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СМИ: На "Союзе" нашли новые следы сверления

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В СМИ появилась информация о том, что обнаружен не один след сверления на космическом корабле «Союз». Информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что обнаружены ещё несколько следов воздействия сверла - не только на обшивке.

Так, упомянутые следы сверления обнаружены на так называемом экране противометеоритной защиты «Союза МС-09». Этот элемент защиты покрывает корабль и устанавливается примерно в полутора см от герметичного корпуса.




В материале заявлено, что проделывавший отверстие в обшивке космического корабля осуществлял сверление насквозь и упёрся головкой сверла в ту самую противометеоритную защиту.

Источник ТАСС сообщает, что установка экрана противометеоритной защиты – предпоследний сборочный этап космического корабля, и когда «Союз» был доставлен в цех окончательной сборки, его детально сфотографировали. Никаких следов сверления на тот момент обнаружено не было.

Из материала:
Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или на контрольно-испытательном стенде (КИС).


Добавлено, что на КИС фотографирование корабля не предусматривается.

На неделе Дмитрий Рогозин связался с главой NASA Джимом Брайденстайном. Во время беседы были обговорены последующие тесные контакты по изучению инцидента с разгерметизацией на МКС.

Напомним, что ранее в СМИ появилась версия о сверлении «Союза» американским астронавтом, который «почувствовал недомогание и захотел раньше вернуться на Землю».
Использованы фотографии:
NASA
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57 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:59
    +8
    Тут уже работа для прокуроры и псиатров! Но, как корабль принимали, с кучей дыр в корпусе? ??Отсутствие контроля за работой налицо! !!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:05
      +11
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      СМИ: На "Союзе" нашли новые следы сверления

      1. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 06:59
        -2
        Американцу стало плохо, решил подышать свежим воздухом wassat
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 08:24
        0
        Главные препятствия: Выдолбы, Надолбы и .... Дырки.
        1. Ростов Папа Офлайн
          Ростов Папа Сегодня, 09:43
          +3
          Стянул с тырнета...

          "Общались по вайберу давеча с этим товарищем. Затронул я тему дырки в
          отсеке МКС. После услышанного ржал аки конь. Слишком невероятно все
          прозвучало. Вот делюсь с вами. (Стиль повествования сохранен, женщины
          звиняйте) По словам товарища, подробности происходящего, секрет
          полишинеля для всех в Звездном. Ибо "что знают двое, то знает и свинья".
          Да и не поделиться этим грех.

          Короче. Предыстория. Экипаж с
          теткой в комплекте не долго радовал наличием прекрасного пола. Для
          понимания надо сказать, что станция более похожа на сваренные между
          собой бочки из под масла с общим объемом в пару-тройку ваших кухонь, и
          нахождение в столь замкнутом пространстве кучи народа чревато
          возникновением дикого напряга в отношениях. Редко кто, пробыв с
          напарником пару месяцев на орбите, остается с ним в дружеских
          отношениях. Чаще совсем наоборот. А тут 6 морд, четыре из которых морды
          нерусские. Да еще в их числе одна активная тетка, у которой как
          оказалось, какие то " эмоционально психологические" (ребята говорят, что
          хуже чем при ПМС) проблемы. А проще говоря, нимфу клинит неподеццки
          регулярно. Да так, что в ее психическом здоровье усомнились не только
          наши ребята, но и свои же звездно-полосатые, да так усомнились, что
          последние всерьез озаботились эвакуацией нимфы в связи «с медицинскими
          показаниями» (Резкое ухудшение здоровья).

          Надо объяснить, что
          доставку иностранных морд на станцию осуществляет Россия и внеплановая
          эвакуация истеричной тетки, обошлась бы амерам в копеечку. На стенания
          экипажа, "Хьюстон" почесав репу, ответил: "идите на**р парни, уживайтесь
          со своею бабой сами как хотите, а бабла на ваши капризы не
          предусмотрено". Но это еще не начало всей истории. А начало в том, что
          американские космонавты (тетка таки?) испортила гордость американской
          космонавтики - офигительно технологичный космосортир. И теперь уже
          довольно длительный срок четыре взрослых рыла гадят исключительно в
          памперсы, так как после очередного выбрыка были отлучены от нашего
          отечественного сортира. Ибо ну***. Надо сказать, что нагадить в памперс,
          еще не самое страшное. А страшно, что вонь от них по всей МКС. И еще...
          вся пиcе***а в том, что памперсы с гуаном, нужно куда то складывать, да
          вот мусорных контейнеров на такую кучу не было предусмотрено. И
          загружают памперсами до подлета грузового модуля, во все что можно, в
          том числе и свои собственные скафандры для выхода в открытый космос,
          используя их вместо контейнеров для говна.

          Сложившаяся ситуация
          дико напрягала четыре нерусские морды. А дама, хоть существо мягкое и с
          сиськами, но как оказалось, очень впечатлительное, сорвалось с катушек и
          начало истерить по всякому поводу. Чем и заи***о в усмерть всех и
          американцев в первую очередь, так как она рядом с ними 24 часа в сутки. А
          «Хьюстон» как известно отморозился и проплачивать кучера, дабы вернуть
          истеричную бабу на Землю, отказался напрочь. И вот тогда, охреневшие в
          конец от постоянной вони, величественно плавающих по станции кусочков
          собственного дерьма, которое отвалилось от памперсов во время их
          извлечения из под жопы и еще больше охренев от истерящей сутками бабы,
          решились осуществить "гениальный" по их мнению план.

          Когда двое
          наших вышли в космос, для плановых работ, в модуль русских, где как раз и
          расположен отлично функционирующий, к черной зависти «партнеров», наш
          туалет и космический душ, пробрались таки упыри. Благо, что этот отсек
          располагается прям рядом с американским сегментом и замков на станции не
          предусмотрено. Ибо космические говновойны никто не предполагал. И
          просверлили демоны отверстьице, залипив его собственным дерьмом
          (зачеркнуть) герметиком. Что бы не сразу прорвало. Нужно сказать, что
          идея была довольно креативная. Ибо давление в станции всего 1 атмосфера.
          А при обнаруженной утечке, можно было настаивать на аварийной эвакуации
          экипажа. При этом поимев кучу няшек:

          1. Избавится от ненавистной истерички.
          2. Свалить самим из самозаного ада.
          3. Списать все на «криворуких русских».

          Благо
          при приземлении бытовой модуль из-за разгерметизации сгорел бы к ***ням
          и все улики с ним же. Но пошло чуть не по плану. Русские забили на
          дырку, залепив ее спецклеем - герметиком с армированием, который после
          затвердевания выдерживает несколько тысяч градусов. И сказали – хрен
          вам, а не эвакуация, гадьте дальше в свои памперсы. О***ев от такого
          поворота, главамер, с криком «я здесь хозяин», рванул в наш отсек и
          отодрал не застывший еще герметик, победно изрек: «Я буду принимать
          решение, что делать с этим». Наши ребята, о***ев еще больше «командира»
          от такого поворота, вломили ему реальных люлей и пендалями вытолкали в
          американский модуль, со словами: «Это ты у себя на станции командир, а в
          российском отсеке ты гость и посему идешь на**р, дальше в
          памперс».

          А далее начался дикий хайп. Наши с Земли запросили у
          американцев инфу: «А все ли ваши космонавты психически нормальны?» и
          запросили запись с видеокамер, установленных на американском модуле, что
          бы было понятно, кто там такие умные с дрелью и пылесосом наперевес,
          рассекают по станции. Тут нужна сноска, что в нашем туалете-душе (а
          именно в этом модуле просверлили дырку), из этических соображений камера
          не установлена. Угадайте с трех раз, что ответил «Хьюстон»? Правильно,
          «Хьюстон» отморозился.

          О чем это я? Рассказанное настолько
          невероятно звучит, что скорее всего является не версией, а правдой.
          Причем тут все как-то очень по американски. Тут тебе все в миниатюре… и
          «убирите наше говно за нами». И «А.. не хотите? Тогда мы вам санкции
          (зачеркнуть) дырку зах***чим!», и уползшие в свою нору герои, сразу
          после выхвата реальных люлей. Ибо люлей них оне не понимают.
          Вот такэ малята.. За что купил. ))"
          1. фрезер Офлайн
            фрезер Сегодня, 09:58
            0
            Не тащите сюда всякий бред и больные фантазии.
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 06:44
      +5
      Странно то что если его на земле просверлили то почему заметели так поздно.если давление начало падать то автоматика сработала бы раньше.или он на жвачку дырку заклеил?мутная история
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:48
        +3
        все "ридли скотты и карпентеры" курят... Россия рулит! "мы рождены,чтоб сказку сделать былью..." МАТ...и дальше тоже мат...
    3. gm9019 Офлайн
      gm9019 Сегодня, 07:23
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      с кучей дыр в корпусе?

      Титановый сплав обшивки? Дрелью? А может всё-таки каменным топором и каменным же кернышком? laughing laughing laughing
      1. фрезер Офлайн
        фрезер Сегодня, 08:07
        +4
        Цитата: gm9019
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        с кучей дыр в корпусе?

        Титановый сплав обшивки? Дрелью? А может всё-таки каменным топором и каменным же кернышком? laughing laughing laughing

        А вы думаете титан не сверлится? Ещё как сверлится, на уровне обычной нержавейки.
        Если не знаете - то не пишите, тем более с таким количеством смайликов.
        1. vic02 Офлайн
          vic02 Сегодня, 09:04
          +2
          Суда по фото отверстия со следами тыканья сверлом вокруг да около, титаном там даже близко не пахнет. Зато очевидно, что сверливший долго пытался найти удобное положение. Или руки тряслись, это обычное дело при спешке и эмоциональном напряжении. Так что исключать саботаж "партнеров" никак нельзя.
          1. neri73-r Онлайн
            neri73-r Сегодня, 09:53
            0
            Цитата: vic02
            Суда по фото отверстия со следами тыканья сверлом вокруг да около, титаном там даже близко не пахнет. Зато очевидно, что сверливший долго пытался найти удобное положение. Или руки тряслись, это обычное дело при спешке и эмоциональном напряжении. Так что исключать саботаж "партнеров" никак нельзя.

            Там проблема в другом, невесомость, упора нет, трудно сверлить.
    4. volot-voin Онлайн
      volot-voin Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Тут уже работа для прокуроры и псиатров! Но, как корабль принимали, с кучей дыр в корпусе? ??Отсутствие контроля за работой налицо! !!

      Вредительство, психиатры думаю тут не причем...Прокуратура ФСБ, СК и прочее пусть расследуют и ловят шпионов и сажают. При их эффкективной работе и ракеты будут падать значительно реже.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:23
        0
        Кто ж их посадит. Они ж того, в космосе
    5. Starover_Z Онлайн
      Starover_Z Сегодня, 09:10
      0
      Из материала:
      Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или на контрольно-испытательном стенде (КИС).

      А теперь одна из народных версий :
      Как сообщил « Коммерсант», со ссылкой на « высокопоставленного собеседника», Россия в приоритетном порядке рассматривает версию о том, что дыру в обшивке « Союза» просверлили американские астронавты.
      А в это время, в коптёрке сборочного цеха "Росскосмоса" мужчина предпенсионного возраста ласково поглаживая свой перфоратор:
      - Ничего-ничего, я вам, б...дь, покажу пенсионную реформу...
      (из анекдотов)
  2. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 06:01
    +1
    А то на американцев решили свалить, да они там сидят ниже воды, ниже травы, даже шептуна боятся пустить.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:06
      +3
      Цитата: Rusland
      А то на американцев решили свалить, да они там сидят ниже воды, ниже травы, даже шептуна боятся пустить.

      Рогозина боятЦЦА... yes
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 06:19
      +5
      Цитата: Rusland
      +1
      А то на американцев решили свалить, да они там сидят ниже воды, ниже травы, даже шептуна боятся пустить.

      Американцы-то да, светлые невинные эльфы и ветры они пускают с запахом ландышей. Как можно о них подумать такое?
    3. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 06:20
      +1
      Инопланетяне, не иначе, балуются! belay
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 10:01
        0
        Инопланетяне, это если сверлили снаружи, а изнутри - это домовой. lol
  3. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 06:15
    +5
    Очень похоже на диверсию, тот кто сверлил точно знал, на каких этапах какие проверки проходит корабль....
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 06:25
      +1
      Цитата: jonht
      на каких этапах какие проверки проходит корабль....

      У них тогда уже в верхних слоях атмосферы давление должно было падать начать.
      1. Aleksandr21 Онлайн
        Aleksandr21 Сегодня, 06:48
        +1
        Цитата: Серый брат

        У них тогда уже в верхних слоях атмосферы давление должно было падать начать.


        Значит тогда возвращаемся к версии, что отверстие было заделано, других вариантов особо и нет. Версия с астронавтами-диверсантами (это полный бред, ещё в прошлой новости на эту тему написал.... но наши ура патриоты не любят иного мнения), недавно читал что на МКС нет такого размера сверла, который бы под таким углом просверлил в невесомости, а с новыми данными при которых даже противометеоритная защита задета можно наверняка об этом говорить, поэтому косяк произошёл на Земле и снова появляются вопросы и к производителю корабля и к службе безопасности, как внутри предприятия так и на Байконуре.... конечно есть ещё версия, что метеорит насквозь прошил МКС (и это от него такие следы) но специалисты молчат на эту тему, да и следы там явно от сверла....
        1. Fil743 Офлайн
          Fil743 Сегодня, 07:02
          +1
          недавно читал что на МКС нет такого размера сверла,
          Спецификацию инструмента на амерской части МКС лично утверждали?
          1. Aleksandr21 Онлайн
            Aleksandr21 Сегодня, 07:11
            0
            Цитата: Fil743
            недавно читал что на МКС нет такого размера сверла,
            Спецификацию инструмента на амерской части МКС лично утверждали?


            Внутренняя комиссия РКК «Энергия» установила, что на Международной космической станции нет настолько длинного сверла, чтобы можно было проделать найденное в корабле «Союз МС-09» отверстие, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

            «Сотрудники научно-технического центра РКК «Энергия» ещё в начале работы внутренней комиссии по ее поручению провели наземный натурный эксперимент, в ходе которого установили, что потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено, однако учитывая его расположение, для этого потребуется сверло длиной около полуметра», — рассказал он.

            Он объяснил, что место обнаружения отверстия находится в неудобном для доступа месте, а чтобы сверло вошло под углом, под которым просверлено отверстие, сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля.

            «Такого сверла на МКС, естественно, нет», — добавил источник.
            1. Хорон Офлайн
              Хорон Сегодня, 08:14
              +2
              2-х миллиметровое сверло полуметровой длинны, даже на земле отсутсвует, ваша версия не отличается интеллектуальностью от версии о приболевшем астронавте спешащего вернуться на Землю! laughing laughing
          2. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 07:32
            +1
            Цитата: Fil743
            недавно читал что на МКС нет такого размера сверла,
            Спецификацию инструмента на амерской части МКС лично утверждали?

            А какого диаметра сверло то? Что за секрет такой?
            1. андрей юрьевич Офлайн
              андрей юрьевич Сегодня, 07:54
              0
              Цитата: мордвин 3
              Цитата: Fil743
              недавно читал что на МКС нет такого размера сверла,
              Спецификацию инструмента на амерской части МКС лично утверждали?

              А какого диаметра сверло то? Что за секрет такой?

              ВАМ ЗАЧЕМ ?
              1. мордвин 3 Онлайн
                мордвин 3 Сегодня, 08:04
                0
                Цитата: андрей юрьевич
                ВАМ ЗАЧЕМ ?

                А чтоб понятно было. Если, к примеру сверло на 5-7 мм., то это может косорукий помощник сварщика постарался (типа под точечную сварку). А если на 1,5 мм, то шпиен скорее всего. tongue
      2. gm9019 Офлайн
        gm9019 Сегодня, 07:24
        0
        Да вообще какой-то бред! request
    2. Горный стрелок Офлайн
      Горный стрелок Сегодня, 06:49
      +4
      Тот кто сверлил, точно знал, что приборный отсек сгорит при спуске корабля, и следов никто не обнаружит! Никогда... Неоднократные попытки сверления могут означать, что "дятел" не имел чертежей корабля, и искал слабое место "на ощупь". Найдут и поспрошают "вдумчиво"...
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    +2
    Хоть и есть поговорка, что "на ошибках учатся", но такие "ошибки" могли привести к тяжелым последствиям. Удивляет и возмущает контроль на таком серьезном и режимном предприятии.
  5. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:40
    +3
    Ситуация возникла в точности как со Скрипалями: одни обвинения, а фактов никаких нет. Расследовать надо, а не "уток" запущать для поддержания интереса к теме.
  6. Крюков Офлайн
    Крюков Сегодня, 06:40
    +1
    Хватит катать американцев на кораблях, пусть на своих шатлах дыры сверлят.
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 07:34
      0
      Цитата: Крюков
      Хватит катать американцев на кораблях, пусть на своих шатлах дыры сверлят.

      Челленджер... crying
    2. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Крюков
      Хватит катать американцев на кораблях, пусть на своих шатлах дыры сверлят.
      Да побыстрее, пожалуста.
    3. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:01
      +1
      Уже насверлили, потому и не летают на них.
  7. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 06:45
    +1
    Где ОТК?Мне башку бы разбили гайковёртом,попробуй я только подумать,а не то что накосячить там с радиатором тракторным ручонками шаловливыми своими детскими.Нет строгих дядь и тёть в синих халатах-получите и распишитесь.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 09:17
      0
      А кто контролирует строгих дядь и тёть? Ведь судя по стилю работы американцев, они любят подкупать шишек...
      Иль думаете шишки побрезгают?
  8. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 06:45
    +2
    Странное совпадение: В GB - Скрипали, на МКС - сверление, против России - санкции...Чего там в Лондоне и в Пентагоне на букве "с" зациклились? wassat В русском алфавите их ещё 32... belay
    1. Bacha Офлайн
      Bacha Сегодня, 07:14
      +1
      Например "Ы". Чтоб никто не догадался!
    2. Svarog51 Офлайн
      Svarog51 Сегодня, 07:28
      +1
      "- Да пусть идут на 36 букв!
      - Это как? Их же всего 33.
      - Пусть идут на 3, но 12 раз!" feel
    3. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 09:20
      0
      Сверлить по аглицки drill
      Совпадение иногда просто совпадение...
  9. svp Офлайн
    svp Сегодня, 06:50
    +1
    Прослеживается два варианта событий во всей этой лабуде вокруг МКС.Либо рогозинский Роскосмос проходной двор с кодлой аферистов либо это неудачный отвлекающий манёвр пропо-нов (ЕГЭ однако).
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 07:16
      0
      Диверсия не исключена. Космос это единственное место, где мы с США активно сотрудничаем на сегодня.
  10. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:17
    +1
    е агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что обнаружены ещё несколько следов воздействия сверла - не только на обшивке.

    Походу, барабашка с дрелью завёлся. sad what
  11. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 07:56
    -1
    Ой, ну асфальт на дороге тоже сверлят, когда контроль проводят. Что такого, ОТК просверлил для проверки соответствия, да.
  12. Igor Strakh Офлайн
    Igor Strakh Сегодня, 08:00
    0
    А я так и думал что "манекен" с автомобильчиком Илона Маска - не простой! Долетел таки до "союза"... а в багажнике у него дрель...
  13. Skarpzd Офлайн
    Skarpzd Сегодня, 08:13
    0
    нащальника сказала тута вирлить(((
  14. Jurkovs Офлайн
    Jurkovs Сегодня, 08:26
    +1
    Однако не первый случай использования сверла на МКС. Кажется пришло время детально обсуждать, замятую совместными усилиями НАСА и РОСКОСМОСА, историю про порчу туалета на американском сегменте МКС и истерящую даму из американского экипажа.
  15. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 08:40
    0
    В материале заявлено, что проделывавший отверстие в обшивке космического корабля осуществлял сверление насквозь и упёрся головкой сверла в ту самую противометеоритную защиту.

    то есть сверлили изнутри.
    А врали в Роскосмосе, что это якобы американцы снаружи.
    А фото именно этого места есть, интересно?
    когда «Союз» был доставлен в цех окончательной сборки, его детально сфотографировали
    1. Servisinzhener Офлайн
      Servisinzhener Сегодня, 08:56
      +1
      За последнее время было множество версий. Причем подавляющее большинство из них журналистская выдумка. В лучшем случае обоснованная: не названным источником в Роскосмосе, со ссылкой на выскопоставленного чиновника и т.д. вариантов масса. Но все эти варианты объеденяет, то что они появились в головах журналистов которым нужно хоть что то написать по актуальной теме.
      1. Avior Офлайн
        Avior Сегодня, 09:24
        0
        о том что американцы просверлили- это версия депутата ГД, бывшего космонавта.
        это не журналистская выдумка.
  16. Igor Golov Онлайн
    Igor Golov Сегодня, 09:56
    0
    Следы сверления на противометеорном щите, . Снаружи кора блин. Как всё ловко (на самом деле нет) всё подкраивают под то, что это русские сделали. Пошли и просверлили противометеорную защиту. Автор не знает как отличить след сверления от метеоритного следа?
  17. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:58
    0
    Российская техника доказала свое качество - даже дырявый наш космический корабль способен покорять просторы вселенной. wink
  18. Forestol Онлайн
    Forestol Сегодня, 10:03
    0
    Это вопрос к образу нашей жизни. Когда не понятно, что за источник, с какими целями, распространяет заведомо ложную информацию, ей, по логике, не должны верить. У нас ровно наоборот. ФСБ, вроде бы, не работает с анонимками, как ранее работала НКВД? Получается абсолютная глупость: в современной спекулятивной экономике, где на биржах котируются акции, например, новость, что директор, например, гиганта автоиндустрии кого то изнасиловал, мнгновенно обрушит акции этого концерна, хотя, при чем тут концерн? А тут то, в Роскосмосе, явно идет подковерная борьба рогозинских, старой гвардии, и еще кучи разных сил, которые вваливают фейки ради своих, мелочных целей, дискредитирующих российский космос. За такое нужно вешать на площадях провокаторов, а у нас, наоборот, этому потакают.
  19. Старый26 Онлайн
    Старый26 Сегодня, 10:04
    0
    Цитата: Avior
    о том что американцы просверлили- это версия депутата ГД, бывшего космонавта.
    это не журналистская выдумка.

    Да какая разница, чья выдумка. этот депутат-космонавт например заявлил о психической неуравновешенности своих коллег. Интересно, сам себя он имел ввиду или только других. Откровенно говоря уже надоело "жевать эту жвачку". Есть профессионалы, задача которых определить, что это было. Умышленное сверление или косяк, который кто-то пытался скрыть. А что до версий, они появляются самые бредовые. Если уже речь зашла о психической неуравновешенности (интересно, почему же эти психически неуравновешенные не орут от страха в момент выводв?) то придумать можно все, что угодно. Например.

    У одного из астронавтов (космонавтов) жена начала "погуливать" на сторону. И чтобы поймать ее на месте преступления - надо появиться внезапно. А как внезапно появишься, когда планом полета сроки четко ограничены. Поэтому проковыряли отверстие, чтобы быстрее попасть домой и застукать неверную жену. Чем не причина. Дарю эту версию для СМИ и агентства ОБС