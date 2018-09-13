Двое из ларца. Лондон переваривает русский ответ на британский бред

Сегодня только и разговоров что о Петрове и Боширове. Два, ранее никому не известных человека, вдруг превратились в главных медиаперсонажей, вероятно, во всём мире. Их интервью главреду RT Маргарите Симоньян обсуждается в крупнейших мировых СМИ, включая британские и американские, которые на самом Западе отдельные политики именуют «фейк-ньюс».Тереза Мэй буквально через несколько минут после интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян назвал это «вызовом здравому смыслу». А в эфире программы «60 минут» официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно парировал тираду Мэй словами о том, что если это «угроза здравому смыслу, то ей (Терезе Мэй) беспокоиться точно не о чем».Напомним, что в ходе беседы с Симоньян Петров и Боширов заявили, что приезжали в Солсбери как туристы, при этом попросив не касаться темы их личной жизни. В британских СМИ на этом заявлении подняли волну о том, что «эти двое русских могут иметь однополые отношения». Тут же вспомнили и о том, что именно в Солсбери немало церковных общин, регистрирующих однополые браки. Правда, тема сама собой в британской политологической прессе стала сходить на нет. Ведь получалось буквально следующее: в Лондоне хотят сказать, что на службу в разведывательные структуры России (а Петрова и Боширова называют «сотрудниками ГРУ», хотя и и аббревиатуры ГРУ в России уже не существует) принимают лиц, исповедующих нетрадиционные сексуальные отношения. В итоге, с темы стали «съезжать», но интервью дало другие поводы для подозрений со стороны тех, кто считает, что Петров и Боширов «замешаны в отравлении Скрипалей».В частности, претензии такие: почему у Петрова и Боширова не спросили, как в номере их проживания оказались следы «Новичка». Вопрос интересный, но изначально отдаёт странностями. Ведь если следы БОВ в номере следователи «Скотланд-Ярда» действительно обнаружили, то как же в таком случае выжили не только Петров с Бошировым, но и люди, работающие в отеле, его последующие постояльцы. Все ходили в противогазах и костюмах химической защиты?Ещё одна претензия: двое русских заявили, что они в первый день уехали из Солсбери, так как там была ненастная погода, шёл снег и «была жижа». Но, по мнению американских и британских «экспертов», русские не могут испугаться холода и слякоти, так как в самой России часто настолько холодная погода, что чувство, «будто лицо режут ножами». Казалось, что ещё немного, и в западной прессе заявят, что русские не должны замечать плохой погоды, боевых отравляющих веществ и иных суровых испытаний, так как у каждого в погребе по ядерной боеголовке, а в прихожей – медведь на цепи.В любом случае, Британия получила ответ на заявление, что Петрова и Боширова "не существует", и что «ГРУ» использовало вымышленные фамилии, а теперь эти люди «уже на дне колодца с перерезанным горлом». Потому и источает желчь госпожа Мэй, так как ей под нос сунули интервью с живыми людьми – теми самыми, которые мелькали по всему Солсбери и Лондону, но почему-то так ни разу и не были засняты камерами видеонаблюдения на доме Сергея Скрипаля, которого, как заявляют на берегах Темзы, «на борту самолёта «Аэрофлота» прилетели травить». Да уже никто в Лондоне и не вспоминает о том, что "отравители" ещё и оказались настолько плохи, что убийство даже не состоялось. Ведь сами же утверждают, что Сергей Скрипаль жив, да и Юлия Скрипаль уже успела дать интервью после выписки из "чудо-клиники".