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В помощь прикордонникам. На Азов перебрасывается морской спецназ ВМСУ

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Украинские пограничники, несущие службу в акватории Азовского и Черного морей, будут усилены бойцами украинского морского спецназа, заявил в четверг глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

В помощь прикордонникам. На Азов перебрасывается морской спецназ ВМСУ


Как сообщает пресс-служба пограничной службы Украины, с целью усиления военного присутствия Украины в акватории Азовского и Черного морей, к пограничникам, несущим службу в данных районах, присоединятся около 270 бойцов морского спецназа ВМСУ.


Ранее об увеличении армейской группировки ВСУ в Приазовье заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко. Кроме этого в акваторию Азовского моря переброшены по суше два бронекатера "Гюрза-М", которые уже приступили к патрулированию морского порта Бердянска. В более дальней перспективе Украина намерена создать на Азове военно-морскую базу, на основе которой будет развернута корабельно-катерная группа.

Украина обвиняет Россию в блокировке гражданских судов, следующих в порты Бердянска и Мариуполя через Керченский пролив. При этом в Киеве признают, что российские пограничники не нарушают международного морского права, а замечаний и претензий со стороны судовладельцев нет.
Использованы фотографии:
http://nikvesti.com/
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3 комментария
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  1. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:27
    0
    Опять понтуются ? Приказ из фашингтона получили провоцировать Россию ..
  2. Dietmar Офлайн
    Dietmar Сегодня, 17:27
    0
    Круто! Военно-морская база! Будет развернута корабельно-катерная группа. Катер, я так понимаю, это железное корыто с картинки, которое тащат бурлаки. Ну, а корабли, конечно-же те, которые перевезли по суше.
  3. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:28
    0
    А они ,эти спецназовцы готовы умереть за эту декорацию украинскую и за нищенскую зарплату? Сколько их после первого залпа по берегу останеться на позициях?