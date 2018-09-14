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В ходе учений "Восток-2018" отражали удар ракет-невидимок

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В России продолжаются масштабные учения «Восток-2018», в ходе которых задействованы около 300 тысяч военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники. Сценарий учений предполагает решение самых разнообразных задач, среди которых и отражение условного массированного удара.

В ходе учений "Восток-2018" отражали удар ракет-невидимок


Один их этапов учений проходит на бурятском полигоне Телемба, где использованы так называемые ракеты-невидимки (ракеты с технологией «стелс»). Об их применении в интервью «Звезде» рассказала начальник 76 дивизии войск ПВО полковник С.Тихонов. По словам офицера, российские ракеты, использованных в ходе маневров, превосходят по своим характеристикам известные иностранные аналоги.


В сообщении говорится о том, что командование решило усложнить поставленную перед военнослужащими задачу. В частности, предстояло сбить тренировочные копии настоящих крылатых ракет, имитаторы баллистических боеголовок и мишени, имитирующие ракеты, оснащённые стелс-технологиями.

Сергей Тихонов:
Никаких 100-процентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Но российские расчёты и экипажи смогли отразить все ракеты.


На другом полигоне - Бикинский (Хабаровский край) - военнослужащие отразили сухопутное нападение условного противника. При отражении были задействованы силы и средства мотострелкового соединения 5-й общевойсковой армии ВВО. Условный противник получил огневое поражение в результате применения РСЗО и САУ, после чего мотострелки перешли к контратакующим действиям.

Из материала пресс-службы:
Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».


Учения "Восток-2018" планируют завершить 17 сентября.
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7 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 07:31
    +3
    Ракеты невидимки отражали удар самолетов невидимок.. за всем наблюдали люди невидимки..
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:34
      +2
      А корреспонденты невидимки рассказали об этом читателям невидимкам... laughing
    2. Tusv Офлайн
      Tusv Сегодня, 07:43
      +2
      Невидимка это малозаметная цель. А такие ракеты мишени у нас таки есть и давно hi
      1. Комментарий был удален.
  2. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:30
    +2
    Основные приоритеты сейчас противодействие крылатым и баллистическим ракетам, ну и конечно авиации...в сухопутной войне тактическому ведения боя Российской армии равных нет. Отстаем мы сильно лишь в ВМФ, а количество НАТОвской авиации нивелируется нашими система ПВО/ПРО.
  3. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 08:40
    0
    Понятно , что макеты именно имитируют стелс - технологии, только не совсем ясно - по штатовскому варианту ( форма, материалы ), или уже более продвинутые - с аппаратурой РЭБ.
  4. диванные войска Офлайн
    диванные войска Сегодня, 08:58
    0
    "задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла»." Наверно ракеты невидимки ими сбивали))))))
  5. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:53
    0
    Кадры учений очень впечатляют и показывают, что у нас сегодня действительно мощная армия, способная выполнять задачи любой сложности и противодействовать любому врагу.