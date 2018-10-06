Подствольный гранатомёт XM148. Первый в своём роде



Боец, вооруженный винтовкой M16 и гранатометом XM148. Фото Range365.com



Общий вид гранатомета XM148. Фото Wikimedia Commons



Автоматно-гранатометный комплекс в сборе. Фото Wikimedia Commons



Устройство изделия XM148. Чертеж из патента



Гранатомет и дополнительные устройства. Под XM148 лежат специальное цевье для винтовки и прицел с сумкой для переноски. Фото Ar15.com



Гранатомет на винтовке, вид с двух сторон. Фото Range365.com



Вид на XM148 со стороны казенника. Фото Ar15.com



Боец справа вооружен карабином XM177 с гранатометом XM148. Фото конца 60-х годов, Ar15.com



Гранатомет XM148 может быть знаком российскому кинозрителю. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org



Герой Сергея Векслера с американским автоматно-гранатометным комплексом. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org

По материалам:

https://militaryfactory.com/

http://dtic.mil/

http://range365.com/

http://weaponland.ru/

http://imfdb.org/

https://patents.google.com/patent/US3279114A