Как сказались санкции Франции на производстве танковых прицелов в РФ?

Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприёмных устройств для УралВагонЗавода, в первую очередь для танкового производства. Зависимости (от иностранных комплектующих прицельного оборудования) уже нет.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил журналистам о ходе импортозамещения в такой отрасли как танкостроение. Казалось бы, что в этом направлении оборонки по определению не должно быть иностранных комплектующих, однако в последние годы Россия вынуждена была закупать ряд средств у зарубежных государств, включая страны НАТО.Так, у Франции закупались комплектующие для прицелов к танкам российского производства. Однако всё свелось к тому, что Париж поддержал антироссийские санкции и ввёл запрет на поставку продукции военного или двойного назначения в Россию. В результате этого российская оборонка перестала получать матричные фотоприёмные устройства от французских производителей. А именно эти устройства использовались в качестве основы для прицельных комплексов в бронетехнике.По словам Юрия Борисова, теперь ситуация изменилась. Были начаты опытно-конструкторские изыскания в НПО «Орион», а также в концерне «Швабе». Кооперация охватила несколько предприятий, включая Красногорский оптический завод и Вологодский оптико-механический завод.Из заявления Юрия Борисова:Что ранее мешало отечественным предприятиям наладить процесс создания электронной оптики для отечественной оборонки, включая танкостроение, не сообщается. Зато Юрий Борисов отметил, что 100%-ного импортозамещения в российской оборонной отрасли не будет. По его словам, есть варианты закупки комплектующих и спецоборудования в странах Юго-Восточной Азии, включая Китай и Малайзию.