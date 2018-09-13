Турецкие войска обстреливают север Алеппо и выстраивают заслон на юге Идлиба

Срочные сообщения приходят из Сирии. Сирийская правительственная армия начала наступление по оси Идлиб-Хама, где сосредоточены в общей сложности до нескольких тысяч боевиков. Первый удар был нанесён в районе контрольно-пропускного пункта Масасне, где была ликвидирована группа боевиков, в составе которой несколько снайперов.После этого САА нанесла удары по укреплениям представителей террористической группировки «Хайат Тахрир аль-Шам» (*запрещена в РФ). Артиллерийскими ударами были уничтожены окопы и подземные ходы, которые использовались террористами.Далее с использованием реактивной артиллерии был нанесён удар по месту расположения ракетных установок и бронетехники боевиков в районе населённого пункта Таманах. На данный момент, как сообщается, сирийская армия сосредотачивает основные силы и средства в южной части провинции Идлиб, в которой боевики осуществляют постоянные обстрелы ранее освобождённых от террористической оккупации территорий.Террористы при этом обстреляли вертолёт ВВС Сирии в провинции Хама – восточнее Сурана.Между тем, из провинции Алеппо поступает информация о том, что турецкая артиллерия обстреливает северную часть провинции, а именно – город Тель-Рифат. По некоторым данным, там сосредоточены представители курдских вооружённых формирований из отрядов YPG. Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба – в районе города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.Таким образом, Анкара однозначно даёт понять Дамаску (да и Москве тоже), что собирается окончательно взять под своё крыло боевиков в Идлибе и сохранить основной костяк "сопротивления кровавому Асаду".