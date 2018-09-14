В кабмине Украины: Пришло время расплаты перед МВФ

Для Украины пришло время расплаты перед МВФ.

Украинское министерство социальной политики в лице своего главы озвучивает заявление о том, что дальше тянуть с реформами, проведение которых требует осуществить МВФ, нельзя. Глава МСП Андрей Рева заявил о том, что около пятнадцати требований Международного валютного фонда остаются без исполнения, и это влияет на дальнейшее сотрудничество с фондом.Одно из главных требований со стороны МВФ – доведение уровня цен на газ для населения и промышленности до среднеевропейских показателей. В переводе с экономического на человеческий язык это означает многократное повышение цен на «голубое топливо». Украинский министр напомнил, что для этих целей МВФ разрабатывал программу макрофинансовой помощи Украине, общая стоимость которой составляет 10 млрд долларов. Ещё несколько требований: заморозка социальных выплат на определённых отметках, решение пенсионных вопросов.Рева:При этом министр представил три варианта развития событий. Первый: взять средства на погашение кредита из бюджета, из-за чего урезать «социалку». Второй: объявить государство банкротом. Третий: сотрудничать с МВФ, выполняя его требования под дальнейшее кредитование украинской экономики.Напомним, что миссия МВФ работает в Киеве с начала сентября. Требования фонд выдвигает Киеву. Но, странно - исполнением директив МВФ стараются заниматься в Москве. Хотя никакой кредитной программы от МВФ для России, очевидно, не существует по определению.