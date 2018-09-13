В помощь прикордонникам. На Азов перебрасывается морской спецназ ВМСУ

Украинские пограничники, несущие службу в акватории Азовского и Черного морей, будут усилены бойцами украинского морского спецназа, заявил в четверг глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.Как сообщает пресс-служба пограничной службы Украины, с целью усиления военного присутствия Украины в акватории Азовского и Черного морей, к пограничникам, несущим службу в данных районах, присоединятся около 270 бойцов морского спецназа ВМСУ.Ранее об увеличении армейской группировки ВСУ в Приазовье заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко. Кроме этого в акваторию Азовского моря переброшены по суше два бронекатера "Гюрза-М", которые уже приступили к патрулированию морского порта Бердянска. В более дальней перспективе Украина намерена создать на Азове военно-морскую базу, на основе которой будет развернута корабельно-катерная группа.Украина обвиняет Россию в блокировке гражданских судов, следующих в порты Бердянска и Мариуполя через Керченский пролив. При этом в Киеве признают, что российские пограничники не нарушают международного морского права, а замечаний и претензий со стороны судовладельцев нет.