Как сказались санкции Франции на производстве танковых прицелов в РФ?
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о ходе импортозамещения в такой отрасли как танкостроение. Казалось бы, что в этом направлении оборонки по определению не должно быть иностранных комплектующих, однако в последние годы Россия вынуждена была закупать ряд средств у зарубежных государств, включая страны НАТО.
Так, у Франции закупались комплектующие для прицелов к танкам российского производства. Однако всё свелось к тому, что Париж поддержал антироссийские санкции и ввёл запрет на поставку продукции военного или двойного назначения в Россию. В результате этого российская оборонка перестала получать матричные фотоприёмные устройства от французских производителей. А именно эти устройства использовались в качестве основы для прицельных комплексов в бронетехнике.
По словам Юрия Борисова, теперь ситуация изменилась. Были начаты опытно-конструкторские изыскания в НПО «Орион», а также в концерне «Швабе». Кооперация охватила несколько предприятий, включая Красногорский оптический завод и Вологодский оптико-механический завод.
Из заявления Юрия Борисова:
Что ранее мешало отечественным предприятиям наладить процесс создания электронной оптики для отечественной оборонки, включая танкостроение, не сообщается. Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.
Так, у Франции закупались комплектующие для прицелов к танкам российского производства. Однако всё свелось к тому, что Париж поддержал антироссийские санкции и ввёл запрет на поставку продукции военного или двойного назначения в Россию. В результате этого российская оборонка перестала получать матричные фотоприёмные устройства от французских производителей. А именно эти устройства использовались в качестве основы для прицельных комплексов в бронетехнике.
По словам Юрия Борисова, теперь ситуация изменилась. Были начаты опытно-конструкторские изыскания в НПО «Орион», а также в концерне «Швабе». Кооперация охватила несколько предприятий, включая Красногорский оптический завод и Вологодский оптико-механический завод.
Из заявления Юрия Борисова:
Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприёмных устройств для УралВагонЗавода, в первую очередь для танкового производства. Зависимости (от иностранных комплектующих прицельного оборудования) уже нет.
Что ранее мешало отечественным предприятиям наладить процесс создания электронной оптики для отечественной оборонки, включая танкостроение, не сообщается. Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.
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