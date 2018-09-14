Истребители шестого поколения: много оптимизма, а денег ещё больше
К настоящему времени всего несколько ведущих стран мира успели создать свои истребители пятого поколения. Однако это не мешает уже сейчас смотреть в будущее и искать способы создания принципиально новой авиационной техники. Уже ведется обсуждение вопросов разработки истребителей шестого поколения, и в некоторых случаях даже начаты реальные работы. Впрочем, пока результаты этих работ не подлежат разглашению. Поэтому целый ряд вопросов в контексте шестого поколения истребительной авиации на данный момент не имеет общепринятых ответов.
Общий список требований к истребителям пятого поколения, используемый специалистами разных стран, появился в недавнем прошлом и в течение некоторого времени являлся темой споров. К настоящему времени этот вопрос был решен, хотя и с некоторыми оговорками. Прямо сейчас идет формирование требований к новому поколению техники. Благодаря этому появляется прекрасная возможность изучать не только актуальные взгляды военных и авиастроителей, но и их изменение в разные периоды времени.
По официальным данным...
США реализовали два проекта истребителей пятого поколения и уже работают над принципиально новой техникой. В 2010 году стартовали работы по изучению вопросов создания шестого поколения. Чуть позже появились первые данные относительно облика гипотетического самолета, а вместе с ними и рисунки, показывающие технику в полете.
Предполагаемый облик истребителя Boeing F/A-XX. Справа снизу - беспилотный вариант истребителя. Рисунок Boeing Company / boeing.com
Интересен тот факт, что сейчас в США параллельно прорабатываются сразу два перспективных истребителя. Один из них создается по заказу военно-морских сил и предназначен для замены палубных самолетов F/A-18E/F. Заказчиком второго являются военно-воздушные силы, которые уже сейчас задумываются о замене истребителя F-22, относимого к современному пятому поколению.
В дальнейшем несколько ведущих авиастроительных компаний неоднократно поднимали тему шестого поколения и оглашали свои планы в этой сфере. Утверждалось, что будущие самолеты по основным характеристикам будут выгодно отличаться от существующих, а кроме того, получат совершенно новые возможности. Прежде всего, рассматривался вопрос создания пилотируемой и беспилотной модификаций техники.
В области вооружения предлагалось использовать как существующие и перспективные ракетные системы, так и принципиально новые образцы. К примеру, до определенного времени утверждалось, что истребитель сможет нести боевой лазер, предназначенный для уничтожения воздушных или наземных целей. Впрочем, позже планы стали скромнее – лазеру отвели роль средства борьбы с ракетами противника.
Новейший российский истребитель пятого поколения пока лишь готовится к серийному производству и поступлению в войска, но промышленность уже занимается вопросами дальнейшего развития фронтовой авиации. Более двух лет назад стало известно, что в России начата проработка облика будущего истребителя шестого поколения. Тогда же были оглашены некоторые подробности и пожелания.
Впервые о создании российского истребителя шестого поколения в марте 2016 года рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он заявил, что компания «Сухой» представила некоторые идеи и решения в контексте будущего поколения. Вскоре эту тему затронул главком ВКС Виктор Бондарев. По его словам, работы уже идут, и перед конструкторами стоит несколько задач. В частности, планируется разработка истребителя в пилотируемом и беспилотном вариантах.
Главком также затронул тему модернизации перспективной техники. Оказалось, что за счет обновления отдельных элементов в рамках новых проектов существующий истребитель Т-50 / Су-57 вполне способен перейти из актуального пятого в новое шестое поколение. Получению таких результатов способствует высокий модернизационный потенциал машины.
В дальнейшем официальные лица и неназванные источники прессы неоднократно поднимали тему нового истребителя и дополняли общую картину. При помощи этих данных можно примерно представить, какие именно требования предъявляются к будущему шестому поколению.
Буквально пару месяцев назад Великобритания представила свой проект истребителя Tempest, нескромно отнесенный к шестому поколению. Согласно опубликованным данным, эта машина будет иметь множество признаков предыдущего пятого поколения, а решающим фактором для отнесения к более новой категории должна стать беспилотная модификация. Любопытно, что «Темпест», в отличие других проектов нового поколения, будет создаваться в рамках международной кооперации во главе с компанией BAE Systems.
Не так давно стало известно, что свой истребитель шестого поколения желает сделать и Китай. Тем не менее, китайские ученые и инженеры традиционно не спешат делиться информацией. Регулярно появляются различные отрывочные сведения, слухи и оценки, но на их основе пока невозможно составить полную и правдоподобную картину.
Вопрос требований
После длительных споров авиаконструкторы, военные и специалисты все же смогли сформировать общий список требований к истребителям пятого поколения. Сейчас наблюдаются схожие процессы, но теперь речь идет о шестом поколении. По всей видимости, обсуждения и споры будут продолжаться в течение нескольких следующих лет, но ряд основных признаков уже определен.
Вариант истребителя шестого поколения от Lockheed Martin под названием NGAD. Рисунок Lockheed Martin Corp. / lockheedmartin.com
Чаще всего в контексте следующего поколения упоминается возможность создания как пилотируемого, так и беспилотного самолета. Ожидается, что развитие средств дистанционного управления и автоматики позволит строить новые истребители в разной конфигурации, в том числе без человека на борту. При этом авиастроителям предстоит решить, как именно будут реализованы беспилотные возможности: будет ли самолет контролироваться удаленным оператором или сможет решать все задачи самостоятельно.
Планер истребителя шестого поколения должен иметь определенные преимущества перед существующими конструкциями. Прежде всего, необходима улучшенная малозаметность. При этом необходимо обеспечить устойчивость к аэродинамическим, механическим и тепловым нагрузкам на всех режимах полета. С определенного времени обсуждается возможность создания «гибкого» планера, способного изменять конфигурацию в соответствии с режимом. Эта концепция предусматривает использование несущих плоскостей изменяемой геометрии и схожую конструкцию оперения и фюзеляжа.
Особые требования к планеру, среди прочего, связаны с ожидаемым ростом скоростей. Согласно самым смелым оценкам, истребители шестого поколения смогут развивать гиперзвуковую скорость. Также от них могут потребовать сверхманевренность в широком диапазоне скоростей. Следует ожидать, что все подобные планы удастся реализовать только в беспилотных модификациях техники. Рост маневренности связан с увеличением перегрузок, и возможности человека ограничивают подобный потенциал техники.
Истребителю шестого поколения предстоит бороться с самолетами пятого, что предъявляет особые требования к бортовым средствам наблюдения и обработки данных. Никаких сомнений не вызывает необходимость использования радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. При этом возможно использование нескольких антенных полотен для обзора разных секторов пространства. Самолет также должен иметь собственные средства радиотехнический разведки для обнаружения целей без раскрытия своего присутствия. РЛС следует дополнять оптико-электронными системами, работающими в разных диапазонах.
Российская промышленность в настоящее время работает над перспективными РЛС радиофотонного типа. От традиционных конструкций такое изделие отличается способом образования сигнала: его источником является связка лазера и т.н. фотонного кристалла. Утверждается, что РЛС нового типа будут компактнее и экономичнее существующих. За счет большей эффективности работы появится возможность существенно увеличить дальность обнаружения и сопровождения. Готовые изделия нового типа, пригодные для использования на авиационной технике, появятся через несколько лет. Их предлагается использовать на истребителях новых поколений и на перспективных БПЛА.
Для обработки данных, поступающих с многочисленных собственных датчиков и от внешних источников, самолету необходим развитый вычислительный комплекс. Применение мощных бортовых ЭВМ, в частности, обеспечит правильную работу элементов искусственного интеллекта. Электроника должна будет взять на себя часть обязанностей летчика, до минимума сократив нагрузку на него.
В будущем будет сохраняться и развиваться т.н. сетецентрическая структура войск, что следует учитывать при создании истребителей. Самолет нового поколения, подобно своим предшественникам, должен будет передавать данные о найденных объектах и принимать целеуказание из сторонних источников. При этом ожидается появление новых сетевых функций. Так, согласно некоторым оценкам, истребитель должен командовать соединением беспилотников, отличающихся упрощенным бортовым оборудованием, но несущих вооружение.
Темой активных обсуждений остается вопрос вооружения для шестого поколения. Очевидно, что для решения тех или иных задач самолеты смогут использовать управляемые ракеты и бомбы «традиционных» видов. Также возможно создание и внедрение совершенно новых систем, прежде всего вооружения т.н. направленной энергии. К примеру, в течение нескольких лет в США рассматривалась возможность оснащения самолета боевым лазером достаточной мощности. Однако позже стало известно, что современные технологии не позволяют создать такое оружие. В то же время, лазер достаточной мощности можно использовать в качестве средства активной защиты от ракет противника.
От концепции к реализации
Конструкторы нескольких ведущих стран уже приступили к проработке вопросов создания истребителя шестого поколения, но пока все подобные проекты далеки от финала. Даже Соединенные Штаты, запустившие подобные работы раньше всех, все еще, насколько известно, не успели выйти из стадии проработки облика техники и поиска оптимальных решений. Другие страны, по всей видимости, тоже заняты схожими работами и еще не могут обогнать США.
Перспективные проекты истребителей ожидаемо отличаются большой сложностью, дороговизной и т.д. При всем этом разработчики таких проектов и потенциальные заказчики новой техники составляют весьма оптимистичные планы. К примеру, США планируют завершить опытно-конструкторские работы по своему истребителю шестого поколения до конца следующего десятилетия. Первые серийные машины предполагается отправить в войска в начале тридцатых годов. Какой из истребителей раньше поступит на вооружение – для ВВС или для ВМС – пока остается только гадать.
Сроки разработки российского проекта еще не уточнялись. Есть основания полагать, что в ближайшие годы разработка истребителя шестого поколения будет оставаться на стадии научно-исследовательских работ. Техническое проектирование следует ожидать не ранее первой половины двадцатых годов. Наиболее реалистичными сроками появления готовой техники является начало или середина тридцатых. Впрочем, реальный график может оказаться иным – как более смелым, так и не слишком оптимистичным.
Предварительная проработка и проектирование британского истребителя Tempest будут продолжаться до второй половины двадцатых годов включительно. На рубеже десятилетий планируется построить и испытать опытные образцы. Поставки серийной техники начнутся после 2035 года. Желаемое количество самолетов и сроки их передачи Королевским ВВС не уточнялись. Примечательно, что истребитель шестого поколения должен будет заменить самолеты Eurofighter Typhoon, относящиеся к четвертому. Британские военные решили не тратить время на пятое поколение и сразу перейти к следующему.
Достоверные сведения о планах китайских военных относительно шестого поколения пока отсутствуют. Вряд ли стоит переоценивать промышленность Китая и ждать скорейшее появление перспективного истребителя, но и иные критические оценки тоже могут не оправдать себя. По всей видимости, о существовании китайского истребителя шестого поколения станет известно только когда он выйдет на испытания или после этого.
Дела отдаленного будущего
Точные требования к истребителям будущего шестого поколения пока остаются предметом споров. Предлагаются те или иные идеи, часть которых может быть реализована сейчас или в ближайшие годы, тогда как другие оказываются чрезмерно сложными. Как следствие, итоговый облик будущих самолетов может не в полной мере оправдать нынешние ожидания. В то же время, некоторые идеи и решения способны оказаться настоящим сюрпризом для общественности.
В целом, несмотря на все споры и обсуждения, на данный момент очевидны и понятны несколько основных и общих особенностей истребителей шестого поколения. Совершенно ясно, что они будут крайне сложными в производстве и эксплуатации, а по стоимости превзойдут самолеты предыдущего поколения, пока удерживающие сомнительный рекорд. Как следствие, их придется выпускать в ограниченных количествах, являющимися компромиссом между желаниями и возможностями армий.
Кроме того, очевиден тот факт, что строительство реального истребителя шестого поколения является делом отдаленного будущего. Появление опытных образцов новых программ следует ждать не ранее следующего десятилетия, а серийное производство начнется еще позже.
Авиастроителям ведущих стран вновь предстоит столкнуться с самыми серьезными вызовами и проблемами. Только справившись с ними, удастся создать принципиально новую авиационную технику, которая сможет изменить облик военно-воздушных сил и существенно повысить их боеспособность. Однако для этого понадобится немало времени, денег и сил. По всей видимости, истребители шестого поколения действительно появятся в отдаленном будущем, но нам вряд ли удастся увидеть большое число типов такой техники и по-настоящему массовое их производство.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://iz.ru/
http://ria.ru/
http://bbc.co.uk/
https://news.usni.org/
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://bastion-karpenko.narod.ru/
http://airwar.ru/
Общий список требований к истребителям пятого поколения, используемый специалистами разных стран, появился в недавнем прошлом и в течение некоторого времени являлся темой споров. К настоящему времени этот вопрос был решен, хотя и с некоторыми оговорками. Прямо сейчас идет формирование требований к новому поколению техники. Благодаря этому появляется прекрасная возможность изучать не только актуальные взгляды военных и авиастроителей, но и их изменение в разные периоды времени.
По официальным данным...
США реализовали два проекта истребителей пятого поколения и уже работают над принципиально новой техникой. В 2010 году стартовали работы по изучению вопросов создания шестого поколения. Чуть позже появились первые данные относительно облика гипотетического самолета, а вместе с ними и рисунки, показывающие технику в полете.
Предполагаемый облик истребителя Boeing F/A-XX. Справа снизу - беспилотный вариант истребителя. Рисунок Boeing Company / boeing.com
Интересен тот факт, что сейчас в США параллельно прорабатываются сразу два перспективных истребителя. Один из них создается по заказу военно-морских сил и предназначен для замены палубных самолетов F/A-18E/F. Заказчиком второго являются военно-воздушные силы, которые уже сейчас задумываются о замене истребителя F-22, относимого к современному пятому поколению.
В дальнейшем несколько ведущих авиастроительных компаний неоднократно поднимали тему шестого поколения и оглашали свои планы в этой сфере. Утверждалось, что будущие самолеты по основным характеристикам будут выгодно отличаться от существующих, а кроме того, получат совершенно новые возможности. Прежде всего, рассматривался вопрос создания пилотируемой и беспилотной модификаций техники.
В области вооружения предлагалось использовать как существующие и перспективные ракетные системы, так и принципиально новые образцы. К примеру, до определенного времени утверждалось, что истребитель сможет нести боевой лазер, предназначенный для уничтожения воздушных или наземных целей. Впрочем, позже планы стали скромнее – лазеру отвели роль средства борьбы с ракетами противника.
Новейший российский истребитель пятого поколения пока лишь готовится к серийному производству и поступлению в войска, но промышленность уже занимается вопросами дальнейшего развития фронтовой авиации. Более двух лет назад стало известно, что в России начата проработка облика будущего истребителя шестого поколения. Тогда же были оглашены некоторые подробности и пожелания.
Впервые о создании российского истребителя шестого поколения в марте 2016 года рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он заявил, что компания «Сухой» представила некоторые идеи и решения в контексте будущего поколения. Вскоре эту тему затронул главком ВКС Виктор Бондарев. По его словам, работы уже идут, и перед конструкторами стоит несколько задач. В частности, планируется разработка истребителя в пилотируемом и беспилотном вариантах.
Главком также затронул тему модернизации перспективной техники. Оказалось, что за счет обновления отдельных элементов в рамках новых проектов существующий истребитель Т-50 / Су-57 вполне способен перейти из актуального пятого в новое шестое поколение. Получению таких результатов способствует высокий модернизационный потенциал машины.
В дальнейшем официальные лица и неназванные источники прессы неоднократно поднимали тему нового истребителя и дополняли общую картину. При помощи этих данных можно примерно представить, какие именно требования предъявляются к будущему шестому поколению.
Буквально пару месяцев назад Великобритания представила свой проект истребителя Tempest, нескромно отнесенный к шестому поколению. Согласно опубликованным данным, эта машина будет иметь множество признаков предыдущего пятого поколения, а решающим фактором для отнесения к более новой категории должна стать беспилотная модификация. Любопытно, что «Темпест», в отличие других проектов нового поколения, будет создаваться в рамках международной кооперации во главе с компанией BAE Systems.
Не так давно стало известно, что свой истребитель шестого поколения желает сделать и Китай. Тем не менее, китайские ученые и инженеры традиционно не спешат делиться информацией. Регулярно появляются различные отрывочные сведения, слухи и оценки, но на их основе пока невозможно составить полную и правдоподобную картину.
Вопрос требований
После длительных споров авиаконструкторы, военные и специалисты все же смогли сформировать общий список требований к истребителям пятого поколения. Сейчас наблюдаются схожие процессы, но теперь речь идет о шестом поколении. По всей видимости, обсуждения и споры будут продолжаться в течение нескольких следующих лет, но ряд основных признаков уже определен.
Вариант истребителя шестого поколения от Lockheed Martin под названием NGAD. Рисунок Lockheed Martin Corp. / lockheedmartin.com
Чаще всего в контексте следующего поколения упоминается возможность создания как пилотируемого, так и беспилотного самолета. Ожидается, что развитие средств дистанционного управления и автоматики позволит строить новые истребители в разной конфигурации, в том числе без человека на борту. При этом авиастроителям предстоит решить, как именно будут реализованы беспилотные возможности: будет ли самолет контролироваться удаленным оператором или сможет решать все задачи самостоятельно.
Планер истребителя шестого поколения должен иметь определенные преимущества перед существующими конструкциями. Прежде всего, необходима улучшенная малозаметность. При этом необходимо обеспечить устойчивость к аэродинамическим, механическим и тепловым нагрузкам на всех режимах полета. С определенного времени обсуждается возможность создания «гибкого» планера, способного изменять конфигурацию в соответствии с режимом. Эта концепция предусматривает использование несущих плоскостей изменяемой геометрии и схожую конструкцию оперения и фюзеляжа.
Особые требования к планеру, среди прочего, связаны с ожидаемым ростом скоростей. Согласно самым смелым оценкам, истребители шестого поколения смогут развивать гиперзвуковую скорость. Также от них могут потребовать сверхманевренность в широком диапазоне скоростей. Следует ожидать, что все подобные планы удастся реализовать только в беспилотных модификациях техники. Рост маневренности связан с увеличением перегрузок, и возможности человека ограничивают подобный потенциал техники.
Истребителю шестого поколения предстоит бороться с самолетами пятого, что предъявляет особые требования к бортовым средствам наблюдения и обработки данных. Никаких сомнений не вызывает необходимость использования радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. При этом возможно использование нескольких антенных полотен для обзора разных секторов пространства. Самолет также должен иметь собственные средства радиотехнический разведки для обнаружения целей без раскрытия своего присутствия. РЛС следует дополнять оптико-электронными системами, работающими в разных диапазонах.
Российская промышленность в настоящее время работает над перспективными РЛС радиофотонного типа. От традиционных конструкций такое изделие отличается способом образования сигнала: его источником является связка лазера и т.н. фотонного кристалла. Утверждается, что РЛС нового типа будут компактнее и экономичнее существующих. За счет большей эффективности работы появится возможность существенно увеличить дальность обнаружения и сопровождения. Готовые изделия нового типа, пригодные для использования на авиационной технике, появятся через несколько лет. Их предлагается использовать на истребителях новых поколений и на перспективных БПЛА.
Для обработки данных, поступающих с многочисленных собственных датчиков и от внешних источников, самолету необходим развитый вычислительный комплекс. Применение мощных бортовых ЭВМ, в частности, обеспечит правильную работу элементов искусственного интеллекта. Электроника должна будет взять на себя часть обязанностей летчика, до минимума сократив нагрузку на него.
В будущем будет сохраняться и развиваться т.н. сетецентрическая структура войск, что следует учитывать при создании истребителей. Самолет нового поколения, подобно своим предшественникам, должен будет передавать данные о найденных объектах и принимать целеуказание из сторонних источников. При этом ожидается появление новых сетевых функций. Так, согласно некоторым оценкам, истребитель должен командовать соединением беспилотников, отличающихся упрощенным бортовым оборудованием, но несущих вооружение.
Темой активных обсуждений остается вопрос вооружения для шестого поколения. Очевидно, что для решения тех или иных задач самолеты смогут использовать управляемые ракеты и бомбы «традиционных» видов. Также возможно создание и внедрение совершенно новых систем, прежде всего вооружения т.н. направленной энергии. К примеру, в течение нескольких лет в США рассматривалась возможность оснащения самолета боевым лазером достаточной мощности. Однако позже стало известно, что современные технологии не позволяют создать такое оружие. В то же время, лазер достаточной мощности можно использовать в качестве средства активной защиты от ракет противника.
От концепции к реализации
Конструкторы нескольких ведущих стран уже приступили к проработке вопросов создания истребителя шестого поколения, но пока все подобные проекты далеки от финала. Даже Соединенные Штаты, запустившие подобные работы раньше всех, все еще, насколько известно, не успели выйти из стадии проработки облика техники и поиска оптимальных решений. Другие страны, по всей видимости, тоже заняты схожими работами и еще не могут обогнать США.
Перспективные проекты истребителей ожидаемо отличаются большой сложностью, дороговизной и т.д. При всем этом разработчики таких проектов и потенциальные заказчики новой техники составляют весьма оптимистичные планы. К примеру, США планируют завершить опытно-конструкторские работы по своему истребителю шестого поколения до конца следующего десятилетия. Первые серийные машины предполагается отправить в войска в начале тридцатых годов. Какой из истребителей раньше поступит на вооружение – для ВВС или для ВМС – пока остается только гадать.
Сроки разработки российского проекта еще не уточнялись. Есть основания полагать, что в ближайшие годы разработка истребителя шестого поколения будет оставаться на стадии научно-исследовательских работ. Техническое проектирование следует ожидать не ранее первой половины двадцатых годов. Наиболее реалистичными сроками появления готовой техники является начало или середина тридцатых. Впрочем, реальный график может оказаться иным – как более смелым, так и не слишком оптимистичным.
Предварительная проработка и проектирование британского истребителя Tempest будут продолжаться до второй половины двадцатых годов включительно. На рубеже десятилетий планируется построить и испытать опытные образцы. Поставки серийной техники начнутся после 2035 года. Желаемое количество самолетов и сроки их передачи Королевским ВВС не уточнялись. Примечательно, что истребитель шестого поколения должен будет заменить самолеты Eurofighter Typhoon, относящиеся к четвертому. Британские военные решили не тратить время на пятое поколение и сразу перейти к следующему.
Достоверные сведения о планах китайских военных относительно шестого поколения пока отсутствуют. Вряд ли стоит переоценивать промышленность Китая и ждать скорейшее появление перспективного истребителя, но и иные критические оценки тоже могут не оправдать себя. По всей видимости, о существовании китайского истребителя шестого поколения станет известно только когда он выйдет на испытания или после этого.
Дела отдаленного будущего
Точные требования к истребителям будущего шестого поколения пока остаются предметом споров. Предлагаются те или иные идеи, часть которых может быть реализована сейчас или в ближайшие годы, тогда как другие оказываются чрезмерно сложными. Как следствие, итоговый облик будущих самолетов может не в полной мере оправдать нынешние ожидания. В то же время, некоторые идеи и решения способны оказаться настоящим сюрпризом для общественности.
В целом, несмотря на все споры и обсуждения, на данный момент очевидны и понятны несколько основных и общих особенностей истребителей шестого поколения. Совершенно ясно, что они будут крайне сложными в производстве и эксплуатации, а по стоимости превзойдут самолеты предыдущего поколения, пока удерживающие сомнительный рекорд. Как следствие, их придется выпускать в ограниченных количествах, являющимися компромиссом между желаниями и возможностями армий.
Кроме того, очевиден тот факт, что строительство реального истребителя шестого поколения является делом отдаленного будущего. Появление опытных образцов новых программ следует ждать не ранее следующего десятилетия, а серийное производство начнется еще позже.
Авиастроителям ведущих стран вновь предстоит столкнуться с самыми серьезными вызовами и проблемами. Только справившись с ними, удастся создать принципиально новую авиационную технику, которая сможет изменить облик военно-воздушных сил и существенно повысить их боеспособность. Однако для этого понадобится немало времени, денег и сил. По всей видимости, истребители шестого поколения действительно появятся в отдаленном будущем, но нам вряд ли удастся увидеть большое число типов такой техники и по-настоящему массовое их производство.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://iz.ru/
http://ria.ru/
http://bbc.co.uk/
https://news.usni.org/
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://bastion-karpenko.narod.ru/
http://airwar.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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