Загорелся и затонул: ВМС Индонезии лишились патрульного катера
ВМС Индонезии признали, что потеряли быстроходный патрульный катер Rencong, который после вспыхнувшего не нем пожара затонул в 20 милях от военно-морской базы в Соронге, сообщает Mil.Press Flot.
Инцидент произошел 11 сентября в дневное время во время патрулирования. Причины пожара неизвестны. Экипаж не справился с тушением огня, а командование не имело возможности направить на помощь экипажу специальные суда.
В итоге морякам приказали покинуть судно, воспользовавшись спасательными средствами, рассказал представитель индонезийских ВМС Хедди Шакти.
Позднее моряков подобрали и благополучно доставили на базу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, добавил он.
По словам офицера, по завершении расследования ВМС обязательно обнародует его результаты.
Сообщается, что Rencong – быстроходный ракетный катер типа «Мандау», построенный в Южной Корее еще в 1979 году. Всего в составе ВМС Индонезии (до происшествия с Rencong) было 4 подобных судна.
Их максимальная скорость составляет 41 узел, дальность плавания экономичным ходом (14 узлов) – 2,2 тыс. миль, экипаж – 43 человека. Оснащены китайскими ракетами С-802 (экспортное обозначение ракеты YJ-83), а также артиллерийскими комплексами калибра 57, 40 и 20 мм. Противолодочных систем нет.
Инцидент произошел 11 сентября в дневное время во время патрулирования. Причины пожара неизвестны. Экипаж не справился с тушением огня, а командование не имело возможности направить на помощь экипажу специальные суда.
В итоге морякам приказали покинуть судно, воспользовавшись спасательными средствами, рассказал представитель индонезийских ВМС Хедди Шакти.
Позднее моряков подобрали и благополучно доставили на базу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, добавил он.
По словам офицера, по завершении расследования ВМС обязательно обнародует его результаты.
Сообщается, что Rencong – быстроходный ракетный катер типа «Мандау», построенный в Южной Корее еще в 1979 году. Всего в составе ВМС Индонезии (до происшествия с Rencong) было 4 подобных судна.
Их максимальная скорость составляет 41 узел, дальность плавания экономичным ходом (14 узлов) – 2,2 тыс. миль, экипаж – 43 человека. Оснащены китайскими ракетами С-802 (экспортное обозначение ракеты YJ-83), а также артиллерийскими комплексами калибра 57, 40 и 20 мм. Противолодочных систем нет.
- Использованы фотографии:
- ВМС Индонезии, www.thejakartapost.com
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