Итоги недели. Деньги принёс? Хорошо, молодец!

В ожидании дуэлей

Он откуда выпал со своими заявками?? В какой среде он живёт, что бы вот так, по-пацански, по уголовному на драку вызывать! И при этом мент! (для мента привычное дело) угрожает человека в котлету превратить! Что ж ФСОшнику, и телохранителю, обладателю поясов и званий по боевым искусствам, сделать фарш из обычного человека не мудрено. Это все равно, как взрослому мужику, ребёнка отлупить!



А чтобы "легитимизировать" избиение, облек его в более "романтическую" форму, предложил это сделать в виде дуэли, и на ринге. Хотя, какая разница, где и как превратят тебя в котлету, в тёмном переулке или в более цивильных условиях.

Лучше бы молчал! Я вот не смотрю роликов Навального, и им не интересуюсь, а про историю про завышенные цены на продукты, и воровство в Росгвардии, узнал только с подачи самого генерала.



П.С. Усманов, кстати, обещал Навального засудить! И что из этого вышло?

Государственный корабль единственный, который дает течь на самом верху (Джеймс Рестон)

Дворяне, блин ... Бросают вызов равному... В данном случае Золотов снизошёл до Ванального... печально.

Петров и не Водкин

В Лондоне уже нашли виновных, определили крайних и даже уже ввели санкции... да и Луговой Андрей Константинович (который вроде как радиоактивным полонием предателя траванул, а сам, видимо, радиационноупорный оказался... по сию пору и жив и здоров) сколько интервью раздал в свое время.. . а толку??? Так, кажется, до сих пор в английском розыске и находится...

Лондон плодит звезд российского телевидения.

В далёком и хмуром Солсбери,

Взрывая кромешную мглу,

Шагают два русских парня

Сотрудники из ГРУ…



Идут с неприметными флагами…

Российскими, над головой...

В ушанках, шинелях с флягами,

ремень поправляя тугой…



В руках кренделя из пекарни,

И банка с духами «Шанель»…

Простые, брутальные парни,

им похер жара и метель….



С трёхмесячным перегаром,

Во рту «Беломора» бычок…

Несут эти грозные парни

Кошмар, что зовут «Новичок»…



В заплечном мешке балалайка,

Торчит по-предательски броско .

Медведь на цепи – попрошайка…

Что б не было глупых вопросов…



Настигнет ужасная кара…

Любого, кто предал страну…

Не важно, в Париже иль Солсбери -

ты первым затеял войну…



Дрожите, продажные твари,

Настигнет вас кара везде …

А парни запрыгнут на поезд

и вечером в Караганде…

Война с православием

Попытается поднять волнения среди верующих на Украине. Собственность - это святое. Хватит иллюзий. Любая церковь, неподконтрольная правительству данной страны, это агент влияния противника. Если бы РПЦ имела центр управления в Вашингтоне или в Киеве, стали бы её терпеть в Москве. Так что, выдавят потихоньку, а через пару поколений заменят своей такой же "православной". И не смотрите на церковь, как на нечто особенное - это всего лишь контора внутри государства, живущая по его законам, не более того. Либо помогает правительству и получает "блага", либо мешает и получает "гонения".

Ватикан и ЦРУ определили, кому и как определяться.

Серьезная драка за церковное наследство на Украине, и бандеровцы в первых рядах. При этом Порошенко, "раскрутив" это, отойдёт в сторону, ведь государство "не вмешивается" в дела церковные... И, по закону инферно, в данном случае реализуется наихудший сценарий...увы...

Это не победа западных спецслужб, это поражение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, коль скоро Варфоломей принял такое решение сразу после встречи с ним.

Ускорение для вертолётов

Нахрена в СМИ сообщать, что есть идея, как увеличить скорость вертолёта?

Такие вещи секретные должны быть, пока к врагам инфа о ТТХ модернизированных машин не утечёт. И только после этого можно в СМИ сообщать.

Думаю, я угадаю, что идея эта давно известна всему миру и СМИ тут ни для кого Америку не откроет.

В свою очередь к модернизации Ка-27 это не относится

Старая задачка для заказчика в любой области.

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Ничего потешного

Гитлера тоже Запад вооружил в рекордные сроки.

Армии не было, от слова "совсем". А в итоге - мир в огне.

И наши хлопчики скандировали на митингах, что трудящиеся Германии не пойдут против Советского государства. Пошли. И лихо шли, пока в кровавой юшке не умылись. Шапкозакидательство вкупе с романтизацией пролетарской солидарности это не есть гуд.

Доводы доморощенных пОтрЕотов такие:

-Та пусть они сунутся в Рассию, так мы им ух как наваляем...

Наваляем. Безусловно. Но не нужно строить из себя и других идиотов. Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунутся. Ситуацию нужно смотреть с другой стороны. Глобально. В случае столкновения России с НАТО украинская армия будет немалым препятствием для нашей армии. Я бы сказал так: НАТО поставит перед украинцами задачу - сдержать русских на 3-4 недели - пока основные силы США и НАТО в Европе будут разворачиваться. За все это, получается, мы будем расплачиваться гибелью наших людей.

Космические дятлы?

Странно то что если его на земле просверлили, то почему заметили так поздно. Если давление начало падать, то автоматика сработала бы раньше. Или он на жвачку дырку заклеил? Мутная история.

Очень похоже на диверсию, тот кто сверлил точно знал, на каких этапах какие проверки проходит корабль...

Бастрыкина на орбиту! Пусть проведет обыск на предмет обнаружения дрели у американцев!

Китай - России: С-400 у вас отсталые

У Китая всегда была тяга к копирыванию. Уж не для того ли покупают?

Так, исходя из статьи товарища Ячжоу, С-400 хуже, чем китайский ЗРК, чего его копировать?

Еще покойный Бжезинский, отмечал жизненную важность для США, не допустить хороших отношений между Россией (СССР) и Китаем. Поэтому большое количество статей, в последнее время, в китайских СМИ, с всевозможной критикой в важных для России областях деятельности, это провокации, призванные вызвать взаимное недоверие и недовольство. С полутора млрд жёлтыми кроликами России придется (в своё время) схлестнуться, Но пока надо не отвлекаться от главной задачи - совместно с Китаем свалить заокеанского "исключительного гегемона".

Учения - на Дальнем Востоке, «взрывается» – в Киеве

Чья бы корова мычала, а западная молчала, Ирак, Ливия, Сирия на чьей вине. Забыли, поборники демократии, только в Ираке погибло 600 тыс. людей. Весь западный мир, якобы цивилизованный беспокоится, а МЫ ваше беспокойство в ГРОБУ ВИДЕЛИ вместе с вами.

Да пусть орут. А тем кто принимает участие,память на всю жизнь и куча впечатлений!

Окно возможностей сужается

Ну все… Убытки нас разобьют! Даже если мы на войну не явимся… Хотя статья интересная и наводит на размышления.

В данном случае главная защита ДНР — это слова Путина про потерю государственности Украиной при попытке наступления.

Что бы ни говорили о "Минских соглашениях", именно они сдерживают ВСУ от наступления. Если бы не соглашения, ВСУ смяли бы ЛДНР уже давно.

Да что Вы? А я думал, что близость границы с РФ сдерживает украинскую армию от очередных котлов. Ведь России не нужно даже переходить границу, достаточно просто "светить" цели, выдавая целеуказание и "работать" средствами РЭБ. Это так, навскидку!

Свежий номер «Султанской правды»

«Если бог нам позволит, мы увидим, как этот мясник, этот убийца будет осуждён… Ты заплатишь высокую, очень высокую цену за храбрость, которую ты можешь проявить только перед маленькими детьми и никем другим».

Какого лысого турки делают в Сирии? Это вроде как агрессией называется.

Нет, Евгений, агрессия — это тогда, когда страну кормишь, помогаешь, спасаешь… Россия — единственный агрессор на этой планете! А турки, пока под США, несут демократию.

Было бы опрометчиво со стороны САА сунуться в Идлиб сейчас, ибо такая поддержка, которая будет оказана духам, может просто весь победный дух вынести вперёд ногами. Надо выждать. Пусть там змеи поживут друг с другом. Пусть их покормит Турция и цивилизованный мир и посмотрят, что такое есть общество под управлением радикальных исламистов.

Нам достаточно масла в огонь подливать.

Не расстраивайтесь, у китайцев ещё хуже

Однако только «Кузнецов» может пребывать в Чёрном море!

И это одно из немногих морей, где авианосец совершенно не нужен.

Его дух негласно витает над США!Сейчас он явился Трампу в его снах!

Лучший в мире авианосец — полуостров Крым!

Штанга против корзины

Не устаю восхищаться особенностями конструкции этого чудо-самолета! Вот уж точно, "не имеющий аналогов в мире"!

Вероятно, там всё рассчитано на автоматику и электронику, которая иногда даёт сбой. Что даёт дополнительный шанс нашим самолётам в применении РЭБ-оружия.

Не представляю, как можно штангой топливоприёмника повредить корзину подачи топлива. Ведь эта корзина — попросту конус на длинном шланге, что свободно болтается. Как по ней штангой ни тыкай, никак её не сломаешь. Скорее всего, промахнувшись, пилот наехал на корзину воздухозаборником. Вот тут да, если такую штуку затянет в турбину, как раз и будут те самые "осколки, повредившие двигатель".

"Она установлена так, что пилот ее просто не видит".

Круто! Пилот должен открыть специальный лючок и на ощупь поймать и вставить заправочный шланг. При этом ему строго запрещено заниматься "карманным бильярдом" оставшейся рукой. (Из руководства по заправке в воздухе Ф-35.)

Когда доллар милее рубля

Кто бы сомневался… Ну что, пенсионеры! Едем на Карибы с Силуановым!

Давно уже смирился с неизбежностью доллара по 100, а стало быть, топливо по 100 и всё по цепочке, и просто жду, чем всё кончится. Прекрасно понимаю, что в экономике быстро ничего не происходит, и такая жизнь на несколько лет, ну или навсегда…

На экономиста не претендую, но когда ВВП растет (хоть немного, но растет), имеется профицит бюджета, национальная валюта не может падать по определению, следовательно, дело не в рубле, а в тех, кто эти курсы устанавливает. Посему нечего ёрничать и так переживать, от нас тут практически ничего не зависит. Взять, к примеру, турецкую лиру, всё вроде было ровно, но как только Эрдоган голос подал громче обычного, то лира сразу пошла вниз. И таких примеров сейчас много.

"Вывсёврёте!" Экономика растёт, пенсионеры в восторге, работяги под 50 вообще кипятком писают от счастья,что работать нужно до смерти, женщины-то как обрадовались, что жить будут дольше теперь! Продукты дорожают потому, что лучше становятся и натуральнее! Народ в едином порыве опять «ЕР» выбрал! Ура!

ВВП никак не влияет ни на профицит бюджета, ни на курс валюты. На курс валюты влияет структура кредитных портфелей у субъектов экономики, структура внешнего долга, внешнеэкономическая деятельность (экспорт у нас, к счастью, превышает импорт, так что этот фактор в данном случае не ключевой), а также инвестиционная привлекательность. Сейчас рубль тянет вниз именно инвестиционная привлекательность, политические риски у наших активов растут, инвесторы выводят из нашего рынка деньги, из-за чего доллар на бирже валится. Плюс Минфин закупает валюту, хоть объёмы и не впечатляют, но работает это в ту же сторону, усиливая общую тенденцию. С турецкой лирой, кстати, вы верно подметили, там ровно те же причины: Турция начала бодаться с США, что повысило политические риски, из их активов инвесторы побежали в доллар, лира рухнула. Только у нас запас прочности побольше, Турция в случае введения санкций от США долго не протянет, это даже не Иран, потому там эффект ощутимее.

Они умрут, и рисков станет меньше

«Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут».

Сейчас отдыхаю в Турции. Немного о турецких пенсиях… Стаж пенсионных выплат — двадцать лет, и можешь уходить на пенсию с любого возраста. Если умирает один из супругов, его пенсия выплачивается другому супругу, а не вместо, как у нас. Если умирают оба родителя, и у них остаётся незамужняя дочь, то обе пенсии выплачиваются ей. И последнее: российский стаж входит в стаж начисления пенсии в Турции…

Это ещё что! Вот повысят пенсионный возраст и пенсии на тыщу в год — вот жизнь-то начнётся! В понедельник Турция, во вторник — Монте-Карло, среда-четверг — Майами-Бич)))

И везде в трехкомнатном ящике из-под телевизора, под мостом.

Еще один звоночек того, что пенсионная реформа и продумана, и реализуется не лучшим образом…

Многослойное дно

«Госдеп: Россия должна выполнить наши условия, и санкций не будет».

Сам заголовок на главной странице напомнил эпизод из фильма "Гений":

— Деньги принёс? Хорошо, молодец. А теперь слушай, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЕЩЁ СДЕЛАТЬ, чтобы получить своих девочек в целости…"

Бандиты и подход их бандитский!

Когда уже будут заявления Госдепа словами В. Цоя: "Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума…" Хотя бы один здравомыслящий там еще есть?

И это на фоне того, что свою химию они так и не утилизировали. Неоднократно им говорили. Любые договоры только после уничтожения своего химоружия. Но они даже завод достроить не пытаются для утилизирования. Да оно им и не надо. Они напоминают мне мальчика, который говорит другу: «Давай съедим сначала твоё, а потом каждый своё».

Идеальный крах Белоруссии

М-да, управлять государством — великий труд. Разбаловали Лукашенко, а он и поверил в свою политико-экономическую "гениальность", халява, похоже, закончилась. Пора Белоруссии входить в Россию, две Германии объединились, и ничего страшного не произошло. На мой взгляд — это лучший вариант, а иначе будем иметь ещё одну окраину.

Я вижу ситуацию в Белоруссии, когда нахожусь там. Везде объявления "Работа в Польше" и оформление "Karta polaka". Чтобы получить карту, достаточно быть на четверть поляком. Потом в Польше они уже получают "Кarta pobytu". Это типа вид на жительство. А дальше польское гражданство, и вперёд, на работу в Англию или Германию. На четверть полякам в Польше перспектив больше, чем белорусам без польской примеси. Украинцы в Польше пасутся стадами. Правда, поляки украинцев уже не очень хотят брать на работу.

Бегут. И очень бегут. Везде обсуждается работа в Польше. Просто вы не знаете.

Россияне ещё готовы принять Белоруссию, но всё более часто звучит иное: а стоит ли вкладываться? Сомневаться стали чаще. Лукашенко воспринимается почти исключительно негативно. Раздражение нарастает в общественном мнении.

Лукашенко очень не любят и в самой Белоруссии, особенно в западной части. Только общался на эту тему с спортсменами из Бреста, их мечта — свалить в Польшу.

Надо не сомневаться, а воссоединяться. Три части одной большой страны разорвали по-живому жулики, проходимцы и пройдохи, и маются эти части уже 27 лет как неприкаянные, пытаясь каждая по отдельности выжить, а получается очень плохо.