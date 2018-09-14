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Ситуация в Сирии. Жители Идлиба готовятся к химической атаке

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Под огнем ВВС западной коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли гражданские. В Идлиб и Хаму прибыли подкрепления ВС Турции. Жители провинции Идлиб изготавливают противогазы из подручных средств. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между «демократическими силами» (SDF) и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Ни одна из сторон значительных успехов не добилась. Самолеты западной коалиции нанесли новые удары по нескольким населенным пунктам, в которых скрываются террористы. В результате налетов погибли мирные жители. Информации о потерях в рядах террористов не поступало.


В южной части провинции Идлиб продолжились артиллерийские перестрелки между правительственными войсками и формированиями «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Жители населенного пункта Джиср аш-Шугура готовятся к химической атаке, изготавливая из подручных средств противогазы. Напомним, ранее сообщалось, что боевики совместно с активистами «Белых касок» занимаются подготовкой провокации с применением отравляющих веществ. К наблюдательному пункту в поселении Ас-Сурман на востоке региона прибыла дополнительная военная техника турецкой армии.

Исламисты атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Атшана на севере провинции Хама. Часть снарядов упало на сельскохозяйственные поля, что вызвало возгорание. В свою очередь САА обстреляла позиции «ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Фаржа. К наблюдательному пункту близ поселения Мурек прибыла турецкая военная техника, в том числе несколько танков.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/qsd_jabha
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Ситуация в Сирии
Полная сводка по Сирии за 24.03.2017 года
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4 комментария
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 08:52
    -2
    Ситуация в Сирии. Жители Идлиба изготавливают противогазы из подручных средств
    куда послать ? валяются по все
    му городу ( вот пдоготовились!) Уралесличо..
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 09:27
      0
      Один из лучших противогазов - билет...
  2. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:11
    0
    Какая-то тусня, муть, а не действия. А жителям Идлиба больше делать нечего, как готовиться к химическим атакам. Урожаи убирать не надо, работать не надо. Только делать кустарные пртивогазы... no
  3. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 09:18
    0
    А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! © Место встречи изменить нельзя...