МИД РФ: США пытались повлиять на переговоры о статусе Каспия
Соединенные Штаты и их союзники неоднократно пытались повлиять на переговоры о статусе Каспийского моря, приводит Коммерсантъ заявление посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Братчикова.
Причем, эти попытки осуществлялись в течение всех 20 лет переговоров вплоть до последнего момента, отметил Братчиков.
По его словам, свои интересы на Каспии пытались реализовать страны, находящиеся довольно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразии. Среди них – Соединенные Штаты.
Дипломат выразил надежду, что ратификация принятой конвенции по статусу моря не затянется, поскольку документ сбалансирован и равноправен. Он учитывает интересы всех прибрежных стран.
Напомним, конвенция была подписана 12 августа главами РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. В документе указывается, что водная поверхность моря останется в общем пользовании, а дно и недра делятся между прикаспийскими странами.
В документе отдельно прописано положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств.
Как отмечают эксперты, главной заслугой договоренностей стало то, что они закреплены в обязательном для исполнения документе.
Вопрос о статусе моря приобрел особую актуальность после распада СССР. Неурегулированность статуса влекла за собой множество проблем, связанных с военной и коммерческой деятельностью прикаспийских государств, например, стала препятствием для строительства Транскаспийского газопровода, предназначенного для поставки газа в Европу из Туркмении по дну моря.
Причем, эти попытки осуществлялись в течение всех 20 лет переговоров вплоть до последнего момента, отметил Братчиков.
По его словам, свои интересы на Каспии пытались реализовать страны, находящиеся довольно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразии. Среди них – Соединенные Штаты.
Дипломат выразил надежду, что ратификация принятой конвенции по статусу моря не затянется, поскольку документ сбалансирован и равноправен. Он учитывает интересы всех прибрежных стран.
Напомним, конвенция была подписана 12 августа главами РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. В документе указывается, что водная поверхность моря останется в общем пользовании, а дно и недра делятся между прикаспийскими странами.
В документе отдельно прописано положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств.
Как отмечают эксперты, главной заслугой договоренностей стало то, что они закреплены в обязательном для исполнения документе.
Вопрос о статусе моря приобрел особую актуальность после распада СССР. Неурегулированность статуса влекла за собой множество проблем, связанных с военной и коммерческой деятельностью прикаспийских государств, например, стала препятствием для строительства Транскаспийского газопровода, предназначенного для поставки газа в Европу из Туркмении по дну моря.
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