Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 1. Украина — наследница Киевской Руси

Современная Украина позиционирует себя государством с очень древней историей и еще более древним происхождением украинской нации. Идеологи этой нации ведут свои корни от трипольской культуры, а согласно последней версии — и от шумерской цивилизации. При этом полностью отрицаются русские корни проживающего на этой территории населения.Все это выглядит смехотворно, но молодому поколению вбивают в голову этот исторический бред, основанный на подлогах, мифах, легендах и мистификациях истории происхождения Украины и ее населения. Если вникнуть в исторические документы, то станет понятно, что никакой «древней украинской нации» никогда не существовало. На этих землях всегда жил один народ, который с древних времен называли русским — с его историей, культурой, победами и поражениями.Украинская историография умалчивает о польско-австрийском проекте «Украина», направленного на раскол русского единства, в основу которого положена чудовищная ложь о вековой вражде русских и украинцев, стремлении «Московии» покорить свободолюбивых казаков, европейских корнях украинской нации и тысячелетней истории этого никогда не существовавшего государства.Сегодня на Украине живет одна из ветвей русского народа, которую называли малороссами, сейчас украинцами. Здесь же живут так называемые укры без рода и племени, стремящиеся своей ненавистью к русскому народу оправдать свои комплексы. Бог им судья.Для раскрытия всей этой лжи и мистификации мы в 2012 году буквально на коленке выпустили сериал видеороликов «500 секунд правды об Украине», в котором раскрывали правду о происхождении древних укров, термина «Украина», украинского языка, флага, герба и гимна Украины, об иуде Мазепе, садисте Бандере и еще о многих мифах этого недоношенного государства. Он открывает глаза на придуманную историю «украинской нации», построенной на подлоге и мистификациях, забвении своего прошлого и прославлении изменников и предателей.Видеоролики наделали много шума в тогдашней Украине. Укры даже выпустили свой сериал под таким же названием, но это были жалкие потуги оправдать лжеисторию, и после двух серий он благополучно скончался. Когда количество просмотров приблизилось к миллиону, а комментариев было более девяноста тысяч, власти (это еще при Януковиче!) добились снятия сериала с канала YouTube по причине нашего плагиата, правда, не объяснили, какого.С учетом прихода к власти на Украине нацистского режима, взявшего на вооружение идеи и мифы укров, мы решили на основе материалов сериала «500 секунд правды об Украине» изложить истинную историю.Миф 1. Украина — наследница Киевской РусиИсториография укров утверждает, что современная Украина пошла от Киевской Руси на том основании, что территориально они находятся на этих землях. Недалекие мистификаторы не задаются вопросом, почему, например, современная Италия не ведет свои корни от Древнего Рима? Наверное, для этого нет исторических оснований.Берем исторические документы. Начиная с X века, в бесспорно исторических летописях «Правда Русская» и XI века «Повесть временных лет» говорится о Руси, русской земле, а князь Олег еще в 882 году повелевает считать Киев «матерью городов русских». Где же здесь Украина?Идем дальше. XI век — расцвет Киевской Руси. Сегодня всем внушается, что это и есть древняя Украина, а так называемая Московия и московиты — совершенно другой народ. Смотрим на карту: Киев, Чернигов, Новгород, Ростов, Рязань. От Ладожского озера до притоков Днепра. Один народ, общая история с IX века, говорит на одном языке, повсеместно правит династия рюриковичей. Весь мир зовет их росами, русами, русичами, русскими. Никаких укров нет и в помине. Где хотя бы один документ, что эта земля называлась Украиной и жили на ней укры?Открываем учебник истории Украины 7 класса и с удивлением узнаем, что древняя украинская нация возникла 140 тысяч лет назад! Можете себе такое представить? Человек разумный появится примерно 40 тысяч лет назад, а укры уже 100 тысяч лет как бьют мамонтов!Правят на Руси русские князья. Но укровская история делит их на своих и чужих. Так, Владимир Мономах – украинский князь, а его сын Юрий Долгорукий — основатель Москвы, клятый москаль. Внук Мономаха Андрей Боголюбский – вообще враг и разбойник, его местная знать не пускала княжить в Киев, а он взял и перенес столицу Руси во Владимир.Идем дальше — XIII век. Монгольское нашествие на Русь, в 1240 году они штурмом берут Киев и до основания разрушают его. На южнорусских землях запустение, жизнь перемещается на север во Владимир и Москву, где под рукой рюриковичей со временем объединяются русские земли и возрождается государство.Южная Русь – современная Украина, прекращает самостоятельное существование и четыре века рассматривается только как часть польской и литовской истории.Стольный град Киев, «мать городов русских», в XI веке — один из крупнейших городов Европы, где было более 400 церквей, по описанию путешественника Плано Карпини, представлял собой в 1246 году ничтожный городок в двести дворов, более двух веков он лежит в руинах, сохранившись лишь как один из религиозных центров. И управлялся он во второй половине XIII века владимирскими наместниками, ордынскими баскаками и местными князьями, имена которых истории неизвестны.Местная знать продолжает дележ власти, так, за 86 лет до монгольского нашествия в Киеве сменился 41 князь. Правили по году-два, убивали и изгоняли друг друга, разоряя земли в междоусобицах, что и предрешило падение княжеской династии.Самый предприимчивый, Даниил Галицкий, князь галицкий, вместо собирания русских земель решил стать королем, получает в 1254 году из рук папы римского королевский титул и, как сейчас говорят, евроинтегрируется. В итоге Галиция с 1392 года становится польской провинцией и практически на 700 лет (до 1939 года) теряет связь со своими сородичами.Так на этих землях начинает зарождаться нация изменников, стремящаяся забыть свои древнерусские корни, ненавидящая своих сородичей и готовая стать верными холопами европейских господ. Современная Галиция достойно продолжает их дело.Раздробленная, запустелая и лишенная сил южная Русь не обнаруживает никаких признаков образования государственности и практически без сопротивления покоряется литовцами. В 1321 году киевский князь Судислав признает себя вассалом Литвы, а в 1362 великий князь литовский Ольгерд окончательно покоряет все южнорусские земли, которые со временем переходят под власть Польши. В 1299 году из Киева во Владимир, а затем в Москву переводится резиденция митрополита, и славный некогда Киев постепенно низводится до уровня уездного городка.В противостоянии с врагами за русские земли только северная Русь отстояла их. Иван III принимает титул государя всея Руси, объединяет русские земли и в 1480 изгоняет ордынцев.Итак, Киевская Русь исчезла, никакой Украины не появилось и до Переяславской Рады установилось на этих землях господство литовской и польской шляхты. Южнорусская знать и возглавлявшие ее местные рюриковичи предали свой народ. Не нашлось среди них своего Александра Невского и Дмитрия Донского, нет ни одного имени, достойного уважения и почтения, не остались они в истории. Предатели заслуженно подлежат забвению потомков.Знать перешла на сторону врагов и из корыстных побуждений ассимилировалась с литовской и польской шляхтой. Остался южнорусский народ без своей элиты, ждала его многовековая судьба холопов и прислуги, запустели города и воцарилась польско-литовская власть.Этот период уникален в укровской историографии. Рассказать не о чем, сплошные поражения и унижения. В истории имена только литовско-польской шляхты и нет ничего украинского.Ведь так хочется славной истории и великих свершений! Нет ничего проще: придумаем себе историю! Вместо рюриковичей по воле мифотворцев появляется украинская династия ольгердовичей. Покорители южной Руси из ветви великих князей литовских – Ольгерд, Владимир, Олелька и Симеон, правившие этими землями и враждовавшие из-за них с поляками, объявляются «освободителями» и сторонниками становления украинской государственностиДо какой же низости можно дойти, чтобы своих поработителей и угнетателей возвеличивать перед потомками!Дальше — больше. Если открыть учебник истории, то можно узнать, что, оказывается, были даже украинские князья. Кто же они?Чарторыйский – внук великого литовского князя Ольгерда.Збаражский – польский шляхтич, коронный конюший.Острожский – великий гетман литовский.Вишневецкий –польский князь королевских кровей.Вот так пишется история Украины после Киевской Руси. После монгольского нашествия на южной Руси нет ни русских, ни украинских князей и знати, оскудела земля на громкие имена. За неимением своих выдающихся личностей и создаются мифы для оправдания никчемности и предательства южнорусской элиты.Только православная вера, низведенная до уровня «хлопской», осталась в душах простого народа и священников, хранивших предания своих предков.Практически ничего не осталось от Киевской Руси на землях Приднепровья, она ушла на север во Владимир и Москву, чтобы через 400 лет вернуться и возродить славные традиции русичей.О какой же преемственности современной Украины от древней Киевской Руси может идти речь, если вся духовная, культурная и светская жизнь древнерусского государства переместилась в северную Русь, которая и стала продолжательницей Киевской Руси?Продолжение следует…