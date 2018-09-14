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Климкин: это Россия оставила Крым без воды

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Украина отрезала Крым от воды, «это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Фейсбуке.



Ранее министр заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова Российской Федерации. Эти слова недавно прокомментировала украинская партия «Оппозиционный блок», назвав действия украинских властей «геноцидом», который нарушает права жителей Крыма.


Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины, заявил Климкин.

По его словам, «оккупация» полуострова сама по себе является «страшным нарушением» международного права, а также нарушением прав крымчан, которым якобы насильно навязывается российское гражданство.

Кроме того, Климкин обвинил российские власти в «принудительном замещении населения» Крыма и «незаконном лишении свободы» большого количества крымчан по политическим мотивам.

Напомним, ранее Украина практически полностью (на 85%) обеспечивала потребности полуострова в воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Эту воду использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий. После вхождения Крыма в состав РФ канал был перекрыт украинской стороной, подача воды прекратилась полностью.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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28 комментариев
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  1. Воваd Онлайн
    Воваd Сегодня, 08:22
    +4
    Теперь хоть камни с неба!Мы на Родине!
    1. Teberii Онлайн
      Teberii Сегодня, 08:27
      -1
      Водные ресурсы не являются полной собственностью какого либо государства.Да и средства выделялись для этого и раньше.
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 09:52
        +1
        Да и средства выделялись для этого и раньше.

        Точно! По самым скромным подсчётам Украина из-за перекрытия СКК теряет около 100 млн. $ в год. Россия была согласна платить за эту воду. Но Украине же деньги не нужны. Я так думаю, что если ЭТИ деньги им не нужны, то и деньги за транзит газа тоже ни к чему.
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:59
          0
          Климкин, это диагноз! Клоун в чистом виде.
          Венгерский журналист Лажос Гараи побеседовал с бывшей тещей министра иностранных дел Украины Павла Климкина, побывал в киевском филиале института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины и выяснил, что глава украинской дипломатии сексуально домогался собственных сыновей и даже проходил принудительное лечение от педофилии. С жуткими подробностями биографии Павла Климкина, искалечившего жизнь самым близким людям и отвечающего за международный имидж Украины, вы можете ознакомиться в переводе сенсационного журналистского расследования.

          Оригинал: https://topbuzz.com/@lajosgarai/ukraines-klimkin-diagnosis-as-style-of-life-CgIAVlNv6Fk
          Источник: https://fishki.net/anti/2413383-klimkin-diagnoz-kak-obraz-zhizni.html © Fishki.net
      2. Воваd Онлайн
        Воваd Сегодня, 09:56
        0
        Северо крымский канал это не "водные ресурсы".Это система насосных станций для транспортировки воды с Днепра.С таким же успехом можно назвать газовый трубопровод в Украину природными ресурсами,которые текут сами по себе.
        Цитата: Teberii
        .Да и средства выделялись для этого и раньше.
        Что касается обязательств тех,что были раньше.Позиция Киева такова,что согласно Женевской конвенции страна оккупант несет полную ответственность за обеспечение населения на "оккупированных территориях" всем необходимым.
    2. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 08:30
      +3
      Была бы возможность, воздух из Крыма откачали. Исключительно для блага крымчан, разумеется. Злые люди(или не совсем люди) воцарились во власти Украины.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 08:47
        +4
        Какалы,что с них взять..Я вот все удивляюсь..Люди рождённые и воспитанные в СССР,многие даже родились и учились не в УССР...И такое переформатирование.Вместо мозгов-задница.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:03
          -1
          Дима , привет ! hi Скакуасы берут пример с полосатоухого брата : у матрасов тоже всегда виноваты все кто угодно (а чаще всего - русские) , но только не они сами . Каков поп - таков и приход . yes
    3. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 08:47
      +1
      Цитата: Воваd
      Теперь хоть камни с неба!Мы на Родине!
      Град заказывали?
    4. Sovpadenie Онлайн
      Sovpadenie Сегодня, 09:04
      0
      То есть, ситуация Вас полностью устраивает ? Логика укрорейха ясна. Нужна территория, но без населения
  2. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 08:27
    +1
    Конечна Россия отрезала. Луганск и Донецк те вааще сами себя обстреливали. Чугункин рулит.
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    +3
    По поводу непосредственно Климкина вчера высказал свое мнение - помятый "дипломат", которого давно заждалось заслуженное наказание. Добавить нечего.
  4. shark Офлайн
    shark Сегодня, 08:39
    -4
    Построить дамбу в верхнем течении Днепра. И хорош. Появится предмет для торга.
    1. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 08:47
      +1
      Мало того что затопите сельскохозяйственные угодья и населённые пункты, так ещё и не знать будете куда воду девать! В конце концов, туда же и вернёте.
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 08:50
      +1
      Вы верхнее течение Днепра видели?На Смоленщине?Там курица может перейти вброд.Основные реки подписывающих реку-в Белоруссии и чуть ниже..Да и чушь все это.
    3. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 08:52
      +1
      Построить дамбу в верхнем течении Днепра

      Рекомендую посмотреть карту - Днепр из России идет в Белоруссию и именно там набирает основные притоки.
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: BAI
        Рекомендую посмотреть карту - Днепр из России идет в Белоруссию и именно там набирает основные притоки.
        Ну и? Перекрыть около границы с Окраиной. Должно же появиться наконец Белорусское море для 6 флота... wink
    4. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: shark
      Построить дамбу в верхнем течении Днепра. И хорош. Появится предмет для торга.

      Детские игры в ручейки вспоминаете? Пора бы и повзрослеть.
  5. КОТ БАЮН Онлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 08:51
    +1
    Вот в этом заявлении вся суть укропсихологии: а мы тут не при чем! Очень похоже на бабское "это не я! Это оно само!".
    Выбешивают такие заявления... Хотя понимаешь, что ничего другого эти ушлепки говорить не могут в принципе. Они заняты делом: торгуют своей страной.
  6. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 08:52
    0
    Укрологика во всей красе. fool
  7. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 09:01
    -1
    После вхождения Крыма в состав РФ канал был перекрыт украинской стороной, подача воды прекратилась полностью

    Было предложение Украины дать воду АРК(естественно Украины) с обязательной фиксацией на бумаге. РФ не пошла(документальное подтверждение РФ что признает Крым Украинским). Так политические игры лишили крымчан днепровской воды. РФ не обращалась ни разу, заявив публично что проблемы нет, все разрулит сама. Ну и занялась артезианкой. В общем маемо те що маемо. Крым без воды(днепровской), Украина без КРыма физически-вот так и живем.А тут еще и Титан со своей хим атакой.
    Украина в своем праве не давать воду через искусственный канал без договора(кому давать, сколько, цена и пр). Канал искусственен а не естественный. РФ не могла пойти на соглашение-без публичного признания Крыма за Украиной(ХПП не объяснишь--хотя Сбер и прочие могли)
    Так что КЛимкин прав-но отчасти.
  8. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:14
    0
    Климкин очень убедительно приводит пример с водой для Крыма в пользу того, чтобы российский газ шел транзитом мимо Украины. wink
  9. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 09:18
    +3
    Климкин: это Россия оставила Крым без воды

    Российский Крым остался без воды Северо-Крымского канала только потому, что перевёртыши, затеявшие развал СССР, не стали разбираться в территориальных преобразованиях УССР. Республики, созданной искусственно. Им нужно было урвать, застолбить право на собственность. Даже сейчас эти "мямли", эти "моли бледные" не в состоянии решить проблемы адекватными ответными мерами. Это они объясняют необходимость финансирования фашистского режима, нахождения на территории чужой страны российских государственных финансовых учреждений. Это те же люди смотрят, как в течении нескольких лет на Украине (и десятков лет по всему миру) безответно убивают русских. Это они держат в Чечне свою гвардию для защиты собственной власти, а не для успокоения зарвавшихся нациков. Что сказать? При желании тех средств, которые были выброшены в спортивную трубу, можно было проложить искусственный канал (в две нитки) из полипропиленовых труб и обеспечить приток воды для технических нужд или разработать системы опреснения. А использовать п-в, доставшийся в наследство с теми проблемными вопросами жизнедеятельности и трубить, что в "Багдаде" всё спокойно - не корректно.
    Чтобы узнать, как дела там внизу, надо иногда спускаться с пьедестала и ездить (выходить к людям) не по маршрутам, составленным охраной, а по видам из окна, по собравшимся на площади. Если вы встали у штурвала корабля, не бойтесь морских брызг в лицо, бойтесь налететь на подводные рифы.
    Китай, Сирия, цветы для Меркель, блины с икрой для Абэ...разумеется престижно... good Но и в собственном доме поддержание порядка не нужно взваливать на сонливых недоумков с дипломами о римском праве, бывших слесарей, и непонятных пресс-секретарей с дорогими часами. А к лести, чванству, лизоблюдству нужно подходить с отвращением...И любить надо страну и народ, с которым живёте вместе...
  10. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 09:24
    0
    В свое время Украина вой поднял и по СП 1 и СП 2 и южный поток, что эти проекты в обход ГТС Украины наносят неньке ущерб , так как сокращаются поступления от транзита газа ! То есть мы хоти на вас зарабывать и все ))) А щас значит Крым без воды, бо так вот Крымскую крепость лишим воды , или сдохнут или сдадуться. Ай Красавчеги.
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:25
    -1
    Тю, этот идиот еще не в камере, я думал ему кандалы давно одели-обули, а он еще хрень всякую городит. Непорядок однако.
  12. kolkulon Онлайн
    kolkulon Сегодня, 09:59
    0
    Квинтэссенция д.......ма. Лавров был прав.
  13. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 10:00
    0
    Эту воду использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий

    Ну, давайте говорить прямо - две трети воды идущей на полив сельхозугодий шла на поддержание рисовых карт. Т.е. на выращивание риса. Теперь рис в Крыму не выращивается. И это "огромная потеря" для России. А вот с питьевой
  14. burigaz2010 Онлайн
    burigaz2010 Сегодня, 10:04
    0
    Не ну я понимаю пьяный бомж в подворотне может так выглядеть, но министр иностранных дел? Не не понимаю! Лицо блин государства! Нда какое государство, такие и лица!!!