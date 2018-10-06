Подствольный гранатомёт XM148. Первый в своём роде
Полвека назад на вооружение армии США поступил подствольный гранатомет M203, предназначенный для использования со штатным стрелковым оружием пехоты. Это оружие до сих пор остается основным образцом своего класса в вооруженных силах Соединенных Штатов и ряда зарубежных стран. Необходимо отметить, что M203 был создан не с нуля. Фактически он был глубокой модернизацией более старого образца, не сумевшего поступить на вооружение. Его непосредственным предшественником и первым американским подствольным гранатометом было изделие XM148.
В начале шестидесятых годов командование американской армии озаботилось вопросом повышения огневой мощи пехоты. В распоряжении бойцов имелись автоматические винтовки, которые при необходимости дополнялись однозарядными ручными гранатометами M79. Такая связка, в целом, могла решать боевые задачи, но имела ряд недостатков. Главная ее проблема заключалась в том, что боец, вооруженный винтовкой и гранатометом, не мог одновременно использовать оба оружия, а на его смену уходило определенное время.
Боец, вооруженный винтовкой M16 и гранатометом XM148. Фото Range365.com
В 1963 году была сформирована новая концепция, предусматривавшая создание компактного и легкого гранатомета, пригодного для установки прямо на штатное стрелковое оружие. Тогда же Департамент армии запустил программу GLAD (Grenade Launcher Attachment Development – «Разработка присоединяемого гранатомета»). Результатом программы должен был стать новый гранатомет, монтируемый на перспективную автоматическую винтовку XM16. В ближайшем будущем такие стрелковые комплексы могли бы поступить на вооружение и усилить пехоту.
Вскоре к новой программе присоединилась компания Colt. Ее сотрудник Карл Р. Льюис в кратчайшие сроки нашел оптимальные решения и реализовал их в проектной документации, после чего опытное производство изготовило несколько прототипов гранатомета. Примечательно, что на проектирование и изготовление первых изделий ушло всего 47 дней. Впрочем, выигрыш по времени на ранних стадиях проекта позже с лихвой компенсировался различными задержками и затруднениями на следующих этапах.
Общий вид гранатомета XM148. Фото Wikimedia Commons
Проект нового гранатомета изначально носил заводское обозначение CGL-4 – Colt Grenade Launcher Mod. 4 («Гранатомет «Кольт», модель 4»). Позже, после представления военному ведомству, разработка получила армейский индекс XM148. Несмотря на все усилия его создателей, получившийся гранатомет не смог поступить на вооружение. По этой причине он так и не лишился литеры «X», указывавшей на стадию опытно-конструкторских работ и испытаний.
Проект компании «Кольт» предусматривал создание однозарядного оружия с ручной перезарядкой, использующего существующую гранату типа 40х46 мм. Помимо гранатомета К.Р. Льюис и его коллеги разработали специальную универсальную планку, при помощи которой его можно было бы монтировать на всех основных видах пехотного оружия. За счет планки XM148 мог бы использоваться не только с XM16, но и с более старыми образцами из американских арсеналов.
Автоматно-гранатометный комплекс в сборе. Фото Wikimedia Commons
XM148 имел достаточно простую конструкцию. Наиболее крупными его элементами были корпус-ствольная коробка и собственно ствол. Ствольная коробка представляла собой металлическую трубку необходимого диаметра с переменным внешним сечением, несколькими отверстиями и набором внешних деталей. Основная часть коробки, вмещавшая ствол, имела круглое сечение с несколькими выступами на бортах. Снизу предусматривалось крупное окно, необходимое для управления оружием и перезарядки. Открытый задний торец трубки перекрывался вертикальным блоком, выполнявшим функции затвора. Там же находились немногочисленные детали спускового механизма.
Сверху на такой ствольной коробке помещалась пара креплений для установки на совместимое оружие. В случае с XM16 гранатомет закреплялся прямо на стволе, для чего следовало снять одну из деталей цевья. Другие винтовки перед монтажом гранатомета следовало оборудовать специальной планкой.
Гранатомет оснастили стволом калибра 40 мм длиной 250 мм. Ствол представлял собой простую трубку требуемых габаритов, размещенную внутри коробки и способную перемещаться внутри нее. Сзади снизу к стволу присоединялась пистолетная рукоятка. Она совмещала в себе функции рукоятки перезарядки и устройства управления огнем.
Позади ствола на XM148 предусматривался неподвижный затвор в виде вертикального блока. В его внутренней полости, на продольной оси оружия, располагался подпружиненный ударник. Хвостовик ударника выходил из оружия и оснащался небольшой круглой или Г-образной рукояткой для взведения. Во взведенном состоянии ударник блокировался шепталом. В первой версии проекта управление огнем осуществлялось при помощи длинной тяги, проходящей вдоль левого борта винтовки. На конце этой тяги имелось некое подобие спускового крючка. Таким образом, орган управления гранатометом находился рядом со спусковым крючком винтовки. Конструкция спускового механизма включала несложный предохранитель, блокировавший перемещения ударника.
Подствольный гранатомет, используя свой собственный боеприпас, не мог работать вместе со штатными прицельными приспособлениями стрелкового оружия. По этой причине его оснастили собственным открытым прицелом, размещенным на левом боку, рядом с казенником. Основой прицела являлся диск с радиальной разметкой по дальности. На нем подвижно закреплялась планка с мушкой и целиком. По отметкам на диске предлагалось устанавливать планку в нужное положение, после чего можно было придавать оружию необходимый угол возвышения, стараясь поймать цель на мушку.
Гранатомет и дополнительные устройства. Под XM148 лежат специальное цевье для винтовки и прицел с сумкой для переноски. Фото Ar15.com
Гранатомет XM148 получился достаточно компактным и легким, что могло в некоторой мере упростить его использование. Длина изделия в боевом положении, не считая задней спусковой тяги, достигала 16,5 дюйма (420 мм). Масса – всего 3 фунта или 1,4 кг. Сравнительно короткий ствол и ограниченный метательный заряд не позволяли получить высокую начальную скорость гранаты. Этот параметр не превышал 75 м/с. Максимальная дальность стрельбы, по расчетам, составляла 400 м.
В отличие от существующих гранатометов, новый XM148 от Colt должен был все время находиться на штатном оружии пехотинца. При необходимости тот мог максимально быстро подготовить это оружие к стрельбе и отправить к врагу гранату. Эксплуатация предложенного гранатомета, по мнению разработчиков, не представляла особых трудностей.
Перед выстрелом следовало использовать нижнюю рукоятку и с ее помощью сдвинуть ствол в крайнее переднее положение. Затем через нижнее окно ствольной коробки предлагалось поместить внутрь гранатомета боеприпас, закрепив его на казеннике. После этого рукоятка и ствол возвращались назад. При помощи задней рукоятки осуществлялось взведение УСМ, и гранатомет был готов к выстрелу. Бойцу оставалось только выставить прицел на нужную дальность, навести оружие и потянуть за спусковую тягу.
Гранатомет на винтовке, вид с двух сторон. Фото Range365.com
После выстрела процесс заряжания повторялся, но с той разницей, что теперь при перемещении ствола вперед затвор извлекал из него стреляную гильзу, а затем выбрасывал ее вниз. Далее в оружие помещалась новая граната, и ствол возвращался на свое место для очередного выстрела.
Проект XM148 был разработан в минимальные сроки, но это не ускорило программу GLAD в целом. Испытания нового оружия силами специалистов военного ведомства начались только в мае 1965 года – через несколько месяцев после появления первого опытного гранатомета. Проверки продолжались до середины августа 1966-го, и за это время армия смогла собрать большой объем данных о новейшем оружии.
Испытания первого американского подствольного гранатомета завершились с неоднозначными результатами. Было подтверждено, что это оружие серьезно повышает огневую мощь отдельно взятого бойца, позволяя ему выполнять роли автоматчика и гранатометчика. С другой стороны, достаточно крупный и тяжелый гранатомет менял эргономику винтовки, а также сказывался на ее центровке с понятными последствиями для стрельбы. Впрочем, гранатомет посчитали достаточно удачным и допустили до войсковых испытаний.
Осень и зиму 1966-67 годов компания-разработчик потратила на доработку имеющейся конструкции и выпуск предсерийной партии, необходимой для проведения испытаний в войсках. Конструкторы учли опыт полигонных испытаний и незначительно переработали имеющуюся конструкцию. Изменения затронули разные детали оружия, но в первую очередь коснулись эргономики. К весне 1967 года компания «Кольт» выпустила несколько сотен доработанных гранатометов.
Войсковые испытания нового оружия стартовали в апреле 1967 года и проводились на базе 4-й пехотной дивизии армии США. В этот период соединение находилось во Вьетнаме и принимало активное участие в боевых действиях. Таким образом, командование и оружейники получили возможность изучить опыт применения подствольных гранатометов не только на полигоне, но и в условиях реального современного вооруженного конфликта. 4-я дивизия использовала гранатометы XM148 с винтовками M16. Некоторое количество такого оружия передали Силам специальных операций, которые использовали его с карабинами XM177 Commando. Также к испытаниям привлекли австралийские спецподразделения. Их XM148 монтировались на винтовках L1A1 (местная версия FN FAL).
Боец справа вооружен карабином XM177 с гранатометом XM148. Фото конца 60-х годов, Ar15.com
Войсковые испытания продолжались полгода, и за это время все их участники накопили солидный опыт работы с новым оружием. Этот опыт, в целом, был негативным. Изделие XM148 фактически имело лишь пару положительных черт, но при этом отличалось массой недостатков.
На практике были подтверждены всего два преимущества гранатомета. Он мог использоваться вместе со штатными винтовками, а кроме того был способен отправлять к врагу 40-мм осколочные гранаты. В то же время отмечались неудобство винтовки с гранатометом, неудобство его штатных прицельных приспособлений, большая длительность перезарядки, исключающей одновременную стрельбу из винтовки и т.д. Кроме того, выяснилось, что оружие не отличается высокой технической надежностью. Имели место поломки спускового механизма, заклинивание ствола и т.д.
В целом, новый гранатомет CGL-4 / XM148 оказался неудачным. Он не смог на практике оправдать возложенные на него надежды. Впрочем, армия заинтересовалась подобным оружием. Сама концепция подствольного гранатомета подтвердила свой потенциал и должна была получить развитие. Однако реализовывать этот потенциал предполагалось уже без использования XM148 в его текущем виде.
Гранатомет XM148 может быть знаком российскому кинозрителю. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org
После завершения войсковых испытаний Пентагон распорядился передать всю документацию по проекту XM148 конструкторам AAI Corporation. Эта компания изучила полученные документы, а также приняла во внимание отчеты с испытаний, как полигонных, так и войсковых. Специалисты решили, что существующая архитектура оружия, в целом, соответствует требованиям, но нуждается в серьезной переработке. Уже в 1968 году AAI Corp. представила глубокую модернизацию XM148 под обозначением XM203.
Вскоре представленный подствольный гранатомет прошел испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. В следующие годы армия получила большое количество такого оружия, что положительным образом сказалось на огневой мощи пехотных подразделений. Несмотря на свой солидный возраст, система M203 до сих пор остается на вооружении США и ряда других стран. В прошлом предпринимались попытки замены этого оружия, но они пока не привели к заметным результатам.
Герой Сергея Векслера с американским автоматно-гранатометным комплексом. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org
Для проведения войсковых испытаний компания Colt выпустила, по разным данным, не более 500-700 гранатометов XM148. Все это оружие было отправлено подразделениям, в то время находившимся во Вьетнаме. Часть этой партии была потеряна при тех или иных обстоятельствах. Вероятно, некоторое количество такого оружия стало трофеем противника. Некоторые известные сведения позволяют предполагать, что несколько XM148 вместе с винтовками были переданы Советскому Союзу для изучения. Любопытно, что с начала девяностых годов это оружие несколько раз появлялось в руках персонажей российских фильмов. Вероятно, после изучения импортные изделия, более не нужные специалистам-оружейникам, передали кинематографистам.
Значительное число гранатометов благополучно вернулось в США, где сразу отправилось на склады. В дальнейшем ненужные образцы списывались и утилизировались. Некоторым изделиям повезло больше. Их передавали подразделениям Национальной гвардии или полиции. Однако и такая эксплуатация не всегда могла спасти оружие от последующего списания и утилизации. В итоге, как нередко случается, подавляющее большинство серийного оружия погибло или было уничтожено при разных обстоятельствах. Впрочем, отдельные образцы CGL-4 / XM148 до сих пор хранятся в музеях и частных коллекциях.
К большому сожалению оружейников, новые многообещающие идеи далеко не всегда удается реализовать сразу и с первой попытки. Желаемый результат порой появляется только в ходе дальнейших работ. Первый американский проект подствольного гранатомета XM148 стал очередным примером такого развития событий. Этому оружию, имевшему ряд серьезных недостатков, не удалось поступить на вооружение. Однако на его основе был создан более чем удачный образец, служба которого продолжается почти полвека.
По материалам:
https://militaryfactory.com/
http://dtic.mil/
http://range365.com/
http://weaponland.ru/
http://imfdb.org/
https://patents.google.com/patent/US3279114A
В начале шестидесятых годов командование американской армии озаботилось вопросом повышения огневой мощи пехоты. В распоряжении бойцов имелись автоматические винтовки, которые при необходимости дополнялись однозарядными ручными гранатометами M79. Такая связка, в целом, могла решать боевые задачи, но имела ряд недостатков. Главная ее проблема заключалась в том, что боец, вооруженный винтовкой и гранатометом, не мог одновременно использовать оба оружия, а на его смену уходило определенное время.
Боец, вооруженный винтовкой M16 и гранатометом XM148. Фото Range365.com
В 1963 году была сформирована новая концепция, предусматривавшая создание компактного и легкого гранатомета, пригодного для установки прямо на штатное стрелковое оружие. Тогда же Департамент армии запустил программу GLAD (Grenade Launcher Attachment Development – «Разработка присоединяемого гранатомета»). Результатом программы должен был стать новый гранатомет, монтируемый на перспективную автоматическую винтовку XM16. В ближайшем будущем такие стрелковые комплексы могли бы поступить на вооружение и усилить пехоту.
Вскоре к новой программе присоединилась компания Colt. Ее сотрудник Карл Р. Льюис в кратчайшие сроки нашел оптимальные решения и реализовал их в проектной документации, после чего опытное производство изготовило несколько прототипов гранатомета. Примечательно, что на проектирование и изготовление первых изделий ушло всего 47 дней. Впрочем, выигрыш по времени на ранних стадиях проекта позже с лихвой компенсировался различными задержками и затруднениями на следующих этапах.
Общий вид гранатомета XM148. Фото Wikimedia Commons
Проект нового гранатомета изначально носил заводское обозначение CGL-4 – Colt Grenade Launcher Mod. 4 («Гранатомет «Кольт», модель 4»). Позже, после представления военному ведомству, разработка получила армейский индекс XM148. Несмотря на все усилия его создателей, получившийся гранатомет не смог поступить на вооружение. По этой причине он так и не лишился литеры «X», указывавшей на стадию опытно-конструкторских работ и испытаний.
Проект компании «Кольт» предусматривал создание однозарядного оружия с ручной перезарядкой, использующего существующую гранату типа 40х46 мм. Помимо гранатомета К.Р. Льюис и его коллеги разработали специальную универсальную планку, при помощи которой его можно было бы монтировать на всех основных видах пехотного оружия. За счет планки XM148 мог бы использоваться не только с XM16, но и с более старыми образцами из американских арсеналов.
Автоматно-гранатометный комплекс в сборе. Фото Wikimedia Commons
XM148 имел достаточно простую конструкцию. Наиболее крупными его элементами были корпус-ствольная коробка и собственно ствол. Ствольная коробка представляла собой металлическую трубку необходимого диаметра с переменным внешним сечением, несколькими отверстиями и набором внешних деталей. Основная часть коробки, вмещавшая ствол, имела круглое сечение с несколькими выступами на бортах. Снизу предусматривалось крупное окно, необходимое для управления оружием и перезарядки. Открытый задний торец трубки перекрывался вертикальным блоком, выполнявшим функции затвора. Там же находились немногочисленные детали спускового механизма.
Сверху на такой ствольной коробке помещалась пара креплений для установки на совместимое оружие. В случае с XM16 гранатомет закреплялся прямо на стволе, для чего следовало снять одну из деталей цевья. Другие винтовки перед монтажом гранатомета следовало оборудовать специальной планкой.
Гранатомет оснастили стволом калибра 40 мм длиной 250 мм. Ствол представлял собой простую трубку требуемых габаритов, размещенную внутри коробки и способную перемещаться внутри нее. Сзади снизу к стволу присоединялась пистолетная рукоятка. Она совмещала в себе функции рукоятки перезарядки и устройства управления огнем.
Позади ствола на XM148 предусматривался неподвижный затвор в виде вертикального блока. В его внутренней полости, на продольной оси оружия, располагался подпружиненный ударник. Хвостовик ударника выходил из оружия и оснащался небольшой круглой или Г-образной рукояткой для взведения. Во взведенном состоянии ударник блокировался шепталом. В первой версии проекта управление огнем осуществлялось при помощи длинной тяги, проходящей вдоль левого борта винтовки. На конце этой тяги имелось некое подобие спускового крючка. Таким образом, орган управления гранатометом находился рядом со спусковым крючком винтовки. Конструкция спускового механизма включала несложный предохранитель, блокировавший перемещения ударника.
Подствольный гранатомет, используя свой собственный боеприпас, не мог работать вместе со штатными прицельными приспособлениями стрелкового оружия. По этой причине его оснастили собственным открытым прицелом, размещенным на левом боку, рядом с казенником. Основой прицела являлся диск с радиальной разметкой по дальности. На нем подвижно закреплялась планка с мушкой и целиком. По отметкам на диске предлагалось устанавливать планку в нужное положение, после чего можно было придавать оружию необходимый угол возвышения, стараясь поймать цель на мушку.
Гранатомет и дополнительные устройства. Под XM148 лежат специальное цевье для винтовки и прицел с сумкой для переноски. Фото Ar15.com
Гранатомет XM148 получился достаточно компактным и легким, что могло в некоторой мере упростить его использование. Длина изделия в боевом положении, не считая задней спусковой тяги, достигала 16,5 дюйма (420 мм). Масса – всего 3 фунта или 1,4 кг. Сравнительно короткий ствол и ограниченный метательный заряд не позволяли получить высокую начальную скорость гранаты. Этот параметр не превышал 75 м/с. Максимальная дальность стрельбы, по расчетам, составляла 400 м.
В отличие от существующих гранатометов, новый XM148 от Colt должен был все время находиться на штатном оружии пехотинца. При необходимости тот мог максимально быстро подготовить это оружие к стрельбе и отправить к врагу гранату. Эксплуатация предложенного гранатомета, по мнению разработчиков, не представляла особых трудностей.
Перед выстрелом следовало использовать нижнюю рукоятку и с ее помощью сдвинуть ствол в крайнее переднее положение. Затем через нижнее окно ствольной коробки предлагалось поместить внутрь гранатомета боеприпас, закрепив его на казеннике. После этого рукоятка и ствол возвращались назад. При помощи задней рукоятки осуществлялось взведение УСМ, и гранатомет был готов к выстрелу. Бойцу оставалось только выставить прицел на нужную дальность, навести оружие и потянуть за спусковую тягу.
Гранатомет на винтовке, вид с двух сторон. Фото Range365.com
После выстрела процесс заряжания повторялся, но с той разницей, что теперь при перемещении ствола вперед затвор извлекал из него стреляную гильзу, а затем выбрасывал ее вниз. Далее в оружие помещалась новая граната, и ствол возвращался на свое место для очередного выстрела.
Проект XM148 был разработан в минимальные сроки, но это не ускорило программу GLAD в целом. Испытания нового оружия силами специалистов военного ведомства начались только в мае 1965 года – через несколько месяцев после появления первого опытного гранатомета. Проверки продолжались до середины августа 1966-го, и за это время армия смогла собрать большой объем данных о новейшем оружии.
Испытания первого американского подствольного гранатомета завершились с неоднозначными результатами. Было подтверждено, что это оружие серьезно повышает огневую мощь отдельно взятого бойца, позволяя ему выполнять роли автоматчика и гранатометчика. С другой стороны, достаточно крупный и тяжелый гранатомет менял эргономику винтовки, а также сказывался на ее центровке с понятными последствиями для стрельбы. Впрочем, гранатомет посчитали достаточно удачным и допустили до войсковых испытаний.
Осень и зиму 1966-67 годов компания-разработчик потратила на доработку имеющейся конструкции и выпуск предсерийной партии, необходимой для проведения испытаний в войсках. Конструкторы учли опыт полигонных испытаний и незначительно переработали имеющуюся конструкцию. Изменения затронули разные детали оружия, но в первую очередь коснулись эргономики. К весне 1967 года компания «Кольт» выпустила несколько сотен доработанных гранатометов.
Войсковые испытания нового оружия стартовали в апреле 1967 года и проводились на базе 4-й пехотной дивизии армии США. В этот период соединение находилось во Вьетнаме и принимало активное участие в боевых действиях. Таким образом, командование и оружейники получили возможность изучить опыт применения подствольных гранатометов не только на полигоне, но и в условиях реального современного вооруженного конфликта. 4-я дивизия использовала гранатометы XM148 с винтовками M16. Некоторое количество такого оружия передали Силам специальных операций, которые использовали его с карабинами XM177 Commando. Также к испытаниям привлекли австралийские спецподразделения. Их XM148 монтировались на винтовках L1A1 (местная версия FN FAL).
Боец справа вооружен карабином XM177 с гранатометом XM148. Фото конца 60-х годов, Ar15.com
Войсковые испытания продолжались полгода, и за это время все их участники накопили солидный опыт работы с новым оружием. Этот опыт, в целом, был негативным. Изделие XM148 фактически имело лишь пару положительных черт, но при этом отличалось массой недостатков.
На практике были подтверждены всего два преимущества гранатомета. Он мог использоваться вместе со штатными винтовками, а кроме того был способен отправлять к врагу 40-мм осколочные гранаты. В то же время отмечались неудобство винтовки с гранатометом, неудобство его штатных прицельных приспособлений, большая длительность перезарядки, исключающей одновременную стрельбу из винтовки и т.д. Кроме того, выяснилось, что оружие не отличается высокой технической надежностью. Имели место поломки спускового механизма, заклинивание ствола и т.д.
В целом, новый гранатомет CGL-4 / XM148 оказался неудачным. Он не смог на практике оправдать возложенные на него надежды. Впрочем, армия заинтересовалась подобным оружием. Сама концепция подствольного гранатомета подтвердила свой потенциал и должна была получить развитие. Однако реализовывать этот потенциал предполагалось уже без использования XM148 в его текущем виде.
Гранатомет XM148 может быть знаком российскому кинозрителю. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org
После завершения войсковых испытаний Пентагон распорядился передать всю документацию по проекту XM148 конструкторам AAI Corporation. Эта компания изучила полученные документы, а также приняла во внимание отчеты с испытаний, как полигонных, так и войсковых. Специалисты решили, что существующая архитектура оружия, в целом, соответствует требованиям, но нуждается в серьезной переработке. Уже в 1968 году AAI Corp. представила глубокую модернизацию XM148 под обозначением XM203.
Вскоре представленный подствольный гранатомет прошел испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. В следующие годы армия получила большое количество такого оружия, что положительным образом сказалось на огневой мощи пехотных подразделений. Несмотря на свой солидный возраст, система M203 до сих пор остается на вооружении США и ряда других стран. В прошлом предпринимались попытки замены этого оружия, но они пока не привели к заметным результатам.
Герой Сергея Векслера с американским автоматно-гранатометным комплексом. Кадр из х/ф "Чтобы выжить", реж. В. Плоткин, 1992 г. / imfdb.org
Для проведения войсковых испытаний компания Colt выпустила, по разным данным, не более 500-700 гранатометов XM148. Все это оружие было отправлено подразделениям, в то время находившимся во Вьетнаме. Часть этой партии была потеряна при тех или иных обстоятельствах. Вероятно, некоторое количество такого оружия стало трофеем противника. Некоторые известные сведения позволяют предполагать, что несколько XM148 вместе с винтовками были переданы Советскому Союзу для изучения. Любопытно, что с начала девяностых годов это оружие несколько раз появлялось в руках персонажей российских фильмов. Вероятно, после изучения импортные изделия, более не нужные специалистам-оружейникам, передали кинематографистам.
Значительное число гранатометов благополучно вернулось в США, где сразу отправилось на склады. В дальнейшем ненужные образцы списывались и утилизировались. Некоторым изделиям повезло больше. Их передавали подразделениям Национальной гвардии или полиции. Однако и такая эксплуатация не всегда могла спасти оружие от последующего списания и утилизации. В итоге, как нередко случается, подавляющее большинство серийного оружия погибло или было уничтожено при разных обстоятельствах. Впрочем, отдельные образцы CGL-4 / XM148 до сих пор хранятся в музеях и частных коллекциях.
К большому сожалению оружейников, новые многообещающие идеи далеко не всегда удается реализовать сразу и с первой попытки. Желаемый результат порой появляется только в ходе дальнейших работ. Первый американский проект подствольного гранатомета XM148 стал очередным примером такого развития событий. Этому оружию, имевшему ряд серьезных недостатков, не удалось поступить на вооружение. Однако на его основе был создан более чем удачный образец, служба которого продолжается почти полвека.
По материалам:
https://militaryfactory.com/
http://dtic.mil/
http://range365.com/
http://weaponland.ru/
http://imfdb.org/
https://patents.google.com/patent/US3279114A
- Автор:
- Рябов Кирилл
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