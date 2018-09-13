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Загорелся и затонул: ВМС Индонезии лишились патрульного катера

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ВМС Индонезии признали, что потеряли быстроходный патрульный катер Rencong, который после вспыхнувшего не нем пожара затонул в 20 милях от военно-морской базы в Соронге, сообщает Mil.Press Flot.

Загорелся и затонул: ВМС Индонезии лишились патрульного катера


Инцидент произошел 11 сентября в дневное время во время патрулирования. Причины пожара неизвестны. Экипаж не справился с тушением огня, а командование не имело возможности направить на помощь экипажу специальные суда.


В итоге морякам приказали покинуть судно, воспользовавшись спасательными средствами, рассказал представитель индонезийских ВМС Хедди Шакти.

Позднее моряков подобрали и благополучно доставили на базу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, добавил он.

По словам офицера, по завершении расследования ВМС обязательно обнародует его результаты.

Сообщается, что Rencong – быстроходный ракетный катер типа «Мандау», построенный в Южной Корее еще в 1979 году. Всего в составе ВМС Индонезии (до происшествия с Rencong) было 4 подобных судна.



Их максимальная скорость составляет 41 узел, дальность плавания экономичным ходом (14 узлов) – 2,2 тыс. миль, экипаж – 43 человека. Оснащены китайскими ракетами С-802 (экспортное обозначение ракеты YJ-83), а также артиллерийскими комплексами калибра 57, 40 и 20 мм. Противолодочных систем нет.
Использованы фотографии:
ВМС Индонезии, www.thejakartapost.com
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9 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:34
    +8
    Ну, самое главное, что жертв среди экипажа нету, а корабль они другой купят, или сами построят, не проблема.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 17:46
      0
      Наверное боезапас рванул (ну типа ракеты), а так бы чего ему тонуть? Ну выгорел бы, не бумажный же... Или опасность такая была, что приказали покинуть, а потом рванул...
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 18:14
        +2
        Цитата: НИКНН
        ...а так бы чего ему тонуть?

        ...Старость не радость, сгорел на работе hi
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 19:58
          0
          Цитата: san4es
          ...Старость не радость, сгорел на работе hi
          Саня. салют! Он просто не успел пройти переобучение! Даже у кораблей есть предпенсионный возраст...
      2. Examenatornick Офлайн
        Examenatornick Сегодня, 18:25
        0
        Чтото сомневаюсь что экипаж отделался испугом если бы боекомлект рванул.
      3. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 18:31
        +1

        пожар в МО, говорят
        1. sedoj Офлайн
          sedoj Сегодня, 20:02
          0
          Что-то силует горящей шаланды с фотографией не шибко совпадает.
      4. We_Smart Офлайн
        We_Smart Сегодня, 20:12
        +1
        От пожара выгорают сальники и начинается поступление воды, от того и затонул. При затоплении наоборот, от морской воды возникает КЗ и как следствие пожар.
  2. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:50
    +1
    Бывает , самое главное жертв нет.. А кораблик неплохой по ТТХ ,жаль !