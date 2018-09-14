В ходе учений "Восток-2018" отражали удар ракет-невидимок

Никаких 100-процентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Но российские расчёты и экипажи смогли отразить все ракеты.

Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».