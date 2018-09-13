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Латвия закупит в США вертолёты UH-60M "Блэк Хок", но за их же деньги

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Латвийское правительство одобрило приобретение в интересах вооруженных сил Латвии четырех многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Латвия закупит в США вертолёты UH-60M "Блэк Хок", но за их же деньги


Как сообщает издание, покупку планируется провести с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование", при сумме контракта в 175 млн. евро, Латвия выплатит всего 41% от общей стоимости вертолетов, т.е. около 72 млн. евро.


Первые вертолеты UH-60M латвийские ВС получат в 2021 году. Кроме этого, Соединенные Штаты поставят различное оборудование для вертолетов и запасные части к ним. Также контрактом предусмотрено обучение пилотов и технического персонала, передача полной технической документации и лицензии на программное обеспечение. Полученные вертолеты "Блэк Хок" в Латвии планируется использовать не только в вооруженных силах, но и привлекать к выполнению гражданских задач.

Ранее Госдеп США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных), 10 интегрированных GPS/инерциальных систем навигации (8 установленных и 2 запасных), другого оборудования, запасных частей и услуг.
Использованы фотографии:
https://www.bing.com
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31 комментарий
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  1. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 18:28
    0
    керосина то хватит на них летать ?)))))
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 18:40
      0
      Керосина может и не хватит, но скидку , гавканьем в нашу сторону, отхватили не малую
      1. Yujanin Онлайн
        Yujanin Сегодня, 20:24
        0
        Закупают оружие по внутренним ценам и в кредит под низкую ставку процента:? Где-то я это уже читал.
    2. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 18:45
      +2
      Цитата: Не либероид Русский
      керосина то хватит на них летать ?)))))


      ой таки это второй вопрос... я на минуточку удивился а что таки двигатель к вертолету это опция? вертолет продается без двигателей?

      Ранее Госдеп США одобрил потенциальную поставку Латвии 4 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 10 двигателей T700-GE-701D (8 установленных и 2 запасных)
      1. Злой543 Онлайн
        Злой543 Сегодня, 18:48
        +2
        А без двигателей они управляются педальным приводом
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 18:49
          +1
          Цитата: Злой543
          А без двигателей они управляются педальным приводом


          этооо оочеень медллленный вертолет...
          1. Злой543 Онлайн
            Злой543 Сегодня, 18:56
            +2
            Вертолет может и мееееддлееннный, но ноги будут наакккааачччеееннные.

            Объявление: пропал мальчик на самокате. Особые приметы: сильно раскаченна правая нога
          2. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 20:04
            -1
            дрозд , чего не понятно? На вертолёте стоят 2 двигателя. Получается 8 на вертолётах, 2 запасных.
            1. дрозд Онлайн
              дрозд Сегодня, 20:20
              0
              Цитата: sabakina
              дрозд , чего не понятно? На вертолёте стоят 2 двигателя. Получается 8 на вертолётах, 2 запасных.


              мне понятно вот что... одобрили покупку 4 вертолетов и 10 двигателей 8 из которых установлены.. вот я и уточняю.. вертолеты что без движков продаются или бабки дважды снимают
  2. NN52 Офлайн
    NN52 Сегодня, 18:41
    +2
    А где Латвия найдет минимум 8 пилотов на 4 вертушки?
    Все нормальные и вменяемые ребята оттуда давно уже уехали, давно...
    Наемники будут летать, или сами американцы?
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: NN52
      Наемники будут летать, или сами американцы?


      арабы... в латвию то тоже как в страну ЕС по квотам направляют... если они вон боинги в 2001 быстро освоили то вертушка это так... пиль laughing
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:54
        +1
        Лучшим дроздам Топвара wassat good drinks !Давно вас ибнИскандер (Александр по простому)на сайте не было!!! hi Янки сейчас столько техники навяжут своим шавкам, они могут ее и даром дарить, а за ремонт и сервис драть с холопов три счетчика, в смысле ремонт для "счастливых покупцов "будет ужасно дорогим удовольствием crying wassat
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 19:01
          +1
          Приветствуем Вас Виталич hi они помоему уже развели их.. в первом комменте отметил 4 вертолета и 10 двигателей (8 установленных и 2 запасных) либо вертолеты пихнули без движков либо за движки дважды бабки сняли..
      2. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 20:42
        0
        [quote=дрозд][quote=NN52]арабы... в латвию то тоже как в страну ЕС по квотам направляют. laughing[/quote] эти в Латвию едут в основном за европейскими документами, а как только получают - утром документы, вечером "слились", вечером документы, утром на пути в Германию, швецию...
    2. Pete Mitchell Офлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 20:40
      0
      Полста Два hi, думаю им не зря дали время три года - если поторопятся, то найдут молодых и смелых.
      Четыре машины это конечно головная боль, но "лечится" при необходимости
  3. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 18:52
    0
    Вертолеты конечно отменные, но вот их количество смущает. Маловато будет.
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 18:55
      +2
      Цитата: профессор
      Вертолеты конечно отменные, но вот их количество смущает. Маловато будет.

    2. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 18:56
      -1
      Цитата: профессор
      Вертолеты конечно отменные, но вот их количество смущает. Маловато будет.

      Израиль значит за наращивания военного присутствия НАТО на границах России?
      Эх профессор ,вы тот еще провокатор тут живучий ..Вы ведь русофоб явный .?
    3. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 18:58
      0
      А зачем им больше, профессор? У них и самолеты и вертолеты, их союзников на ротации находятся
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 20:52
        +1
        Цитата: Злой543
        А зачем им больше, профессор? У них и самолеты и вертолеты, их союзников на ротации находятся

        100% никогда "на ходу" не бывает. Но даже если все 4 вертолета будут "на ходу" то это просто смешно. Реальная угроза безопасности России.
        1. Злой543 Онлайн
          Злой543 Сегодня, 21:06
          0
          Реальная угроза безопасности России.

          Я про это не говорил, спросил зачем им эти вертолеты.
    4. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: профессор
      Вертолеты конечно отменные, но вот их количество смущает. Маловато будет.

      Эх профессор вы всегда радуетесь таким статьям , провокатор вы знатный и русофоб !
      Здесь молодежи много русской и они вас читают и таких как вы.. hi Как им вас понимать ? Да и другим форумчанам ...
      Живучий...
    5. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 19:04
      0
      Нам хватит. laughing Шоб чисто похохотать. А так у соседушек кошелек больно дистрофичный для большего.
    6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:05
      0
      Профессор, там и так техники натовской, в полях у фермеров стоит, а еще эти 4 вертолета! !!
    7. Терский Онлайн
      Терский Сегодня, 19:06
      +1
      Цитата: профессор
      но вот их количество смущает. Маловато будет.

      На большее количество неба Латвии не хватит.
    8. Yeraz Онлайн
      Yeraz Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: профессор
      Вертолеты конечно отменные, но вот их количество смущает. Маловато будет.

      численность армии Латвии смущает,при населении 1.8млн и при угрозе РФ для них,как они считают.То армия должна быть на уровне 20 тысяч.
      Но при 6 тысяч солдат наверное достаточное кол-во..
  4. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 18:53
    0
    покупку планируется провести с использованием средств американской программы "Иностранное военное финансирование"

    Военный бюджет в США заоблачный за всю историю..! Интересно ,кто еще в этой программе будет учавствовать из "наших бывших" ..Казахстана надеюсь в этом списке небудет ?
    1. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 19:06
      0
      А Вам жалко? Там тоже на три четверти бывший наш народ. Сызранские. laughing
      1. Боевой пингвин Онлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 20:25
        0
        Цитата: Пленник
        А Вам жалко? Там тоже на три четверти бывший наш народ. Сызранские. laughing

        Нам все равно кого мочить ,если рыпнутся ! soldier
        Там народ трусливый сбежал ..Пожить покрасивши захотелось )))
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 19:17
    0
    Прибалтика еще на коленях приползет.Когда хозяин бросит.Все записываем.
  6. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 19:38
    0
    Латвия выплатит всего 41% от общей стоимости вертолетов, т.е. около 72 млн. евро

    Бюджет ВС Латвии - около 300 лимонов в год, согласно SIPRI. Сколько выделено на ВВС? Ну пусть четверть - это 75 млн. Стоимость летного часа UH-60M - 3648 долл. по данным за 2011 год. Считаем, считаем... Только не забудьте, что еще надо зарплаты платить, авиабазы тоже не бесплатные, что-то да жрут wassat