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Двое из ларца. Лондон переваривает русский ответ на британский бред

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Сегодня только и разговоров что о Петрове и Боширове. Два, ранее никому не известных человека, вдруг превратились в главных медиаперсонажей, вероятно, во всём мире. Их интервью главреду RT Маргарите Симоньян обсуждается в крупнейших мировых СМИ, включая британские и американские, которые на самом Западе отдельные политики именуют «фейк-ньюс».

Тереза Мэй буквально через несколько минут после интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян назвал это «вызовом здравому смыслу». А в эфире программы «60 минут» официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно парировал тираду Мэй словами о том, что если это «угроза здравому смыслу, то ей (Терезе Мэй) беспокоиться точно не о чем».

Двое из ларца. Лондон переваривает русский ответ на британский бред



Напомним, что в ходе беседы с Симоньян Петров и Боширов заявили, что приезжали в Солсбери как туристы, при этом попросив не касаться темы их личной жизни. В британских СМИ на этом заявлении подняли волну о том, что «эти двое русских могут иметь однополые отношения». Тут же вспомнили и о том, что именно в Солсбери немало церковных общин, регистрирующих однополые браки. Правда, тема сама собой в британской политологической прессе стала сходить на нет. Ведь получалось буквально следующее: в Лондоне хотят сказать, что на службу в разведывательные структуры России (а Петрова и Боширова называют «сотрудниками ГРУ», хотя и и аббревиатуры ГРУ в России уже не существует) принимают лиц, исповедующих нетрадиционные сексуальные отношения. В итоге, с темы стали «съезжать», но интервью дало другие поводы для подозрений со стороны тех, кто считает, что Петров и Боширов «замешаны в отравлении Скрипалей».

В частности, претензии такие: почему у Петрова и Боширова не спросили, как в номере их проживания оказались следы «Новичка». Вопрос интересный, но изначально отдаёт странностями. Ведь если следы БОВ в номере следователи «Скотланд-Ярда» действительно обнаружили, то как же в таком случае выжили не только Петров с Бошировым, но и люди, работающие в отеле, его последующие постояльцы. Все ходили в противогазах и костюмах химической защиты?

Ещё одна претензия: двое русских заявили, что они в первый день уехали из Солсбери, так как там была ненастная погода, шёл снег и «была жижа». Но, по мнению американских и британских «экспертов», русские не могут испугаться холода и слякоти, так как в самой России часто настолько холодная погода, что чувство, «будто лицо режут ножами». Казалось, что ещё немного, и в западной прессе заявят, что русские не должны замечать плохой погоды, боевых отравляющих веществ и иных суровых испытаний, так как у каждого в погребе по ядерной боеголовке, а в прихожей – медведь на цепи.

В любом случае, Британия получила ответ на заявление, что Петрова и Боширова "не существует", и что «ГРУ» использовало вымышленные фамилии, а теперь эти люди «уже на дне колодца с перерезанным горлом». Потому и источает желчь госпожа Мэй, так как ей под нос сунули интервью с живыми людьми – теми самыми, которые мелькали по всему Солсбери и Лондону, но почему-то так ни разу и не были засняты камерами видеонаблюдения на доме Сергея Скрипаля, которого, как заявляют на берегах Темзы, «на борту самолёта «Аэрофлота» прилетели травить». Да уже никто в Лондоне и не вспоминает о том, что "отравители" ещё и оказались настолько плохи, что убийство даже не состоялось. Ведь сами же утверждают, что Сергей Скрипаль жив, да и Юлия Скрипаль уже успела дать интервью после выписки из "чудо-клиники".
Автор:
Алексей Володин
Использованы фотографии:
Russia Today
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25 комментариев
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  1. самый главный Офлайн
    самый главный Сегодня, 20:46
    +1
    А может и вправду они не равнодушны друг к другу??? А тут их спалили, да ещё и по всем каналам всего мира покажут.... есть чему настроение испортить. Хотя, я уверен, что будет продолжение! И это продолжение будет намного интереснее того, что уже показали.
    1. dorz Онлайн
      dorz Сегодня, 20:49
      +13
      В далёком и хмуром Солсбери,
      Взрывая кромешную мглу,
      Шагают два русских парня
      Сотрудники из ГРУ…

      Идут с неприметными флагами…
      Российскими, над головой...
      В ушанках, шинелях с флягами,
      ремень поправляя тугой…

      В руках кренделя из пекарни,
      И банка с духами «Шанель»…
      Простые, брутальные парни,
      им похер жара и метель….

      С трёхмесячным перегаром,
      Во рту «Беломора» бычок…
      Несут эти грозные парни
      Кошмар, что зовут «Новичок»…

      В заплечном мешке балалайка,
      Торчит по-предательски броско .
      Медведь на цепи – попрошайка…
      Что б не было глупых вопросов…

      Настигнет ужасная кара…
      Любого, кто предал страну…
      Не важно, в Париже иль Солсбери -
      ты первым затеял войну…

      Дрожите, продажные твари,
      Настигнет вас кара везде …
      А парни запрыгнут на поезд
      и вечером в Караганде…
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 20:52
        +2
        Цитата: dorz
        И банка с духами «Шанель»…


        это хайп... good good good

        про маузер в схроне обязательно добавь а то картина не полная request request
      2. Боевой пингвин Онлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 20:53
        +1
        Думаете мужики ,это все запад успогоит..Ими правят Израиль..! Все решается в Сирии и Украине.
      3. Володин Онлайн
        Володин Сегодня, 21:03
        +2
        И в качестве альтернативной концовки по мотивам британских подозрений:

        Они накатили по сотке
        За здравие Скрипаля
        Прихваченной в дьюти-фри водки;
        Тереза, не надо «ля-ля» -
        Не значатся парни в спецслужбах,
        Не прячутся в сумраке нор,
        Они шли на важную службу -
        Венчаться в английский собор.
    2. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 20:50
      +1
      Цитата: самый главный
      Хотя я уверен, что будет продолжение!


      будет будет .. вождь не зря ехидно улыбался... гарантирую... я же говорил что найдем и покажем... вежливо посоветовали ребятам самим выйти на связь..
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 20:52
      +2
      Цитата: самый главный
      А может и вправду они не равнодушны друг к другу??? А тут и спалили. да ещё и по всем каналам всего мира покажут.... есть чему настроение испортить. Хотя я уверен, что будет продолжение!

      Какой не равнодушны, у них на лице написано, кто они)) Просто, послали не особо одаренных... Видел этот репортаж.. не знаю, лучше бы их не показывали, ощущение у меня сложилось, что как раз они это и сделали))) laughing
      1. самый главный Офлайн
        самый главный Сегодня, 20:54
        +2
        Цитата: Svarog
        Видел этот репортаж.. не знаю, лучше бы их не показывали,

        Репортаж, конечно, не очень... юмор отсутствует, а это не хороший признак.
      2. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 20:58
        +2
        Цитата: Svarog
        Просто, послали не особо одаренных...


        милостивый государь, вы пробовали пройти медкомиссию и профотбор в эти структуры?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 21:17
          0
          Цитата: дрозд
          Цитата: Svarog
          Просто, послали не особо одаренных...


          милостивый государь, вы пробовали пройти медкомиссию и профотбор в эти структуры?

          При чем тут мед отбор? Я же не говорю, что они больные.. речь о том, что не особо одаренные.. имею ввиду, что играют отвратительно.. и интеллектом не особо.. И в этих структурах, в таких делах, очень редко используют штатных сотрудников, а если используют, то да, там очень талантливые люди работают.
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 21:20
            0
            Цитата: Svarog
            Цитата: дрозд
            Цитата: Svarog
            Просто, послали не особо одаренных...


            милостивый государь, вы пробовали пройти медкомиссию и профотбор в эти структуры?

            При чем тут мед отбор? Я же не говорю, что они больные.. речь о том, что не особо одаренные.. имею ввиду, что играют отвратительно.. и интеллектом не особо.. И в этих структурах, в таких делах, очень редко используют штатных сотрудников, а если используют, то да, там очень талантливые люди работают.


            сразу чувствуется человек далекий от этого.. я не о мед комиссии говорю а о профотборе... милостивый государь... wink
    4. Labrador Офлайн
      Labrador Сегодня, 20:57
      0
      Было бы куда ка хуже если бы их успели убить в России!
  2. дрозд Онлайн
    дрозд Сегодня, 20:47
    0
    шо тут переваривать... два тренера по питанию поехали в свадебное путешествие и случайно пересеклись в пабе со скрипалями.. нк и угостили их.. химкой.. laughing laughing laughing
  3. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 20:48
    +3
    Хронометраж видеосъемок Петрова и Бошарова 4 марта 2018 года в Солсбери - последний раз камеры наружного наблюдения зафиксировали их на ж.д.станции при отъезде Лондон в 13-50, а Скрипали почувствовали себя плохо на скамейке в городском парке в 16-15, т.е. через 1 час 25 минут.

    Боевое отравляющее вещество "Новичок" действует мгновенно, из чего следует одно из двух: или Петров и Башаров использовали другое ОВ или к отравлению Скрипалей они никоим образом не причастны.

    Но британское правительство утверждает, что было применено именно БОВ "Новичок", и в этом случае Петров с Башаровым получают железное алиби.

    P.S. И вообще: британское правительство нагло ущемляет права двух лиц нетрадиционной ориентации - их коллеги в Лондоне должны немедленно выйти на демонстрацию протеста и потребовать отставки Терезки laughing
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 20:59
      -3
      Цитата: Оператор

      Оператор
      Сегодня, 20:48
      +1
      Хронометраж видеосъемок Петрова и Бошарова 4 марта 2018 года в Солсбери - последний раз камеры наружного наблюдения зафиксировали их на ж.д.станции при отъезде Лондон в 13-50, а Скрипали почувствовали себя плохо на скамейке в городском парке в 16-15, т.е. через 1 час 25 минут

      Ну вы же не знаете когда они нанесли химию на ручку и когда скрипали дотронулись
      1. Оператор Онлайн
        Оператор Сегодня, 21:09
        +1
        Я не знаю, когда кто-то нанес что-то на дверную ручку дома Скрипалей, но я знаю точно, что от дома до скамейки в парке порядка 30-60 минут пешком (в зависимости от темпа ходьбы), а из хронометража Скрипалей известно, что перед парком они заходили в бар (еще не менее 30 минут).
      2. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 21:12
        0
        Цитата: atalef
        Цитата: Оператор

        Оператор
        Сегодня, 20:48
        +1
        Хронометраж видеосъемок Петрова и Бошарова 4 марта 2018 года в Солсбери - последний раз камеры наружного наблюдения зафиксировали их на ж.д.станции при отъезде Лондон в 13-50, а Скрипали почувствовали себя плохо на скамейке в городском парке в 16-15, т.е. через 1 час 25 минут

        Ну вы же не знаете когда они нанесли химию на ручку и когда скрипали дотронулись


        педерасты ликвидаторы у нас никудышные да и нервно паралитический гель новичек у нас отстой если жертва еще в обед измазалась наследила в пабе и ресторане и только вечером приснула на лавочке.. wassat wassat .
    2. Капитан Пушкин Онлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: Оператор
      британское правительство нагло ущемляет права двух лиц нетрадиционной ориентации

      Скорее ребята закупали в Лондоне какие-то корма для качков. "Спортивное питание и БАДы". Скорее не совсем легально и не совсем полезные для здоровья вещества. То, что в РФ запрещено к употреблению.
      От того они и жмутся, что боятся и бизнес потерять и на нары загреметь.
  4. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 20:57
    0
    Лавров как всегда - отлично ответил))) Вообще завтра весело будет - за сутки укропу методички обновят, и вот тогда мы насладимся настоящим трешем про то, что интервью - мосфильмовский мультик, а эти Петров с Васечкиным по пути взад еще и в Швеции выборы подстроили, чертовы кремлевские хакеры.
  5. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 21:02
    +5
    Я даже досмотреть это не смог, - фееричное интервью!. Теперь не понятно то-ли это полный бред то-ли нарочно такой бред. Верить не верить,....я фиг его знает. request



    По моему лучше бы они не нашлись. Теперь ещё веселее будет.... lol

    Если смешать все версии в кучу вообще отличная история получается. Два друга с секретом, отправились в командировку, на задание от главкома, заодно решив провести время вместе. А ещё у них бизнес по торговле веществами. И всё это теперь спалилось... laughing
  6. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 21:02
    +2
    Не знаю. кому как, а мне их психо...забыл как называется, показалось странно нервным. Вроде взрослые ребята, предприниматели, летают по заграницам на самолётах. А тут, будто перепугались, как школьники. "Мы боимся, мы не говорим по сотовому" и т.д. Нет, я понимаю, что попали в переплёт, но, у Маргариты им же никто не угрожал...Плюс, не могли внятно рассказать по часам своё путешествие, как будто это было лет 10 назад. Или они что то не договаривают, или, вот бакой "бизнес" на нас бабло рубит...Извините, сумбурно написал, прошлую ночь спать не пришлось.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 21:15
      +1
      Ребята за 2 года 36 раз сделали в Европу.
      Первый раз поехали в Англию и не соблазнились красотами Лондона , Винзора , Тауэра ,Оксфорда или на худой конец Гринвича.
      А рванули в Солсбери , так настойчиво аж 2 раза и не посмотрев главную достопримечательность - Собор -- уматали обратно ( причем билеты назад были двойные - улет днем и ночью) --- верю красоты Солсбери того стоили laughing
  7. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:09
    0
    Сегодня только и разговоров что о Петрове и Боширове. Два, ранее никому не известных человека, вдруг превратились в главных медиаперсонажей, вероятно, во всём мире.
    Ну хоть не про пенсии.Правда всё вовремя? bully
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:11
    0
    Ландону нечем переваривать, у них желудок сразу переходит в прямую кишку!!! Лучше бы англия по примеру Атлантиды пошла на дно -многие страны бы радовались такому счастливому событию.
  9. GRIGORIY76 Онлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 21:18
    0
    Лучше бы они не давали этого интервью . Слабую легенду пытаются замаскировать под неуверенность и волнение. Если сейчас англичане выложат новые факты, которые опровергают их историю, будет очень неприятно.