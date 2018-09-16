Зачем Европа возвращает призыв в армию
На протяжении как минимум трех последних десятилетий определяющей тенденцией в сфере комплектования вооруженных сил в большинстве европейских стран был их перевод на добровольный (контрактный) принцип набора рядового состава. Обязательный призыв на военную службу рассматривался с подачи леволиберальных сил как нечто архаичное, нарушающее права и свободы человека. Именно примером Западной Европы руководствовались и отечественные противники обязательного призыва на военную службу.
Сейчас все стремительно меняется. Например, в ФРГ правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС) начала обсуждение вопроса о возможности возвращения обязательного призыва на военную службу. Напомним, что призывать в бундесвер перестали семь лет назад, в 2011 году. Тогда отмена призыва, как казалось, шла в ногу со временем, но затем отношение германских властей к данному вопросу изменилось. В ХДС рассуждают не только о возвращении обязательного призыва, но и о возможности введения т.н. «всеобщей обязательной национальной службы» для всех немецких мужчин и женщин, достигших возраста 18 лет. Конечно, пока говорить о введении такой службы еще преждевременно, но члены ХДС настроены решительно и, учитывая, что речь идет все же о правящей партии, вполне могут добиться своей цели.
Изначально страной, в которой отсутствовал призыв на военную службу, была Великобритания. Даже в США вплоть до 1960-х гг. армия комплектовалась путем призыва на военную службу. Именно это обстоятельство способствовало возникновению во время войны во Вьетнаме массового молодежного антивоенного движения. Воюй во Вьетнаме одни контрактники, американская молодежь обращала бы на боевые действия в далеком Индокитае куда меньше внимания. В конечном итоге, в 1973 году армия США перешла полностью на контрактную основу. Сегодня это крупнейшая армия мира, набор которой осуществляется исключительно посредством найма добровольцев. Китайская и российская армии комплектуются путем обязательного призыва на военную службу, хотя в КНР военное ведомство и имеет, в силу огромных мобилизационных ресурсов страны, возможность выбирать лишь самых лучших призывников из числа мужчин призывного возраста.
В 2000-е – 2010-е гг. в Европе прошла настоящая эпидемия перевода вооруженных сил на контрактную основу. Так, в 2006 г. обязательный призыв на военную службу был отменен в Македонии и Черногории. Однако эти небольшие государства обладают очень малочисленными вооруженными силами, поэтому престиж военной службы на фоне общей высокой безработицы и малого количества вакансий рядового и сержантского состава всегда будет гарантированно высоким.
В том же 2006 году призыв на военную службу отменила и Румыния – большая по восточноевропейским меркам страна. На протяжении практически всей истории ХХ века румынские вооруженные силы комплектовались путем призыва на военную службу, однако сейчас от такого принципа решили отказаться, поскольку мобилизационные ресурсы у страны приличные, а численность армии невысокая. С 2006 по 2008 гг. военную службу по призыву отменила и Болгария, причем здесь отмена призыва происходила поэтапно – сначала на флоте, потом в военно-воздушных силах и сухопутных войсках. В 2010 г. был прекращен призыв на военную службу в Войско Польское – одну из самых многочисленных армий Восточной Европы. За двадцать пять лет численность польской армии сократилась в пять раз, поэтому снизилась и потребность в большом количестве призывников.
Среди наиболее благополучных государств Европы одним из последних военный призыв был отменен в Швеции. Эта страна решила отказаться от призывной армии в 2010 году, хотя до последнего времени шведы старательно придерживались, при своем нейтралитете, концепции «вооруженного народа» — в армии служили все шведские мужчины, а военная подготовка считалась делом обязательным. Во время Холодной войны службу в шведской армии прошло до 85% мужчин страны. Однако затем численность вооруженных сил стали сокращать, мотивируя это, в том числе и тем, что с начала XIX века Швеция не участвовала ни в одной войне. Очевидно, что переход на контрактную армию в 2010 г. был связан с минимизацией внешнеполитических рисков.
Но уже совсем скоро шведское правительство поняло смысл своей ошибки. В стране с высоким уровнем жизни населения оказалось не так много желающих наниматься на военную службу по контракту. Зачем молодому шведу идти в армию, изнуряя себя тренировками и нелегкими (даже в Швеции) условиями службы, если «на гражданке» можно быть куда свободнее, а зарабатывать куда больше. Встал вопрос и о подготовке мобилизационного резерва на случай возможных боевых действий. Ведь в 2016 г. желание поступить на военную службу добровольцами в Швеции изъявили всего 2 тысячи человек.
В 2014 г., когда стали сильно портиться отношения Запада и России, в Швеции вновь вернулись к испытанной антироссийской риторике. Хотя последние два столетия шведы ни с кем не воевали, они продолжают считать Россию страшным противником, угрожающим национальной безопасности шведского государства. В 2015 г. министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за увеличение расходов на оборону на 11%. При этом он открыто заявил о том, что это увеличение является вынужденной мерой против усиливающейся российской угрозы. Свою роль сыграли и шведские средства массовой информации, которые в большинстве своем настроены резко антироссийски. Поскольку в информационном обществе именно масс-медиа определяют настроения социума, результаты социологического опроса относительно возможности возвращения призыва на военную службу оказались весьма предсказуемыми – за то, чтобы вернуть призыв в армию, высказались более 70% шведов.
В конечном итоге военный призыв в шведскую армию был возвращен. Хотя основу боевых частей по-прежнему составляют контрактники, в 2018 г. на военную службу было призвано около 4 тыс. юношей и девушек. Призыв женщин на военную службу в наши дни осуществляется не только в Швеции. Некогда едва ли не единственной в «западном» блоке страной, где призывали на военную службу девушек, был Израиль. Женщины-военнослужащие по призыву были своего рода визитной карточкой ЦАХАЛа. Кроме Израиля, женщины несли службу в армиях КНДР, Ливии, Бенина, ряда других африканских государств, но от них никто другого и не ожидал. В современной Европе, коли речь постоянно идет о равноправии полов, женщин также стали призывать на военную службу. Кроме Швеции, девушки – призывники появились и в соседней Норвегии.
В отличие от Швеции, Норвегия – член НАТО. Эта страна также издавна очень негативно настроена к России, являясь ключевым форпостом Североатлантического альянса на северо-востоке, в непосредственной близости от российской границы и стратегически важных объектов Мурманской области.
Закон о призыве женщин на военную службу был принят в октябре 2014 г. Согласно закону, призыву подлежат женщины в возрасте от 19 до 44 лет. При этом следует помнить о том, что для скандинавских стран армия – не только сугубо военный, но и очень важный в социальном отношении институт. Именно через призывную службу в армии в скандинавских странах обеспечиваются, во-первых, социальное сближение представителей различных слоев населения – от высшего класса до социальных низов, во-вторых – утверждается равноправие мужчин и женщин, в-третьих – интегрируются в шведское, норвежское или финское общества молодые люди из уже очень многочисленных семей мигрантов, получающих местное гражданство.
Наконец, в скандинавских армиях существуют хорошие возможности и для того, чтобы неплохо подзаработать – срочники получают довольно высокую заработную плату, и для того, чтобы освоить какую-то новую специальность, востребованную «на гражданке» — в армиях Швеции, Норвегии, Финляндии действуют всевозможные профессиональные курсы, помогающие освоить востребованные знания и навыки. Вчерашние выпускники средней школы возвращаются через год с военной службы с неплохими подъемными деньгами, а то и с аттестатом или свидетельством о получении новой профессии.
В 2008 году был отменен призыв на военную службу в Литве. Вооруженные силы Литвы, именуемые также Войском Литовским (по аналогии с Войском Польским), имеют очень небольшую численность – чуть более 10 тыс. военнослужащих. Однако и в Литве на протяжении восемнадцати постсоветских лет сохранялся призыв на военную службу. В 2009 году демобилизовались последние военнослужащие, проходившие службу по призыву, однако всего лишь через шесть лет, в 2015 году, призыв на военную службу в литовской армии был восстановлен. Правительство страны прямо объяснило такие изменения потребностью в повышении обороноспособности страны перед «российской угрозой».
С дефицитом новобранцев столкнулись и в куда больших, чем Литва или Швеция, странах Европы. В Германии, к примеру, живет почти 83 млн человек, однако и эта страна после отмены призыва на военную службу стала испытывать большие проблемы с недобором солдат контрактной службы. Устроиться контрактником в армию престижно в Гватемале или Кении, Непале или Анголе. В богатых европейских странах молодежь совершенно не тяготеет к военной службе, даже если государство готово за нее щедро платить и обещает всевозможные льготы. Единственные, кто с готовностью идут служить в армию – выходцы из среды мигрантов из азиатских, латиноамериканских и африканских стран, в семьях которых – низкий уровень жизни, а престижная беловоротничковая работа в гражданском сегменте экономики им не светит.
О масштабах проблемы лучше всего говорят скупые цифры статистики. После того как с 2011 г. перестали призывать новобранцев в бундесвер, количество молодых немецких мужчин и женщин, желающих посвятить себя военной службе, уменьшалось с каждым годом. Так, в первой половине 2017 г. поступить на военную службу и заключить контракт решили лишь 10 тыс. мужчин и женщин. Это на 15% меньше, чем в 2016 году. При этом заключение контракта еще не означает, что молодой человек или девушка останутся в армии. Более четверти молодых солдат разрывают контракты после прохождения испытательного срока, когда оказывается, что армия – все же немного не то, что они себе представляли.
Сейчас многие германские политики активно прорабатывают вопрос о введении т.н. «всеобщей национальной службы». Примерно о том же самом говорят и во Франции. Суть этой концепции заключается, во-первых, в возвращении к призыву молодых людей обоих полов на 12 месяцев, а во-вторых – к предоставлению возможности выбора между службой в армии, во вспомогательных армейских структурах, где необязательно носить форму и оружие, а также в гражданских учреждениях. Получается, что любой молодой человек вне зависимости от пола, национальности и социального происхождения должен отдать государству свой гражданский долг. Нет сил и здоровья служить в армии, не хочешь по убеждениям или из каких-то иных соображений носить форму – пожалуйста, но будь добр пожаловать в социальное учреждение, в больницу, в пожарную команду, только бы приносил пользу обществу.
Такая служба обеспечит европейские страны молодыми рабочими руками, а также позволит немного снизить растущий уровень безработицы. Ведь кто-то из молодых людей сможет легко адаптироваться к военной службе, посмотрит на обещанные зарплаты, льготы, и примет решение остаться в вооруженных силах и дальше.
Французские политики, говоря о необходимости для государства военной службы по призыву, руководствуются и еще одним немаловажным соображением. Сейчас население европейских стран становится все более пестрым в этническом и конфессиональном отношениях. Если прежде французы или немцы и так имели французскую или немецкую идентичность, то теперь и во Франции, и в ФРГ живет огромное количество приезжих из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Азии. Среди мигрантов очень много молодежи, но она, в силу особенностей своего социального положения, как бы выпадает из социума.
Традиционные институты социализации вроде средней школы не справляются с задачей по трансляции в массы мигрантской молодежи немецкой или французской идентичности. Но с такой задачей может прекрасно справиться обязательная военная служба по призыву, во время которой в одном подразделении могут оказаться немец и алжирец, француз и эритреец, швед и пакистанец. В армии усвоение общегражданской идентичности будет происходить более эффективно и быстро, чем «на гражданке». В этом уверены европейские политики, а как оно будет на самом деле, покажет будущее.
Сейчас все стремительно меняется. Например, в ФРГ правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС) начала обсуждение вопроса о возможности возвращения обязательного призыва на военную службу. Напомним, что призывать в бундесвер перестали семь лет назад, в 2011 году. Тогда отмена призыва, как казалось, шла в ногу со временем, но затем отношение германских властей к данному вопросу изменилось. В ХДС рассуждают не только о возвращении обязательного призыва, но и о возможности введения т.н. «всеобщей обязательной национальной службы» для всех немецких мужчин и женщин, достигших возраста 18 лет. Конечно, пока говорить о введении такой службы еще преждевременно, но члены ХДС настроены решительно и, учитывая, что речь идет все же о правящей партии, вполне могут добиться своей цели.
Изначально страной, в которой отсутствовал призыв на военную службу, была Великобритания. Даже в США вплоть до 1960-х гг. армия комплектовалась путем призыва на военную службу. Именно это обстоятельство способствовало возникновению во время войны во Вьетнаме массового молодежного антивоенного движения. Воюй во Вьетнаме одни контрактники, американская молодежь обращала бы на боевые действия в далеком Индокитае куда меньше внимания. В конечном итоге, в 1973 году армия США перешла полностью на контрактную основу. Сегодня это крупнейшая армия мира, набор которой осуществляется исключительно посредством найма добровольцев. Китайская и российская армии комплектуются путем обязательного призыва на военную службу, хотя в КНР военное ведомство и имеет, в силу огромных мобилизационных ресурсов страны, возможность выбирать лишь самых лучших призывников из числа мужчин призывного возраста.
В 2000-е – 2010-е гг. в Европе прошла настоящая эпидемия перевода вооруженных сил на контрактную основу. Так, в 2006 г. обязательный призыв на военную службу был отменен в Македонии и Черногории. Однако эти небольшие государства обладают очень малочисленными вооруженными силами, поэтому престиж военной службы на фоне общей высокой безработицы и малого количества вакансий рядового и сержантского состава всегда будет гарантированно высоким.
В том же 2006 году призыв на военную службу отменила и Румыния – большая по восточноевропейским меркам страна. На протяжении практически всей истории ХХ века румынские вооруженные силы комплектовались путем призыва на военную службу, однако сейчас от такого принципа решили отказаться, поскольку мобилизационные ресурсы у страны приличные, а численность армии невысокая. С 2006 по 2008 гг. военную службу по призыву отменила и Болгария, причем здесь отмена призыва происходила поэтапно – сначала на флоте, потом в военно-воздушных силах и сухопутных войсках. В 2010 г. был прекращен призыв на военную службу в Войско Польское – одну из самых многочисленных армий Восточной Европы. За двадцать пять лет численность польской армии сократилась в пять раз, поэтому снизилась и потребность в большом количестве призывников.
Среди наиболее благополучных государств Европы одним из последних военный призыв был отменен в Швеции. Эта страна решила отказаться от призывной армии в 2010 году, хотя до последнего времени шведы старательно придерживались, при своем нейтралитете, концепции «вооруженного народа» — в армии служили все шведские мужчины, а военная подготовка считалась делом обязательным. Во время Холодной войны службу в шведской армии прошло до 85% мужчин страны. Однако затем численность вооруженных сил стали сокращать, мотивируя это, в том числе и тем, что с начала XIX века Швеция не участвовала ни в одной войне. Очевидно, что переход на контрактную армию в 2010 г. был связан с минимизацией внешнеполитических рисков.
Но уже совсем скоро шведское правительство поняло смысл своей ошибки. В стране с высоким уровнем жизни населения оказалось не так много желающих наниматься на военную службу по контракту. Зачем молодому шведу идти в армию, изнуряя себя тренировками и нелегкими (даже в Швеции) условиями службы, если «на гражданке» можно быть куда свободнее, а зарабатывать куда больше. Встал вопрос и о подготовке мобилизационного резерва на случай возможных боевых действий. Ведь в 2016 г. желание поступить на военную службу добровольцами в Швеции изъявили всего 2 тысячи человек.
В 2014 г., когда стали сильно портиться отношения Запада и России, в Швеции вновь вернулись к испытанной антироссийской риторике. Хотя последние два столетия шведы ни с кем не воевали, они продолжают считать Россию страшным противником, угрожающим национальной безопасности шведского государства. В 2015 г. министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил за увеличение расходов на оборону на 11%. При этом он открыто заявил о том, что это увеличение является вынужденной мерой против усиливающейся российской угрозы. Свою роль сыграли и шведские средства массовой информации, которые в большинстве своем настроены резко антироссийски. Поскольку в информационном обществе именно масс-медиа определяют настроения социума, результаты социологического опроса относительно возможности возвращения призыва на военную службу оказались весьма предсказуемыми – за то, чтобы вернуть призыв в армию, высказались более 70% шведов.
В конечном итоге военный призыв в шведскую армию был возвращен. Хотя основу боевых частей по-прежнему составляют контрактники, в 2018 г. на военную службу было призвано около 4 тыс. юношей и девушек. Призыв женщин на военную службу в наши дни осуществляется не только в Швеции. Некогда едва ли не единственной в «западном» блоке страной, где призывали на военную службу девушек, был Израиль. Женщины-военнослужащие по призыву были своего рода визитной карточкой ЦАХАЛа. Кроме Израиля, женщины несли службу в армиях КНДР, Ливии, Бенина, ряда других африканских государств, но от них никто другого и не ожидал. В современной Европе, коли речь постоянно идет о равноправии полов, женщин также стали призывать на военную службу. Кроме Швеции, девушки – призывники появились и в соседней Норвегии.
В отличие от Швеции, Норвегия – член НАТО. Эта страна также издавна очень негативно настроена к России, являясь ключевым форпостом Североатлантического альянса на северо-востоке, в непосредственной близости от российской границы и стратегически важных объектов Мурманской области.
Закон о призыве женщин на военную службу был принят в октябре 2014 г. Согласно закону, призыву подлежат женщины в возрасте от 19 до 44 лет. При этом следует помнить о том, что для скандинавских стран армия – не только сугубо военный, но и очень важный в социальном отношении институт. Именно через призывную службу в армии в скандинавских странах обеспечиваются, во-первых, социальное сближение представителей различных слоев населения – от высшего класса до социальных низов, во-вторых – утверждается равноправие мужчин и женщин, в-третьих – интегрируются в шведское, норвежское или финское общества молодые люди из уже очень многочисленных семей мигрантов, получающих местное гражданство.
Наконец, в скандинавских армиях существуют хорошие возможности и для того, чтобы неплохо подзаработать – срочники получают довольно высокую заработную плату, и для того, чтобы освоить какую-то новую специальность, востребованную «на гражданке» — в армиях Швеции, Норвегии, Финляндии действуют всевозможные профессиональные курсы, помогающие освоить востребованные знания и навыки. Вчерашние выпускники средней школы возвращаются через год с военной службы с неплохими подъемными деньгами, а то и с аттестатом или свидетельством о получении новой профессии.
В 2008 году был отменен призыв на военную службу в Литве. Вооруженные силы Литвы, именуемые также Войском Литовским (по аналогии с Войском Польским), имеют очень небольшую численность – чуть более 10 тыс. военнослужащих. Однако и в Литве на протяжении восемнадцати постсоветских лет сохранялся призыв на военную службу. В 2009 году демобилизовались последние военнослужащие, проходившие службу по призыву, однако всего лишь через шесть лет, в 2015 году, призыв на военную службу в литовской армии был восстановлен. Правительство страны прямо объяснило такие изменения потребностью в повышении обороноспособности страны перед «российской угрозой».
С дефицитом новобранцев столкнулись и в куда больших, чем Литва или Швеция, странах Европы. В Германии, к примеру, живет почти 83 млн человек, однако и эта страна после отмены призыва на военную службу стала испытывать большие проблемы с недобором солдат контрактной службы. Устроиться контрактником в армию престижно в Гватемале или Кении, Непале или Анголе. В богатых европейских странах молодежь совершенно не тяготеет к военной службе, даже если государство готово за нее щедро платить и обещает всевозможные льготы. Единственные, кто с готовностью идут служить в армию – выходцы из среды мигрантов из азиатских, латиноамериканских и африканских стран, в семьях которых – низкий уровень жизни, а престижная беловоротничковая работа в гражданском сегменте экономики им не светит.
О масштабах проблемы лучше всего говорят скупые цифры статистики. После того как с 2011 г. перестали призывать новобранцев в бундесвер, количество молодых немецких мужчин и женщин, желающих посвятить себя военной службе, уменьшалось с каждым годом. Так, в первой половине 2017 г. поступить на военную службу и заключить контракт решили лишь 10 тыс. мужчин и женщин. Это на 15% меньше, чем в 2016 году. При этом заключение контракта еще не означает, что молодой человек или девушка останутся в армии. Более четверти молодых солдат разрывают контракты после прохождения испытательного срока, когда оказывается, что армия – все же немного не то, что они себе представляли.
Сейчас многие германские политики активно прорабатывают вопрос о введении т.н. «всеобщей национальной службы». Примерно о том же самом говорят и во Франции. Суть этой концепции заключается, во-первых, в возвращении к призыву молодых людей обоих полов на 12 месяцев, а во-вторых – к предоставлению возможности выбора между службой в армии, во вспомогательных армейских структурах, где необязательно носить форму и оружие, а также в гражданских учреждениях. Получается, что любой молодой человек вне зависимости от пола, национальности и социального происхождения должен отдать государству свой гражданский долг. Нет сил и здоровья служить в армии, не хочешь по убеждениям или из каких-то иных соображений носить форму – пожалуйста, но будь добр пожаловать в социальное учреждение, в больницу, в пожарную команду, только бы приносил пользу обществу.
Такая служба обеспечит европейские страны молодыми рабочими руками, а также позволит немного снизить растущий уровень безработицы. Ведь кто-то из молодых людей сможет легко адаптироваться к военной службе, посмотрит на обещанные зарплаты, льготы, и примет решение остаться в вооруженных силах и дальше.
Французские политики, говоря о необходимости для государства военной службы по призыву, руководствуются и еще одним немаловажным соображением. Сейчас население европейских стран становится все более пестрым в этническом и конфессиональном отношениях. Если прежде французы или немцы и так имели французскую или немецкую идентичность, то теперь и во Франции, и в ФРГ живет огромное количество приезжих из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Азии. Среди мигрантов очень много молодежи, но она, в силу особенностей своего социального положения, как бы выпадает из социума.
Традиционные институты социализации вроде средней школы не справляются с задачей по трансляции в массы мигрантской молодежи немецкой или французской идентичности. Но с такой задачей может прекрасно справиться обязательная военная служба по призыву, во время которой в одном подразделении могут оказаться немец и алжирец, француз и эритреец, швед и пакистанец. В армии усвоение общегражданской идентичности будет происходить более эффективно и быстро, чем «на гражданке». В этом уверены европейские политики, а как оно будет на самом деле, покажет будущее.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- Al Arabiya, Sputnik International
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