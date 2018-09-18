Аналитика

Сергей Глазьев: пора зафиксировать рубль!

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Сергей Глазьев считает необходимым и возможным под давлением финансовых санкций зафиксировать курс рубля. Как минимум на полгода.



На только что завершившемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме много говорилось о том, как России распорядиться немалыми свободными средствами, которые продолжают пополнять бюджет и резервные фонды. Немало критики досталось Центробанку и лично его председателю Эльвире Набиуллиной. Критикуют ЦБ РФ в основном за желание и дальше ужесточать кредитно-денежную политику, невзирая на поистине завидное положение отечественных финансов.


Многих сильнее всего пугает заявленная г-жой Набиуллиной готовность идти на повышение ставки ЦБ, как бы её сейчас ни называли: ключевой, учётной или же ставкой рефинансирования. Доступ к государственным деньгам сегодня в России и так предельно сложный, а в результате станет ещё и дорогим. Неужели в ЦБ считают, что ради дальнейшего подавления инфляции экономику непременно надо обескровить? Ведь деньги – кровь экономики, и с этим не спорят даже в самом ЦБ.

Сергей Глазьев: пора зафиксировать рубль!


Однако, пожалуй, только заявление президентского советника и вместе с тем академика Сергея Глазьева в данном контексте можно назвать сенсацией. В кулуарах форума-2018 он предложил зафиксировать курс национальной валюты. На полгода. Рассказал он и как это сделать, и что предпринять, чтобы это не ударило по экономике, как сразу нас стали стращать не только либеральные гуру, но и руководители денежных ведомств – Центробанка и Министерства финансов.

На фоне ставших уже привычными игр в финансовую свободу и либерализм, которыми так гордятся в ЦБ и в Минфине, эффектный демарш Глазьева не замечать просто нельзя. Понятно, что академика не поддержат в исполнительной власти, зато у законодателей теперь есть шанс подумать и не повторять грубых ошибок, которых они так много наделали при подготовке пенсионной реформы.



Стабильная валюта, как совершенно справедливо отметил советник президента, является необходимым условием для экономического роста. До сих пор трудно судить, является ли она в России условием достаточным. Однако то, что с нестабильной валютой о реальном росте лучше даже не мечтать, факт, проверенный неоднократно. И не так важно, что о ставке Центробанка Глазьев не сказал почти ничего, отметив лишь, что повышать её сейчас нельзя ни в коем случае.

«Надо просто зафиксировать рубль на том уровне, на котором он находится, и больше не давать ему колебаться хотя бы в течение полугода», — сказал Глазьев. По его словам, сейчас курс рубля «зависит от спекулянтов, преимущественно американских спекулянтов». «ЦБ может стабилизировать курс в любой момент на любом разумном уровне, и держать его достаточно долго: год, два, три», — пояснил Глазьев.

«Без стабильного курса национальной валюты невозможно планировать инвестиции, и вообще ничего невозможно планировать. Поэтому все государства мира стремятся обеспечить своей национальной валюте стабильный курс. В этом задача ЦБ заключается, согласно Конституции. Причем объем валютных резервов в России превышает объем денежной базы, поэтому никаких проблем стабилизировать курс нет.

Всё дело в том, что ЦБ проводит глубоко ошибочную политику плавающего курса рубля, вследствие чего курсообразованием занимаются спекулянты. Не государство формирует курс, исходя из объективных пропорций внешнеэкономического обмена, а спекулянты раскачивают курс рубля, получая на этом сверхприбыли», — сказал Глазьев.

Сама по себе идея, озвученная Глазьевым, достаточно давно носилась в воздухе. Да и сейчас носится. Но она всё же вряд ли будет реализована на практике. Ведь в России как стране с очень и очень рыночной экономикой курс национальной валюты – это во многом отражение взаимоотношений населения и финансовых властей. И, к сожалению, фиксируя курс рубля, нельзя не учитывать того весьма малого кредита доверия, какой сейчас накоплен ими – конкретно Центробанком и Минфином.

Даже сейчас, находясь под самым жёсткими санкциями, Россия не отказывается от масштабных заимствований как за рубежом, так и внутри страны. Только вот почему-то последнее получается всё хуже и хуже. И тут не стоит даже говорить о том, что у Минфина и Центробанка сейчас отнюдь не самый высокий кредит доверия со стороны бизнес-структур и уж тем более широкой публики. Зато у них есть такой мощный рычаг, как участие государства в капитале целого ряда потенциальных кредиторов, то есть покупателей государственных ценных бумаг.

Почему Минфин и ЦБ им не пользуются, продолжая демонстративно играть в свободный рынок, не совсем понятно. А ведь санкционные ограничения на покупку долговых бумаг на внутренний рынок не распространяются. Зато на внешнем ещё долго в любом случае будут оказывать давление на котировки российских бумаг и, как следствие — на курс рубля.

Мы уже писали, что в связи с этим многие эксперты считают незначительную девальвацию рубля не только неизбежной, но и необходимой. Но только незначительную. Пока же темпы падения курса рубля к доллару и евро могут напугать кого угодно. Впрочем, нельзя забывать, что со времён дефолта на любые потрясения национальная валюта у нас практически всегда реагировала одинаково – серьёзным падением. И если на рубеже 2008-2009 года девальвация была хотя бы управляемой, то осенью 2014-го – просто панической. Слава богу, пока паники нет, но и уверенности в завтрашнем дне – тоже уже почти никакой.

Чуть успокаивает лишь тот факт, что всегда после резкого падения валютного курса национальной валюты следовал очень затяжной период её роста. Так, после дефолта доллар с 30-31 рубля по курсу к середине нулевых скатился до 23 рублей, а после кризиса 2008-2009 года сумел довольно оперативно с уровня в 33-34 рубля вернуться к отметкам чуть выше 30. Потом было падение чуть ли не до 70-80 рублей, сменившееся стабилизацией около отметки в 60 и дальнейшего скатывания вплоть до 57 рублей за доллар в конце 2017 года.

Однако сейчас даже пессимисты не рассчитывают, что Центробанку по силам удержать хотя бы тот уровень снижения курса рубля, который был зафиксирован сразу после объявления о новых санкциях. И отказ от выкупа валютной выручки тут вряд ли в чём-то поможет. Неуверенность экспертов связана прежде всего с тем, что рублю уже мало помогает и довольно дорогая нефть.

В прошлом 2017 году растущие цены на нефть только удержали рубль примерно на одном курсовом уровне. Но ничуть не помогали российскому рублю укрепляться. В 2018 году роста нефтяных цен уже не было, и это создало в итоге своеобразный «запас непрочности» для сырьевых валют, в том числе и для рубля. Однако нельзя не отдать должного Центробанку, который достаточно грамотно этот «запас» использовал.

В итоге уже в начале августа 2018-го, когда стало известно о новых санкциях США, удалось избежать более серьёзного, чем случилось на практике, отката по курсу. Сейчас механизм санкций уже запущен, но рубль снижается всё-таки не так быстро, как можно было опасаться. Опять, похоже, работает «запас непрочности», созданный не без участия ЦБ РФ. Так зачем же повышением ставки взять и разом уничтожить свои же собственные достижения?

Как долго «запас непрочности» будет помогать рублю, зависит опять же от политики и реальной практики Центробанка, которому не стоило бы сейчас слишком уж акцентировать внимание на угрозе инфляции. В конце концов, именно в расчёте на финансовую стабильность люди и готовы были терпеть снижение реальных доходов, которое не оспаривает сейчас уже никто. Людям же сейчас изо всех репродукторов, и даже с экранов официальных каналов опять твердят об угрозе роста цен.


Руководителям Центробанка и Минфина не привыкать говорить о "непопулярных" мерах и разного рода угрозах экономике и финансам

Этот рост цен, причём не только по свидетельству многих «говорящих голов», будет связан сразу с целым букетом вполне «достойных» причин. С которыми вообще-то было бы лучше бороться, а не просто кивать на них.

Итак, два процента в плюс к НДС – это раз. Тут ничего разъяснять, как вы понимаете, не требуется.

Налоговый манёвр в нефтяной сфере – это два. Он вроде бы меняет плохо собираемые акцизы на налог на добычу полезных ископаемых, нужный, чтобы уравнять всё и вся прямо возле скважины. Однако на самом деле такой маневр почти гарантирует рост цен на бензин, а за ними – и на всё остальное.

Вечные тарифы ЖКХ – это три. Опять же, обойдёмся без дополнительных разъяснений.

А тут ещё и с пенсиями сколько-нибудь пристойного решения никак не удаётся найти. И это – четыре. Словно в бюджете и резервных фондах и вправду пусто, словно в монастырских подвалах после мамаева нашествия.

А пятым пунктом вполне может стать как раз повышение ставки Центробанка. Это только на первый взгляд кажется, что, если деньги, а вслед за ними и кредиты станут дороже, вследствие этого будет снижаться долговая нагрузка на население и на бизнес. Но такая логика действует при наличии избыточных свободных средств не вообще, как имеет место сейчас в России, а в карманах у широкой публики. А у неё на сегодня свободных средств – кот наплакал.

И повышение ставки в итоге может и почти наверняка сработает с точностью до наоборот. То есть даст дополнительный толчок к росту цен.
Автор:
Анатолий Иванов, Владивосток; Алексей Подымов, Москва
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20 комментариев
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  1. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 12:10
    +4
    Зачем нашим "великим" экономистам какие либо "советники". В США съездили - получили "отлично"! И все в том же духе!
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 12:14
      +6
      Цитата: Михаил55
      Зачем нашим "великим" экономистам какие либо "советники"

      Их сложно назвать экономистами.
      Всё чаще удивляюсь шагам правительства и президента по укреплению экономики страны (вроде бы правильные, но это лишь на первый взгляд):
      Под общенародные аплодисменты создаётся свободное экономическое пространство с азиатскими странами... И вроде бы правильно. Но возникает вопрос: зачем? Ведь нам кроме ресурсов и оружия предложить нечего (зерновые ещё). А всё это и так отлично продаётся! Но зато азиатский товар, без того конкурентнее нашего, продолжит наводнять наш рынок в ущерб нашему внутреннему производству. Может быть это в "пику" западным производителям? Нет - они давно переносят своё производство в Китай (включая США).
      Американцы начиная таможенную войну с Китаем не отказываются от производства в Поднебесной, а лишь хотят у себя производить товары для внутреннего рынка. Пытаются вытеснить конкурентов поднятием налогов, что делает экспортные товары менее конкурентоспособными. А экспортное производство так и остаётся в третьих странах, которое будет поступать и в "Многострадальную"...
      Т.е. теперь без лишних налогов (плакали наши пенсии) товары производителей всего мира будут неудержимой лавиной поступать на наш рынок убивая нашу экономику. Теперь производителям можно будет даже отказаться от производства своих товаров в РФ, что сулит потерей рабочих мест, ведь раб.сила в Азии куда дешевле...
      (Вот вам и блины с икоркой)
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 12:31
        +2
        Цитата: Logall
        что сулит потерей рабочих мест, ведь раб.сила в Азии куда дешевле...

        Вот тут я с вами не согласен.. Рабочая сила дешевле уже у нас,с 2017 года, исключение Вьетнам, но к нам производители мировые не торопятся.. А вообще только враги народа, могут не понимать, как важно производство в собственной стране..
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 12:40
          0
          Это показатели передовых технологичных заводов в Поднебесной, но помните про тазики, утюги, плойки и прочую продукцию... Там зарплаты остались на низком уровне. А Абибасы то как в страну с новой силой хлынут...
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 12:49
      +3
      Набиуллина, Гайдар, Чубайс - они все "экономисты" на уровне знания экономикса - книжки для школьников. Сколько-нибудь более актуальных или глубоких знаний экономики у них нет.

      Нет у них и понимания исторических прецедентов вроде кризиса в Веймарской Республике или великой депрессии в США в 30-е годы. Ведь США буквально за 5-8 лет из абсолютно комфортного состояния экономики доигрались до ее уничтожения. У нас сейчас происходит то же самое.
    3. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 13:08
      0
      Единственная возможность закрепить рубль это приравнять его к золоту. И выгодно и по западным партнерам будет сильный удар.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 13:26
        0
        Не надо к золоту. Его лекго ронять и вообще манипулировать им.
    4. Правдодел Офлайн
      Правдодел Сегодня, 14:39
      0
      Проблема финансов России - привязка рубля к доллару. Пока не отвяжем рубль от доллара, света не видать.
      1. В условиях колебания цен на основные экспортные товары и колебания курса доллара фиксировать жестко рубль - самоубийство. Это уже проходили в 1998 г. Кто не помнит, пусть обратиться к истории вопроса.
      2. Необходимо отвязать рубль от доллара. Единственное средство - введение золотого рубля. Подобное было сделано в СССР, когда привязали рубль к золоту и отвязали его от фунта стерлингов. Золотое обеспечение рубля как раз и позволило за 10 лет перед войной построить фундамент экономики, которым мы пользуемся до сих пор.
      3. В условиях, когда рублю привязан к доллару и наблюдаются сильные колебания рубля, мера, позволяющая стабилизировать рубль, - введение налога на биржевые спекуляции с рублем. Но на это не пойдут либералы в правительстве.
      Любые иные меры стабилизации рубля либо не будут работать, либо дадут кратковременный эффект, с последующим резким колебанием курса.
      4. Маленькая инфляция - залог процветания и подъема инвестиций - либеральная чушь, направленная на консервацию существующей экономической ситуации. В начале 20-х годов в России была 2-х значная инфляция, но экономика при этом росла темпами, значительно выше 1-2-х%, которые нам сейчас обещают либералы.
      Вопрос - не в инфляции, а в насыщении экономики деньгами. Будут поступать деньги в экономику, будем иметь подъем и даже резкий скачек в экономическом развитии, не будут поступать деньги в экономику, рост выше 1-2% не возможен. Даже возможен спад или отсутствие роста вообще.
      Насыщение экономики деньгами - прямая задача ЦБ, который ее не выполняет. В конечном итоге, имеем то, что имеем: рост 1-2%, отсутствие роста.


      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее Отечество, которое не сломить внутренним и внешним врагам.
  2. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 12:17
    +6
    Возьмем пример наших "партнеров". При кризисных явлениях в зоне евро , центробанк ЕС включает станок, печатая евро, плюя на инфляцию, "насыщает" экономику деньгами. Наши либерасты наоборот, повышают ставку рефинансирования, "обескровливая" экономику. Главное ведь , царю батюшке доложить о низком уровне инфляции. Подобные повышения ставок ЦБ скажутся очень быстро, прекратятся инвестиции в реальный сектор экономики, уменьшатся оборотные средства предприятий, далее фаза стагнации, сокращение персонала, повышение цен и тд.
    Вообщем, картина маслом, зато инфляция будет низкой!
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: kapitan92
      Возьмем пример наших "партнеров". При кризисных явлениях в зоне евро , центробанк ЕС включает станок, печатая евро, плюя на инфляцию, "насыщает" экономику деньгами. Наши либерасты наоборот, повышают ставку рефинансирования, "обескровливая" экономику. Главное ведь , царю батюшке доложить о низком уровне инфляции. Подобные повышения ставок ЦБ скажутся очень быстро, прекратятся инвестиции в реальный сектор экономики, уменьшатся оборотные средства предприятий, далее фаза стагнации, сокращение персонала, повышение цен и тд.
      Вообщем, картина маслом, зато инфляция будет низкой!

      Да тут не надо быть экспертом, достаточно обладать логикой и рассудком, что бы понимать, что повышение ставки рефинансирования, повышения бензина, повышение НДС - это прямой путь к 90-м. Повышая ставку рефинансирования убивают мелкий и средний бизнес, который и так еле живет и вынужден оплачивать ужасно дорогие банковские кредиты.. Повышая цены на ГСМ все моментально дорожает.. Что ведет, по цепочки, к не качественным продуктам, потому что качественные, становятся не доступные, далее болезни ЖКХ, онкология, далее смерть до пенсионного возраста.. Видимо эту цель преследует правительство..НДС так же ведет к инфляции и росту цен на 12-18 %. Это самое настоящее вредительство...
    2. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: kapitan92
      прекратятся инвестиции в реальный сектор экономики, уменьшатся оборотные средства предприятий, далее фаза стагнации, сокращение персонала, повышение цен и тд.

      И на фоне всего этого - повышаем пенсионный возраст. Ждет нас увеличение числа безработных в ближайшем будущем. Никакие законы о недопущении увольнения работников предпенсионного возраста не спасут. Отсутствие рабочих мест и производственных мощностей, вкладывания средств в свою экономику и полное отсутствие у нынешнего правительства понимания развития экономики и ведут к тому, что мы живем все хуже и хуже в реальности, но зато все отлично на бумаге и по статистике.
  3. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 12:19
    0
    в России как стране с очень и очень рыночной экономикой курс национальной валюты – это во многом отражение взаимоотношений населения и финансовых властей
    слова с очень и очень рыночной экономикой надо было взять в кавычки.
  4. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 12:22
    +4
    Александр, наступили на самую больную мозоль!!! Вынужден заказывать на Али...через коллегу винтики, без которых нельзя работать инструменту. Мы сами не можем сотворить автомат для массового изготовления такого нужного товара??? На Западе они очень дороги, у китайцев похуже, но в разы дешевле! Прямо ОРАТЬ хочется глядя на этих "поднимальщиков экономики"
  5. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 12:23
    +5
    Надо просто зафиксировать рубль на том уровне, на котором он находится, и больше не давать ему колебаться

    Без стабильного курса национальной валюты невозможно планировать инвестиции, и вообще ничего невозможно планировать

    Я согласен с Глазьевым. Но так же нам нужно закрыть валютные биржи, так как на них происходит спекуляция валютой.
    1. Сергей39 Онлайн
      Сергей39 Сегодня, 13:34
      +1
      А также заменить Набибулину на Глазьва.
    2. YarSer88 Офлайн
      YarSer88 Сегодня, 13:58
      0
      Биржа - это инструмент. Если им не умеют пользоваться, надо не инструмент выкидывать, а того, кто им пользуется менять.
  6. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 12:33
    +1
    Меня в прошлый раз "забанили", когда я советовал прочитать "Аргументы недели" № 35 (638), интервью с С. Глазьевым, на 3 страницы, и букву "е" вставил в фамилию главы Центробанка.
    Прочитайте ту газету, советую, ооочень интересно Сергей Глазьев о Набиулиной высказался и не только о ней.
  7. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 12:39
    +1
    Ни в одной стране мира нет таких высоких процентных ставок по кредитам!
    Они ведь развитие производства в стране заморозили.
    Ну чем не враги?
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:03
    +2
    Без сильного внутреннего производства все эти игры с рублем ни о чем. Наша финансовая система работает не на нас, а на дядю сами знаете какого. Это уж 100500 раз говорено и переговорено. А уж про Набиуллину, Орешкина, Силуанова и великого Кудрина даже говорить не хочется-это все сами знаете чьи креатуры.
  9. YarSer88 Офлайн
    YarSer88 Сегодня, 14:10
    0
    Действия ЦБ действительно вызывают недоумение, есть масса действенных инструментов чтобы управлять курсом рубля, которые не создают такие негативные эффекты на экономику в целом, как повышение ключевой ставки. Однако, Глазьев предлагает авантюрный способ решения - влить резервы в стабильность курса валюты, а так же отпустить денежную массу. Лично для меня очевидно, что при дешевеющих кредитах будет просто выводиться больше денег из страны, хотя, не исключено, что экономика слегка оживится. Сейчас всё больше проявляются симптомы задушенной денежной массы: 1) растут цены при снижении покупательской способности - бизнес подстраивается под сжимающийся рынок, наращивая маржу на единицу продукции. 2) падают зарплаты при повышении цен - из-за дорожающих кредитов и непредсказуемости курса, бизнес экономит на издержках. 3) увеличение кредитных портфелей при дорожающих кредитах, в том числе за счет товарных кредитов (ещё 5 лет назад нормальная отсрочка была 30 дней, сейчас разговор уже идёт от 45 дней.). С этим надо работать - безусловно, но работать через малый бизнес или конечных потребителей. Хотя лично я против потребительских кредитов, сейчас вполне можно запустить программу льготного кредитования работающего населения, которое способно в дальнейшем безболезненно расплатиться по этим долгам, чтобы реализовать эффект отложенного спроса. Либо же через льготную программу кредитования малого и микробизнеса, что даст мультпликативный эффект роста платежеспособного спроса.