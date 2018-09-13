Латвия закупит в США вертолёты UH-60M "Блэк Хок", но за их же деньги
Латвийское правительство одобрило приобретение в интересах вооруженных сил Латвии четырех многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Как сообщает издание, покупку планируется провести с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование", при сумме контракта в 175 млн. евро, Латвия выплатит всего 41% от общей стоимости вертолетов, т.е. около 72 млн. евро.
Первые вертолеты UH-60M латвийские ВС получат в 2021 году. Кроме этого, Соединенные Штаты поставят различное оборудование для вертолетов и запасные части к ним. Также контрактом предусмотрено обучение пилотов и технического персонала, передача полной технической документации и лицензии на программное обеспечение. Полученные вертолеты "Блэк Хок" в Латвии планируется использовать не только в вооруженных силах, но и привлекать к выполнению гражданских задач.
Ранее Госдеп США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг.
Как сообщает издание, покупку планируется провести с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование", при сумме контракта в 175 млн. евро, Латвия выплатит всего 41% от общей стоимости вертолетов, т.е. около 72 млн. евро.
Первые вертолеты UH-60M латвийские ВС получат в 2021 году. Кроме этого, Соединенные Штаты поставят различное оборудование для вертолетов и запасные части к ним. Также контрактом предусмотрено обучение пилотов и технического персонала, передача полной технической документации и лицензии на программное обеспечение. Полученные вертолеты "Блэк Хок" в Латвии планируется использовать не только в вооруженных силах, но и привлекать к выполнению гражданских задач.
Ранее Госдеп США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг.
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