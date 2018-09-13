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Госдеп: Россия должна выполнить наши условия, и санкций не будет

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Соединенные Штаты могут и не вводить "жесткий пакет санкций" против России "по делу Скрипалей" в том случае, если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов. Такое заявление сегодня сделала помощник госсекретаря США Маниша Сингх, передают РИА Новости.

Госдеп: Россия должна выполнить наши условия, и санкций не будет


Согласно ее заявлению, США "дали понять России", что она может и не попасть под вторую часть санкций, если Москва позволит Соединенным Штатам проводить инспекции на их химических объектах, а также если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Но Россия пока этого не сделала и Вашингтон ожидает крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций.


Таким образом, по задумке Вашингтона, чтобы избежать второго пакета санкций, Москва должна была выполнить несколько условий, выполнение которых в дальнейшем должны "засвидетельствовать" американские законодатели.

Сначала дать "надежные гарантии", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в "нарушение международного права", так и "против своих собственных граждан". Вторым условием является "разрешение на проверки на местах", чтобы убедиться в том, что российская власть не использует химическое и биологическое оружие.

По заявлению Сингх, пока Россия не желает выполнять условий США.

Второй пакет санкций по "делу Скрипалей" Вашингтон планирует ввести в ноябре этого года по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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45 комментариев
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  1. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 19:11
    +23
    Знаем мы ваши условия ..Проходили в 90-х, чуть кровью не захлебнулись ! Вон на украине проводите условия . лет на 100 разборок. уже
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 19:14
      +5
      Хотелка у них знатная, когда только отсохнет.
      Только вот если пустим, подумают что мы прогнулись. Не пустим скажут что точно траванули.
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 19:21
        +12
        Цитата: Злой543
        Хотелка у них знатная, когда только отсохнет.
        Только вот если пустим, подумают что мы прогнулись. Не пустим скажут что точно траванули.


        Джентльмены я уже отмечал несколько дней назад здесь на сайте США как главного бенефициара в деле Скрипалей.. цитирую..

        "джентльмены, мне интересно почему всю эту возню со скрипалями и ,хим оружием в Сирии куда притягивают и Россию как пособницу не хочет никто увязать с главным бенефициаром.. ищи кому выгодно.. а выгоду извлечет один.. рассказываю.. согласно конвенции о запрещении химоружия страны подписанты и ратифицировавшие ее должны были уничтожить свои запасы к 2012 году... на сегодняшний день уничтожены практически все запасы .. кроме США которые свою программу растягивают до 2023 года.. но в итоге трюк со скрипалями и Асадом позволит им обвинить как это было с договором о РСМД выйти из договора о нераспостранении химоружия. и тогда ни о каком паритете речи не будет... ядерный щит есть но толку от него если с территории стран мишеней типа польши и прибалтики можно таранить Россию химией ."

        вот теперь и повод появился...
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
        3. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 20:17
          0
          Это элементарная уловка и мы на неё не поведемся.
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 19:22
      -3
      Со слабыми экономически странами никто считаться не будет, а "великие" реформаторы типа Кудрина, Силуанова, Медведева да и самого верховного мало что смыслящие в экономике никогда не выберутся из объятий санкций (((. И как бы не хорохорились придворные журналисты, реальная Россия сильно отличается от телевизионной (((((((((((((((((((((((. Одно радует, что часть населения стала что-то понимать и прокатила ЕР на последних выборах, значит не все так безнадежно в стране.
      1. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 19:52
        +7
        Цитата: предки с Дона
        Одно радует, что часть населения стала что-то понимать и прокатила ЕР на последних выборах, значит не все так безнадежно в стране.

        ... дружище....я всё понимаю...одни, тут на сайте, красные, другие белые, или как в обиходе, булкохрустные, третьи вообще серобуромалиновые, но никак не могу в толк взять.... неужели нельзя понять одну простую истину, что когда страна находится на пороге большой войны, когда ее старается ошельмовать любая, даже самая мелкокалиберная, мразь, то разговоры о том, что все, вокруг, неумные люди, "а я один Д'Артаньян", наводят на очень грустные мысли, что случись, не дай бог, очередной сорок первый, Н-я часть граждан, причем не из тех, о которых и так все понятно, будут если не содействовать окуппантам, то искренне им желать победы, в борьбе с ненавистной существующей, на данный момент времени, властью....
        ......по-проще если: ....если тема про ружье, то может всё же про ружье глаголить, а не про пенсию.... для пенсий, на данном сайте, последнее время, и так тем предостаточно.....
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 20:20
          +1
          Цитата: SOF
          Цитата: предки с Дона
          Одно радует, что часть населения стала что-то понимать и прокатила ЕР на последних выборах, значит не все так безнадежно в стране.

          ... дружище....


          Да какой он дружище, ….. вылез из ж.... вещает тут

          Плевать им на Россию, за власть грызутся, обиженные


          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 20:34
            0
            Цитата: bulvas
            Да какой он дружище, ….. вылез из ж.... вещает тут

        2. Doliva63 Офлайн
          Doliva63 Сегодня, 20:30
          +3
          Цитата: SOF
          Цитата: предки с Дона
          Одно радует, что часть населения стала что-то понимать и прокатила ЕР на последних выборах, значит не все так безнадежно в стране.

          ... дружище....я всё понимаю...одни, тут на сайте, красные, другие белые, или как в обиходе, булкохрустные, третьи вообще серобуромалиновые, но никак не могу в толк взять.... неужели нельзя понять одну простую истину, что когда страна находится на пороге большой войны, когда ее старается ошельмовать любая, даже самая мелкокалиберная, мразь, то разговоры о том, что все, вокруг, неумные люди, "а я один Д'Артаньян", наводят на очень грустные мысли, что случись, не дай бог, очередной сорок первый, Н-я часть граждан, причем не из тех, о которых и так все понятно, будут если не содействовать окуппантам, то искренне им желать победы, в борьбе с ненавистной существующей, на данный момент времени, властью....
          ......по-проще если: ....если тема про ружье, то может всё же про ружье глаголить, а не про пенсию.... для пенсий, на данном сайте, последнее время, и так тем предостаточно.....

          Дружище hi , я вам напомню на пороге большой войны, что в крайний раз Россию спасли именно красные. Если бы не они, РФ не было бы точно. А почему спасли? Потому что отрицали идеалогию потребления. Ныне, когда эта идеалогия преобладает, кто и что будет защищать? За что воевать-то будем? За свою ипотеку? Не смешите. За будущее своих детей? Ещё смешнее. Ювенальное право за ваших детей решит всё само, а кем они вырастут, решаете не вы, а те, кто определяет, какое человеческое сырьё им нужно. Простота хуже воровства - слышали? Это про вас.
          1. МойВрач Офлайн
            МойВрач Сегодня, 20:44
            0
            Цитата: Doliva63
            . А почему спасли? Потому что отрицали идеалогию потребления.

            Отрицали идеологию потребления для народа, а сами не чурались. В силу тех возможностей набивали пузо. Не забывайте, что в те времена при централизованном планировании у них было мало возможностей. Да и не представляю у кого тогда могли быть деньги для подкупа чиновника высокого ранга?
      2. Боевой пингвин Онлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 20:12
        +1
        Цитата: предки с Дона
        Со слабыми экономически странами никто считаться не будет, а "великие" реформаторы типа Кудрина, Силуанова, Медведева да и самого верховного мало что смыслящие в экономике никогда не выберутся из объятий санкций (((. И как бы не хорохорились придворные журналисты, реальная Россия сильно отличается от телевизионной (((((((((((((((((((((((. Одно радует, что часть населения стала что-то понимать и прокатила ЕР на последних выборах, значит не все так безнадежно в стране.

        Уже в открытую тут на сайте пропагандируют смуту очередную в России ! Кому выгодно все это и кто будет темной лошадкой кровавой в России? Навальный ваш или может Гаспаров (кусатель омона) Или Кудрин хитрован ..?
        А понял Ходорковский , "спаситель " России хе хе Или Фридманы ?
    3. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 19:52
      +2
      Госдеп: Россия должна выполнить наши условия и санкций не будет

      Сам заголовок на главной странице напомнил эпизод из фильма "Гений" :
      - Деньги принёс ? Хорошо, молодец. А теперь слушай, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЕЩЁ СДЕЛАТЬ, чтобы получить своих девочек в целости ..."
      Бандиты и подход их бандитский !
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 20:22
        0
        Цитата: Starover_Z
        Сам заголовок на главной странице напомнил эпизод из фильма "Гений" :
        - Деньги принёс ? Хорошо, молодец. А теперь слушай, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЕЩЁ СДЕЛАТЬ, чтобы получить своих девочек в целости ..." Бандиты и подход их бандитский !
        Эх, есть такой эпизод в фильме. 1991 года. Аж дух захватывает. 1991 год, ещё живы советские пророки-сценаристы/режиссёры!
    4. тол100в Офлайн
      тол100в Сегодня, 19:58
      +1
      Цитата: Боевой пингвин
      Знаем мы ваши условия

      Сначала СГА должны выполнить условия по уничтожению своих боевых отравляющих веществ, включая "VX"! А уж затем что-то требовать!
  2. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 19:13
    +2
    Наглость пин дос ников не знает предела. Их, "горбатых", только могилой исправлять. yes angry
  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 19:13
    0
    Россию никак не могут умом понять.Давай еще санкции Трамп.
  4. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 19:13
    +4
    В Вашингтоне совсем обезумели? Бред какой-то несут
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 19:15
    +3
    Вообще уже трудно комментировать подобные заявления из США, потому что их там делает каждая есенинская так скажем лошадь и языком ультиматумов. Очередную "лошадь" зовут Маниша Сингх, она помощник(!!!) госсекретаря и она отнюдь не в ведической манере делает довольно жесткий ультиматум довольно крупной и сильной стране. Госдеп видимо уже является не дипломатической конторой, а отделом Пентагона по работе с вероятным противником.
  6. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 19:16
    +2
    Россия никому и ничего не должна. И уж тем более матрасным. Засуньте свои санкции себе под шкаф!
  7. helmi8 Онлайн
    helmi8 Сегодня, 19:19
    0
    Когда уже будут заявления Госдепа словами В.Цоя: "Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума..." Хотя бы один здравомыслящий там еще есть?
  8. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 19:22
    0
    И это на фоне того что свою химию они так и не утилизировали.Неоднократно им говорили.Любые договоры только после уничтожения своего хим оружия.Но они даже завод достроить не пытаются для утилизирования.Да оно им и не надо.Они напоминают мне мальчика который говорит другу..давай сьедим сначала твое а потом каждый свое.
  9. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 19:22
    +4
    СССР разваливали под лозунг - лишь -бы не было войны.
    Но 90-е оказались сопостовимы по потерям с ВОВ . Путин сам сказал - потери рождаемости аналогичны 1942г. Черчиль как то сказал - " тот , кто выбирая между войной и позором , выбирает позор - тот получает и позор и войну" . Так и получилось в 90-е. Поэтому отступать некуда - фактически в военное время живём .
    Как говориться - не до жиру. И это нужно понимать , фильтруя западную пропаганду на нашей территории.
  10. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 19:23
    0
    Ну да , признаться во всем что придумали англокакашки, снять штаны и повернуться к ним голым задом и когда начнут пользовать, то радостно повизгивать при этом! tongue laughing
  11. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 19:26
    0
    Соединенные Штаты могут и не вводить "жесткий пакет санкций" против России "по делу Скрипалей" в том случае, если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов.
    Согласны! Только с одним условием - обеспечить доступ российским специалистам в Форт - Детрик, а также в их лаборатории на территории наших бывших союзных республик! wassat
  12. tralmaster. Офлайн
    tralmaster. Сегодня, 19:30
    +1
    Свое то хим.оружие то когда уничтожат и биолаборатории от наших границ уберут???
  13. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 19:32
    -2
    Цитата: Злой543
    Хотелка у них знатная, когда только отсохнет.


    после пенсионной реформы в России я не уверен что у них не получится.Если под нажимом МВФ впервые после революции 1917 года стариков обрекли умирать у станков и на стройках что каждый олигарх заработал очередной миллион то на что они могут сделать если им пригрозят отнять полностью всё за бугром а детишек-мажоров вышлют им по кусочкам.
  14. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 19:35
    +1
    А все, кому там Россия чего-то должна, полеритесь между собой за первенство, кому должна больше. Победитель будет послан на... а то всех посылать, времени нет.
  15. razved Офлайн
    razved Сегодня, 19:37
    0
    Дать бы амерам отповедь по-жёстче, чтобы не возникало больше желаний условия России ставить! Чай не бананы какие. Пора бы заставить их разговаривать с нами равных...
  16. Alex DHG Офлайн
    Alex DHG Сегодня, 19:38
    0
    Насчет второго условия я не против, но с небольшой оговоркой : нашим экспертам также в порядке взаимности власти сга дадут карт бланш на проверку их химических и биологических лабораторий как в самих сга, так и по перимету России, в бывших союзных республиках. Полностью подлерживаю Radikal и Tralmaster.
  17. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 19:44
    0
    Какие блин условия, эти конопатые совсем берега попутали... smile

    По заявлению Сингх, пока Россия не желает выполнять условий США.
  18. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 19:50
    +1
    Литвиненко , Березовский(покойник))) , Ходорковский , Абрамович..и т.д. (либерастня продажная)
    Видать деньги у них закончились , опять в России хотят "рыбку половить "во время смуты"..?
    Загнали нас уже русских в угол ,... Надеются на очередную кровавую революцию ,чтобы очередные "березовские " появились (а они ждут этого момента ,чтобы рывок сделать )
  19. Cannonball Офлайн
    Cannonball Сегодня, 19:50
    +1
    А не пошёл бы Госдеп "Новичок" нюхать.
    1. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Cannonball
      А не пошёл бы Госдеп "Новичок" нюхать.

      Если пахнет прибылью ,они готовы на все..Это уже история ! soldier
  20. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 20:03
    +1
    Ну надо им просто сказать - "мы больше так не будем, отвалитесь от нас пожалуйста" ! laughing

  21. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 20:12
    +1
    если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Но Россия пока этого не сделала
    Надеюсь и не сделает. Нет хуже, чем ждать, догонять и оправдываться, что ты не верблюд.
  22. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 20:13
    +1
    "...если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов"...Напоминает ультиматум Сербии 1914го от австрийцев. М-дя, Скрипали в роли Франца-Фердинанда и Софии Гогенберг. ....Осталось обрести Веру и Царя, чтобы спасать Отечество.

    Пока фарс с обеих сторон....Россия вообще никак не должна обсуждать здоровье британских подданных и содержимое её свалок. По крайней мере, пока в кандалах не выдадут говорливых террористов с Кавказа и финансовых "кидал". А пока можно было бы заморозить дип. отношения...
  23. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 20:24
    0
    если этот пакет санкций будет введён,то единственным стоящим ответом будет полный разрыв дипотношений и высылка из страны всех граждан США,другая реакция,а тем более полное отсутствие таковой будет расцениваться из-за лужи как слабость,а что делают со слабыми,правильно,продолжают рить...
  24. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 20:32
    0
    а на спинку не пописить, что бы морем пахло?
  25. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:35
    +1
    Кто то там кричал, что трамп "наш человек"??? fool Таких "наших" нужно травить газом "Новичок"! Сразу тройной порцией!!!
    1. GibSoN Офлайн
      GibSoN Сегодня, 20:48
      -1
      Кто то там кричал, что трамп "наш человек"??? fool Таких "наших" нужно травить газом "Новичок"! Сразу тройной порцией!!!
      Вы тут уже не на одну статью сказали, если что... И я не про статьи из "Правил форума".
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:07
        +1
        Ну, так позвоните трампу, или в фбр, пожалуйтесь им на меня!!!!
  26. Douel Офлайн
    Douel Сегодня, 20:49
    0
    а не пошли бы они со своими инспекциями на свои же (американские)хранилища всяких нештяков типа того же химического или бактериологического оружия
  27. fif21 Онлайн
    fif21 Сегодня, 21:04
    0
    У России тоже есть хотелки. Фашингтон должен : прекратить вмешиваться в дела других государств , устраивать интервенции, цветные революции ,финансовые войны ..... также Фашингтон должен уничтожить свое ядерное , биологическое , химическое оружие. Вывести свои войска из Афганистана ,Ирака ,Японии , Турции , ЕС.... В случае отказа Россия перестает использовать доллар в качестве платежного средства hi
  28. tochila Онлайн
    tochila Сегодня, 21:04
    0
    Хороший аппетит у этой стаи партнеров!!!Захотели ключики на блюдце с голубой каемочкой!!
  29. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 21:05
    0
    вопли и угрозы из-за лужи давно уже никого не пугают...хим.оружие в РФ уничтожено,что подтверждено документально той же ОЗХО.мы строили заводы,хотя денег на пенсии и зарплаты не хватало,а полосатые даже не приступали...и вот теперь предъяву выкатывают нам же...еще и вспомнили сталинскую программу уничтожения предателей за границей!..тогда где ледорубы?