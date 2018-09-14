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В кабмине Украины: Пришло время расплаты перед МВФ

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Украинское министерство социальной политики в лице своего главы озвучивает заявление о том, что дальше тянуть с реформами, проведение которых требует осуществить МВФ, нельзя. Глава МСП Андрей Рева заявил о том, что около пятнадцати требований Международного валютного фонда остаются без исполнения, и это влияет на дальнейшее сотрудничество с фондом.



Одно из главных требований со стороны МВФ – доведение уровня цен на газ для населения и промышленности до среднеевропейских показателей. В переводе с экономического на человеческий язык это означает многократное повышение цен на «голубое топливо». Украинский министр напомнил, что для этих целей МВФ разрабатывал программу макрофинансовой помощи Украине, общая стоимость которой составляет 10 млрд долларов. Ещё несколько требований: заморозка социальных выплат на определённых отметках, решение пенсионных вопросов.


Рева:
Для Украины пришло время расплаты перед МВФ.


При этом министр представил три варианта развития событий. Первый: взять средства на погашение кредита из бюджета, из-за чего урезать «социалку». Второй: объявить государство банкротом. Третий: сотрудничать с МВФ, выполняя его требования под дальнейшее кредитование украинской экономики.

Напомним, что миссия МВФ работает в Киеве с начала сентября. Требования фонд выдвигает Киеву. Но, странно - исполнением директив МВФ стараются заниматься в Москве. Хотя никакой кредитной программы от МВФ для России, очевидно, не существует по определению.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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26 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 07:52
    -8
    У них кабмин расплачивается с МВФ, а у нас население...
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:09
      -1
      Да и у них население расплачивается...Только у них население позажиточнее нас будет,не так сильно ощущают,что в карманах роются у них.А я вот сразу чувствую,что в карман мой полезли опять. hi
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 08:19
        +6
        это на Руине население позажиточнее нашего будет ?
        а чому тогды руинские гастеры к нам на заработки едут , а не наши к ним?
        чому вукраинеские женсчины едут у нас у трасс стоять , а не наши у на ихние трассы едуть ?
    2. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 08:18
      0
      а у вас это где ?
      а то Россия например с МВФ расчиталась еще лет 15 назад и больше с этой шарагой не связывается .
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 08:20
        -1
        Цитата: просто экспл
        а у вас это где ?
        а то Россия например с МВФ расчиталась еще лет 15 назад и больше с этой шарагой не связывается .

        Правильно сбербанк кинул пару раз своих граждан и рассчитались.. Связываются с этой шарагой , еще как, это эта шарага дала рекомендации по увеличению пенсионного возраста..
        1. просто экспл Офлайн
          просто экспл Сегодня, 08:26
          +2
          расскажите как в 2003м сбербанк кинул наших граждан . жажду подробностей .
          и расскажите как именно МВФ навязал нашему государству повышение пенсионного возраста .
          так же ожидаю подробностей.
          1. bessmertniy Онлайн
            bessmertniy Сегодня, 09:33
            +1
            Сбербанк только выполнял указания. А кидала через Сбербанк народ кучка жуликов. wassat Кстати, некоторых мы до сих пор видим в ящике - в шоколаде и здравии. hi А по сбережениям, как вспомню сколько в них сгорело моего труда, до сих пор обидно. crying
  2. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 07:55
    +2
    Что за бред я прочитал? А к Бразилии данная новость не относится? Там ведь много-много диких обезьян.
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    0
    Для Украины пришло время расплаты перед МВФ.
    Думается, что в итоге решат этот вопрос и как не странно в пользу Украины. Нужна она западу как антироссийский форпост наравне с прибалтами и поляками. А вот время собирать камни, которые разбрасывала Украина не за горами. И эта "работа" будет намного тяжелее взаимоотношение с МВФ.
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 08:21
      -7
      да дедушка Пу даст приказ любить каклов и мы вынуждены будем снова считать их братьями ((((
      именно из за этих иуд повышают пенсионный возраст (потому как через 3-4 года нам еще пенсии на 12-15 млн каклов пенсионеров выплачивать придется) и доллар курс поднял , хотя цена на нефть под 80 бачей за бочонок .
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 09:38
        0
        Закон джунглей гласит, что мы одной крови. stop А мутят все твари с голубыми кровями, да дикими аппетитами на общее достояние.
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:27
    +2
    Напомним, что миссия МВФ работает в Киеве с начала сентября. Требования фонд выдвигает Киеву. Но, странно - исполнением директив МВФ стараются заниматься в Москве. Хотя никакой кредитной программы от МВФ для России, очевидно, не существует по определению.

    Где автор нашёл в России выполнение требований МВФ? Урезание социальных выплат? Повышение цены на газ? Что ещё?
    Видимо, пенсионная реформа на него "наехала"? А при чем тут МВФ. За это надо благодарить санкции, которые давят нам на бюджет.
    1. Стена Офлайн
      Стена Сегодня, 08:37
      +2
      А мне казалось, что результат правления нашего п. Вывод за границу сотен миллиардов зелени, тотальная коррупция, попил бюджета, раздутая армия чиновников и т.д. и т.п.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 08:42
        +1
        Цитата: Стена
        А мне казалось, что результат правления нашего п. Вывод за границу сотен миллиардов зелени, тотальная коррупция, попил бюджета, раздутая армия чиновников и т.д. и т.п.

        Так вам не кажется.. оно так и есть..
        1. bessmertniy Онлайн
          bessmertniy Сегодня, 09:39
          0
          Продолжайте, батенька, думать в правильном направлении. Это Вас делает умным. hi
  5. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 08:44
    +1
    оказывается это не наш президент плохой,это всё проклятый МВФ мутит.ух какие они редиски.автор статьи случаем не господин Фёдоров?
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:40
      0
      Это все придумал Черчиль в восемнадцатом году. wink
  6. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 08:57
    0
    Для Украины пришло время расплаты перед МВФ.

    Ну , если говорить откровенно, то не нужно обобщать... Не для Украины пришло это время. Что такое украина?Территория, название....это да. А вот платить РЕАЛЬНО будет каждый житель. Да все по разному. Кто-то деньгами, кто-то урезанием собственных потребностей, кто-то сокращением жизни, кто-то не решится завести детей... А платить придется. И из собственных карманов. Так что готовьтесь - веселуха впереди.
    И про варианты:
    взять средства на погашение кредита из бюджета, из-за чего урезать «социалку». Второй: объявить государство банкротом. Третий: сотрудничать с МВФ

    один другого не слаще... Все равно платить вам, украинские граждане.
    У меня в связи с этим вопрос: оно того стоило? Вы этого хотели?
    1. revnagan Офлайн
      revnagan Сегодня, 09:04
      -1
      Цитата: КОТ БАЮН
      Вы этого хотели?

      А вы хотели ,скажем, пенсионной реформы?Нет?Да вы шутите-хотели,конечно.Или вас не спросили?А нас кто спрашивал?Ах,да-у нас правительство ,которое мы выбрали,да?А у вас-наверное марсиане вам подкинули...
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:12
        0
        Вообще-то он первый спросил wassat
  7. Metallurg_2 Онлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 09:03
    +2
    Согласно предыдущим заявлениям Ревы, украинцы слишком много едят.
    Вот поумерят аппетит - и с фондом можно будет расплатиться.
    Кстати, а что вообще может МВФ сделать с той страной, которая его тупо кинет на бабки? Прецедентов не было, потому вопрос к размышлению.
  8. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:16
    0
    А у них что, цены пока не как в Ойропе, а за что тогда скакали на майдане? Я думал они уже эйропеэйцы, а они до сих пор хохлы.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:29
      0
      Чтобы покупать по европейским ценам нужно иметь европейские зарплаты. А у среднего укра она может быть раз в десять меньше среднеевропейской. request Так что все дело идет к банкротству украинского государства.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:34
        -1
        Ну так за что боролись, на то и напоролись. Знаю я прекрасно про их доходы. Ведь им в 11-12-13 годах сколько твердили, ребята куда вы лезете, в пасть к удаву? Ну и получите, распишитесь. Теперь Россия виновата, ну не долбодятлы?
    2. Metallurg_2 Онлайн
      Metallurg_2 Сегодня, 10:00
      0
      Европейские хохлы.
  9. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 09:28
    0
    Да аллах с ним с долларом, почему при профиците бюджета (по словам Силуанова) идет повышение НДС? ЖКХ снова растет, Пу все деньги на ботэкс потратил