Аналитика

Диванные войска на учениях "Восток-2018"

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В России на 18 сухопутных, воздушных и морских полигонах, на большей части территории страны, в 2 военных округах (ВВО и ЦВО) и 1 ОСК "Север" идут стратегические учения (СУ) "Восток-2018". Масштаб их сравнивают с оперативно-стратегическими учениями "Запад-81", и не совсем верно, потому что учения стратегические, занимают куда большую площадь и по общей численности участников отличаются втрое (если принимать официальную численность участников "Запада-81" за правду, а этого делать не стоит) или в 1,5-2 раза. В "Востоке" задействовано более 300 тыс. российских, китайских и монгольских военнослужащих, более 1100 летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, БЛА), более 36 тыс. единиц танков, бронетехники, артиллерии (из них более 1,5 тыс. танков), 300 кораблей, подлодок, катеров и вспомогательных судов.

Диванные войска на учениях "Восток-2018"


СУ "Восток" беспрецедентны по масштабу и в сравнении с большинством советских крупных учений, даже блоковых, и в сравнении с с предыдущими, 2014 г. (в "Востоке-2014" участвовали 155 тыс. чел., 8 тыс. единиц бронетанковой техники и вооружения, 632 летательных аппарата и 84 корабля, подводных лодки и катера или судна). А в учениях "Восток-2010" участвовали 20 тыс. чел., 2500 единиц техники, 70 летательных аппаратов и 30 кораблей, катеров и пр. К тому же в этот раз в наших внутренних СУ участвуют приличные контингенты наших китайских и монгольских друзей и союзников. Причем китайцы не только прислали усиленную смешанную бригаду, но и штаб группы армий, что куда важнее — ведь взаимодействие штабов на такого уровня маневрах отработать является бесценным. Тем более что заявлено, что китайцы и далее будут участвовать в наших мероприятиях, а наши войска — в Китае. Не считая, конечно, совместных учений ШОС.


Действо масштабное, цели поставлены с размахом, и даже показанный верховному главнокомандующему и приглашенным делегациям и военным атташе демонстрационный эпизод на полигоне Цугол сам по себе не меньше весьма крупных учений ВС РФ или коалиционных учений НАТО — более 30 тыс. участников, сотни единиц техники, более 250 летательных аппаратов. Впечатлял и итоговый смотр с парадом после этого самого показного эпизода. О ходе учений и идеях мы пока говорить не будем, пока рано еще делать выводы. Мы поговорим о восприятии.

Если говорить о смотре и параде и кадрах с показного эпизода маневров и реакции на них в Интернете, то, кроме восторженных (не всегда тоже адекватных) и положительных отзывов, можно обнаружить, что есть достаточно большая группа зрителей-комментаторов, недовольных всем подряд. Сразу учтем, что среди ворчания этих недовольных отлично слышны истерические повизгивания, раздающиеся с соседней территории, на которой когда-то находилась Украинская ССР — этих понять можно, им попросту страшно. Когда 4 года "успешно сдерживаешь всю российскую армию" (хотя в реальности все, с чем встречались ВСУ, — это небольшое количество батальонных тактических групп с большим количеством артиллерии и без авиации, но ничего противопоставить "отпускникам" не могли — и не смогут, повторись это вновь) — и вдруг внезапно видишь, какая она бывает на самом деле. И им еще и завидно, потому что, имея 5 округов второго стратегического эшелона ВС СССР и все, к ним полагающееся, за 25 лет незалежности успешно разукраинили все до такого состояния, что проблема и с запчастями, и со снарядами многих видов, и с гранатами и патронами — а мы вытащили свою армию из той ямы, в которую сами же и загнали в "святые" 90-е. Но остальные-то плакальщики-алармисты наши, посконные, отечественные, из-под родных осин и с родных диванов пишут.

И все-то им не так. Мол, много старой техники. Танки Т-72АВ разглядели и даже Т-62М — плохо, мол, что это за перевооружение, раз такое старье вернулось в армию, от которого не так давно избавились, во времена Сердюкова и Макарова (которых эти же индивидуумы поливали грязью еще хлеще, хотя частично было за что). Очевидно, Т-72АВ относятся к учебно-боевым группам в составе батальонов бригад, полков в дивизиях, участвующих в маневрах. Там и Т-72 образца 1973 г. ("Урал") встречаются тоже, как и в окружных учебных центрах. А танки Т-62М были расконсервированы на ЦБРТ — центральных базах резерва техники, незадолго до начала активной фазы "Востока", ведь уже где-то с месяц идут 16 учений под единым замыслом, относящиеся к данным стратегическим учениям, и одним из крупнейших, с 36 тыс. участников, были учения сил материально-технического обеспечения, одной из задач которых была расконсервация и передача на формирование больших объемов техники, в том числе и этих танков. Весьма вероятно, что часть мелькнувших в кадрах ЗСУ-23-4 "Шилка", также взялась с ЦБРТ, и многое другое тоже. На эту технику сажают отмобилизованных резервистов, в просторечии "партизан". На этих учениях должен, кстати, быть использован и новосозданный постоянный резерв, но пока информации на эту тему не поступало еще. И никто не будет сажать резервистов на технику, с которой они незнакомы.

К тому же то, что кажется кому-то там "старьем", вовсе не обязательно таким полностью и является. Так, САУ "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-С" и "Малка", участвующие в данных учениях, в основном оснащены АСУНО, и это делает их вполне адекватным оружием.

Но хватало и Т-72Б образца 1985 г. и более поздних — образца 1989 г., и Т-72БА и модернизированных Т-72Б3 обр. 2011г. и Т-72Б3-УБХ образца 2016 г. И вообще, современной техники там достаточно много на маневрах. Это и ЗРС С-400 и С-300ПМ2 и С-300В4, и ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М2", ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2У", ЗРПК "Панцирь-С2". И САУ 2С19М2, часто неправильно называемые "Мста-СМ", и БМД-4М, и легкие авиадесантируемые плавающие танки, называемые самоходными противотанковыми пушками 2С25 "Спрут-СД". И ракетные комплексы "Искандер-М". И в воздухе тоже полно новых машин — вертолеты Ка-52, Ми-8АМТШ, истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и пр. Либо модернизированные штурмовики Су-25СМ/СМ2, бомбардировщики Су-24М "Гефест" и Ту-22М3 также модернизированные и многое другое. Но алармистам в тогах "патриотов" на это наплевать. Как и на обилие БЛА на учениях и вообще в войсках — сейчас наша армия обладает вторым в мире парком беспилотной авиации, а еще недавно уступали и многим европейским разваленным армиям по этому показателю, и тем более — по современности этого парка. Не замечается и экипировка солдат в комплекты "Ратник", с современными средствами связи "Азарт", лучшими в мире бронежилетами (6Б43 и 6Б45 такими в классе армейских бронежилетов и являются). Но зато заметят, если у каких-нибудь, скажем, артиллеристов или военнослужащих зенитно-ракетных войск ПВО или войсковой ПВО на голове окажется вместо шлема 6Б47 или хотя бы 6Б7М1 — советский СШ-68 или модернизированный СШ-68М. То есть у тех, кому, по большому счету, все равно чем голову прикрывать.

При этом эти же люди ставят в пример китайских товарищей, мол, вот у кого и техника новейшая, и экипировка. Очевидно, это какое-то заболевание — слепота куриная, видимо. То, что у китайских товарищей, вместе с их новыми, но весьма сомнительного качества образцами техники (не в обиду, но китайский танк ZTZ-99, который участвует в "Востоке" отнести к шедеврам танкостроения ну никак нельзя, если не сказать хуже), привезены и такие, как немодернизированный клон БМП-1 (на "Суворовском натиске" они ездили на модернизированной машине) — это не замечают. Как и то, что китайская армия традиционно обходится без бронежилетов. Потому, что бронежилеты на всю армию, даже если противоосколочные — это накладно. А противопульные, от автоматных и винтовочных пуль — куда дороже.

Кроме того, говоря о "старье", надо учесть, что ВВО и в меньшей степени ЦВО все же не относятся к приоритетным по темпам перевооружения и темпам "ползучей мобилизации", когда на базе ряда бригад создаются дивизии, в результате чего насыщенность войск тяжелой техникой, в частности, артиллерией и танками, растет. В ВВО вообще новая техника начала поступать только несколько лет назад. И понятно, почему — КНР и Монголия могут быть отнесены к числу наших хороших друзей и союзников, границы эти мирные, равно как не надо бояться и агрессии со стороны КНДР. Сторонникам конспирологически-психиатрических теорий о Китае, который спит и видит захват Сибири и свою смерть под тысячами тактических ядерных боеприпасов — проходите мимо и не пропускайте прием успокоительного и графика консультаций у лечащего врача. А вот на западе страны у нас целая куча "друзей" и "партнеров", для которых и нужен меч-кладенец, в том числе и из тяжелых соединений, и техника там нужна посовременней.

И самое неприятное, что точно такие же, как от диванных суперпатриотов, страдающих за несчастное Отечество, только еще более бредовые сентенции, наверняка польются мутным потоком в западной прессе, про "танки и самолеты из нафталина", "натужную демонстрацию устарелой мощи" и прочую ерундистику. Мы-то, прочитав эти "откровения" потом на ИноСМИ, просто посмеемся. А они таким образом будут скрывать уже свой страх, развешивая спасительную лапшу обывателю на уши. И тот будет верить — в бредовую "опупею" про Скрипалей и парочку "агентов ГРУ" из фитнес-центра продолжают верить. Но вы, господа-товарищи диванные суперпатриоты с разных сайтов, пабликов, форумов и блогов, вы-то как на одной стороне с практически уже не условным, а вполне реальным, противником оказались?
Автор:
Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
Использованы фотографии:
function.mil.ru
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34 комментария
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  1. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 10:17
    +6
    Диван - высший орган власти в ряде исламских государств; также титул главы этого органа. Заездили название не понимая изначального смысла
    1. Alena Frolovna Офлайн
      Alena Frolovna Сегодня, 10:43
      +14
      Диванным «воинам»

      Генералы диванных сражений
      Опасное место - уютная спальня.
      В домашнем халате - военный начальник.
      В руке банка пива, в другой - зад креветки,
      Паёк идеальный в диванной разведке.
      Напротив дивана - расклады сражений,
      Большой телевизор с крутым разрешеньем.
      В нём кровушка льётся рекою широкой,
      В нём мёртвые люди горою высокой…
      Стратег потрясает железною банкой -
      В полях не хватает орудий и танков!
      Когда в наступленье пойдут волонтёры,
      Когда из винтовок бабахнут шахтёры,
      И Путин неужто позиции сдаст?!
      Вот я бы, эх, я бы, решил всё зараз.
      Пошёл бы в атаку - такой весь безстрашный,
      Весь мир положил бы в бою рукопашном,
      Дивизии б двинул, ракетой стрельнул
      И ворогов гнусных к позору нагнул.
      Ну, кто так воюет - бездарно и глупо?
      Диванный воитель орёт, словно в рупор.
      Краснеют от гнева холёные щёки...
      Владимир Лисеенко
      1. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 11:34
        -2
        Немного в "пику" "урякающему" автору:
        В резерве на консервации стоят те единицы, которые должны прийти на смену уничтоженным или вышедшим из строя современным единицам. И вот, спустя какое-то время после начала войны, на смену Армате, Т-90, Т-72 и прочим приходят на поле сражения вселяюще ужас противнику Т-62...
        Резерв должен быть тоже достойным, а главное - соответствующим современным реалиям...!
        1. KOCMOC Офлайн
          KOCMOC Сегодня, 13:19
          -2
          Цитата: Logall
          уничтоженным

          Интересно, кто их уничтожит, кто тот смелый агрессор?
          Цитата: Logall
          Резерв должен быть тоже достойным, а главное - соответствующим современным реалиям...!

          А что важнее, пенсионный возраст или достойный резерв?
        2. sib.ataman Офлайн
          sib.ataman Сегодня, 13:28
          0
          Ошибочка ваша! Не на смену, а для развёртывания мобрезерва! Вам эта тема, видимо, не знакома? В армии не срочку-то хоть служили?
          А взамен выбываемых на полях сражений, пойдут с цехов-заводов вновь изготовленные! Вот она где народ и армия-едины! Всё для фронта, всё для победы! Как во времена ВОв! А у нас под вопли уря-уря!!! до сих пор продолжают закрываться тракторные заводы ( Владимирский и Липецкий! Конечно это не УВЗ, но хватит ли у него бздуху сразу дать болшие объёмы?!)!
        3. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 14:04
          0
          Цитата: Logall
          В резерве на консервации стоят те единицы, которые должны прийти на смену уничтоженным или вышедшим из строя современным единицам. И вот, спустя какое-то время после начала войны, на смену Армате, Т-90, Т-72 и прочим приходят на поле сражения вселяюще ужас противнику Т-62...

          Когда техника с баз хранения будет расконсервирована отмобилизованными резервистами, собрана в подразделения и соединения и брошена в бой, то встретится она с такими же резервистами с той стороны. Или с пустым местом - потому как та же Германия свои танки мобрезерва распродала полностью.
        4. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 14:13
          0
          Цитата: Logall
          которые должны прийти на смену уничтоженным или вышедшим из строя современным единицам.

          А я, грешным делом, думал, что их назначение - комплектование соединений, развёртываемых в период мобилизации...
          1. KOCMOC Офлайн
            KOCMOC Сегодня, 14:26
            0
            Диванные генералы собираются воевать в прошедших войнах. Интересно какой страны сухопутная армия сможет вторгнуться в пределы России и сможет вести танковые бои после ядерного удара по сосредоточению войск, коммуникаций, складам и по территории агрессора?
    2. Xenofont Офлайн
      Xenofont Сегодня, 11:09
      +1
      Диван-слово турецкое и в прошлом означало турецкий вариант Совета министров при султане.
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 10:23
    +2
    Не совсем понятно что автор сказать хотел. Похвастался о познаниях в военном деле? Показал достижения ВПК? Прочитал молитву о подъёме экономики России? Или отчитал россиян? Вяткин. Не надо считать россиян противниками России. Все противники уже имеют второе и третье гражданство, собственность за границей и туда же эвакуируют свои деньги и родню. Россияне ждут хоть каких побед над Западом. И если у России этих достижений нет, при чем тут пессимисты? И если кого назвать пессимистом, так это автора.
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 10:28
      -9
      Цитата: Мистер Кредо
      Не совсем понятно что автор сказать хотел. Похвастался о познаниях в военном деле? Показал достижения ВПК? Прочитал молитву о подъёме экономики России? Или отчитал россиян? Вяткин. Не надо считать россиян противниками России. Все противники уже имеют второе и третье гражданство, собственность за границей и туда же эвакуируют свои деньги и родню. Россияне ждут хоть каких побед над Западом. И если у России этих достижений нет, при чем тут пессимисты? И если кого назвать пессимистом, так это автора.

      Статью видно писал действующий член ЕР, находясь, при этом, на мальдивах... laughing
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:37
        +9
        На вкус и цвет товарищей нет. Мне статья понравилась. Вот еще ссылка на интересную статью
        https://topcor.ru/1853-kto-nedovolen-pobedami-rossii.html
  3. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 10:25
    -1
    Не понятно, что хотел сказать автор этой статьей... то что, те, кто обсуждает, критикует и высказывает собственное мнение,сомнения, по положению дел в армии, стране - это люди, которые находятся на стороне врага? А те, кто с упоением рассказывают о мощи российской экономике, армии, правительства - это действительные патриоты России?
    1. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 10:38
      -5
      Цитата: Svarog
      Не понятно, что хотел сказать автор этой статьей..

      ну что же тут не понятного? - очередная "пропагандистская" статья о тех, кто с критикой относится к правящей партии в России и ее президента - все они псевдопатриоты и либералы, тогда шире надо охватывать - все у кого айфоны-импортное авто-сбережения в валюте- импортная оргтехника ит.д - все они лжепатриоты и либералы, а вот остальные 500000 человек в РФ и есть настоящие, любящие свою страну граждане.
      1. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 11:15
        +8


        “Не понятно, что хотел сказать автор этой статьей..

        ну что же тут не понятного? - очередная "пропагандистская" статья о тех, кто с критикой относится к правящей партии в России и ее президента - все они псевдопатриоты и либералы, тогда шире надо охватывать - все у кого айфоны-импортное авто-сбережения в валюте- импортная оргтехника ит.д - все они лжепатриоты и либералы, а вот остальные 500000 человек в РФ и есть настоящие, любящие свою страну граждане.


        Когда читаешь подобные комментарии, порой закладываются сомнения в собственной адекватности...
        Какая правящая партия? При чем тут айфоны, авто, импортная техника, сбережения в валюте?..

        Статья о прошедших военных учениях, о технике, которая там использовалась, об отношении некоторых комментаторов к освещению данных учений. Все. При чем тут Президент России?

        Видимо, действительно, есть категория людей, которые в любой статье видят только то, что им хочется, либо что у них болит. Недавно целый пласт комментаторов везде пенсионную реформу вставлял: Сирия - лучше б пенсии подняли, Северный поток - так лучше ю пенсии подняли, Украина - че о ней рядить, лучше б пенсии подняли...

        Тут другой подход: Учения фигня - а вот айфоны и псевдопатриоты - это проблема.

        Создается впечатление, что либо не к той статье комментарий написан, либо... Оставлю конец без конкретики, потому как лингвистические и медицинские выкладки могут быть восприняты не верно.
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:40
      +12
      Насколько я понял, автор хотел сказать о предвзятости взглядов, когда человек выделяет что-то одно, в упор не замечая другого.
      1. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 10:50
        -6
        Цитата: igorbrsv
        автор хотел сказать о предвзятости взглядов, когда человек выделяет что-то одно, в упор не замечая другого

        после вот такой трактовки - "можно обнаружить, что есть достаточно большая группа зрителей-комментаторов, недовольных всем подряд. Сразу учтем, что среди ворчания этих недовольных отлично слышны истерические повизгивания, раздающиеся с соседней территории, на которой когда-то находилась Украинская ССР" воспринимать серьезно рассуждения автора - просто бессмысленно, так у самого предвзятость зашкаливает на границе с хамством
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 11:07
          +7
          А в чем он не прав?))) почитайте комменты хоть где. Ютуб куча роликов,там господа из незалежной гадят под каждым сотнями постов
          1. Тикси-3 Офлайн
            Тикси-3 Сегодня, 11:38
            -4
            Цитата: Бультерьер
            А в чем он не прав?)))

            в том что выложил на ВО а надо на цензоре
          2. sib.ataman Офлайн
            sib.ataman Сегодня, 13:37
            0
            Звиняйте! Не господа! А паны! Изначально ( если уж речь зашла об истоках) господами величали верующих в единого Бога. Но с приходом христианства термин закрепился за правящей элитой, повально крестившихся в новую веру по указу Владимира.
        2. А.Каледин Офлайн
          А.Каледин Сегодня, 11:15
          +4
          А вот и хохлы подтянулись:)))
          1. Тикси-3 Офлайн
            Тикси-3 Сегодня, 11:41
            -4
            Цитата: А.Каледин
            0
            А вот и хохлы подтянулись:)))

            кроме оскорблений, сказать по существу есть что?
    3. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 12:21
      +2
      Так критиковать тогда всех надо, с умом, а не без него. Критикуешь - предлагай, Предлагаешь - Делай.
  4. gorenina91 Офлайн
    gorenina91 Сегодня, 10:48
    -2
    -Такое впечатление , что китайский штаб возглавляет эти учения и...и "курирует" как свои войска , так и российские и монгольские тоже...
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
      +4
      А поподробнее о предпосылках подобных впечатлений можно ? Более развёрнуто , так сказать , обоснуйте...А то похоже на голословный ляп . hi
  5. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 11:03
    -3
    Мы-то, прочитав эти "откровения" потом на ИноСМИ, просто посмеемся.

    Это ключевой момент всей статьи, который показывает уровень "компетентности" автора. Он даже не способен брать информацию напрямую из первоисточников, приходится довольствоваться перевранной из ИноСМИ. Классический пропагандист низшего звена.
    Хотелось бы сказать автору, что первоочередная задача настоящего журналиста - это доносить до людей обьективную информацию, без какой-либо предвзятости. А вовсе не "посмеяться" над кривым переводом из желтушного же издания.
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 11:58
      +4
      1) Нет ничего плохого в пропаганде.
      2) Причем тут журналистика в разделе аналитика? Хотите журналистику читайте газеты, смотрите ТВ.
      1. Henderson Офлайн
        Henderson Сегодня, 12:00
        -4
        Цитата: TAMBU
        1) Нет ничего плохого в пропаганде

        Есть. Пропаганда искажает реальность.

        Цитата: TAMBU
        2) Причем тут журналистика в разделе аналитика? Хотите журналистику читайте газеты, смотрите ТВ.

        Топвар это официально зарегистрированное СМИ, ничем не отличающееся по статусу от газет и ТВ.
        И да, я хочу объективную журналистику, а не потоки сознания по заветам Геббельса.
  6. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 11:06
    +4
    Зрение избирательно. Каждый видит,то что хочет видеть. Да и диван он как бы безопастнее, чем реальная служба. Сидеть выискивать старые машины это конечно веселое занятие,но где вместо них брать новые? Переворужение это не спринт,это марафон.
  7. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 11:18
    0
    То есть резервистов сажали на ту технику, которая им уже знакома? Я правильно понял? Интересно а почему обучать новой в планах нет?
  8. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:28
    -1
    . А они таким образом будут скрывать уже свой страх, развешивая спасительную лапшу обывателю на уши.

    нервишки бы им подлечить,а то ляжки кипятком обсыкают... прости господи...
  9. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:52
    +4
    «Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть; и, жалея о тех людях, которые смотрят на вещи только с дурной стороны, не видят никогда хорошего и вечно жалуются, мы не хотим впасть и в другую крайность; не хотим уверять себя, что Россия находится уже на высочайшей степени блага и совершенства». Карамзин
  10. Глок Хайте Офлайн
    Глок Хайте Сегодня, 12:27
    0
    Вечно ноющих развелось конечно много... Дело не в том что критиковать нельзя,дело в том что только негатив видят нытики. Да, есть недостатки,но достижений больше. А вечно ноющие тем и опасны что сами негатив видят и других агитируют, а потом " мы не знали,это не мы, нас обманули,ввели в заблуждение,по этому мы всем стадом про##ли СССР, правда это нас ничему не научило,что возьмёшь с овощей, мы опять хотим все развалить и ждать чудес от нового царя,а сами посидим подождем побед над западом прибухивая и пусть только новый царь не сделает нам красиво все поломает,ну и нажремся конечно"
  11. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 14:03
    0
    Ничего не имею против точки зрения автора! Но вот моментик с резервистами (не путать с партизанами!), как-то скромненько обошёл сторонкой. Между тем, мировых войн и массовых армий ещё никто не отменял! К первой уже все готовятся вполне реально с 2015 г., а второй момент-массовые армии-даже на примере Сирии видно, что пока САА воевала одними ВС, то ничего не могла противопоставить ИГиловцам, т.к. их формирования в гораздо большей степени были массовой армией! Но для нашей страны, с её колоссальной территорией, наличие обученного в военном отношении населения-вопрос жизни и смерти, случись мировая война! А где оно это военное обучение население? НВП давным-давно нет ( то, что есть-это даже не детский сад!), большинство военных кафедр в ВУЗах закрыли! Год службы призывникам оставили! И откуда эти шибко вумные дяденьки будут брать обученных новобранцев? Учить на фронте в бою? Как пачками головы складывать? В нынешнее время этот процесс будет происходить намного быстрее!
    Так что, по-этому поводу у автора не просто пробел, а зияющая дыра!