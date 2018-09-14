В ходе учений "Восток-2018" отражали удар ракет-невидимок
В России продолжаются масштабные учения «Восток-2018», в ходе которых задействованы около 300 тысяч военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники. Сценарий учений предполагает решение самых разнообразных задач, среди которых и отражение условного массированного удара.
Один их этапов учений проходит на бурятском полигоне Телемба, где использованы так называемые ракеты-невидимки (ракеты с технологией «стелс»). Об их применении в интервью «Звезде» рассказала начальник 76 дивизии войск ПВО полковник С.Тихонов. По словам офицера, российские ракеты, использованных в ходе маневров, превосходят по своим характеристикам известные иностранные аналоги.
В сообщении говорится о том, что командование решило усложнить поставленную перед военнослужащими задачу. В частности, предстояло сбить тренировочные копии настоящих крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени, имитирующие ракеты, оснащённые стелс-технологиями.
Сергей Тихонов:
На другом полигоне - Бикинский (Хабаровский край) - военнослужащие отразили сухопутное нападение условного противника. При отражении были задействованы силы и средства мотострелкового соединения 5-й общевойсковой армии ВВО. Условный противник получил огневое поражение в результате применения РСЗО и САУ, после чего мотострелки перешли к контратакующим действиям.
Из материала пресс-службы:
Учения "Восток-2018" планируют завершить 17 сентября.
Один их этапов учений проходит на бурятском полигоне Телемба, где использованы так называемые ракеты-невидимки (ракеты с технологией «стелс»). Об их применении в интервью «Звезде» рассказала начальник 76 дивизии войск ПВО полковник С.Тихонов. По словам офицера, российские ракеты, использованных в ходе маневров, превосходят по своим характеристикам известные иностранные аналоги.
В сообщении говорится о том, что командование решило усложнить поставленную перед военнослужащими задачу. В частности, предстояло сбить тренировочные копии настоящих крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени, имитирующие ракеты, оснащённые стелс-технологиями.
Сергей Тихонов:
Никаких 100-процентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Но российские расчёты и экипажи смогли отразить все ракеты.
На другом полигоне - Бикинский (Хабаровский край) - военнослужащие отразили сухопутное нападение условного противника. При отражении были задействованы силы и средства мотострелкового соединения 5-й общевойсковой армии ВВО. Условный противник получил огневое поражение в результате применения РСЗО и САУ, после чего мотострелки перешли к контратакующим действиям.
Из материала пресс-службы:
Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Учения "Восток-2018" планируют завершить 17 сентября.
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