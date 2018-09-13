Госдеп: Россия должна выполнить наши условия, и санкций не будет
Соединенные Штаты могут и не вводить "жесткий пакет санкций" против России "по делу Скрипалей" в том случае, если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов. Такое заявление сегодня сделала помощник госсекретаря США Маниша Сингх, передают РИА Новости.
Согласно ее заявлению, США "дали понять России", что она может и не попасть под вторую часть санкций, если Москва позволит Соединенным Штатам проводить инспекции на их химических объектах, а также если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Но Россия пока этого не сделала и Вашингтон ожидает крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций.
Таким образом, по задумке Вашингтона, чтобы избежать второго пакета санкций, Москва должна была выполнить несколько условий, выполнение которых в дальнейшем должны "засвидетельствовать" американские законодатели.
Сначала дать "надежные гарантии", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в "нарушение международного права", так и "против своих собственных граждан". Вторым условием является "разрешение на проверки на местах", чтобы убедиться в том, что российская власть не использует химическое и биологическое оружие.
По заявлению Сингх, пока Россия не желает выполнять условий США.
Второй пакет санкций по "делу Скрипалей" Вашингтон планирует ввести в ноябре этого года по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.
Согласно ее заявлению, США "дали понять России", что она может и не попасть под вторую часть санкций, если Москва позволит Соединенным Штатам проводить инспекции на их химических объектах, а также если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Но Россия пока этого не сделала и Вашингтон ожидает крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций.
Таким образом, по задумке Вашингтона, чтобы избежать второго пакета санкций, Москва должна была выполнить несколько условий, выполнение которых в дальнейшем должны "засвидетельствовать" американские законодатели.
Сначала дать "надежные гарантии", что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в "нарушение международного права", так и "против своих собственных граждан". Вторым условием является "разрешение на проверки на местах", чтобы убедиться в том, что российская власть не использует химическое и биологическое оружие.
По заявлению Сингх, пока Россия не желает выполнять условий США.
Второй пакет санкций по "делу Скрипалей" Вашингтон планирует ввести в ноябре этого года по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.
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