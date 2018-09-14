Замена заложников. Как Украина отпускала экипаж "Механика Погодина"

Решение о смене экипажа было принято в связи с тяжёлой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц. Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов, жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии. Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах.

Нашла своё подтверждение информация о том, что члены экипажа российского танкера «Механик Погодин» вернулись в Россию. Информация об этом опубликована на сайте компании-судовладельца («В.Ф.Танкер»).Напомним, что Украина осуществила незаконное блокирование российского судна в порту Херсона. Это притом, что у судовладельца имелись все разрешительные документы на заход в украинский порт. На момент фактического захвата судна на его борту находился экипаж в составе 12 человек. Члены экипажа удерживались в Херсоне около месяца, и теперь все, включая капитана, вернулись в РФ.Однако возвращение выглядит весьма странным с учётом конкретизации информации компанией-судовладельцем. Пресс-служба «В.Ф.Танкер» заявляет, что на самом деле принято решение оэкипажа «Механика Погодина».Из материала Другими словами, Украина отпустила одних, но взяла в заложники других. А сменный экипаж фактически уже знал, с чем придётся сталкиваться на Украине, но тем не менее судовладельцем в Херсон был направлен (если смена экипажа действительно состоялась).Для справки: российский танкер осуществлял перевозку дизельного топлива «в адрес швейцарской компании Maddox и украинского её представительства Maddox Ukraine».