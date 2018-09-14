Идлиб: три сценария и три «составные» части
Вопреки ожиданиям серьёзной задержки с зачисткой Идлиба, северо-западной провинции Сирии, операция уже фактически началась. Речь не идёт о массированном наступлении, но на севере провинции турецкие подразделения уже перешли границу Сирии, а с юго-востока в провинцию вошли сирийские войска, которые поддержаны ополченцами-курдами. Серьёзных боестолкновений пока удаётся избегать, хотя сомнительно, что боевики последуют совету российского президента, отметившего, что лучшим выходом для них было бы сейчас «просто сдаться».
Тем не менее, процесс, что называется, пошёл. Неслучайно ситуацию вокруг Идлиба военные эксперты сразу сравнили с положением накануне Первой мировой войны, когда советники Николая II и Вильгельма II предупреждали своих суверенов, что «частичной мобилизация быть не может». Именно так, после продолжительной мобилизации вооруженных сил на границах Идлиба, не стоило рассчитывать и на то, чтобы сосредоточенные войска не были бы пущены в дело.
Сегодня практически вся информация с этой карты устарела — быть может, это то, к чему надо было бы вернуться
Сегодня функционеры ООН на удивление оперативно ведут Сирию к новой конституции, в которой практически неизбежно возникновение в стране автономных образований. Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура 11 сентября получил в продвижении конституционного процесса прямую поддержку со стороны стран-гарантов перемирия и не имеет к тому же сейчас прямых возражений и от членов Совета безопасности ООН.
Несмотря на эти «успехи», страна ещё надолго обречена разгребать завалы затяжной гражданской войны, которая, надо напомнить, начиналась именно в Идлибе. Тогда в Идлибе проживало не более полутора миллионов жителей, а сейчас их от 2,5 до 3 миллионов. И сюда вошли не только беженцы, а все террористы, причём, как правило, вместе с членами семей покинувшие другие провинции, откуда их выдавили сирийские, иранские и турецкие войска.
Характерно, что едва ли не большинство среди них – отнюдь не сирийцы, это целый террористический интернационал. Численность только вооружённых лиц – не граждан Сирии западные эксперты оценивают как минимум в 10 тысяч человек. Но в Идлибе сейчас оказались не только они. Туда же перебрались все сбежавшие за время конфликта из сирийских тюрем уголовники, а также иные антисоциальные элементы.
Нынешнее положение дел раз за разом напоминает оценку, сделанную из Дамаска ещё несколько лет назад: «Если бы у Сирии не было границы на севере с Турцией, а на юге — с Иорданией, с террористами давно было бы покончено». Однако, по оценке российских экспертов, которые накануне приняли участие в круглом столе в МИА «Россия сегодня», нынешняя крайне сложная ситуация в Идлибе — это не тупик. Это скорее узел, который в СМИ уже так и называют — «идлибов узел». И его для начала придётся всё же разрубить, чтобы потом долго и упорно развязывать.
Было бы наивным полагать, как это делают сегодня очень многие, особенно, кстати, в России, что Идлиб станет финальной точкой масштабного противостояния в Сирии, после которого можно будет, что называется, выдохнуть. Вывести российских специалистов, быть может да, но завершить разборки с террористами – точно нет.
Директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков оценивает нынешнюю ситуацию в Идлибе как крайне сложную. По его оценке, есть три варианта решения проблемы Идлиба. Первый – жёсткий, так называемый иранский. В соответствии с ним предполагается, что по провинции военные всех стран пройдутся буквально катком, не считаясь с потерями и зачищая буквально всё.
Турецкий вариант означает долгосрочное присутствие в Идлибе именно турецких войск и фактическое оставление отрытой северной границы Сирии. Какой уж тут суверенитет и какая территориальная целостность? И можно сразу считать такой сценарий нереальным, и уже не только из-за позиции Турции. Сами сирийские военные на него не пойдут – так в своей собственной стране не воюют, а Идлиб из Сирии никто выделять не захочет.
Второй вариант куда мягче, и его сейчас чаще называют «турецким». По нему планируется разоружить боевиков, предлагая им переход в статус оппозиционеров, а впоследствии и расселение на территории Сирии. Помимо серьёзных сомнений в осуществимости подобного сценария, есть опасения и по поводу последствий его реализации. Дело в том, что расселение неизбежно повлечёт за собой, по образному вооружению одного из сирийских журналистов, своеобразное опыление территории его родной страны войной.
Третий сценарий, который характеризуют как Дамаск — Москва, предусматривает плавное и медленное вхождение военных в провинцию и постепенное выстраивание новых отношение с её населением. В Идлибе и сейчас большое влияние имеют те, кто готов к диалогу с Дамаском. Более того, они готовы и как-то сглаживать ситуацию, освобождая Идлиб не столько от беженцев, сколько от нежелательных пришельцев.
Как отметили многие наблюдатели, в пользу реализации третьего варианта говорит то, что на границах Идлиба сосредоточены не самые крупные силы сирийской армии. При этом силы турецкой армии на границах Идлиба реально оценить берётся пока мало кто, не говоря уже об оценке сил курдских ополченцев. Не исключено, что турецкая сторона попытается даже как-то использовать их активность в стремлении освободить одну из «родных провинций».
Нельзя исключать создания в Идлибе, хотя наверно, и ненадолго, двух или даже трёх оккупационных зон, турецкой, сирийской и международной, но отнюдь не американской. Ну и, разумеется, не российской. Но сколько-нибудь оперативному и эффективному решению проблемы Идлиба никак не способствует постоянное наращивание военного присутствия в Сирии со стороны США. Складывается впечатление, что быстрая победа в Сирии американцам просто не нужна.
Ситуация вокруг Идлиба, по мнению г-на Егорченкова, складывается по схеме, уже опробованной американцами в Ираке после ликвидации режима Саддама Хуссейна. Она предусматривает перманентное присутствие американских военных в регионе, позволяющее манипулировать конфликтующими сторонами и извлекать политические и экономические дивиденды. После иракского Курдистана США не прочь организовать что-то вроде Курдистана сирийского, что во многом и стало причиной развода с Турцией, который вполне может стать долгосрочным.
Комментируя нынешние векторы развития отношений Турции с США, заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов провёл аналогии с ситуацией в Косово, где американцы организовали самую большую в Европе военную базу. Вполне возможный теперь исход американских военных из Турции практически заставляет США готовить запасной аэродром.
Так почему бы его не организовать в Идлибе? Таким вопросом задался эксперт. Тем более что из этого потенциального анклава США могут оказывать давление практически на все страны региона, и прежде всего на Иран. Иранское присутствие в Сирии — это едва ли не основной раздражитель США, а также Израиля. Мириться с присутствием в Сирии русских и тем, и другим, между прочим, намного проще. А в сложных взаимоотношениях с Турцией можно будет использовать и сильные позиции, которые имеет в Идлибе и окрестностях сирийская курдская политическая организация «Демократический союз» (ответвление РПК, Курдской рабочей партии). Последняя, как известно, запрещена в Турции как террористическая организация.
Но не стоит забывать, что один из главных представителей организованного исламского терроризма в Сирии, пресловутая «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ), за последнее время практически полностью утратила роль некоего актива, за который кто-то ещё хотел бы держаться. По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Николая Суркова, не стоит обольщаться и ждать, что кто-то будет тянуть с началом зачистки Идлиба.
Эксперт считает, что в ситуации постепенно слабеющего сопротивления боевиков наиболее реальны три направления, по которым будет в дальнейшем развиваться операция в Идлибе. Первое – со стороны Латакии, второе – с юго-востока, откуда уже двинулись сирийцы и курды, и третье – со стороны Алеппо. Эксперт не исключает, что провинция превратится в анклав, фактически подконтрольный Турции, который может просуществовать очень и очень долго.
Но в дальнейшем, по единодушной оценке экспертов, даже в случае победы в Идлибе гражданская война не прекратится, поскольку не прекратятся попытки снова противостоять режиму Башара Асада или его преемников. А также не прекратится и выдавливание из того же Идлиба курдских боевиков, и трудно к тому же рассчитывать и на полное успокоение на юге Сирии. Эксперты, впрочем, исключили вероятность повторения в Идлибе косовского варианта в силу совершенно иных исходных позиций. Николай Сурков не верит и в создание курдской автономии в Сирии, поскольку запросы курдов вполне можно удовлетворить чем-то вроде культурной автономии.
Судя по всему, турецкий президент, условно принимая третий из приведённых Дмитрием Егорченковым вариантов, отнюдь не случайно неоднократно делал акцент на том, что Турция в силах сама разобраться с боевиками в Идлибе. Тем более что провинцию сейчас чуть ли не поровну поделили между собой «Джебхат-ан-Нусра», вскормленная на деньги из Эр-Рияда, и почти откровенно протурецкая «Ахра-аш-Шам» (запрещена в России), которая при необходимости, наверно, сложит оружие просто сразу.
Однако понятно, что в таком случае о полноценном возвращении Идлиба в состав Сирии, пусть даже как автономии, не может быть и речи. И надо понимать, что в обмен на то, чтобы Турция не стала активно «входить» в Идлиб, предложить можно очень и очень немногое. Во-первых, вывод всех или большей части сирийских переселенцев из Турции. А во-вторых, гарантии широкого участия турецкого бизнеса в предстоящем восстановлении Сирии.
Тем не менее, процесс, что называется, пошёл. Неслучайно ситуацию вокруг Идлиба военные эксперты сразу сравнили с положением накануне Первой мировой войны, когда советники Николая II и Вильгельма II предупреждали своих суверенов, что «частичной мобилизация быть не может». Именно так, после продолжительной мобилизации вооруженных сил на границах Идлиба, не стоило рассчитывать и на то, чтобы сосредоточенные войска не были бы пущены в дело.
Сегодня практически вся информация с этой карты устарела — быть может, это то, к чему надо было бы вернуться
Сегодня функционеры ООН на удивление оперативно ведут Сирию к новой конституции, в которой практически неизбежно возникновение в стране автономных образований. Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура 11 сентября получил в продвижении конституционного процесса прямую поддержку со стороны стран-гарантов перемирия и не имеет к тому же сейчас прямых возражений и от членов Совета безопасности ООН.
Несмотря на эти «успехи», страна ещё надолго обречена разгребать завалы затяжной гражданской войны, которая, надо напомнить, начиналась именно в Идлибе. Тогда в Идлибе проживало не более полутора миллионов жителей, а сейчас их от 2,5 до 3 миллионов. И сюда вошли не только беженцы, а все террористы, причём, как правило, вместе с членами семей покинувшие другие провинции, откуда их выдавили сирийские, иранские и турецкие войска.
Характерно, что едва ли не большинство среди них – отнюдь не сирийцы, это целый террористический интернационал. Численность только вооружённых лиц – не граждан Сирии западные эксперты оценивают как минимум в 10 тысяч человек. Но в Идлибе сейчас оказались не только они. Туда же перебрались все сбежавшие за время конфликта из сирийских тюрем уголовники, а также иные антисоциальные элементы.
Нынешнее положение дел раз за разом напоминает оценку, сделанную из Дамаска ещё несколько лет назад: «Если бы у Сирии не было границы на севере с Турцией, а на юге — с Иорданией, с террористами давно было бы покончено». Однако, по оценке российских экспертов, которые накануне приняли участие в круглом столе в МИА «Россия сегодня», нынешняя крайне сложная ситуация в Идлибе — это не тупик. Это скорее узел, который в СМИ уже так и называют — «идлибов узел». И его для начала придётся всё же разрубить, чтобы потом долго и упорно развязывать.
Было бы наивным полагать, как это делают сегодня очень многие, особенно, кстати, в России, что Идлиб станет финальной точкой масштабного противостояния в Сирии, после которого можно будет, что называется, выдохнуть. Вывести российских специалистов, быть может да, но завершить разборки с террористами – точно нет.
Директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков оценивает нынешнюю ситуацию в Идлибе как крайне сложную. По его оценке, есть три варианта решения проблемы Идлиба. Первый – жёсткий, так называемый иранский. В соответствии с ним предполагается, что по провинции военные всех стран пройдутся буквально катком, не считаясь с потерями и зачищая буквально всё.
Турецкий вариант означает долгосрочное присутствие в Идлибе именно турецких войск и фактическое оставление отрытой северной границы Сирии. Какой уж тут суверенитет и какая территориальная целостность? И можно сразу считать такой сценарий нереальным, и уже не только из-за позиции Турции. Сами сирийские военные на него не пойдут – так в своей собственной стране не воюют, а Идлиб из Сирии никто выделять не захочет.
Второй вариант куда мягче, и его сейчас чаще называют «турецким». По нему планируется разоружить боевиков, предлагая им переход в статус оппозиционеров, а впоследствии и расселение на территории Сирии. Помимо серьёзных сомнений в осуществимости подобного сценария, есть опасения и по поводу последствий его реализации. Дело в том, что расселение неизбежно повлечёт за собой, по образному вооружению одного из сирийских журналистов, своеобразное опыление территории его родной страны войной.
Третий сценарий, который характеризуют как Дамаск — Москва, предусматривает плавное и медленное вхождение военных в провинцию и постепенное выстраивание новых отношение с её населением. В Идлибе и сейчас большое влияние имеют те, кто готов к диалогу с Дамаском. Более того, они готовы и как-то сглаживать ситуацию, освобождая Идлиб не столько от беженцев, сколько от нежелательных пришельцев.
Как отметили многие наблюдатели, в пользу реализации третьего варианта говорит то, что на границах Идлиба сосредоточены не самые крупные силы сирийской армии. При этом силы турецкой армии на границах Идлиба реально оценить берётся пока мало кто, не говоря уже об оценке сил курдских ополченцев. Не исключено, что турецкая сторона попытается даже как-то использовать их активность в стремлении освободить одну из «родных провинций».
Нельзя исключать создания в Идлибе, хотя наверно, и ненадолго, двух или даже трёх оккупационных зон, турецкой, сирийской и международной, но отнюдь не американской. Ну и, разумеется, не российской. Но сколько-нибудь оперативному и эффективному решению проблемы Идлиба никак не способствует постоянное наращивание военного присутствия в Сирии со стороны США. Складывается впечатление, что быстрая победа в Сирии американцам просто не нужна.
Ситуация вокруг Идлиба, по мнению г-на Егорченкова, складывается по схеме, уже опробованной американцами в Ираке после ликвидации режима Саддама Хуссейна. Она предусматривает перманентное присутствие американских военных в регионе, позволяющее манипулировать конфликтующими сторонами и извлекать политические и экономические дивиденды. После иракского Курдистана США не прочь организовать что-то вроде Курдистана сирийского, что во многом и стало причиной развода с Турцией, который вполне может стать долгосрочным.
Комментируя нынешние векторы развития отношений Турции с США, заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов провёл аналогии с ситуацией в Косово, где американцы организовали самую большую в Европе военную базу. Вполне возможный теперь исход американских военных из Турции практически заставляет США готовить запасной аэродром.
Так почему бы его не организовать в Идлибе? Таким вопросом задался эксперт. Тем более что из этого потенциального анклава США могут оказывать давление практически на все страны региона, и прежде всего на Иран. Иранское присутствие в Сирии — это едва ли не основной раздражитель США, а также Израиля. Мириться с присутствием в Сирии русских и тем, и другим, между прочим, намного проще. А в сложных взаимоотношениях с Турцией можно будет использовать и сильные позиции, которые имеет в Идлибе и окрестностях сирийская курдская политическая организация «Демократический союз» (ответвление РПК, Курдской рабочей партии). Последняя, как известно, запрещена в Турции как террористическая организация.
Но не стоит забывать, что один из главных представителей организованного исламского терроризма в Сирии, пресловутая «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ), за последнее время практически полностью утратила роль некоего актива, за который кто-то ещё хотел бы держаться. По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Николая Суркова, не стоит обольщаться и ждать, что кто-то будет тянуть с началом зачистки Идлиба.
Эксперт считает, что в ситуации постепенно слабеющего сопротивления боевиков наиболее реальны три направления, по которым будет в дальнейшем развиваться операция в Идлибе. Первое – со стороны Латакии, второе – с юго-востока, откуда уже двинулись сирийцы и курды, и третье – со стороны Алеппо. Эксперт не исключает, что провинция превратится в анклав, фактически подконтрольный Турции, который может просуществовать очень и очень долго.
Но в дальнейшем, по единодушной оценке экспертов, даже в случае победы в Идлибе гражданская война не прекратится, поскольку не прекратятся попытки снова противостоять режиму Башара Асада или его преемников. А также не прекратится и выдавливание из того же Идлиба курдских боевиков, и трудно к тому же рассчитывать и на полное успокоение на юге Сирии. Эксперты, впрочем, исключили вероятность повторения в Идлибе косовского варианта в силу совершенно иных исходных позиций. Николай Сурков не верит и в создание курдской автономии в Сирии, поскольку запросы курдов вполне можно удовлетворить чем-то вроде культурной автономии.
Судя по всему, турецкий президент, условно принимая третий из приведённых Дмитрием Егорченковым вариантов, отнюдь не случайно неоднократно делал акцент на том, что Турция в силах сама разобраться с боевиками в Идлибе. Тем более что провинцию сейчас чуть ли не поровну поделили между собой «Джебхат-ан-Нусра», вскормленная на деньги из Эр-Рияда, и почти откровенно протурецкая «Ахра-аш-Шам» (запрещена в России), которая при необходимости, наверно, сложит оружие просто сразу.
Однако понятно, что в таком случае о полноценном возвращении Идлиба в состав Сирии, пусть даже как автономии, не может быть и речи. И надо понимать, что в обмен на то, чтобы Турция не стала активно «входить» в Идлиб, предложить можно очень и очень немногое. Во-первых, вывод всех или большей части сирийских переселенцев из Турции. А во-вторых, гарантии широкого участия турецкого бизнеса в предстоящем восстановлении Сирии.
- Автор:
- Алексей Подымов
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