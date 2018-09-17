Диванные войска на учениях "Восток-2018"
В России на 18 сухопутных, воздушных и морских полигонах, на большей части территории страны, в 2 военных округах (ВВО и ЦВО) и 1 ОСК "Север" идут стратегические учения (СУ) "Восток-2018". Масштаб их сравнивают с оперативно-стратегическими учениями "Запад-81", и не совсем верно, потому что учения стратегические, занимают куда большую площадь и по общей численности участников отличаются втрое (если принимать официальную численность участников "Запада-81" за правду, а этого делать не стоит) или в 1,5-2 раза. В "Востоке" задействовано более 300 тыс. российских, китайских и монгольских военнослужащих, более 1100 летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БЛА), более 36 тыс. единиц танков, бронетехники, артиллерии (из них более 1,5 тыс. танков), 300 кораблей, подлодок, катеров и вспомогательных судов.
СУ "Восток" беспрецедентны по масштабу и в сравнении с большинством советских крупных учений, даже блоковых, и в сравнении с с предыдущими, 2014 г. (в "Востоке-2014" участвовали 155 тыс. чел., 8 тыс. единиц бронетанковой техники и вооружения, 632 летательных аппарата и 84 корабля, подводных лодки и катера или судна). А в учениях "Восток-2010" участвовали 20 тыс. чел., 2500 единиц техники, 70 летательных аппаратов и 30 кораблей, катеров и пр. К тому же в этот раз в наших внутренних СУ участвуют приличные контингенты наших китайских и монгольских друзей и союзников. Причем китайцы не только прислали усиленную смешанную бригаду, но и штаб группы армий, что куда важнее — ведь взаимодействие штабов на такого уровня маневрах отработать является бесценным. Тем более что заявлено, что китайцы и далее будут участвовать в наших мероприятиях, а наши войска — в Китае. Не считая, конечно, совместных учений ШОС.
Действо масштабное, цели поставлены с размахом, и даже показанный верховному главнокомандующему и приглашенным делегациям и военным атташе демонстрационный эпизод на полигоне Цугол сам по себе не меньше весьма крупных учений ВС РФ или коалиционных учений НАТО — более 30 тыс. участников, сотни единиц техники, более 250 летательных аппаратов. Впечатлял и итоговый смотр с парадом после этого самого показного эпизода. О ходе учений и идеях мы пока говорить не будем, пока рано еще делать выводы. Мы поговорим о восприятии.
Если говорить о смотре и параде и кадрах с показного эпизода маневров и реакции на них в Интернете, то, кроме восторженных (не всегда тоже адекватных) и положительных отзывов, можно обнаружить, что есть достаточно большая группа зрителей-комментаторов, недовольных всем подряд. Сразу учтем, что среди ворчания этих недовольных отлично слышны истерические повизгивания, раздающиеся с соседней территории, на которой когда-то находилась Украинская ССР — этих понять можно, им попросту страшно. Когда 4 года "успешно сдерживаешь всю российскую армию" (хотя в реальности все, с чем встречались ВСУ, — это небольшое количество батальонных тактических групп с большим количеством артиллерии и без авиации, но ничего противопоставить "отпускникам" не могли — и не смогут, повторись это вновь) — и вдруг внезапно видишь, какая она бывает на самом деле. И им еще и завидно, потому что, имея 5 округов второго стратегического эшелона ВС СССР и все, к ним полагающееся, за 25 лет незалежности успешно разукраинили все до такого состояния, что проблема и с запчастями, и со снарядами многих видов, и с гранатами и патронами — а мы вытащили свою армию из той ямы, в которую сами же и загнали в "святые" 90-е. Но остальные-то плакальщики-алармисты наши, посконные, отечественные, из-под родных осин и с родных диванов пишут.
И все-то им не так. Мол, много старой техники. Танки Т-72АВ разглядели и даже Т-62М — плохо, мол, что это за перевооружение, раз такое старье вернулось в армию, от которого не так давно избавились, во времена Сердюкова и Макарова (которых эти же индивидуумы поливали грязью еще хлеще, хотя частично было за что). Очевидно, Т-72АВ относятся к учебно-боевым группам в составе батальонов бригад, полков в дивизиях, участвующих в маневрах. Там и Т-72 образца 1973 г. ("Урал") встречаются тоже, как и в окружных учебных центрах. А танки Т-62М были расконсервированы на ЦБРТ — центральных базах резерва техники, незадолго до начала активной фазы "Востока", ведь уже где-то с месяц идут 16 учений под единым замыслом, относящиеся к данным стратегическим учениям, и одним из крупнейших, с 36 тыс. участников, были учения сил материально-технического обеспечения, одной из задач которых была расконсервация и передача на формирование больших объемов техники, в том числе и этих танков. Весьма вероятно, что часть мелькнувших в кадрах ЗСУ-23-4 "Шилка", также взялась с ЦБРТ, и многое другое тоже. На эту технику сажают отмобилизованных резервистов, в просторечии "партизан". На этих учениях должен, кстати, быть использован и новосозданный постоянный резерв, но пока информации на эту тему не поступало еще. И никто не будет сажать резервистов на технику, с которой они незнакомы.
К тому же то, что кажется кому-то там "старьем", вовсе не обязательно таким полностью и является. Так, САУ "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-С" и "Малка", участвующие в данных учениях, в основном оснащены АСУНО, и это делает их вполне адекватным оружием.
Но хватало и Т-72Б образца 1985 г. и более поздних — образца 1989 г., и Т-72БА и модернизированных Т-72Б3 обр. 2011г. и Т-72Б3-УБХ образца 2016 г. И вообще, современной техники там достаточно много на маневрах. Это и ЗРС С-400 и С-300ПМ2 и С-300В4, и ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М2", ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С2". И САУ 2С19М2, часто неправильно называемые "Мста-СМ", и БМД-4М, и легкие авиадесантируемые плавающие танки, называемые самоходными противотанковыми пушками 2С25 "Спрут-СД". И ракетные комплексы "Искандер-М". И в воздухе тоже полно новых машин — вертолеты Ка-52, Ми-8АМТШ, истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и пр. Либо модернизированные штурмовики Су-25СМ/СМ2, бомбардировщики Су-24М "Гефест" и Ту-22М3 также модернизированные и многое другое. Но алармистам в тогах "патриотов" на это наплевать. Как и на обилие БЛА на учениях и вообще в войсках — сейчас наша армия обладает вторым в мире парком беспилотной авиации, а еще недавно уступали и многим европейским разваленным армиям по этому показателю, и тем более — по современности этого парка. Не замечается и экипировка солдат в комплекты "Ратник", с современными средствами связи "Азарт", лучшими в мире бронежилетами (6Б43 и 6Б45 такими в классе армейских бронежилетов и являются). Но зато заметят, если у каких-нибудь, скажем, артиллеристов или военнослужащих зенитно-ракетных войск ПВО или войсковой ПВО на голове окажется вместо шлема 6Б47 или хотя бы 6Б7М1 — советский СШ-68 или модернизированный СШ-68М. То есть у тех, кому, по большому счету, все равно чем голову прикрывать.
При этом эти же люди ставят в пример китайских товарищей, мол, вот у кого и техника новейшая, и экипировка. Очевидно, это какое-то заболевание — слепота куриная, видимо. То, что у китайских товарищей, вместе с их новыми, но весьма сомнительного качества образцами техники (не в обиду, но китайский танк ZTZ-99, который участвует в "Востоке" отнести к шедеврам танкостроения ну никак нельзя, если не сказать хуже), привезены и такие, как немодернизированный клон БМП-1 (на "Суворовском натиске" они ездили на модернизированной машине) — это не замечают. Как и то, что китайская армия традиционно обходится без бронежилетов. Потому, что бронежилеты на всю армию, даже если противоосколочные — это накладно. А противопульные, от автоматных и винтовочных пуль — куда дороже.
Кроме того, говоря о "старье", надо учесть, что ВВО и в меньшей степени ЦВО все же не относятся к приоритетным по темпам перевооружения и темпам "ползучей мобилизации", когда на базе ряда бригад создаются дивизии, в результате чего насыщенность войск тяжелой техникой, в частности, артиллерией и танками, растет. В ВВО вообще новая техника начала поступать только несколько лет назад. И понятно, почему — КНР и Монголия могут быть отнесены к числу наших хороших друзей и союзников, границы эти мирные, равно как не надо бояться и агрессии со стороны КНДР. Сторонникам конспирологически-психиатрических теорий о Китае, который спит и видит захват Сибири и свою смерть под тысячами тактических ядерных боеприпасов — проходите мимо и не пропускайте прием успокоительного и графика консультаций у лечащего врача. А вот на западе страны у нас целая куча "друзей" и "партнеров", для которых и нужен меч-кладенец, в том числе и из тяжелых соединений, и техника там нужна посовременней.
И самое неприятное, что точно такие же, как от диванных суперпатриотов, страдающих за несчастное Отечество, только еще более бредовые сентенции, наверняка польются мутным потоком в западной прессе, про "танки и самолеты из нафталина", "натужную демонстрацию устарелой мощи" и прочую ерундистику. Мы-то, прочитав эти "откровения" потом на ИноСМИ, просто посмеемся. А они таким образом будут скрывать уже свой страх, развешивая спасительную лапшу обывателю на уши. И тот будет верить — в бредовую "опупею" про Скрипалей и парочку "агентов ГРУ" из фитнес-центра продолжают верить. Но вы, господа-товарищи диванные суперпатриоты с разных сайтов, пабликов, форумов и блогов, вы-то как на одной стороне с практически уже не условным, а вполне реальным, противником оказались?
СУ "Восток" беспрецедентны по масштабу и в сравнении с большинством советских крупных учений, даже блоковых, и в сравнении с с предыдущими, 2014 г. (в "Востоке-2014" участвовали 155 тыс. чел., 8 тыс. единиц бронетанковой техники и вооружения, 632 летательных аппарата и 84 корабля, подводных лодки и катера или судна). А в учениях "Восток-2010" участвовали 20 тыс. чел., 2500 единиц техники, 70 летательных аппаратов и 30 кораблей, катеров и пр. К тому же в этот раз в наших внутренних СУ участвуют приличные контингенты наших китайских и монгольских друзей и союзников. Причем китайцы не только прислали усиленную смешанную бригаду, но и штаб группы армий, что куда важнее — ведь взаимодействие штабов на такого уровня маневрах отработать является бесценным. Тем более что заявлено, что китайцы и далее будут участвовать в наших мероприятиях, а наши войска — в Китае. Не считая, конечно, совместных учений ШОС.
Действо масштабное, цели поставлены с размахом, и даже показанный верховному главнокомандующему и приглашенным делегациям и военным атташе демонстрационный эпизод на полигоне Цугол сам по себе не меньше весьма крупных учений ВС РФ или коалиционных учений НАТО — более 30 тыс. участников, сотни единиц техники, более 250 летательных аппаратов. Впечатлял и итоговый смотр с парадом после этого самого показного эпизода. О ходе учений и идеях мы пока говорить не будем, пока рано еще делать выводы. Мы поговорим о восприятии.
Если говорить о смотре и параде и кадрах с показного эпизода маневров и реакции на них в Интернете, то, кроме восторженных (не всегда тоже адекватных) и положительных отзывов, можно обнаружить, что есть достаточно большая группа зрителей-комментаторов, недовольных всем подряд. Сразу учтем, что среди ворчания этих недовольных отлично слышны истерические повизгивания, раздающиеся с соседней территории, на которой когда-то находилась Украинская ССР — этих понять можно, им попросту страшно. Когда 4 года "успешно сдерживаешь всю российскую армию" (хотя в реальности все, с чем встречались ВСУ, — это небольшое количество батальонных тактических групп с большим количеством артиллерии и без авиации, но ничего противопоставить "отпускникам" не могли — и не смогут, повторись это вновь) — и вдруг внезапно видишь, какая она бывает на самом деле. И им еще и завидно, потому что, имея 5 округов второго стратегического эшелона ВС СССР и все, к ним полагающееся, за 25 лет незалежности успешно разукраинили все до такого состояния, что проблема и с запчастями, и со снарядами многих видов, и с гранатами и патронами — а мы вытащили свою армию из той ямы, в которую сами же и загнали в "святые" 90-е. Но остальные-то плакальщики-алармисты наши, посконные, отечественные, из-под родных осин и с родных диванов пишут.
И все-то им не так. Мол, много старой техники. Танки Т-72АВ разглядели и даже Т-62М — плохо, мол, что это за перевооружение, раз такое старье вернулось в армию, от которого не так давно избавились, во времена Сердюкова и Макарова (которых эти же индивидуумы поливали грязью еще хлеще, хотя частично было за что). Очевидно, Т-72АВ относятся к учебно-боевым группам в составе батальонов бригад, полков в дивизиях, участвующих в маневрах. Там и Т-72 образца 1973 г. ("Урал") встречаются тоже, как и в окружных учебных центрах. А танки Т-62М были расконсервированы на ЦБРТ — центральных базах резерва техники, незадолго до начала активной фазы "Востока", ведь уже где-то с месяц идут 16 учений под единым замыслом, относящиеся к данным стратегическим учениям, и одним из крупнейших, с 36 тыс. участников, были учения сил материально-технического обеспечения, одной из задач которых была расконсервация и передача на формирование больших объемов техники, в том числе и этих танков. Весьма вероятно, что часть мелькнувших в кадрах ЗСУ-23-4 "Шилка", также взялась с ЦБРТ, и многое другое тоже. На эту технику сажают отмобилизованных резервистов, в просторечии "партизан". На этих учениях должен, кстати, быть использован и новосозданный постоянный резерв, но пока информации на эту тему не поступало еще. И никто не будет сажать резервистов на технику, с которой они незнакомы.
К тому же то, что кажется кому-то там "старьем", вовсе не обязательно таким полностью и является. Так, САУ "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-С" и "Малка", участвующие в данных учениях, в основном оснащены АСУНО, и это делает их вполне адекватным оружием.
Но хватало и Т-72Б образца 1985 г. и более поздних — образца 1989 г., и Т-72БА и модернизированных Т-72Б3 обр. 2011г. и Т-72Б3-УБХ образца 2016 г. И вообще, современной техники там достаточно много на маневрах. Это и ЗРС С-400 и С-300ПМ2 и С-300В4, и ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М2", ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С2". И САУ 2С19М2, часто неправильно называемые "Мста-СМ", и БМД-4М, и легкие авиадесантируемые плавающие танки, называемые самоходными противотанковыми пушками 2С25 "Спрут-СД". И ракетные комплексы "Искандер-М". И в воздухе тоже полно новых машин — вертолеты Ка-52, Ми-8АМТШ, истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и пр. Либо модернизированные штурмовики Су-25СМ/СМ2, бомбардировщики Су-24М "Гефест" и Ту-22М3 также модернизированные и многое другое. Но алармистам в тогах "патриотов" на это наплевать. Как и на обилие БЛА на учениях и вообще в войсках — сейчас наша армия обладает вторым в мире парком беспилотной авиации, а еще недавно уступали и многим европейским разваленным армиям по этому показателю, и тем более — по современности этого парка. Не замечается и экипировка солдат в комплекты "Ратник", с современными средствами связи "Азарт", лучшими в мире бронежилетами (6Б43 и 6Б45 такими в классе армейских бронежилетов и являются). Но зато заметят, если у каких-нибудь, скажем, артиллеристов или военнослужащих зенитно-ракетных войск ПВО или войсковой ПВО на голове окажется вместо шлема 6Б47 или хотя бы 6Б7М1 — советский СШ-68 или модернизированный СШ-68М. То есть у тех, кому, по большому счету, все равно чем голову прикрывать.
При этом эти же люди ставят в пример китайских товарищей, мол, вот у кого и техника новейшая, и экипировка. Очевидно, это какое-то заболевание — слепота куриная, видимо. То, что у китайских товарищей, вместе с их новыми, но весьма сомнительного качества образцами техники (не в обиду, но китайский танк ZTZ-99, который участвует в "Востоке" отнести к шедеврам танкостроения ну никак нельзя, если не сказать хуже), привезены и такие, как немодернизированный клон БМП-1 (на "Суворовском натиске" они ездили на модернизированной машине) — это не замечают. Как и то, что китайская армия традиционно обходится без бронежилетов. Потому, что бронежилеты на всю армию, даже если противоосколочные — это накладно. А противопульные, от автоматных и винтовочных пуль — куда дороже.
Кроме того, говоря о "старье", надо учесть, что ВВО и в меньшей степени ЦВО все же не относятся к приоритетным по темпам перевооружения и темпам "ползучей мобилизации", когда на базе ряда бригад создаются дивизии, в результате чего насыщенность войск тяжелой техникой, в частности, артиллерией и танками, растет. В ВВО вообще новая техника начала поступать только несколько лет назад. И понятно, почему — КНР и Монголия могут быть отнесены к числу наших хороших друзей и союзников, границы эти мирные, равно как не надо бояться и агрессии со стороны КНДР. Сторонникам конспирологически-психиатрических теорий о Китае, который спит и видит захват Сибири и свою смерть под тысячами тактических ядерных боеприпасов — проходите мимо и не пропускайте прием успокоительного и графика консультаций у лечащего врача. А вот на западе страны у нас целая куча "друзей" и "партнеров", для которых и нужен меч-кладенец, в том числе и из тяжелых соединений, и техника там нужна посовременней.
И самое неприятное, что точно такие же, как от диванных суперпатриотов, страдающих за несчастное Отечество, только еще более бредовые сентенции, наверняка польются мутным потоком в западной прессе, про "танки и самолеты из нафталина", "натужную демонстрацию устарелой мощи" и прочую ерундистику. Мы-то, прочитав эти "откровения" потом на ИноСМИ, просто посмеемся. А они таким образом будут скрывать уже свой страх, развешивая спасительную лапшу обывателю на уши. И тот будет верить — в бредовую "опупею" про Скрипалей и парочку "агентов ГРУ" из фитнес-центра продолжают верить. Но вы, господа-товарищи диванные суперпатриоты с разных сайтов, пабликов, форумов и блогов, вы-то как на одной стороне с практически уже не условным, а вполне реальным, противником оказались?
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- function.mil.ru
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