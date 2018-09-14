Климкин: это Россия оставила Крым без воды
Украина отрезала Крым от воды, «это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины», заявил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Фейсбуке.
Ранее министр заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова Российской Федерации. Эти слова недавно прокомментировала украинская партия «Оппозиционный блок», назвав действия украинских властей «геноцидом», который нарушает права жителей Крыма.
Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины, заявил Климкин.
По его словам, «оккупация» полуострова сама по себе является «страшным нарушением» международного права, а также нарушением прав крымчан, которым якобы насильно навязывается российское гражданство.
Кроме того, Климкин обвинил российские власти в «принудительном замещении населения» Крыма и «незаконном лишении свободы» большого количества крымчан по политическим мотивам.
Напомним, ранее Украина практически полностью (на 85%) обеспечивала потребности полуострова в воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Эту воду использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий. После вхождения Крыма в состав РФ канал был перекрыт украинской стороной, подача воды прекратилась полностью.
Ранее министр заявил, что Киев никогда не подпишет контракт на поставку воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова Российской Федерации. Эти слова недавно прокомментировала украинская партия «Оппозиционный блок», назвав действия украинских властей «геноцидом», который нарушает права жителей Крыма.
Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины, заявил Климкин.
По его словам, «оккупация» полуострова сама по себе является «страшным нарушением» международного права, а также нарушением прав крымчан, которым якобы насильно навязывается российское гражданство.
Кроме того, Климкин обвинил российские власти в «принудительном замещении населения» Крыма и «незаконном лишении свободы» большого количества крымчан по политическим мотивам.
Напомним, ранее Украина практически полностью (на 85%) обеспечивала потребности полуострова в воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Эту воду использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий. После вхождения Крыма в состав РФ канал был перекрыт украинской стороной, подача воды прекратилась полностью.
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