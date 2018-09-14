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Как сказались санкции Франции на производстве танковых прицелов в РФ?

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о ходе импортозамещения в такой отрасли как танкостроение. Казалось бы, что в этом направлении оборонки по определению не должно быть иностранных комплектующих, однако в последние годы Россия вынуждена была закупать ряд средств у зарубежных государств, включая страны НАТО.

Как сказались санкции Франции на производстве танковых прицелов в РФ?


Так, у Франции закупались комплектующие для прицелов к танкам российского производства. Однако всё свелось к тому, что Париж поддержал антироссийские санкции и ввёл запрет на поставку продукции военного или двойного назначения в Россию. В результате этого российская оборонка перестала получать матричные фотоприёмные устройства от французских производителей. А именно эти устройства использовались в качестве основы для прицельных комплексов в бронетехнике.


По словам Юрия Борисова, теперь ситуация изменилась. Были начаты опытно-конструкторские изыскания в НПО «Орион», а также в концерне «Швабе». Кооперация охватила несколько предприятий, включая Красногорский оптический завод и Вологодский оптико-механический завод.

Из заявления Юрия Борисова:
Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприёмных устройств для УралВагонЗавода, в первую очередь для танкового производства. Зависимости (от иностранных комплектующих прицельного оборудования) уже нет.


Что ранее мешало отечественным предприятиям наладить процесс создания электронной оптики для отечественной оборонки, включая танкостроение, не сообщается. Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.
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27 комментариев
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  1. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:00
    -6
    Как оперативно у нас работают чиновники, 4 года прошло, сделано всего два телодвижения. Нашли тех, кто будет "импортозамещать". И это в условиях полномасштабной пока экономической войны. При Сталине новые модели танков и самолетов за 2 года разрабатывали. Мдаа, уже лишил нас господин Борисов нового танка и самолета, и видимо еще не предел.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:09
      +1
      Евгений hi
      Цитата: Altona
      Как оперативно у нас работают чиновники, 4 года прошло

      Вспомнилась пословица "Пока гром не грянет - мужик не перекрестится" .
    2. shark Офлайн
      shark Сегодня, 09:20
      -1
      Выражаю свою озабоченность!
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 09:32
        -2
        Не вижу проблем. Поступить так, как делают во всем мире. Закупить/изготовить OEM фотоприемные матрицы в Китае и налепить на них шильдики хоть «Орион», хоть «Швабе» smile
        Так делается минимум половина белорусской электроники.
    3. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 09:26
      +4
      Цитата: Altona
      Как оперативно у нас работают чиновники, 4 года прошло, сделано всего два телодвижения. Нашли тех, кто будет "импортозамещать". И это в условиях полномасштабной пока экономической войны. При Сталине новые модели танков и самолетов за 2 года разрабатывали. Мдаа, уже лишил нас господин Борисов нового танка и самолета, и видимо еще не предел.

      Уважаемый, не надо путать те танки с этими, да и экономики, которые были и существуют сейчас!
    4. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 09:36
      -1
      Цитата: Altona
      Мдаа, уже лишил нас господин Борисов нового танка и самолета, и видимо еще не предел.

      И что мы можем сделать? То, что всегда делает наш МИД - выражаем крайнюю озабоченность неправомерными действиями Ю.Борисова.
      Пи.Си. Глядя на его лицо понимаешь, что это лицо профессионального алконавта. Но, на мой взгляд, это не самое плохое, что может быть в человеке и гражданине.
    5. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:36
      +1
      Для информации, танк Т-70 разработали за два..... месяца.
      1. Seamaster Офлайн
        Seamaster Сегодня, 09:42
        -1
        И жил он со своей картонной броней и пушкой-пистолетом в атаке две минуты
        1. Ros 56 Онлайн
          Ros 56 Сегодня, 09:48
          0
          Это зависело от многих факторов, в лоб на противотанковые пушки ходить не надо. Там и Т-34 не выживет, а поддержка пехоте была, в этом и смысл. У немцев в 41 вообще были такие гробы, без слез не взглянешь. Да и Т-3 были не ахти.
    6. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 09:49
      0
      Уважаемый Евгений. При всем моем глубоком уважении к товарищу И.В. Сталину, не будем забывать и о том, какого качества были новинки. Из всех потерь авиации 1944 года 70 % пришлось на небоевые (проценты округлил - там число было дробным): катастрофы и поломки. Справедливости ради отмечу, что в авиация была наиболее отстающим в плане соотношения количество/качество родом войск, однако урок показательный. В случае необходимости сделать быстрее можно всегда. Вопрос: какой ценой. Не вижу смысла в деталях развивать поднятые проблемы, времен 1930-50хх, однако в данном контексте пример разработки новой техники времен товарища И.В.Сталина удачным назвать сложно. Да, были шедевры (Ил-2, Ла-5, Т-34, ППШ, ППС и т.д.) Шедевры остались и перекрыли своей славой в памяти многих неудачи. Но это не повод восхвалять скорость разработки новой техники, оплаченной кровью наших войнов в угоду необходимости соблюдения сроков.

      В условиях современности все решает качество, а не количество. Отправьте полк казаков с шашками на взвод пулеметчиков и поймете то, что я имею ввиду (или запустите 100 "Топоров" против нашей ПРО/ПВО). Поэтому при отсутствии острой необходимости не вижу никакого смысла в неоправданной спешке.

      Откуда фантазии по поводу лишения нового танка и самолета - вообще загадка. итоги АРМИ 2018 доказывают обратное. Даже на ВО недавно было несколько статей, посвященных этому вопросу.
    7. SOF Офлайн
      SOF Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: Altona
      Как оперативно у нас работают чиновники...При Сталине новые модели танков и самолетов за 2 года разрабатывали....

      ...ой да прекращайте уже...чиновники всегда работали одинаково...
      ....вспомните чего стоило Кошкину, светлая ему память, протолкнуть тридцать четверку...
      ....почитайте как ГРАУ....неоднократно, в ущерб фронту и гибнущим там танкистам, тормозило модернизации уже имеющихся машин, пропихивая свои, не совсем удачные, конструкции орудий....
      ....попытайтесь ответить на вопрос, что мешало, хотя бы на одном заводе, пораньше организовать модернизацию уже имеющейся, крайне удачной, машины до уровня Т-44, хотя все нововведения, как то - поворот движка поперек, замена свечной подвески на торсионную, смещение башни к центру и, как следствие, разгрузка передних кактов, уже были давным давно известны.....
      .....родись 44-ка году в 43-м.............эээх......а, по факту.....даже Курскую дугу встретили с 76-мм пушкой, хотя про Тигр, с 88мм дурой, знали уже с 42-го года......
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 09:02
    +1
    "Что мешало отечественным предприятиям наладить процесс создания электронной оптики для отечественной оборонки, включая танкостроение, не сообщается."
    Что мешало известно.. оно и сейчас мешает.. по этому не сообщается..
    1. Igoresha Офлайн
      Igoresha Сегодня, 09:17
      0
      Что мешало известно
      важно не что а кто ))
  3. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:03
    +4
    Мощности нашей оборонки, судя по дальневосточным заводам ВПК, имеют серьезные резервы для выпуска комплектующих. Главное - давать задания на изделия, развивать производство. А за границей стоит делать лишь единичные закупки - для понимания иностранных комплектующих и техники.
  4. Igoresha Офлайн
    Igoresha Сегодня, 09:04
    +1
    что тут думать, снять французский прицел с танка, отослать в китай, те скопируют и уже у китайцев покупать оптом и дешевле
    1. ork_333 Онлайн
      ork_333 Сегодня, 09:21
      +1
      Если бы все было так просто, то китайцы уже вооружились бы минимум так же, как и мы. А на деле они до сих пор не могут двигатели ракет скопировать - дальность в два-три раза меньше, чем у наших.
    2. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 09:22
      +1
      Ага,точно как с китайскими копиями транзисторов,потом плакать и рыдать,а здесь ещё и жизни танкистов..
  5. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 09:19
    +2
    Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.
    ...Конечно, это лучший выход из создавшегося положения..Так дешевле, а 100% импортзамещение, дополнительные затраты...Прежде всего, обучение специалистов...
  6. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:26
    +1
    Интересно качество отечественных разработок соответствует французским? главное что бы не было - неимеющиманалогам в мире.....как то приелось. Ну, а если так, то я только рад за такое важное замещение.
  7. Галеон Онлайн
    Галеон Сегодня, 09:28
    +3
    Сколько лет идут закупки микроболометрических матриц у того же Sofradir или Sagem для этих прицелов? Каким образом те, кто поставлены готовить страну к войне, удовлетворялись импортными закупками у страны вражеского блока и не пытались развивать производство этих матриц у нас? Не просчитывали варианты прекращения поставок и выходы из этого положения? Никто не пытался производить эти изделия у нас?
    Нет, думаю, были те, кому было "обидно за державу", кто пытались организовать производство, но как всегда эти люди ничего не смогли решить, чем, может быть увеличили потребление крепкого алкоголя на Руси.
    Теперь другие рапортуют, что "уже налажено". Чаще это те же люди, кто раньше не давал наладить это дело.
    1. Seamaster Офлайн
      Seamaster Сегодня, 09:44
      0
      Странно другое. Конечно, импортозаменщение очень важно.
      Но почему заранее во Франции не закупили запас этой деталей?
      Допустим, 10 тысяч штук.
      Не миллион же танков в России?
  8. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 09:28
    +2
    Кооперация охватила несколько предприятий, включая Красногорский оптический завод и Вологодский оптико-механический завод.

    А что там от вологодского ОМЗ осталось? Огромный цех с 9-этажным административным зданием превратили в торговый центр.
  9. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 09:33
    0
    Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.

    Есть ещё вопросы о том, как достать доллары и куда их отдать? А судя по рыночным отношениям все валютные операции приносят "навар" в валюте.
    Такая житейская мудрость. Нужно жить с женой, но иногда, находясь в состоянии "нестояния", можно позволить ей найти нужное за пределами собственной квартиры...Возможно даже приплатить... wassat
  10. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 09:37
    +2
    Тута новость интересная появилась, США стали мировым лидером по добыче нефти, обойдя Россию.
  11. kolkulon Онлайн
    kolkulon Сегодня, 09:53
    0
    Что там такого в прицелах архисложного?Сейчас выпускают фотоаппараты "зенит". Оптика не хуже чем у того же Цейс.
  12. burigaz2010 Онлайн
    burigaz2010 Сегодня, 09:57
    0
    Вообще то концерн Швабе довольно успешно работает! Кстати почитайте историю его создания!
    1. burigaz2010 Онлайн
      burigaz2010 Сегодня, 09:58
      0
      Про Сименс тоже!!!!