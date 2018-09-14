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МИД РФ: США пытались повлиять на переговоры о статусе Каспия

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Соединенные Штаты и их союзники неоднократно пытались повлиять на переговоры о статусе Каспийского моря, приводит Коммерсантъ заявление посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Братчикова.



Причем, эти попытки осуществлялись в течение всех 20 лет переговоров вплоть до последнего момента, отметил Братчиков.


По его словам, свои интересы на Каспии пытались реализовать страны, находящиеся довольно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразии. Среди них – Соединенные Штаты.

Дипломат выразил надежду, что ратификация принятой конвенции по статусу моря не затянется, поскольку документ сбалансирован и равноправен. Он учитывает интересы всех прибрежных стран.

Напомним, конвенция была подписана 12 августа главами РФ, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркмении. В документе указывается, что водная поверхность моря останется в общем пользовании, а дно и недра делятся между прикаспийскими странами.

В документе отдельно прописано положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств.

Как отмечают эксперты, главной заслугой договоренностей стало то, что они закреплены в обязательном для исполнения документе.

Вопрос о статусе моря приобрел особую актуальность после распада СССР. Неурегулированность статуса влекла за собой множество проблем, связанных с военной и коммерческой деятельностью прикаспийских государств, например, стала препятствием для строительства Транскаспийского газопровода, предназначенного для поставки газа в Европу из Туркмении по дну моря.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. Logall Онлайн
    Logall Сегодня, 09:35
    +5
    Осталось ли на этой планете место, куда американцы ещё свой нос не сунули?
    На унитаз садится страшно...☠
    1. Teberii Онлайн
      Teberii Сегодня, 09:40
      0
      Внутренние воды принадлежат только странам на них находящимся.Это равносильно требованию разместить свои войска в Мексиканском заливе.
      1. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 09:57
        +1
        Внутренние воды принадлежат только странам на них находящимся.

        А Байкал, это сугубо российское же озеро? Так в своё врем Олбрайт заявляла, что такой объём чистой пресной воды является достоянием всего человечества и над озером необходимо установить международный (читай "американский") контроль.
        Мы в детстве таких называли "в каждой бочке затычка"!
    2. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 09:40
      0
      Скоро таких мест будет много.
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:38
    0
    Было бы странным если б не вмешивались . Главное , что всё же вопрос порешали по всестороннему согласию без них ( ну или почти )
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:47
      +1
      Привет , Витя ! hi Матрасы самоназначились "исключительными" , вот и суют свой нюхомыльник везде .
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 09:55
        0
        Не везде,а где нефтюшка есть-
  3. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 09:40
    +1
    ждем ратификации . а там посмотрим.
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:48
    0
    Трудно представить как американский флот смог бы выполнить приказ - войти в Каспийское море. fool Американские политики, наверное, плохо разбираются в географии.
    1. neri73-r Онлайн
      neri73-r Сегодня, 09:58
      0
      Им входить не надо, базу построят на берегу, небольшие корабли пр везут или построят/купят на месте, короче вариантов много!
  5. kolkulon Онлайн
    kolkulon Сегодня, 09:50
    +1
    Кто бы мог подумать?Я в шоке)))
  6. burigaz2010 Онлайн
    burigaz2010 Сегодня, 09:51
    0
    Ну да амерам осталось засунуть нос в мой унитаз! Что за новая политика на сайте, банят по любому поводу?