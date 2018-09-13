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Турецкие войска обстреливают север Алеппо и выстраивают заслон на юге Идлиба

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Срочные сообщения приходят из Сирии. Сирийская правительственная армия начала наступление по оси Идлиб-Хама, где сосредоточены в общей сложности до нескольких тысяч боевиков. Первый удар был нанесён в районе контрольно-пропускного пункта Масасне, где была ликвидирована группа боевиков, в составе которой несколько снайперов.

После этого САА нанесла удары по укреплениям представителей террористической группировки «Хайат Тахрир аль-Шам» (*запрещена в РФ). Артиллерийскими ударами были уничтожены окопы и подземные ходы, которые использовались террористами.

Далее с использованием реактивной артиллерии был нанесён удар по месту расположения ракетных установок и бронетехники боевиков в районе населённого пункта Таманах. На данный момент, как сообщается, сирийская армия сосредотачивает основные силы и средства в южной части провинции Идлиб, в которой боевики осуществляют постоянные обстрелы ранее освобождённых от террористической оккупации территорий.


Террористы при этом обстреляли вертолёт ВВС Сирии в провинции Хама – восточнее Сурана.

Между тем, из провинции Алеппо поступает информация о том, что турецкая артиллерия обстреливает северную часть провинции, а именно – город Тель-Рифат. По некоторым данным, там сосредоточены представители курдских вооружённых формирований из отрядов YPG. Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба – в районе города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.

Турецкие войска обстреливают север Алеппо и выстраивают заслон на юге Идлиба


Таким образом, Анкара однозначно даёт понять Дамаску (да и Москве тоже), что собирается окончательно взять под своё крыло боевиков в Идлибе и сохранить основной костяк "сопротивления кровавому Асаду".
Использованы фотографии:
syria.liveuamap.com
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24 комментария
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  1. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 16:18
    +6
    нифига не понял, турки ударили по курдам и дали однозначно понять, откуда такая однозначность? ну перебросили и шо?
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 16:20
      +6
      Цитата: poquello
      ну перебросили и шо?
      Именно туда, куда планируется наступление.
      Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба – в районе города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.


      Мочить вместе с турками... Таип сам решил туда залезть. Заодно и за наших с турками рассчитаемся.
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 16:27
        +1
        Цитата: Logall
        Цитата: poquello
        ну перебросили и шо?
        Именно туда, куда планируется наступление.
        Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба – в районе города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.


        Мочить вместе с турками... Таип сам решил туда залезть. Заодно и за наших с турками рассчитаемся.

        так ведь совсем не факт, если по карте то турки подперли населенный пункт, САА могут его взять или срезать карман влево, ясность будет когда будет контакт
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 16:30
          +4
          Цитата: poquello
          ясность будет когда будет контакт

          "В споре всегда рождается истина. Даже если при этом кто-то пострадает..."®
        2. Ратник с пулеметом Онлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 16:35
          +2
          какого лысого турки делают в Сирии?это вроде как агрессией называется.
          1. Logall Онлайн
            Logall Сегодня, 16:41
            +6
            Не, Евгений hi , агрессия это тогда, когда страну кормишь, помогаешь, спасаешь...
            Россия - единственный агрессор на этой планете! А турки, пока под США, несут демократию.
        3. Безликий Офлайн
          Безликий Сегодня, 16:35
          +2
          Уважаемый poquello (poquello), о грядущем наступлении на Идлиб уже с полтора месяца весь мир знает. Вдруг за последнюю неделю турки направляют туда 4 колонны бронетехники, которые беспрепятственно проходят ряды террористов, и эти колонны разворачиваются у непосредственной линии фронта, на пути главного удара САА. Они что по-вашему, слабоумные, чтобы не понимать, что подобные действия на руку террористам? Или, если Турция воюет с террористами, слабоумные последние, пропустив без боя бронетехнику в сердце своих позиций? Тут "или с нами или против нас" и турки здесь против. Без вариантов.
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Сегодня, 16:55
            -1
            Таким образом, Анкара однозначно даёт понять Дамаску (да и Москве тоже), что собирается окончательно взять под своё крыло боевиков в Идлибе и сохранить основной костяк "сопротивления кровавому Асаду".
            -----------------------------
            Откуда у автора такие безапелляционные выводы? У турков головная боль это курды поддерживаемые сша, навряд ли турки пойдут на прямое столкновение с САА находясь в блоке Россия - Иран - Турция по урегулированию сирийского вопроса. hi
          2. Lek3338 Онлайн
            Lek3338 Сегодня, 17:16
            0
            Цитата: Безликий
            ряды террористов,

            Те которых вы называете террористами являются оппозицией ,ополчением так сказать .Террористами их считаете только вы .Всё просто шииты для вас союзники а для евреев террористы ,Идлибские для Турции союзники и не только, а для вас террористы .Курды для вас ни рыба не мясо для США союзники,для Турции террористы .Асад для вас законный президент для остальных тиран ,для оппозиции ,для курдов ,для США ,Европы .Список одинаковых террористо-нетеррористов можно продолжать ,но смысл надеюсь вы поняли .
            И какой вывод можно сделать ?Слово терроризм тупо накладывается и откладывается с разных группировок по мере интересов стран вовлеченных в конфликт ! Это называется двойные стандарты .
  2. тагил Онлайн
    тагил Сегодня, 16:35
    0
    Честно говоря непонятно на что рассчитывают турки. Силы сосредоточены, наступление подготовлено и практически началось. Никто останавливаться не будет, Идлиб зачистят с турками или без но зачистят. Если турки думают что их наличие что-то изменит, то они ошибаются. Решение уже принято и мы и сирийцы знают, что последует удар США и их "демократических" шавок и все равно операция по освобождению будет продолжена. Так что пусть потом не обижаются. И надо бы приостановить им поставку С-400.
    1. Ramzay121 Офлайн
      Ramzay121 Сегодня, 16:55
      0
      [quote=тагил]Силы сосредоточены, наступление подготовлено и практически началось. Никто останавливаться не будет, Идлиб зачистят с турками или без но зачистят. Если турки думают что их наличие что-то изменит, то они ошибаются.[/quote]
      Вы кажется живете в другом измерении, вообще нет понятия что там происходит. Да и откуда знать, читая одно дезо.
      [quote=тагил]мы и сирийцы знают[/quote]
      Не слишком громко? Томагавки когда летели тоже знали?
      [quote=тагил]Если турки думают что их наличие что-то изменит, то они ошибаются.
      Если они так думают, то значит что то изменит. Следите за новостями
      1. тагил Онлайн
        тагил Сегодня, 17:06
        0
        За союзников что ли обидно?
        Вы кажется живете в другом измерении, вообще нет понятия что там происходит. Да и откуда знать, читая одно дезо.
        Главное что вы живете в этом измерении. На что рассчитывают турки это их проблемы. На что рассчитываем мы это наши проблемы.
    2. borberd Онлайн
      borberd Сегодня, 17:13
      +1
      Остановятся ... У турков в районе Идлиба сил больше чем сумели наскрести иранцы и ассадовцы . Так и будут друг перед другом стоять и кричалки кричать - "я твой дом труба шатал"(с) . Всё это безобразие будет длиться до тех пор , пока главные уракаганы не соберутся и не перетрут по понятиям . И потом у кого-то потеряется лицо , и почему-то кажется что это будет не лицо султана . Хотя я могу ошибаться ...
      1. тагил Онлайн
        тагил Сегодня, 17:18
        0
        Навряд ли, иначе не стоило все это с Идлибом затевать. Пару артналетов с обеих старон и авиаудары в непосредственной близости и султану придется или всерьез воевать (что маловероятно) или бежать теряя тапочки. Хотя не спорю что все идет не по плану.
        1. borberd Онлайн
          borberd Сегодня, 17:29
          0
          Кто-то просчитался насчёт друга-султана , спасенного от покушения . А у султана свои планы , и Идлиб в этих планах значится как - "Моё , не отдам" .Турки серьёзно влезли в Идлиб , и вылезать не собираются . Тем более что у турков и союзных им бармалеев , солидные силы , в районе 80-100 тыс боевиков . Ассад и иранские прокси могут выставить приблизительно такие-же силы . А в условиях того что у турков и ВВС и артиллерия получше чем у Ассада и шиитов , то исход выглядит как раз в пользу турков и Ко.
  3. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 16:39
    0
    Погорворили. И вопрос такой- куда сшаМ "химатаку" устривать? И там, и там в хвост и в гриву. А гХазу на всех не хватает.laughing
  4. JonnyT Офлайн
    JonnyT Сегодня, 16:54
    +1
    "Не может быть! Дезинформация, Эндроган партнер, он не поставлял оружие FSA" - вот и сказочке конец.
    Более того, турки будут драться за идлиб как за свою землю
    1. Lek3338 Онлайн
      Lek3338 Сегодня, 17:21
      0
      Поставлял ,вооружал и обучал что и не скрывает .Вы в России сами себе придумываете сказки ,потом сами же обижаетесь за отсутствие хеппи энда этой сказки .Делаете выводы со своей сказки рассказанной по ТВ .20 000 как минимум подготовили турки оппозиции ,поставили технику даже ракеты Град (недавно) и зачищают их силами свою границу от курдов .Пехота турков это оппозиция ,на технике свои военные ,и ССО ихние .
  5. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 16:55
    0
    Асад условно подконтрольный Москве. То что он человек отважный, спорить не приходится. Ему тоже медлить нельзя..Нужно начинать движение к границам!
  6. borberd Онлайн
    borberd Сегодня, 17:03
    +1
    Судя по всему султан нашёл новый рынок для сбыта помидор , это не Россия ...
  7. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 17:05
    0
    Еще один повод ударить по АСАДУ амерам(
  8. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:16
    0
    Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба – в районе города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.

    Что то не совсем понятно ,статья мутная какая то..Главная задача ,это мочить чертей ,а там разберемся ! soldier
  9. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 17:18
    0
    И какой участок по протяженности смогут прикрыть турки?
    У них силы бесконечны?
    По курдам турки удар нанесли, что бы те, в условиях перемещения части турецких формирований на другой фронт, не нанесли серьезный удар.
    Но могут и огрести.
    А Сирия и союзники еще вполне могут подождать.
    И "промассировать" радикалов на других участках.
    Такая гибкая стратегия уже принесла свои вполне ощутимые плоды.
    Пусть гады в землю вгрызаются, не будет желания и сил на более активные действия.
    А пока освобожденные регионы будут обустраивать к нормальной жизни и обеспечивать надежную оборону освобожденных территорий.
    С ходом обустройства и налаживания жизни на освобожденных территориях, территория под террористами будет постепенно превращаться в территорию, свободную от нормальных мирных людей.
    Остануться террористы и их ближний круг.
    Посмотрим надолго ли их и турок хватит.
  10. Tektor Офлайн
    Tektor Сегодня, 17:23
    -1
    Я бы туда направил Ртуть-БМ, Пенициллин, Рычаг-АВ и Уран-9 со "Змеем Горынычем" в достаточном количестве. Ещё бы нужна такая штука, похожая на метатель мячиков для тенниса, только вместо мячиков она бы метала Ф-1.