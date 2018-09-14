СМИ: На "Союзе" нашли новые следы сверления

Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или на контрольно-испытательном стенде (КИС).

В СМИ появилась информация о том, что обнаружен не один след сверления на космическом корабле «Союз». Информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что обнаружены ещё несколько следов воздействия сверла - не только на обшивке.Так, упомянутые следы сверления обнаружены на так называемом экране противометеоритной защиты «Союза МС-09». Этот элемент защиты покрывает корабль и устанавливается примерно в полутора см от герметичного корпуса.В материале заявлено, что проделывавший отверстие в обшивке космического корабля осуществлял сверление насквозь и упёрся головкой сверла в ту самую противометеоритную защиту.Источник ТАСС сообщает, что установка экрана противометеоритной защиты – предпоследний сборочный этап космического корабля, и когда «Союз» был доставлен в цех окончательной сборки, его детально сфотографировали. Никаких следов сверления на тот момент обнаружено не было.Из материала:Добавлено, что на КИС фотографирование корабля не предусматривается.На неделе Дмитрий Рогозин связался с главой NASA Джимом Брайденстайном. Во время беседы были обговорены последующие тесные контакты по изучению инцидента с разгерметизацией на МКС.Напомним, что ранее в СМИ появилась версия о сверлении «Союза» американским астронавтом, который «почувствовал недомогание и захотел раньше вернуться на Землю».