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Замена заложников. Как Украина отпускала экипаж "Механика Погодина"

29
Нашла своё подтверждение информация о том, что члены экипажа российского танкера «Механик Погодин» вернулись в Россию. Информация об этом опубликована на сайте компании-судовладельца («В.Ф.Танкер»).

Замена заложников. Как Украина отпускала экипаж "Механика Погодина"


Напомним, что Украина осуществила незаконное блокирование российского судна в порту Херсона. Это притом, что у судовладельца имелись все разрешительные документы на заход в украинский порт. На момент фактического захвата судна на его борту находился экипаж в составе 12 человек. Члены экипажа удерживались в Херсоне около месяца, и теперь все, включая капитана, вернулись в РФ.


Однако возвращение выглядит весьма странным с учётом конкретизации информации компанией-судовладельцем. Пресс-служба «В.Ф.Танкер» заявляет, что на самом деле принято решение о смене экипажа «Механика Погодина».

Из материала:
Решение о смене экипажа было принято в связи с тяжёлой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц. Членам экипажа пришлось оборонять танкер от провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов, жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии. Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах.


Другими словами, Украина отпустила одних, но взяла в заложники других. А сменный экипаж фактически уже знал, с чем придётся сталкиваться на Украине, но тем не менее судовладельцем в Херсон был направлен (если смена экипажа действительно состоялась).

Для справки: российский танкер осуществлял перевозку дизельного топлива «в адрес швейцарской компании Maddox и украинского её представительства Maddox Ukraine».
Использованы фотографии:
http://vftanker.ru
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29 комментариев
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:22
    +10
    Если это так, то второй состав экипажа должнен быть создан из морпехов. Плацдарм нам не помешает.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:33
      +5
      Поддержу... good Однако какого лешего туда вообще шли?Деньги не пахнут?Кровью наших людей в ЛДНР?Ау!
      1. Сергей985 Офлайн
        Сергей985 Сегодня, 06:50
        +4
        Судовладелец прекрасно знал о рисках. Только желание заработать бабла разум замутило. Прекрасно знали, что экипаж и в застенки СБУ могли бросить. То есть, совсем плевать на экипаж. Мне на убытки хозяев танкера совершенно наплевать, пусть хоть конфискуют. Может тогда голова у них работать начнет, да о безопасности людей думать начнут.
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Сегодня, 07:16
          +6
          Многие хотели бы увидеть картину, как в порт заходят корабли черноморского флота и под истеричные вопли Украины выводят данное судно, с экипажем разумеется, в российскую акваторию. Что дальше, не знаю)
          1. Сергей985 Офлайн
            Сергей985 Сегодня, 07:20
            +2
            Если бы еще эти многие могли просчитать последствия... Да что там говорить...
          2. Иезекиль 25-17 Офлайн
            Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:37
            +1
            Элементарно: на дипломатическом уровне, официально разумеется, ультимативно потребовать освободить экипаж и судно, заявив, что невыполнение ультиматума будет считаться объявлением войны и тогда будут предприняты меры по освобождению экипажа и судов, а также уничтожению пиратов его захвативших. Срок 6 часов: это чтобы не успели начать плакаться в ООН.
          3. Metallurg_2 Онлайн
            Metallurg_2 Сегодня, 09:07
            0
            Да вы что - там плавают сверхмощные катера шоколадного гаранта, которые даже Шестой флот смогут утопить, если он в Азов сунется.
          4. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:22
            +1
            Максим hi
            Другими словами, Украина отпустила одних, но взяла в заложники других.

            Типичное поведение террористов . negative
    2. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 06:34
      +3
      Интересное предложение, но невыполнимое. Возможно украинская сторона на это и рассчитывала.
      Украина отпустила одних, но взяла в заложники других
      Что можно ожидать от откровенного врага, с которым нянчаемся до сих пор?
  2. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 06:31
    +2
    Пока решения по кораблю нет,вполне логично не оставлять его без экипажа. Экипаж не понял россияне новый? Более логично было бы новый экипаж прислать с гражданством других глсударств.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:34
      +2
      И граждане "другого"государства преспокойно пустят убытков на танкер?
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:37
        +1
        Да в любом ЧВК нанять и все. Родной экипаж тоже думаю грудью на пулеметы ради посудины прыгать не станет.
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:36
    0
    Удивительное дело. Укропитеки никак не уймутся. Видимо, досмотр судов надо производить ТЩАТЕЛЬНЕЕ! Чтобы неповадно было...
  4. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:37
    +1
    Инфа слишком мутная, то ли поменяли, то ли нет, но фактов никаких нет. А сменный экипаж надо было набирать из обитателей Руины, возни потом меньше будет.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:42
      0
      Те обитатели его разграбят.
  5. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:44
    0
    «В.Ф.Танкер» могли нанять экипаж из местных с "непроблемными документами". Посмотрим теперь на активность "керченских Верещагиных".
  6. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:54
    0
    Странная трактовка слова "задержаны", получается.... Лично мне всегда это представлялось несколько иначе. Или опять наши шелкоперы типа Соловьева тему раздули, или я чего то не понимаю...
    Да, диванных адмиралов хочу спросить, вы когда ни будь настоящее судно, больше шлюпки видели? А внутри бывали? Это я к тому, что советуете из морпехов экипаж прислать. Или всякий старшина умеет управляться с дизелем, размер которго больше вашей квартиры и дачи вместе взятых?
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:29
      +1
      У них не старшины-сержанты... wink Никто и не советует никому из морпехов команды вербовать-каждому-своё,как говорится...А вот взять себе на борт несколько подготовленных и обученных людей,раз уж ты идёшь в неспокойные воды-почему и нет? hi
    2. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 09:41
      0
      Вождь краснокожих.

      Дружище, конечно про морпехов это аллегория, не принимайте дословно.
      В свою очередь я хочу Вам напомнить, что головной убор у индейцев составлен как правило из орлиных перьев и их колличество является свидетельством умерщвленных врагов, так за уничтоженного в бою врага положено одно перо, если в личной, рукопашной схватке, то два, то есть если их у Вас много, то я Вам мысленно аплодирую, да не в обиду это будет сказано. hi

      Спасибо, Jolly oldster sailor, именно это я и имел ввиду drinks
  7. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 06:59
    +2
    Я бы, как владелец судна, ЧВК не стал бы отправлять. Украина это не сомалийские пираты с точки зрения возможностей перехвата. Для пиара потопят вместе с контрактёрами ЧВК...
  8. литий17 Офлайн
    литий17 Сегодня, 07:01
    +2
    вообще то это не информация, а слухи, а мы начинаем тут на уровне сплетен....
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:08
    +1
    Я бы вывез экипаж, а танкер взорвал в порту, чтобы он им там половину порта разнес!
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 07:14
      0
      Можно, лишь бы страховое событие под этот случай подпадало.
  10. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:14
    +1
    российский танкер осуществлял перевозку дизельного топлива «в адрес швейцарской компании Maddox и украинского её представительства Maddox Ukraine».

    Другими словами: заправляли укрофашистские танки. sad
    1. Metallurg_2 Онлайн
      Metallurg_2 Сегодня, 09:10
      0
      Pecunia non olet, как говорили древние.
  11. Вздринчер Офлайн
    Вздринчер Сегодня, 08:19
    0
    Цитата: maxim947
    Многие хотели бы увидеть картину, как в порт заходят корабли черноморского флота и под истеричные вопли Украины выводят данное судно, с экипажем разумеется, в российскую акваторию. Что дальше, не знаю)


    Точно...точно laughing А на носу флагмана ЧФ РФ чтоб стоял судовладелец "В.Ф. Танкер" fellow
  12. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 08:37
    0
    кто это все сочиняет?
    новость на пустом месте с громкими фразами вроде "заложники"
    К экипажу изначально не было никаких претензий, они могли уехать в любой день.
    Остались, понятно, моряк спит, зарплата идет.
    И заменить его никакой проблемы, претензии не к экипажу, а к владельцу, которым Украина считает Внешэкономбанк
  13. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 08:57
    0
    Ну естественно - новый экипаж. Не оставлять же судно без присмотра на Украине:
    1. Что-нибудь подкинут.
    2. Все ценное - свистнут.
  14. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 09:27
    0
    Власти Украины нам хамят и издеваются над нами. И только слабый или пре.......это хамьё и хулиганьё на место поставить не может. Пока силу не покажем так и будет продолжаться, как в Приднестровье, до бесконечности.