Вашингтон и Фанар готовят раскол и братоубийственную резню

В самый разгар дипломатического и правового кризиса, охватившего православный мир после того, как константинопольский патриарх предпринял вполне отчетливые шаги для легализации раскольнической номинации «УПЦ-КП» и предоставлении ей статуса «автокефальной церкви», Госдепартамент США объявил о своем намерении курировать «продвижение религиозной свободы» на Украине.Представитель Госдепа Сэмюэл Браунбэк прибыл на Украину. Там он пробудет до 19 сентября. Он проводит интенсивные встречи с украинскими политиками и религиозными деятелями. Целью его переговоров являются «усилия по защите и продвижению религиозной свободы».Действительно, религиозная свобода на Украине под угрозой: убийства священников, нападение на верующих, поджог и захват храмов, осквернение святынь стали обычными событиями для страны победившей «революции достоинства». Причем всегда жертвами выступают православные христиане, клирики, монахи и прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата, а преступниками (убийцами, поджигателями и святотатцами) боевики националистических группировок, которых науськивают и ведут на погромы раскольнические и униатские «священники».Неужели Госдеп решил встать на защиту религиозной свободы православных?Впрочем, все сомнения развеял сам Браунбек, отвечающий в Госдепартаменте США за свободу вероисповедания, в ходе встречи со спикером Рады Андреем Парубием 12 сентября, которому заявил, что в Вашингтоне готовы помочь Киеву в имплементации решения о создании независимой церкви на Украине.«На этапе принятия решения о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви мы не вмешиваемся. Но если такое решение будет принято, мы его поддержим, и если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь», — сказал посол по особым поручениям.В это же день, 12 сентября, представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) объявил, что на Украине началось создание местной независимой церкви.Участие в этом трагическом для мирового православия событии США очевидно. Оно было активным, и, возможно, решающим на всем протяжении развития этого кризиса. Напомним, что злые языки уже давно называли Константинопольский патриархат «Вашингтонским». И не только потому, что основная часть приходов КПЦ, имеющей мизерную паству на территории Турции, расположены в США и в Канаде. Но и потому, что политические структуры США имеют мощные рычаги, в том числе и финансовые, для влияния на принимаемые на Фанаре (место, где находится резиденция Константинопольского патриарха) решения.Между прочим, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ТАСС напомнил, что «Патриарх Варфоломей и сам жаловался, говоря о попытках влияния на его действия со стороны его паствы в Америке и политических сил США».Впрочем, в данном случае Варфоломей едва ли станет жаловаться, поскольку в случае с украинскими раскольниками-самосвятами его задачи полностью совпадают с американскими.Варфоломей весьма болезненно относится в влиянию РПЦ (самой многочисленной православной церкви на планете) и всячески пытается «сдерживать Москву», которую считает главным препятствием для окончательного оформления себя в качестве «восточного папы» и превращение Фанара в подобие Ватикана. И попытка «даровать автокефалию» украинским раскольникам, и тем, кто пожелает к ним примкнуть, есть игра ва-банк. Смириться Москва – он победил. Тем более, что визит патриарха московского и всея Руси Кирилла в Стамбул с целью урегулировать украинский вопрос на Фанаре расценили как готовность признать главенство «вселенского» патриарха. Если Москва отвергнет незаконное решение предстоятеля КПЦ, Варфоломей, мобилизовав своих сторонников в поместных церквях, попытаться представить РПЦ как изгоя православного мира.«Будет создаваться как бы альтернативное православие, в рамках которого его российская версия будет изображаться как стоящая на обочине общего процесса», — обозначил намерения Константинополя профессор Института философии РАН, политолог-американист Борис Межуев в интервью газете «Взгляд» отметив, что «США хочется держать православный мир под своим контролем. Ясно, что Русская православная церковь — это серьезный политический игрок не только за счет российского государства, но и благодаря своим возможностям...»Напомним, что бывший президент США Барак Обама, назвал главной задачей внешней политики США продвижение «ценностей ЛГБТ». Трамп, по слухам, пытался освободить американскую политику от такой нацеленности, но ему не дали этого сделать. Как бы то ни было, но эти и аналогичные задачи на продвижение «толерантности» сняты не были.Категорическое неприятие православием содомии, женского «священства», смены пола, и прочих «прогрессивных веяний», продвигаемых Вашингтоном по всему миру, серьезно огорчает американское руководство. При Обаме в Госдепе и была создана структура, к которой и принадлежит упомянутый Сэмюэл Браунбэк.Тогдашний государственный секретарь США Джон Керри, сообщив о создании во внешнеполитическом ведомстве нового подразделения, которое будет определять политику Государственного департамента по взаимодействию с религиозными общинами в зарубежных странах, отметил, что «более тесное сотрудничество с религиозными конфессиями нужно для решения глобальных вызовов».Тогда же занимавшая в то время пост директора бюро Белого дома по межрелигиозному партнерству и сотрудничеству Мелисса Роджерс рассказала о трех основных задачах управления Госдепа по работе с мировыми религиями. Во-первых, подразделение должно будет содействовать устойчивому развитию и более эффективному оказанию гуманитарной помощи, во-вторых, продвигать плюрализм и права человека, включая защиту религиозной свободы, в-третьих, способствовать повышению глобальной и национальной безопасности.То есть дело не только в правах содомитов, хотя и они («плюрализм и права человека») тоже занимают важное место в работе этого подразделения Госдепа.Кстати, Фанар ведет работу и в этом направлении. Публицист Егор Холмогоров обратил внимание, что «Документы, предлагавшиеся для Крита, (Всеправославный собор на Крите в 2016 году, который проигнорировали Антиохийская, Грузинская, Болгарская, Русская православные церкви), больше всего напоминали пересказанную православным языком программу Демпартии США эпохи Обамы — глобализм, либерализм, толерантность, экология».Отметим, что для аудитории на фоне «украинского» кризиса осталось почти незамеченным событие, не менее разрушительное для мирового православия, чем вопрос об украинской «автокефалии». Одним из решений августовского синода Константинопольского патриархата стало одобрение второго брака для священников – вдовых или разведенных, что является вопиющим нарушением Апостольских правил и требований, изложенных в Апостольском предании, и уже охарактеризовано как «прелюбодейная ересь».Примечательно, что Варфоломей пытался добиться одобрения этой «революционной инициативы» на Крите, однако получил категорический отказ всех участников собрания. И тогда просто проводит нужное ему решение через синод КПЦ, практически самочинно.«Тем самым Константинопольский патриархат ясно продемонстрировал, что считает свое мнение выше позиции всей церкви (под которой сам же подразумевает позицию Критского собора), а решение своих органов – выше даже таких соборов, за которыми признает статус всеправославных. Это уже в чистом виде копия римско-католического папизма, в системе координат которого папа почитается выше Вселенского собора», — указывает член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ протоиерей Андрей Новиков.Очевидно, что оба этих решения, вызвавших неприятие и категорическое несогласие большинства поместных церквей, провоцирует теперь практически неизбежный раскол православного мира.А как мы знаем из истории, любой раскол – это новые войны и кровь. И нынешний не станет исключением. Так, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, заявил, что в случае получения украинскими раскольниками томоса об автокефалии от константинопольского патриарха, конфликт в Донбассе разгорится с новой силой.По его мнению, решение константинопольского патриарха спровоцирует новый виток конфликта, где одним из главных станет религиозный фактор. «Я думаю, это полыхнёт гораздо шире», – сказал Казаков.Помимо Донбасса, есть все основания ожидать кровавых религиозных конфликтов и на территории самой Украины, в который окажутся втянуты даже вчерашние «побратимы». Не секрет, что в спешно создаваемых сегодня при приходах УПЦ МП немало участников «АТО».Но, думается, такой вариант развития ситуации вполне желателен для вашингтонских сценаристов.Тут нельзя не вспомнить о том, как собирался «обустроить» религиозную жизнь на захваченных советских землях Адольф Гитлер.«В любом случае следует избегать создания единых церквей на более или менее обширных русских землях. В наших же интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими представлениями о боге. Даже если таким образом жители отдельных деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы это можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве ещё более усилятся....» ( Г. Пикер, «Застольные разговоры Гитлера в Ставке германского Верховного главнокомандования (1941—1942), записанные Генрихом Геймом и Генри Пикером и изданные последним».)И если для фюрера, как мы видим из этой цитаты, было достаточно разрушить духовное и национальное единство русского народа, то для американских носителей и «защитников религиозных свобод» важно стравить части великой нации в самоубийственной резне.