Американский эксперт рассказал об опасности «Варшавянок»
Россия сегодня имеет четвертый по численности подводный флот, насчитывающий 63 субмарины, пишет ресурс Military Watch Magazine.
По данным автора, больше подводных лодок только у Северной Кореи (76), Соединенных Штатов (70) и у Китая (68). Но у ВМС США на вооружении стоят только атомные субмарины, тогда как Советский Союз, а позднее Россия инвестировали также в дизельные корабли.
АПЛ более долговечны и способны дольше оставаться в море, что делает их идеальным инструментом для удара возмездия по противнику. В то же время ДЭПЛ гораздо тише, их сложнее обнаружить и уничтожить, говорится в материале.
Как показали многочисленные учения, неатомные ПЛ могут с успехом применяться как для уничтожения надводных кораблей, так и атомных подлодок.
В настоящее время в составе российского флота находятся ДЭПЛ проектов 877 «Палтус» и 636.1/3 «Варшавянка», строившиеся на протяжении 3 десятилетий. Они также стоят на вооружении ВМС Польши (1), Индии (9), Ирана (3), Китая (2) Румынии (1) и Вьетнама (6), пишет эксперт.
Модернизированные «Варшавянки» обладают гораздо большими возможностями, которые делают их чрезвычайно тихими – обнаружить их очень непросто. Таким образом, эти подлодки не зря были названы в НАТО «черными дырами», говорится в статье.
Главным достоинством «Варшавянок» является их высокая живучесть. Кроме того, они вооружены самыми современными крылатыми ракетами «Калибр», способными на большом расстоянии поражать наземные и надводные цели. Субмарины также несут на борту современные торпеды и мины, могут уничтожать воздушные цели с помощью ЗРК «Стрела-3».
По словам автора, «Варшавянки» за счет системы регенерации воздуха могут оставаться под водой до 260 часов, что меньше, чем у атомных субмарин, однако для дизельного корабля – это очень приличный показатель.
Российские предприятия продолжают совершенствовать и строить ДЭПЛ, которые пользуются спросом на международном рынке. Со временем «Варшавянки» заменят более современные подлодки проекта 677 «Лада». Одна из них находится в опытной эксплуатации. Эти корабли отличаются еще более низким уровнем шума и лучшим вооружением, отмечает издание.
По данным автора, больше подводных лодок только у Северной Кореи (76), Соединенных Штатов (70) и у Китая (68). Но у ВМС США на вооружении стоят только атомные субмарины, тогда как Советский Союз, а позднее Россия инвестировали также в дизельные корабли.
АПЛ более долговечны и способны дольше оставаться в море, что делает их идеальным инструментом для удара возмездия по противнику. В то же время ДЭПЛ гораздо тише, их сложнее обнаружить и уничтожить, говорится в материале.
Как показали многочисленные учения, неатомные ПЛ могут с успехом применяться как для уничтожения надводных кораблей, так и атомных подлодок.
В настоящее время в составе российского флота находятся ДЭПЛ проектов 877 «Палтус» и 636.1/3 «Варшавянка», строившиеся на протяжении 3 десятилетий. Они также стоят на вооружении ВМС Польши (1), Индии (9), Ирана (3), Китая (2) Румынии (1) и Вьетнама (6), пишет эксперт.
Модернизированные «Варшавянки» обладают гораздо большими возможностями, которые делают их чрезвычайно тихими – обнаружить их очень непросто. Таким образом, эти подлодки не зря были названы в НАТО «черными дырами», говорится в статье.
Главным достоинством «Варшавянок» является их высокая живучесть. Кроме того, они вооружены самыми современными крылатыми ракетами «Калибр», способными на большом расстоянии поражать наземные и надводные цели. Субмарины также несут на борту современные торпеды и мины, могут уничтожать воздушные цели с помощью ЗРК «Стрела-3».
По словам автора, «Варшавянки» за счет системы регенерации воздуха могут оставаться под водой до 260 часов, что меньше, чем у атомных субмарин, однако для дизельного корабля – это очень приличный показатель.
Российские предприятия продолжают совершенствовать и строить ДЭПЛ, которые пользуются спросом на международном рынке. Со временем «Варшавянки» заменят более современные подлодки проекта 677 «Лада». Одна из них находится в опытной эксплуатации. Эти корабли отличаются еще более низким уровнем шума и лучшим вооружением, отмечает издание.
- Использованы фотографии:
- ttps://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter