале RT вышло интервью Петрова и Боширова, в котором они рассказали Маргарите Симоньян, что являются предпринимателями "средней руки" и приезжали в Солсбери как туристы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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48 комментариев
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  1. Maverick1812 Офлайн
    Maverick1812 Сегодня, 15:43
    -20
    Наш МИД кокс лучше пусть прокомментирует...
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 15:45
      -7
      Дудю нужно было брать интервью, а еще лучше Ксюше Сопчак smile
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 15:46
        +5
        От них никто, ничего другого и не ожидал. (англичан и Ко)
        А по данному интервью - двоякое ощущение, какие-то "мутные" ребята, толком ничего не сообщили. Приехали вдвоем, посмотреть на шпиль, переспав на одной кровати)) Понятно, что до шпионов им далеко, но оставили после себя кучу вопросов - чем занимаются? где работают? зачем путешествуют? в общем своей закрытостью сделали еще хуже.
        1. нафанаил Офлайн
          нафанаил Сегодня, 15:52
          +4
          Ну Путин вроде как бы ответил...Ничего особо криминального...
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Сегодня, 16:05
            -11
            Меня сильно рассмешило что у агентов ГРУ паспорта зарегистрированы на людей сидящих в тюрьме. laughing

            Путин сказал дословно "ничего крименального там нет". hi
            1. volot-voin Офлайн
              volot-voin Сегодня, 16:16
              -6
              Самое противное это даже не обвинение со стороны врагов, а наши оправдания, горячее желание быть с западом в составе мировой элиты. Если Трамп с Мэй отменят санкции, по наши правители их в зад будут готовы поцеловать.
              Давно уже про кокс всё разжевали.
              Часто глядя на ГД и их инициативы, складывается впечатление , что кокс это правда, и необходимый ингредиент для законодательных инициатив. Ждите к рассмотрению дуэльный кодекс))).
        2. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 15:53
          +2
          Может они просто искренне любят друг друга, и это было их свадебное путешествие. А что, очень по-европейски smile
        3. Горный стрелок Офлайн
          Горный стрелок Сегодня, 16:15
          +10
          Че там мутного? Ребята нетрадиционной ориентации, в России светиться не хотят, ездят "на свиданки" за рубеж, благо, доход позволяет - как вариант...
        4. Ратник с пулеметом Онлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 16:42
          +2
          будет лучше если теперь островные крысаки покажут живого Скрипаля,или он так плох что даже на фото и видео аппаратуре не фиксируется)))
        5. фрезер Офлайн
          фрезер Сегодня, 16:47
          -5
          Цитата: maxim947
          От них никто, ничего другого и не ожидал. (англичан и Ко)
          А по данному интервью - двоякое ощущение, какие-то "мутные" ребята, толком ничего не сообщили. Приехали вдвоем, посмотреть на шпиль, переспав на одной кровати)) Понятно, что до шпионов им далеко, но оставили после себя кучу вопросов - чем занимаются? где работают? зачем путешествуют? в общем своей закрытостью сделали еще хуже.

          А не далее как вчера говорили, что они(он) в Британии не был, даже на Алтай съездить не может. Как так?
          Странно, не правда ли?
          Нет, я конечно понимаю, что для внутреннего потребления расхождения в версиях нет (народ не помнит новости более 4-8 часов), но на западе воспримет как юление.
          1. maxim947 Офлайн
            maxim947 Сегодня, 16:56
            0
            Кто говорил? Не выдумывайте, они только ночью интервью дали
            1. kakvastam Офлайн
              kakvastam Сегодня, 17:11
              0
              Речь о Виктории Скрипаль, она что-то подобное говорила.
    2. Комментарий был удален.
    3. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 15:54
      0
      Болеешь? Давно уже про кокс всё разжевали.
    4. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 16:26
      0
      Ваш МИД белых касок крышует. Пшел!
    5. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:02
      0
      Какой кокс?)))) еще не надоело бред писать по десятому кругу?)
  2. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 15:46
    +12
    У британских чиновников явно поехала крыша: прокуратура называет Петрова и Боширова подозреваемыми, министерство иностранных дел - виновными, премьер-министр - людьми с другими именами и фамилиями (типа Аполлон Римский врать не будет) :)
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 15:47
      +2
      А Тереза Шапокляк - казненными smile
    2. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 15:53
      +3
      Да ещё и продолжают их называть как сотрудников ГРУ, хотя ходят слухи что сию кантору уже несколько лет как расформировали. what
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:49
    +8
    Британию не убедит никакое интервью. К чему эти оправдания. Клоунада продолжается. А Запад коллективно затягивает гайки все сильнее....скоро мы не будем называть их партнерами- они уже давно противники, как во времена СССР.
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 15:57
      +3
      Цитата: Alexey-74
      скоро мы не будем называть их партнерами-

      Партнерами я их ни когда не считал, у меня ориентация далека от ихней толерантно- геевской.
      1. NordUral Офлайн
        NordUral Сегодня, 16:06
        -4
        Мы -да, а вот Кремль как будет их называть?
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:13
      +2
      Когда мы называем их "партнёрами", мы ставим кавычки. hi
    3. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 16:14
      -1
      Цитата: Alexey-74
      коро мы не будем называть их партнерами

      Мы их партнёрами никогда и не называли.
      А что их так руководство молодой страны кличет - так ему они самые партнёры и есть. В отличие от нас.
    4. конёк-горбунок Офлайн
      конёк-горбунок Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: Alexey-74
      А Запад коллективно затягивает гайки все сильнее....скоро мы не будем называть их партнерами


      И правильно делает,что затягивает,может тогда наше ворьё перестанет убегать на запад с наворованным,и станет налаживать нормальную жизнь в своей стране

      У дочери бывшего руководителя налоговой службы Татарстана, депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсины могут конфисковать особняк в местечке Уэнтуорт на юге графства Суррей в Англии, который она купила за £22 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

      Эльсина Хайрова попала в «черный список» 100 богатых иностранцев с недвижимостью в Великобритании, который опубликовало издание. При этом, отмечается, что идут проверки легальности совершения сделок. Если выяснится, что недвижимость была куплена на те деньги, происхождение которых не смогут доказать, то дома и квартиры могут конфисковать.

      Кроме того, издание выделило пять самых известных владельцев жилплощади в Англии среди россиян, в которую попали Хайрова, Роман Абрамович и Олег Дерипаска.
  4. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 15:50
    +6
    А чего допросить не хотят? Хоть по Скайпу.
    1. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 15:57
      0
      Наши упрутся! Наших не допустили к расследованию, поэтому есть все основания отказать.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:19
      +2
      Наверное боятся что "агенты" расскажут где "новичок" взяли... laughing
  5. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 15:59
    -9
    Ждём когда англичане выложат припасенные ранее неизвестные фотографии двух этих голубцов, которые опровергнут те сказки, заранее согласованные с начальником и журналистом. Похоже что в этот раз обделались знатно.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:01
      +5
      Уже демотиватор ходит lol
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:05
        -13
        Ну не умеем мы проигрывать достойно-я не я,и лошадь не моя.. laughingМне другое интересно-зачем напряглись так,что отсидевшему яд сыпать?Или он что-то такое выдаст...?
    2. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 16:03
      +1
      Цитата: GRIGORIY76
      англичане выложат припасенные ранее неизвестные фотографии двух этих голубцов

      Может Вам еще видео их ночлега выложить? Но это на других сайтах есть в избытке smile
  6. Alex_59 Офлайн
    Alex_59 Сегодня, 16:00
    +3
    показанные Петров и Боширов являются агентами российской разведки - ГРУ, которые применили "нелегальное токсическое химическое оружие на улицах Солсбери"
    Меня одного смущает, что они напирают на ГРУ? Или это неточность перевода, или я что-то не понимаю?
    ГРУ МО занимается разведкой и спецоперациями в интересах вооруженных сил. Основная силовая структура - это бывшие бригады СПН ГРУ, которые теперь "силы специальных операций". ГРУ собирает данные об армиях противников, технике, тактике, дислокации, ТТХ вооружения, а в военное время устраивает шорох в тылах противника. Ну уж никак не выходит чтобы в ведении ГРУ было устранение какого-то бывшего агента в Англии. По Англии шататься и собирать данные это задачи ФСБ, МИД и СВР. Ребята из ГРУ конечно тоже могут присутствовать, но устраивать какие-то спецоперации...
  7. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 16:04
    +13
    Чего не понятно, ребятки занимались серым бизнесом. Поэтому туманно объясняют свои поездки. Были бы замешаны, их бы подготовили к интервью - "комар носа не подточит".
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 16:25
      -1
      Цитата: askort154
      Чего не понятно, ребятки занимались серым бизнесом.


      Странно странно, ведь,

      "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли, - сообщил глава государства. - Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас". При этом Путин заверил, что это "гражданские, конечно," люди.



      Цитата: askort154
      Были бы замешаны, их бы подготовили к интервью - "комар носа не подточит".


      Ой не факт, тем более, что такое интервью ещё больше вызвало подозрений.
    2. Оператор Онлайн
      Оператор Сегодня, 16:38
      +5
      Петров и Бошаров являются деловыми партнерами (как минимум) по реализации в России импортной фармацевтики и ездили в Солсбери на деловую встречу с местным поставщиком анаболиков, допингов и других легальных, полулегальных и нелегальных препаратов (с точки зрения Минздрава РФ).

      В зарубежных СМИ была информация о географии поездок Петрова и Боширова по странам Европы (в основном в Швейцарию), где они закупались препаратами.

      3 марта с.г. встреча по каким-то причинам не состоялась (например, МИ-6 вышла на поставщика и "посоветывала" ему перенести встречу на следующий день), поэтому ребятам пришлось съездить в Солсбери еще раз, порешать коммерческие вопросы и отбыть на родину.

      Поскольку британцы сами ранее оформляли ребятам визы и поэтому знали время и место поездки, то британцы же ребят и подставили - приурочили свою операцию по отравлению Скрипалей к периоду пребывания Петрова и Бошарова в Солсбери.

      P.S. Мораль сей истории: "Не ходите, дети, в Англию гулять - в Англии большие злые крокодилы/гориллы (Терезка, БОриска и др.)" laughing
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 16:10
    +5
    Бритты переплюнули укрошумеров...
    1. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 16:30
      +1
      Не всегда ученики превосходят учителей. Ихний наставник Геббесльс пока вне конкуренции, но англичане уже наступают на пятки покойному.
  9. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 16:13
    -8
    Это говорят те же люди в Форин офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена?


    А кто сказал, что имена не поддельные, если нет ни слова о том, где они работают и чем толком реально занимаются.
    Одни пустые слова прикрытые якобы боязнью negative
  10. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:23
    +1
    Пора доставать скелет из шкафа/ гроба, самого " пострадавшего" Скрипаля( пусть его имя,вскоре ,будет забыто, вовеки )
    Надоели,уже!
  11. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 16:24
    +7
    Да уж, крутые агенты-нелегалы, один "Монтбланк" чего стоит.
    Понятно, что ребята контрабандой таскали "химку", гворить об этом откровенно пока боятся (оговорка про "пострадают другие люди" указывает на то, что препараты были не вполне легальные). Именно по своему бизнесу и попали в разработку как кандидаты на навешивание всех собак. Вряд ли отличаются особым умом, потому и юлят в ответ на очевидные вопросы.
    Но в качестве джеймсов бондов - побойтесь бога!

    Мария Захарова прокомментировала ответ британского внешнеполитического ведомства, написав на своей страничке в в Facebook
    А вот это уже достало хуже горькой редьки. Петросянщина какая-то.
  12. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 16:28
    0
    Английский клоп мелок, но вонюч. Один положительный момент- кусает как щекочет. Смеяться тянет.
  13. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 16:33
    +1
    Макнули нагличанку в её собственное.., а с той стороны только ожидаемое "выфсёврётиии", за кота ещё ответите, гады:)
  14. aleks26 Офлайн
    aleks26 Сегодня, 17:07
    0
    [quote]что показанные Петров и Боширов являются агентами российской разведки - ГРУ, которые применили "нелегальное токсическое химическое оружие на улицах Солсбери".[/quote
    А что, у бритов есть легальное токсическое химическое оружие. Или это перлы переводчика?
    [quote] При этом британский МИД обвинил Россию в том, что еще с марта требовал у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери[/quote]
    Супер! Аглицкий МИД "требовал у Москвы отчитаться". Наглы, они и в Африке наглы.
  15. инженер74 Онлайн
    инженер74 Сегодня, 17:07
    +3
    Надо отвечать ассиметрично! По приземлению, задержать американских астронавтов, обвинить в порче гос. имущества, объявить наркоманами и запихать в дурдом на принудительное лечение. И тогда наши "вероятные партнёры" будут вынуждены доказывать, что они вменяемые. А на любые их хрюки отвечать: "Если у вас в космос нарики и психи летают, то какой смысл с вами разговаривать?" fellow
  16. gorgo Онлайн
    gorgo Сегодня, 17:13
    0
    Лично я много посмеялся во время интервью )) Особенно прошибло: "Вы агенты ГРУ? - А вы агент ГРУ? - Я - нет! - и Мы - нет!" ))) Как говорится, пацталом ))) Я вообще не понял, зачем это выпустили в эфир. На простых людей они явно не очень похожи... Ну, как-то нескладно... Ведут себя как-то... не то п-дики, не то задержка в развитии... "Боимся, мы боимся..." Чего боимся? Ми-6? ФСБ? Хрень какая-то... С одной стороны - да, если б готовили спецы, то было бы как-то складнее. С другой - хз, может, так спецом сделано? С третьей - ... ваще ниче не понятно ))) Цырк, чесслово ))
    1. gorgo Онлайн
      gorgo Сегодня, 17:16
      0
      "ЦИРК", прошу прощения )) Вот же ж до чего довела украинизация ((
  17. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 17:17
    -2
    Полная профанация и полная потеря связи с реальностью. Если уже делать операцию прикрытия? То не так, и явно интервью не на раша тудей recourse . Вариант с Луговым и Ковтуном не прокатит и не прокатил! Это нужно было прощитать ещё раньше. Но случилось как случилось. Времена не те и сор не заметён под коврик. Он на виду, под него санкции. А чудаки на первую букву м, решили по шаблончику. Прювет! Добавят санкций. ЗАЧЕМ? ВВП было ввязываться в этот клондайк обвинений то? Ответ один. Прихватили за текстикулы и он это знает. Дальше будет хуже
  18. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:20
    0
    Мид Британии требовал от РФ отчитаться о произощедщем в Солсбери!!!! 1. Они попухли требовать . 2. У них произошло а отчитывайся мы!!!