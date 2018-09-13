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Американский эксперт рассказал об опасности «Варшавянок»

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Россия сегодня имеет четвертый по численности подводный флот, насчитывающий 63 субмарины, пишет ресурс Military Watch Magazine.



По данным автора, больше подводных лодок только у Северной Кореи (76), Соединенных Штатов (70) и у Китая (68). Но у ВМС США на вооружении стоят только атомные субмарины, тогда как Советский Союз, а позднее Россия инвестировали также в дизельные корабли.


АПЛ более долговечны и способны дольше оставаться в море, что делает их идеальным инструментом для удара возмездия по противнику. В то же время ДЭПЛ гораздо тише, их сложнее обнаружить и уничтожить, говорится в материале.

Как показали многочисленные учения, неатомные ПЛ могут с успехом применяться как для уничтожения надводных кораблей, так и атомных подлодок.

В настоящее время в составе российского флота находятся ДЭПЛ проектов 877 «Палтус» и 636.1/3 «Варшавянка», строившиеся на протяжении 3 десятилетий. Они также стоят на вооружении ВМС Польши (1), Индии (9), Ирана (3), Китая (2) Румынии (1) и Вьетнама (6), пишет эксперт.

Модернизированные «Варшавянки» обладают гораздо большими возможностями, которые делают их чрезвычайно тихими – обнаружить их очень непросто. Таким образом, эти подлодки не зря были названы в НАТО «черными дырами», говорится в статье.

Главным достоинством «Варшавянок» является их высокая живучесть. Кроме того, они вооружены самыми современными крылатыми ракетами «Калибр», способными на большом расстоянии поражать наземные и надводные цели. Субмарины также несут на борту современные торпеды и мины, могут уничтожать воздушные цели с помощью ЗРК «Стрела-3».

По словам автора, «Варшавянки» за счет системы регенерации воздуха могут оставаться под водой до 260 часов, что меньше, чем у атомных субмарин, однако для дизельного корабля – это очень приличный показатель.

Российские предприятия продолжают совершенствовать и строить ДЭПЛ, которые пользуются спросом на международном рынке. Со временем «Варшавянки» заменят более современные подлодки проекта 677 «Лада». Одна из них находится в опытной эксплуатации. Эти корабли отличаются еще более низким уровнем шума и лучшим вооружением, отмечает издание.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 16:52
    0
    Очередная порция комплиментов от партнеров. Завтра с таким же запалом могут разнести эти субмарины в пух и прах. Это всего лишь западная пропаганда, не удивляйтесь.
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 17:05
      -1
      Варшавянки и правда малошумные и опасные подлодки. А ты уверен что они их могут засечь? А не то что разнести в пух и прах? Палишься рагуль.
      1. Wiruz Онлайн
        Wiruz Сегодня, 17:15
        0
        Для Вас, Витёк, каждый кто смеет усомниться в эффективности российской боевой машины автоматически становится "рагулём", да?
  2. OML Онлайн
    OML Сегодня, 16:54
    +1
    Северная Корея - молодца!
    1. Wiruz Онлайн
      Wiruz Сегодня, 17:13
      0
      Молодцы, только много ли толку? Дело не только в численности подлодок, но и в их ТТХ. КНДР с тем же успехом может и авиапарк из сотни тысяч Як-2 завести, став тем самым страной с самыми многочисленными ВВС. Но опять, много ли будет толку от такого количества морально устаревшей техники?
  3. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 16:58
    +3
    По данным автора, больше подводных лодок только у Северной Кореи (76), Соединенных Штатов (70) и у Китая (68).
    Как я понял неназванного эксперта ---самый крутой подводный флот у северокорейцев.Сдаётся мне,что Муджамар пишет не только для НИ,но и в этом,вот,источнике,получает гонорары за своё пописывание. И это правильно,на хлеб с малиновым смузи хватает---аналитика нынче дорого стоит!
  4. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:00
    0
    Действительно,877 - страшшшшшое оружие( сарказм)!
    Прошу отличать людей, от машин..
  5. Magic Archer Офлайн
    Magic Archer Сегодня, 17:00
    0
    Очередная пустышка.Ничего нового.Могли бы уж какие нибудь малоизвестные факты предоставить или например что ждёт флоты перечисленных государств в будущем.Но нет,проще насобирать все общеизвестные факты и слепить статью.Минус
    1. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 17:26
      0
      Вы сами то не поленитесь и сделайте статью и найдите эти малоизвестные факты.На сайте можно свое публиковать.А еще лучше попробуйте делать это регулярно чтобы планку держать.Но критиковать проще.Лучше бы промолчали.
  6. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:09
    +2
    Помнится "Варшавянка" гонялась за английской ПЛ и те так и не смогли запустить крылатки по Сирии !
    Хорошие машинки и сказать нечего..
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:10
    0
    Цитата: Грибок
    Варшавянки и правда малошумные и опасные подлодки. А ты уверен что они их могут засечь? А не то что разнести в пух и прах? Палишься рагуль.

    ------------------------------
    Вы за языком следите и не хамите. Я писал про тон статьи. В моем комментарии слово "варшавянка" не было приведено. И когда вы научитесь отличать контекст статьи от словесного содержания? Насчет "рагуля", это вообще шедевр. Еще раз так нахамишь, получишь ответ в самых жестких выражениях, так что не обессудь.
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 17:11
      -1
      Ты много плачешь тут. С такими не общаюсь. Не обессудь.
      1. Wiruz Онлайн
        Wiruz Сегодня, 17:16
        -1
        Ты много плачешь тут. С такими не общаюсь. Не обессудь.

        Витёк, идите уроки делать. А то мамка наругает
  8. Ivan.A Офлайн
    Ivan.A Сегодня, 17:13
    +2
    Цитата: OML
    Северная Корея - молодца!

    У них там наше ретро из 60-х.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 17:16
    0
    Цитата: Грибок
    Ты много плачешь тут. С такими не общаюсь. Не обессудь.

    ----------------------------------
    Я смотрю, ты весьма смелый и героический парень, только тухлый и мутный.
    P.S. Насчет "плачешься", это не твоего ума дело, лежи в своем солнечном Костанае под "титульной" нацией.
  10. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 17:16
    0
    Шизофреники уже достали! То РФ не морская держава, то российские ВМС это ого-го! winked Опредилитесь уже полосатые. laughing По существу- мы не монстры, но и не хиляки. Похохотать всяко устроем. Мало не покажется. laughing
  11. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:22
    0
    Не знал что атом шумнее дизеля.