Про конфискацию долларовых вкладов и ванну из белужьей икры

Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос.

Вероятность того, что дедолларизация России начнется с банковских вкладов рядовых россиян, достаточно высока. Это стало ясно после заявления одного из главных банкиров РФ, главы ВТБ Андрея Костина.По такому сценарию события могут пойти в том случае, если США примут против России очередной пакет санкций, предусматривающий, помимо прочего, запрет российским банкам на операции с долларом.Прежде всего давайте определимся – речь все-таки не идет о конфискации вкладов. Просто в условиях, когда операции с долларом, как минимум, сильно затруднены и ограничены, логичным становится отказ от любых операций с этой валютой. В то же время, если верить Костину (и здравому смыслу), вклады все-таки можно будет получить назад. И непонятно только то, в какой валюте вы сможете снять свои деньги – в другой иностранной или все-таки в рублях.Вариант с другой иностранной валютой выглядит все-таки довольно сомнительно: на валютных вкладах россиян в российских банках может храниться до 80 миллиардов долларов, и безболезненно конвертировать такую сумму хоть в наличные евро, хоть в юани будет довольно затруднительно. Вариант с разными валютами тоже как-то не смотрится – кому-то позволят снять наличные в евро, а кому-то в монгольских тугриках?Поэтому, скорее всего, речь пойдет именно о рублях. И само по себе это неплохо, но при одном условии – если курс обмена будет рыночным. А вот с этим также могут возникнуть затруднения – очевидно, что на волне панических ожиданий курс доллара может очень серьезно вырасти, и для погашения вкладов банкам потребуется сумма, превышающая десять триллионов рублей.Возможен и другой вариант. Напомню, что сравнительно недавно я писал о некоторых признаках возможной денежной реформы. Весьма вероятно, что спусковым крючком для неё может оказаться именно описанная выше ситуация, когда обращение доллара в стране будет официально прекращено, а для возврата валютных вкладов потребуется большой объем наличности. Однако будем откровенны – такой вариант предполагает от наших финансовых «гениев» слишком большой объем компетентности. Вряд ли они потянут такой маневр чисто интеллектуально.Относительно того, можно ли ожидать конфискации валютных вкладов, можно с уверенностью сказать – это крайне маловероятно. У России действительно большие золотовалютные резервы, и с такими проблемами российский ЦБ и сеть крупнейших окологосударственных банков вполне в состоянии справиться. Кроме того, отказ от выплат по вкладам имеет довольно четкие юридические последствия – банкротство. И вряд ли государство заинтересовано в банкротстве крупнейших банков страны. Это тем более верно, что отказ вернуть вклад не означает реальную потерю вкладчиком денег – есть Агентство по страхованию вкладов, которое, согласно закону, обязано будет вернуть вкладчику его деньги в определенных пределах, оговоренных законом. А банк-банкрот расплатится за это своими активами и имуществом.Для того чтобы дезавуировать существующие законы, защищающие права вкладчиков, потребуется совсем уж жуткая чрезвычайщина. Но на неё вряд ли согласится высшее руководство страны, у которого и без того полно забот с падающим рейтингом, пенсионными протестами и драчливыми генералами.Поэтому главные опасности «переходного периода», которых действительно можно ожидать, – временные ограничения на снятие средств и не совсем справедливый курс обмена. И тут, к сожалению, ничего утешительного сказать не получится – скорее всего, ограничения точно будут, и мы можем только догадываться, как долго они продлятся. Что же до курса, он точно не будет идеальным – государство обычно трактует правила в свою пользу. Но, опять же, в силу политических причин, можно надеяться, что он не будет очень грабительским.На тот случай, если кто-то уже начал кричать «караул!», замечу: а ведь это начало так давно ожидаемого всеми отказа от доллара. Тот самый сладкий момент, которого с нетерпением ждут миллионы и миллионы россиян. Возможно (но это не точно), это начало краха доллара как мировой валюты! Поэтому отставить панику: доллары безжалостно сжечь, процесс снять на камеру телефона и выложить в соцсети!Понятно, что всем нам хочется, чтобы крах мирового империализма вообще никак нас не затронул. Но реальность бывает довольно жестокой по отношению даже к хорошим парням. Поэтому давайте наберемся мужества и будем думать о хорошем.А из хорошего у нас только надежда, что доллар и правда провалится в тартарары. Тем более что и предпосылки к тому есть – уже и Турция начала процесс отказа от доллара, уже и в Европе заговорили о том, что доллар слишком вольготно чувствует себя на европейском рынке. И возможно, оно и правда к лучшему. Лучше нам всей страной выйти из доллара до того, как он серьезно обесценится!Ну и отметим спикера: молодец, ничего не скажешь. Мне кажется, ради него мы даже можем слегка переделать старую поговорку про дурака и разбитый лоб. Теперь она должна звучать так: «Заставь Костина богу молиться, он лбом и дно прошибет!» И дно, действительно, пробито: это же надо было всего одной «успокоительной» фразой так взбудоражить и без того неспокойное общество.А самое неприятное во всей этой истории то, что никакой дедолларизации, скорее всего, не случится. Мы покричим, помитингуем, помусолим в потной жмене свои нехитрые накопления, да на том очередной крах доллара и Америки и закончится.А Костин по итогу будет не таким уж дураком. Просто окажется, что он все активы ВТБ на снижение курса рубля поставил, и ему, чтобы продолжить принимать по утрам ванны из белужьей икры, нужна была маленькая паника…