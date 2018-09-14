Ситуация в Сирии. Жители Идлиба готовятся к химической атаке
Под огнем ВВС западной коалиции в Дейр-эз-Зоре погибли гражданские. В Идлиб и Хаму прибыли подкрепления ВС Турции. Жители провинции Идлиб изготавливают противогазы из подручных средств. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между «демократическими силами» (SDF) и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Ни одна из сторон значительных успехов не добилась. Самолеты западной коалиции нанесли новые удары по нескольким населенным пунктам, в которых скрываются террористы. В результате налетов погибли мирные жители. Информации о потерях в рядах террористов не поступало.
В южной части провинции Идлиб продолжились артиллерийские перестрелки между правительственными войсками и формированиями «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Жители населенного пункта Джиср аш-Шугура готовятся к химической атаке, изготавливая из подручных средств противогазы. Напомним, ранее сообщалось, что боевики совместно с активистами «Белых касок» занимаются подготовкой провокации с применением отравляющих веществ. К наблюдательному пункту в поселении Ас-Сурман на востоке региона прибыла дополнительная военная техника турецкой армии.
Исламисты атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Атшана на севере провинции Хама. Часть снарядов упало на сельскохозяйственные поля, что вызвало возгорание. В свою очередь САА обстреляла позиции «ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Фаржа. К наблюдательному пункту близ поселения Мурек прибыла турецкая военная техника, в том числе несколько танков.
В провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между «демократическими силами» (SDF) и боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). Ни одна из сторон значительных успехов не добилась. Самолеты западной коалиции нанесли новые удары по нескольким населенным пунктам, в которых скрываются террористы. В результате налетов погибли мирные жители. Информации о потерях в рядах террористов не поступало.
В южной части провинции Идлиб продолжились артиллерийские перестрелки между правительственными войсками и формированиями «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Жители населенного пункта Джиср аш-Шугура готовятся к химической атаке, изготавливая из подручных средств противогазы. Напомним, ранее сообщалось, что боевики совместно с активистами «Белых касок» занимаются подготовкой провокации с применением отравляющих веществ. К наблюдательному пункту в поселении Ас-Сурман на востоке региона прибыла дополнительная военная техника турецкой армии.
Исламисты атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Атшана на севере провинции Хама. Часть снарядов упало на сельскохозяйственные поля, что вызвало возгорание. В свою очередь САА обстреляла позиции «ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Аль-Фаржа. К наблюдательному пункту близ поселения Мурек прибыла турецкая военная техника, в том числе несколько танков.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/qsd_jabha
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter