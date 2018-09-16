Итоги недели. Деньги принёс? Хорошо, молодец!
В ожидании дуэлей
Широкий резонанс вызвала YouTube-публикация, сделанная, мягко говоря, не совсем обычным видеоблогером. В роли видеоблогера выступил главком Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, решивший дать ответ г-ну Навальному.
Буквально тут же на видеообращение генерала Золотова отреагировали в Государственной Думе. Один из представителей фракции ЛДПР «наваял» документ, который назван «Дуэльным кодексом». В кодексе десятки пунктов рассказывают гипотетическим дуэлянтам, с какого бока зайти, как правильно ткнуть шпагой или рубануть саблей, чтобы защитить свою уязвлённую рыцарскую честь. Хотелось бы уточнить, сколько времени у народного избранника ушло на эту, с позволения сказать, законотворческую работу, и во сколько это обошлось стране в бюджетном плане.
В общем, ждём дуэлей...
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Stas157
kapitan92
Чёрный
Петров и не Водкин
Два ранее никому неизвестных человека вдруг превратились в главных медиаперсонажей, вероятно, во всём мире. Их интервью главреду RT Маргарите Симоньян обсуждается в крупнейших мировых СМИ, включая британские и американские (которые на самом Западе отдельные политики именуют «фейк-ньюс»).
И что такого? Ну решили ребята посетить Солсберецкий собор после прилёта в Лондонецкий аэропорт. У кого какие вопросы? Единственный вопрос, который тут может возникнуть: если они всегда ходят парой, то на кого они оставляли домашних медведей в лютой России. Бедняги без хозяев проснулись, и давай по всем моргам и реанимационным звонить. Один лапой не туда ткнул – так прям на ГРУ и попал – по мычанию в трубке британская прослушка позволила Скотланд-Ярду узнать фамилии Петрова и Боширова. Но так как медведи спросонья (спячка же ж у них в марте) мычали не совсем уверенно, в Лондоне и сделали вывод, что фамилии – вымышленные. В общем, с медведями работает штатная бригада психологов, и звери готовятся дать интервью для Animals Today – инфа 100% от британской разведки.
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д^Амир
Сергей39
dorz
Война с православием
Украина оказалась на пороге новой войны, в сравнении с которой даже текущая гражданская может показаться «цветочками», несмотря на тысячи и тысячи её жертв. Речь идёт о по-настоящему серьёзной опасности войны религиозной.
Разделяй и властвуй. Принцип продолжает соблюдаться неукоснительно. Украинский раскольник оказался нужным фруктом, с помощью которого можно накидать ещё больше гнильцы на просторах постсоветского пространства. А почему? А потому что увидели, что православие способно консолидировать разделённые народы. Увидели – и нанесли удар. В Константинополе, которого давно и не на карте мире, остаётся взять под козырёк. Ну, не хочет Варфоломей переодеться из чёрных благородных одеяний в оранжевую робу гостя секретной американской тюрьмы или внезапно оступиться и шагнуть в Босфор...
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dauria
bober1982
Горный стрелок
красноярск
Ускорение для вертолётов
Объединение «Вертолёты России» предложит военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость винтокрылых машин.
Технические решения предложить, конечно, можно, но в современных условиях от предложения технического решения до его воплощения в металле может пройти столько времени, что само решение порастёт мхом. Хотелось бы рассчитывать, что здесь – исключение.
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Shurik70
Железякин
sir_obs
Ничего потешного
Пятый год идёт, как потешаются над военнослужащими украинской армии, которые то сами взрываются на своих же минных полях, то гибнут от передозировки наркотиков в окопах, то обедают отловленными в ближайшем овраге змеями или неудачно испытывают миномёты «Молот».
Потешаться над украинской армией, действительно, можно продолжать ещё долго. Но только это сборище продолжает выполнять преступные приказы своего командования и учится русофобии всё больше и больше. Западные наставнички взялись за ВСУ крепко, а значит, ждать того, что рассосётся само, уже, честно говоря, не приходится. Десять тысяч человек (и это только официальные данные) – уже в земле сырой. А сколько крови прольётся ещё с учётом того, что именно кровь и хаос у российских границ с попыткой перенести всё это внутрь самой России – заветная мечта западных наших друзей-партнёров.
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ROSS_Ulair
Пленник
Sonet
Космические дятлы?
Упомянутые следы сверления обнаружены и на так называемом экране противометеоритной защиты «Союза МС-09». Этот элемент защиты покрывает корабль и устанавливается примерно в полутора см от герметичного корпуса.
На борту МКС завёлся дятел? Или дятел иного характера готовил «Союз» к полёту? Засим – орнитологической службе в офицерских чинах провести выявление наличия дятлов или отсутствия оных. В случае выявления факта наличия – окольцевать и пронумеровать с записью в соответствующей книге, дабы работой своим клювом не ставил под угрозу освоение космоса. Клетку - прочную. Тчк.
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vkl.47
jonht
сибиралт
Китай - России: С-400 у вас отсталые
В Китае все чаще заявляют о фатальном отставании российского ВПК от китайских разработок.
Никто не мешает Китаю покупать сверхпрогрессивное и демократическое оружие у США. «Пэтриоты» Китай защитят, по любому. Вот только что й то не продаютЬ. Неужели Китай фейсом для США не вышел...
А ежели так, то придётся довольствоваться Пекину «отсталым и нетехнологичным» русским «железом». Печалька...
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Alex_You
KCA
Chertt
Учения - на Дальнем Востоке, «взрывается» – в Киеве
Сегодня всё внимание мировой общественности приковано к Дальнему Востоку, ведь сейчас там проходят самые крупные с 1980-го года военные учения России – «Восток 2018». За неделю огромному 300-тысячному российскому военному контингенту совместно с коллегами из Китая и Монголии предстоит справиться с множеством боевых задач, что потребует от них высокого уровня кооперации и профессионализма.
А пока на востоке страны идут масштабные маневры, на Украине своя песня. Поют о том, что Россия, дескать, под канонаду учений перебрасывает силы и средства непосредственно под бок незалежного государства. Травить воду, взрывать мосты, встретить противника вилами, сами заколоться вилами, в кратчайшие сроки создать ядерную боНбу – вот краткий перечень предложений военных стратегов в Киеве. Генштаб ВСУ анализирует – банный день всё-таки.
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Стальнов И.П.
Бультерьер
Окно возможностей сужается
К крайне серьёзным размышлениям подталкивает экспертов информация о поставке украинским войсковым формированиям 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов РК-3 «Корсар» и «Стугна-П», а также более чем 2000 противотанковых управляемых реактивных снарядов РК-3, РК-2С, РК-2М-2 и РК-2ОФ к ним. Об этом сообщает информационное агентство «Вестник Мордовии» со ссылкой на компетентные источники в «незалежной».
Расклад изменился до неузнаваемости, «и далеко не в пользу ВС ДНР», считает аналитик Е. Даманцев. Об этом твердят и эксперты. К примеру, Дмитрий Лемешко отразил ситуацию уже в самом названии своей статьи: «2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса», которая была опубликована в разделе «Оборона и безопасность» агентства «Вестник Мордовии» 4 сентября.
Эксперт сфокусировал внимание на том, что на каждый основной боевой танк 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР приходится примерно по три противотанковые ракеты РК-3 комплекса «Корсар» и РК-2С/М-2/ОФ комплекса «Стугна-П»…
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210окв
Сергей985
raw174
konstantin68
Свежий номер «Султанской правды»
Из сирийской провинции Алеппо поступает информация о том, что турецкая артиллерия обстреливает северную часть провинции, а именно город Тель-Рифат. По некоторым данным, там сосредоточены представители курдских вооружённых формирований из отрядов YPG. Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба, в район города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.
По сути, Анкара однозначно даёт понять не только Дамаску, а и Москве, что собирается окончательно взять под крыло боевиков в Идлибе и сохранить основной костяк сопротивления режиму Асада.
Собственно, Эрдоган никогда и не скрывал своей неприязни к Б. Асаду, осыпая его (заочно) оскорблениями. Турецкий «султан» начал «критиковать» сирийского президента давно: в 2013 году он горячо уверял мировое сообщество, что «мясник» Асад заплатит «очень высокую» цену за свои деяния. В мае 2013 года, Эрдоган, в то время премьер-министр Турции, обозвал Башара Асада «мясником» и «убийцей», а заодно предупредил, что его ждёт гнев бога:
Эрдоган также сообщил, что турецкий народ не склонен скрывать своего мнения ради политкорректности и всегда говорит правду.
Теперь же Эрдоган не только говорит, но переходит к действиям.
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Ратник с пулеметом
Logall
Leeds
Не расстраивайтесь, у китайцев ещё хуже
В журнале «Bussines Insider» вышел материал, в котором осуществляется сравнение вооружений различных стран. Авторы сравнили авианосцы (речь идёт о "худших"). Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был поставлен на второе место в списке.
По версии американского издания, "Адмирал Кузнецов" настолько плох, что хуже него только планируемый к списанию авианосец "Ляонин" ВМС Китая.
В тройке аутсайдеров рейтинга также находится авианосец Chakri Naruebet ВМС Таиланда, построенный испанской компанией Bazan.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford оказался в рейтинге лучшим, пусть и их худших. И едва ли могло быть иначе. Что же такое случилось с «Фордом»? Оказывается, в 2017 году у этого корабля ВМС США выявили «проблемы» при посадке самолётов палубной авиации. Очевидно, проблемы в ближайшее время окончательно устранят, и передовой авианосец исчезнет из «лучших худших». Затем китайцы спишут свой «Ляонин», и на первом месте в списке окажется… Угадайте с трёх попыток!
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ФЕОДОР
Alex_59
ДРЕВНЕЙШИЙ
сибиралт
Штанга против корзины
Командование Военно-морских сил США наконец подсчитало ущерб от неудачной дозаправки в воздухе истребителя F-35С, произошедшей 23 августа 2018 года.
Инцидент с истребителем пятого поколения F-35C произошел во время учебного полета у побережья Вирджинии. Во время дозаправки истребитель повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, после чего мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак F-35, в дальнейшем повредив двигатель. Самолет все же сумел совершить благополучную посадку на борт авианосца "Абрахам Линкольн", при посадке никто не пострадал. Также повреждения получил выступающий в роли топливозаправщика палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet. Инцидент с F-35 оценивается командованием ВМС США как "несчастный случай первого класса" (это означает ущерб свыше 2 млн. долларов). Повреждения F/A-18 Super Hornet оценили как "несчастный случай класса С" — ущерб составляет от 50 до 500 тыс. долларов.
Основной причиной инцидента ценою в два с лишним миллиона долларов называется особенность расположения штанги топливоприёмника на самолёте F-35. Она установлена так, что пилот её… просто не видит.
Нет, ну а что? Самолёт-невидимка, в конце-то концов!
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Безликий
Сергей39
Shurik70
Yrec
Когда доллар милее рубля
На этой неделе за «загнивающий» доллар предлагали немало рублей: курс на 12 сентября составил аж 69,97 р. за доллар, а на торгах выскакивал и за «психологический барьер» — 70.
Это происходит на фоне высокой цены на нефть, от которой экономика России зависит, и очень сильно, что бы там ни считали иные финансовые суперэксперты, сильно смахивающие на кремлёвских пропагандистов.
Сорт Brent торговался на ту же дату, 12 сентября, по фьючерсным контрактам 79,71 доллара за баррель. И в предыдущие три дня демонстрировался рост нефтяной цены.
Есть мнение, что довольно резкий скачок вниз рубля на минувшей неделе был связан с планами повышения ключевой ставки Центробанком. Поиграли с чуток подешевевшими кредитами — и будет!
О финансовой стабильности и о внутренних инвестициях в производство говорить при таких скачках и встрясках и при дорожающих кредитах не приходится.
Ну ничего… Вот встанут за станки да выйдут в поле старики, которым за шестьдесят и которые, разумеется, согласятся работать за зарплату, равную улетучившейся пенсии! Господа капиталисты, вкладывайтесь в человеческий капитал! Кстати, по непроверенным экономическим слухам, уже где-то там прорабатывается новая идея: о трудоднях…
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Наблюдатель2014
Копчёный
maxim947
андрей юрьевич
YarSer88
Они умрут, и рисков станет меньше
Международный валютный фонд пытается рисовать траекторию движения российской экономики. В свежем докладе МВФ говорится о том, что при отсутствии структурных реформ ВВП России в 2018 году вырастет на меньший процент, чем по итогам 2017-го. Прогнозируемый рост – 1,7%. При этом прогнозируется и рост инфляционных показателей, по версии аналитиков фонда, до отметки в 3,5%. Если же правительством РФ не будут осуществляться реформы, то, уверены в МВФ, рост по итогам 2019 года будет ещё меньше – не более 1,5%.
Кроме того, чиновники МВФ горячо поддержали предложенную российским правительством пенсионную реформу. Аргументация выглядит следующим образом: пенсионная реформа позволит компенсировать сложившиеся негативные тенденции демографического плана.
Эту финансовую словесную благодать несложно перевести на простой русский язык. Старики в России без пенсий вымрут, и экономика задышит свободнее.
Тезис о компенсации «негативных тенденций демографического плана» весьма и весьма напоминает знаменитое изречение одного великого реформатора, которого отчего-то принято считать рыночником:
Впрочем, говорят, что он, этот рыночник, отчего-то шурующий не на рынке, а в кормушке бюджета, ничего подобного не изрекал.
Что до обтекаемо поданного тезиса МВФ, то и там ведь вам объяснят, что не имели в виду ничего такого… ну, вроде одобрения финансового геноцида. У МВФ ведь темы другие — валютные. А у российских стариков какая такая валюта?
Кстати, мы помним, как МВФ снабжал кредитами Россию в 1990-х годах, пока население в стране вымирало чуть не по миллиону человек в год. Вымирало потому, что светлое капиталистическое будущее оказалось темнее социалистического прошлого. А потом, в период повышавшихся стремительно нефтяных цен, главной задачей правительства стала выплата этих кредитов и процентов на них. Такова цена «реформ».
Дело в том, что в МВФ очень любят «реформы». С условием их проведения и даются кредиты. Вот и пенсионная реформа фонду по душе пришлась!
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Vard
Володин
Felix99
Безликий
Многослойное дно
Соединённые Штаты могут и не вводить "жёсткий пакет санкций" против России "по делу Скрипалей" в том случае, если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов. Такое заявление сделала помощница госсекретаря США Маниша Сингх. Согласно заявлению, США "дали понять России", что она может и не попасть под вторую часть санкций, если Москва позволит Соединённым Штатам проводить инспекции на химических объектах, а также если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан. Вашингтон ожидает крайнего срока ответа в ноябре.
Легко предсказать, что случится в ноябре. Любой диванный эксперт вам скажет, что в ноябре доллар будет стоить уже не 70, а 100 рублей. Или 140. Впору опять какую-нибудь деноминацию проводить. 1 к 100 или 1 к 1000. Обама рановато возвестил, что он порвал экономику России в клочья. «Клочьями» желает прославиться мистер Трамп.
Г-н Улюкаев в бытность свою министром не раз говорил о достижении экономикой России очередного «дна». Любопытно, что он сказал бы сейчас, когда его лексика (надо полагать) под влиянием окружающих элементов изменилась! По крайней мере, он уж точно не выразил бы озабоченность, как любят делать некоторые другие министры.
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Starover_Z
helmi8
Examenatornick
Идеальный крах Белоруссии
«Идеальный шторм»? Нет, скорее «идеальный крах». Это то, что наблюдается в Белоруссии.
МВФ не даёт обещанного кредита. Москва, кстати, тоже не даёт. Причина — отсутствие в Беларуси обещанных реформ. Но Лукашенко не может проводить реформы, не опасаясь при этом обрушить всю систему единоличного контроля над страной. Но «система контроля» тоже потихоньку разваливается — начинается грызня оголодавших элит, а «накормить» их Лукашенко уже не может. Нечем. Даже гастарбайтеры, миллиардами поставлявшие в РБ необходимую той валюту, внезапно «испортились»: сменился тип трудовой миграции из Беларуси — люди стали всё больше переезжать на ПМЖ за границу, напоминает аналитик О. Егоров. Семьями переезжать! А тут ещё налоговый манёвр для российской нефтянки, пробивающий добавочную дыру в белорусском бюджете. А белорусы все годы независимости жили за счёт дешёвой российской нефти…
Отсюда и участившиеся встречи Лукашенко и Путина и всё более резкие высказывания А.Г. Лукашенко в адрес России. Именно этим объясняются и волна репрессий, и отставка правительства в Беларуси. Лукашенко в полном отчаянии жмёт на все кнопки и дёргает за все рычаги, пытаясь спасти то, что спасти уже нельзя. Псевдоэкономика, у которой нет реальной мощи, и законсервировавшая сама себя власть тонут.
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Ст.пропорщик
Victor Jnnjdfy
виктор н
sergo42
кредо
Широкий резонанс вызвала YouTube-публикация, сделанная, мягко говоря, не совсем обычным видеоблогером. В роли видеоблогера выступил главком Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, решивший дать ответ г-ну Навальному.
Видеоблогер Золотов отвечает видеоблогеру Навальному. Что это было?
У нас проблемы: господин генерал изволят желать стреляться…
У нас проблемы: господин генерал изволят желать стреляться…
Буквально тут же на видеообращение генерала Золотова отреагировали в Государственной Думе. Один из представителей фракции ЛДПР «наваял» документ, который назван «Дуэльным кодексом». В кодексе десятки пунктов рассказывают гипотетическим дуэлянтам, с какого бока зайти, как правильно ткнуть шпагой или рубануть саблей, чтобы защитить свою уязвлённую рыцарскую честь. Хотелось бы уточнить, сколько времени у народного избранника ушло на эту, с позволения сказать, законотворческую работу, и во сколько это обошлось стране в бюджетном плане.
В общем, ждём дуэлей...
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Stas157
Он откуда выпал со своими заявками?? В какой среде он живёт, что бы вот так, по-пацански, по уголовному на драку вызывать! И при этом мент! (для мента привычное дело) угрожает человека в котлету превратить! Что ж ФСОшнику, и телохранителю, обладателю поясов и званий по боевым искусствам, сделать фарш из обычного человека не мудрено. Это все равно, как взрослому мужику, ребёнка отлупить!
А чтобы "легитимизировать" избиение, облек его в более "романтическую" форму, предложил это сделать в виде дуэли, и на ринге. Хотя, какая разница, где и как превратят тебя в котлету, в тёмном переулке или в более цивильных условиях.
Лучше бы молчал! Я вот не смотрю роликов Навального, и им не интересуюсь, а про историю про завышенные цены на продукты, и воровство в Росгвардии, узнал только с подачи самого генерала.
П.С. Усманов, кстати, обещал Навального засудить! И что из этого вышло?
А чтобы "легитимизировать" избиение, облек его в более "романтическую" форму, предложил это сделать в виде дуэли, и на ринге. Хотя, какая разница, где и как превратят тебя в котлету, в тёмном переулке или в более цивильных условиях.
Лучше бы молчал! Я вот не смотрю роликов Навального, и им не интересуюсь, а про историю про завышенные цены на продукты, и воровство в Росгвардии, узнал только с подачи самого генерала.
П.С. Усманов, кстати, обещал Навального засудить! И что из этого вышло?
kapitan92
Государственный корабль единственный, который дает течь на самом верху (Джеймс Рестон)
Чёрный
Дворяне, блин ... Бросают вызов равному... В данном случае Золотов снизошёл до Ванального... печально.
Петров и не Водкин
Два ранее никому неизвестных человека вдруг превратились в главных медиаперсонажей, вероятно, во всём мире. Их интервью главреду RT Маргарите Симоньян обсуждается в крупнейших мировых СМИ, включая британские и американские (которые на самом Западе отдельные политики именуют «фейк-ньюс»).
Двое из ларца. Лондон переваривает русский ответ на британский бред
Петров и Боширов заговорили. RT покажет и расскажет
Петров и Боширов заговорили. RT покажет и расскажет
И что такого? Ну решили ребята посетить Солсберецкий собор после прилёта в Лондонецкий аэропорт. У кого какие вопросы? Единственный вопрос, который тут может возникнуть: если они всегда ходят парой, то на кого они оставляли домашних медведей в лютой России. Бедняги без хозяев проснулись, и давай по всем моргам и реанимационным звонить. Один лапой не туда ткнул – так прям на ГРУ и попал – по мычанию в трубке британская прослушка позволила Скотланд-Ярду узнать фамилии Петрова и Боширова. Но так как медведи спросонья (спячка же ж у них в марте) мычали не совсем уверенно, в Лондоне и сделали вывод, что фамилии – вымышленные. В общем, с медведями работает штатная бригада психологов, и звери готовятся дать интервью для Animals Today – инфа 100% от британской разведки.
Комментарии наших читателей:
д^Амир
В Лондоне уже нашли виновных, определили крайних и даже уже ввели санкции... да и Луговой Андрей Константинович (который вроде как радиоактивным полонием предателя траванул, а сам, видимо, радиационноупорный оказался... по сию пору и жив и здоров) сколько интервью раздал в свое время.. . а толку??? Так, кажется, до сих пор в английском розыске и находится...
Сергей39
Лондон плодит звезд российского телевидения.
dorz
В далёком и хмуром Солсбери,
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня
Сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами,
ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни,
им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни
Кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка…
Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери -
ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд
и вечером в Караганде…
Взрывая кромешную мглу,
Шагают два русских парня
Сотрудники из ГРУ…
Идут с неприметными флагами…
Российскими, над головой...
В ушанках, шинелях с флягами,
ремень поправляя тугой…
В руках кренделя из пекарни,
И банка с духами «Шанель»…
Простые, брутальные парни,
им похер жара и метель….
С трёхмесячным перегаром,
Во рту «Беломора» бычок…
Несут эти грозные парни
Кошмар, что зовут «Новичок»…
В заплечном мешке балалайка,
Торчит по-предательски броско .
Медведь на цепи – попрошайка…
Что б не было глупых вопросов…
Настигнет ужасная кара…
Любого, кто предал страну…
Не важно, в Париже иль Солсбери -
ты первым затеял войну…
Дрожите, продажные твари,
Настигнет вас кара везде …
А парни запрыгнут на поезд
и вечером в Караганде…
Война с православием
Украина оказалась на пороге новой войны, в сравнении с которой даже текущая гражданская может показаться «цветочками», несмотря на тысячи и тысячи её жертв. Речь идёт о по-настоящему серьёзной опасности войны религиозной.
Разделяй и властвуй. Принцип продолжает соблюдаться неукоснительно. Украинский раскольник оказался нужным фруктом, с помощью которого можно накидать ещё больше гнильцы на просторах постсоветского пространства. А почему? А потому что увидели, что православие способно консолидировать разделённые народы. Увидели – и нанесли удар. В Константинополе, которого давно и не на карте мире, остаётся взять под козырёк. Ну, не хочет Варфоломей переодеться из чёрных благородных одеяний в оранжевую робу гостя секретной американской тюрьмы или внезапно оступиться и шагнуть в Босфор...
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dauria
Попытается поднять волнения среди верующих на Украине. Собственность - это святое. Хватит иллюзий. Любая церковь, неподконтрольная правительству данной страны, это агент влияния противника. Если бы РПЦ имела центр управления в Вашингтоне или в Киеве, стали бы её терпеть в Москве. Так что, выдавят потихоньку, а через пару поколений заменят своей такой же "православной". И не смотрите на церковь, как на нечто особенное - это всего лишь контора внутри государства, живущая по его законам, не более того. Либо помогает правительству и получает "блага", либо мешает и получает "гонения".
bober1982
Ватикан и ЦРУ определили, кому и как определяться.
Горный стрелок
Серьезная драка за церковное наследство на Украине, и бандеровцы в первых рядах. При этом Порошенко, "раскрутив" это, отойдёт в сторону, ведь государство "не вмешивается" в дела церковные... И, по закону инферно, в данном случае реализуется наихудший сценарий...увы...
красноярск
Это не победа западных спецслужб, это поражение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, коль скоро Варфоломей принял такое решение сразу после встречи с ним.
Ускорение для вертолётов
Объединение «Вертолёты России» предложит военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость винтокрылых машин.
Технические решения предложить, конечно, можно, но в современных условиях от предложения технического решения до его воплощения в металле может пройти столько времени, что само решение порастёт мхом. Хотелось бы рассчитывать, что здесь – исключение.
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Shurik70
Нахрена в СМИ сообщать, что есть идея, как увеличить скорость вертолёта?
Такие вещи секретные должны быть, пока к врагам инфа о ТТХ модернизированных машин не утечёт. И только после этого можно в СМИ сообщать.
Такие вещи секретные должны быть, пока к врагам инфа о ТТХ модернизированных машин не утечёт. И только после этого можно в СМИ сообщать.
Железякин
Думаю, я угадаю, что идея эта давно известна всему миру и СМИ тут ни для кого Америку не откроет.
В свою очередь к модернизации Ка-27 это не относится
В свою очередь к модернизации Ка-27 это не относится
sir_obs
Старая задачка для заказчика в любой области.
Мы можем сделать быстро, недорого, качественно. Выберите два пункта из трёх.
Мы можем сделать быстро, недорого, качественно. Выберите два пункта из трёх.
Ничего потешного
Пятый год идёт, как потешаются над военнослужащими украинской армии, которые то сами взрываются на своих же минных полях, то гибнут от передозировки наркотиков в окопах, то обедают отловленными в ближайшем овраге змеями или неудачно испытывают миномёты «Молот».
Недооцениваем украинскую армию и дальше?
В Киеве: "НАТО давно бы разгромило в пыль Россию, но..."
Украина "усилилась" на Азовском море. Бердянск на замке...
В Киеве: "НАТО давно бы разгромило в пыль Россию, но..."
Украина "усилилась" на Азовском море. Бердянск на замке...
Потешаться над украинской армией, действительно, можно продолжать ещё долго. Но только это сборище продолжает выполнять преступные приказы своего командования и учится русофобии всё больше и больше. Западные наставнички взялись за ВСУ крепко, а значит, ждать того, что рассосётся само, уже, честно говоря, не приходится. Десять тысяч человек (и это только официальные данные) – уже в земле сырой. А сколько крови прольётся ещё с учётом того, что именно кровь и хаос у российских границ с попыткой перенести всё это внутрь самой России – заветная мечта западных наших друзей-партнёров.
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ROSS_Ulair
Гитлера тоже Запад вооружил в рекордные сроки.
Армии не было, от слова "совсем". А в итоге - мир в огне.
Армии не было, от слова "совсем". А в итоге - мир в огне.
Пленник
И наши хлопчики скандировали на митингах, что трудящиеся Германии не пойдут против Советского государства. Пошли. И лихо шли, пока в кровавой юшке не умылись. Шапкозакидательство вкупе с романтизацией пролетарской солидарности это не есть гуд.
Sonet
Доводы доморощенных пОтрЕотов такие:
-Та пусть они сунутся в Рассию, так мы им ух как наваляем...
Наваляем. Безусловно. Но не нужно строить из себя и других идиотов. Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунутся. Ситуацию нужно смотреть с другой стороны. Глобально. В случае столкновения России с НАТО украинская армия будет немалым препятствием для нашей армии. Я бы сказал так: НАТО поставит перед украинцами задачу - сдержать русских на 3-4 недели - пока основные силы США и НАТО в Европе будут разворачиваться. За все это, получается, мы будем расплачиваться гибелью наших людей.
-Та пусть они сунутся в Рассию, так мы им ух как наваляем...
Наваляем. Безусловно. Но не нужно строить из себя и других идиотов. Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунутся. Ситуацию нужно смотреть с другой стороны. Глобально. В случае столкновения России с НАТО украинская армия будет немалым препятствием для нашей армии. Я бы сказал так: НАТО поставит перед украинцами задачу - сдержать русских на 3-4 недели - пока основные силы США и НАТО в Европе будут разворачиваться. За все это, получается, мы будем расплачиваться гибелью наших людей.
Космические дятлы?
Упомянутые следы сверления обнаружены и на так называемом экране противометеоритной защиты «Союза МС-09». Этот элемент защиты покрывает корабль и устанавливается примерно в полутора см от герметичного корпуса.
На борту МКС завёлся дятел? Или дятел иного характера готовил «Союз» к полёту? Засим – орнитологической службе в офицерских чинах провести выявление наличия дятлов или отсутствия оных. В случае выявления факта наличия – окольцевать и пронумеровать с записью в соответствующей книге, дабы работой своим клювом не ставил под угрозу освоение космоса. Клетку - прочную. Тчк.
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vkl.47
Странно то что если его на земле просверлили, то почему заметили так поздно. Если давление начало падать, то автоматика сработала бы раньше. Или он на жвачку дырку заклеил? Мутная история.
jonht
Очень похоже на диверсию, тот кто сверлил точно знал, на каких этапах какие проверки проходит корабль...
сибиралт
Бастрыкина на орбиту! Пусть проведет обыск на предмет обнаружения дрели у американцев!
Китай - России: С-400 у вас отсталые
В Китае все чаще заявляют о фатальном отставании российского ВПК от китайских разработок.
Никто не мешает Китаю покупать сверхпрогрессивное и демократическое оружие у США. «Пэтриоты» Китай защитят, по любому. Вот только что й то не продаютЬ. Неужели Китай фейсом для США не вышел...
А ежели так, то придётся довольствоваться Пекину «отсталым и нетехнологичным» русским «железом». Печалька...
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Alex_You
У Китая всегда была тяга к копирыванию. Уж не для того ли покупают?
KCA
Так, исходя из статьи товарища Ячжоу, С-400 хуже, чем китайский ЗРК, чего его копировать?
Chertt
Еще покойный Бжезинский, отмечал жизненную важность для США, не допустить хороших отношений между Россией (СССР) и Китаем. Поэтому большое количество статей, в последнее время, в китайских СМИ, с всевозможной критикой в важных для России областях деятельности, это провокации, призванные вызвать взаимное недоверие и недовольство. С полутора млрд жёлтыми кроликами России придется (в своё время) схлестнуться, Но пока надо не отвлекаться от главной задачи - совместно с Китаем свалить заокеанского "исключительного гегемона".
Учения - на Дальнем Востоке, «взрывается» – в Киеве
Сегодня всё внимание мировой общественности приковано к Дальнему Востоку, ведь сейчас там проходят самые крупные с 1980-го года военные учения России – «Восток 2018». За неделю огромному 300-тысячному российскому военному контингенту совместно с коллегами из Китая и Монголии предстоит справиться с множеством боевых задач, что потребует от них высокого уровня кооперации и профессионализма.
Учения «Восток-2018» довели Запад до истерики
Верховный прибыл на учения "Восток-2018". Открытый показ "Краснополей" и "Конкурсов"
Верховный прибыл на учения "Восток-2018". Открытый показ "Краснополей" и "Конкурсов"
А пока на востоке страны идут масштабные маневры, на Украине своя песня. Поют о том, что Россия, дескать, под канонаду учений перебрасывает силы и средства непосредственно под бок незалежного государства. Травить воду, взрывать мосты, встретить противника вилами, сами заколоться вилами, в кратчайшие сроки создать ядерную боНбу – вот краткий перечень предложений военных стратегов в Киеве. Генштаб ВСУ анализирует – банный день всё-таки.
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Стальнов И.П.
Чья бы корова мычала, а западная молчала, Ирак, Ливия, Сирия на чьей вине. Забыли, поборники демократии, только в Ираке погибло 600 тыс. людей. Весь западный мир, якобы цивилизованный беспокоится, а МЫ ваше беспокойство в ГРОБУ ВИДЕЛИ вместе с вами.
Бультерьер
Да пусть орут. А тем кто принимает участие,память на всю жизнь и куча впечатлений!
Окно возможностей сужается
К крайне серьёзным размышлениям подталкивает экспертов информация о поставке украинским войсковым формированиям 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов РК-3 «Корсар» и «Стугна-П», а также более чем 2000 противотанковых управляемых реактивных снарядов РК-3, РК-2С, РК-2М-2 и РК-2ОФ к ним. Об этом сообщает информационное агентство «Вестник Мордовии» со ссылкой на компетентные источники в «незалежной».
Расклад изменился до неузнаваемости, «и далеко не в пользу ВС ДНР», считает аналитик Е. Даманцев. Об этом твердят и эксперты. К примеру, Дмитрий Лемешко отразил ситуацию уже в самом названии своей статьи: «2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса», которая была опубликована в разделе «Оборона и безопасность» агентства «Вестник Мордовии» 4 сентября.
Эксперт сфокусировал внимание на том, что на каждый основной боевой танк 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР приходится примерно по три противотанковые ракеты РК-3 комплекса «Корсар» и РК-2С/М-2/ОФ комплекса «Стугна-П»…
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210окв
Ну все… Убытки нас разобьют! Даже если мы на войну не явимся… Хотя статья интересная и наводит на размышления.
Сергей985
В данном случае главная защита ДНР — это слова Путина про потерю государственности Украиной при попытке наступления.
raw174
Что бы ни говорили о "Минских соглашениях", именно они сдерживают ВСУ от наступления. Если бы не соглашения, ВСУ смяли бы ЛДНР уже давно.
konstantin68
Да что Вы? А я думал, что близость границы с РФ сдерживает украинскую армию от очередных котлов. Ведь России не нужно даже переходить границу, достаточно просто "светить" цели, выдавая целеуказание и "работать" средствами РЭБ. Это так, навскидку!
Свежий номер «Султанской правды»
Из сирийской провинции Алеппо поступает информация о том, что турецкая артиллерия обстреливает северную часть провинции, а именно город Тель-Рифат. По некоторым данным, там сосредоточены представители курдских вооружённых формирований из отрядов YPG. Турецкая армия при этом перебросила дополнительные силы на юг Идлиба, в район города Мурек, находящегося на автодороге Хан-Шейхун – Хама. Это именно та территория, наступление на которую готовит САА.
«Идлибская упряжка» США и Турции — только начало. Готовится удар на новых направлениях
Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?
Турецкие войска обстреливают север Алеппо и выстраивают заслон на юге Идлиба
Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?
Турецкие войска обстреливают север Алеппо и выстраивают заслон на юге Идлиба
По сути, Анкара однозначно даёт понять не только Дамаску, а и Москве, что собирается окончательно взять под крыло боевиков в Идлибе и сохранить основной костяк сопротивления режиму Асада.
Собственно, Эрдоган никогда и не скрывал своей неприязни к Б. Асаду, осыпая его (заочно) оскорблениями. Турецкий «султан» начал «критиковать» сирийского президента давно: в 2013 году он горячо уверял мировое сообщество, что «мясник» Асад заплатит «очень высокую» цену за свои деяния. В мае 2013 года, Эрдоган, в то время премьер-министр Турции, обозвал Башара Асада «мясником» и «убийцей», а заодно предупредил, что его ждёт гнев бога:
«Если бог нам позволит, мы увидим, как этот мясник, этот убийца будет осуждён… Ты заплатишь высокую, очень высокую цену за храбрость, которую ты можешь проявить только перед маленькими детьми и никем другим».
Эрдоган также сообщил, что турецкий народ не склонен скрывать своего мнения ради политкорректности и всегда говорит правду.
Теперь же Эрдоган не только говорит, но переходит к действиям.
Комментарии наших читателей:
Ратник с пулеметом
Какого лысого турки делают в Сирии? Это вроде как агрессией называется.
Logall
Нет, Евгений, агрессия — это тогда, когда страну кормишь, помогаешь, спасаешь… Россия — единственный агрессор на этой планете! А турки, пока под США, несут демократию.
Leeds
Было бы опрометчиво со стороны САА сунуться в Идлиб сейчас, ибо такая поддержка, которая будет оказана духам, может просто весь победный дух вынести вперёд ногами. Надо выждать. Пусть там змеи поживут друг с другом. Пусть их покормит Турция и цивилизованный мир и посмотрят, что такое есть общество под управлением радикальных исламистов.
Нам достаточно масла в огонь подливать.
Нам достаточно масла в огонь подливать.
Не расстраивайтесь, у китайцев ещё хуже
В журнале «Bussines Insider» вышел материал, в котором осуществляется сравнение вооружений различных стран. Авторы сравнили авианосцы (речь идёт о "худших"). Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был поставлен на второе место в списке.
По версии американского издания, "Адмирал Кузнецов" настолько плох, что хуже него только планируемый к списанию авианосец "Ляонин" ВМС Китая.
В тройке аутсайдеров рейтинга также находится авианосец Chakri Naruebet ВМС Таиланда, построенный испанской компанией Bazan.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford оказался в рейтинге лучшим, пусть и их худших. И едва ли могло быть иначе. Что же такое случилось с «Фордом»? Оказывается, в 2017 году у этого корабля ВМС США выявили «проблемы» при посадке самолётов палубной авиации. Очевидно, проблемы в ближайшее время окончательно устранят, и передовой авианосец исчезнет из «лучших худших». Затем китайцы спишут свой «Ляонин», и на первом месте в списке окажется… Угадайте с трёх попыток!
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ФЕОДОР
Однако только «Кузнецов» может пребывать в Чёрном море!
Alex_59
И это одно из немногих морей, где авианосец совершенно не нужен.
ДРЕВНЕЙШИЙ
Его дух негласно витает над США!Сейчас он явился Трампу в его снах!
сибиралт
Лучший в мире авианосец — полуостров Крым!
Штанга против корзины
Командование Военно-морских сил США наконец подсчитало ущерб от неудачной дозаправки в воздухе истребителя F-35С, произошедшей 23 августа 2018 года.
Инцидент с истребителем пятого поколения F-35C произошел во время учебного полета у побережья Вирджинии. Во время дозаправки истребитель повредил штангой топливоприемника корзину топливного шланга, после чего мелкие обломки конструкции вместе с топливом попали в бак F-35, в дальнейшем повредив двигатель. Самолет все же сумел совершить благополучную посадку на борт авианосца "Абрахам Линкольн", при посадке никто не пострадал. Также повреждения получил выступающий в роли топливозаправщика палубный штурмовик F/A-18 Super Hornet. Инцидент с F-35 оценивается командованием ВМС США как "несчастный случай первого класса" (это означает ущерб свыше 2 млн. долларов). Повреждения F/A-18 Super Hornet оценили как "несчастный случай класса С" — ущерб составляет от 50 до 500 тыс. долларов.
Основной причиной инцидента ценою в два с лишним миллиона долларов называется особенность расположения штанги топливоприёмника на самолёте F-35. Она установлена так, что пилот её… просто не видит.
Нет, ну а что? Самолёт-невидимка, в конце-то концов!
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Безликий
Не устаю восхищаться особенностями конструкции этого чудо-самолета! Вот уж точно, "не имеющий аналогов в мире"!
Сергей39
Вероятно, там всё рассчитано на автоматику и электронику, которая иногда даёт сбой. Что даёт дополнительный шанс нашим самолётам в применении РЭБ-оружия.
Shurik70
Не представляю, как можно штангой топливоприёмника повредить корзину подачи топлива. Ведь эта корзина — попросту конус на длинном шланге, что свободно болтается. Как по ней штангой ни тыкай, никак её не сломаешь. Скорее всего, промахнувшись, пилот наехал на корзину воздухозаборником. Вот тут да, если такую штуку затянет в турбину, как раз и будут те самые "осколки, повредившие двигатель".
Yrec
"Она установлена так, что пилот ее просто не видит".
Круто! Пилот должен открыть специальный лючок и на ощупь поймать и вставить заправочный шланг. При этом ему строго запрещено заниматься "карманным бильярдом" оставшейся рукой. (Из руководства по заправке в воздухе Ф-35.)
Круто! Пилот должен открыть специальный лючок и на ощупь поймать и вставить заправочный шланг. При этом ему строго запрещено заниматься "карманным бильярдом" оставшейся рукой. (Из руководства по заправке в воздухе Ф-35.)
Когда доллар милее рубля
На этой неделе за «загнивающий» доллар предлагали немало рублей: курс на 12 сентября составил аж 69,97 р. за доллар, а на торгах выскакивал и за «психологический барьер» — 70.
Это происходит на фоне высокой цены на нефть, от которой экономика России зависит, и очень сильно, что бы там ни считали иные финансовые суперэксперты, сильно смахивающие на кремлёвских пропагандистов.
Сорт Brent торговался на ту же дату, 12 сентября, по фьючерсным контрактам 79,71 доллара за баррель. И в предыдущие три дня демонстрировался рост нефтяной цены.
Есть ли жизнь без доллара?
Про конфискацию долларовых вкладов и ванну из белужьей икры
Рубль: Всё нормально, падаю...
Про конфискацию долларовых вкладов и ванну из белужьей икры
Рубль: Всё нормально, падаю...
Есть мнение, что довольно резкий скачок вниз рубля на минувшей неделе был связан с планами повышения ключевой ставки Центробанком. Поиграли с чуток подешевевшими кредитами — и будет!
О финансовой стабильности и о внутренних инвестициях в производство говорить при таких скачках и встрясках и при дорожающих кредитах не приходится.
Ну ничего… Вот встанут за станки да выйдут в поле старики, которым за шестьдесят и которые, разумеется, согласятся работать за зарплату, равную улетучившейся пенсии! Господа капиталисты, вкладывайтесь в человеческий капитал! Кстати, по непроверенным экономическим слухам, уже где-то там прорабатывается новая идея: о трудоднях…
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Наблюдатель2014
Кто бы сомневался… Ну что, пенсионеры! Едем на Карибы с Силуановым!
Копчёный
Давно уже смирился с неизбежностью доллара по 100, а стало быть, топливо по 100 и всё по цепочке, и просто жду, чем всё кончится. Прекрасно понимаю, что в экономике быстро ничего не происходит, и такая жизнь на несколько лет, ну или навсегда…
maxim947
На экономиста не претендую, но когда ВВП растет (хоть немного, но растет), имеется профицит бюджета, национальная валюта не может падать по определению, следовательно, дело не в рубле, а в тех, кто эти курсы устанавливает. Посему нечего ёрничать и так переживать, от нас тут практически ничего не зависит. Взять, к примеру, турецкую лиру, всё вроде было ровно, но как только Эрдоган голос подал громче обычного, то лира сразу пошла вниз. И таких примеров сейчас много.
андрей юрьевич
"Вывсёврёте!" Экономика растёт, пенсионеры в восторге, работяги под 50 вообще кипятком писают от счастья,что работать нужно до смерти, женщины-то как обрадовались, что жить будут дольше теперь! Продукты дорожают потому, что лучше становятся и натуральнее! Народ в едином порыве опять «ЕР» выбрал! Ура!
YarSer88
ВВП никак не влияет ни на профицит бюджета, ни на курс валюты. На курс валюты влияет структура кредитных портфелей у субъектов экономики, структура внешнего долга, внешнеэкономическая деятельность (экспорт у нас, к счастью, превышает импорт, так что этот фактор в данном случае не ключевой), а также инвестиционная привлекательность. Сейчас рубль тянет вниз именно инвестиционная привлекательность, политические риски у наших активов растут, инвесторы выводят из нашего рынка деньги, из-за чего доллар на бирже валится. Плюс Минфин закупает валюту, хоть объёмы и не впечатляют, но работает это в ту же сторону, усиливая общую тенденцию. С турецкой лирой, кстати, вы верно подметили, там ровно те же причины: Турция начала бодаться с США, что повысило политические риски, из их активов инвесторы побежали в доллар, лира рухнула. Только у нас запас прочности побольше, Турция в случае введения санкций от США долго не протянет, это даже не Иран, потому там эффект ощутимее.
Они умрут, и рисков станет меньше
Международный валютный фонд пытается рисовать траекторию движения российской экономики. В свежем докладе МВФ говорится о том, что при отсутствии структурных реформ ВВП России в 2018 году вырастет на меньший процент, чем по итогам 2017-го. Прогнозируемый рост – 1,7%. При этом прогнозируется и рост инфляционных показателей, по версии аналитиков фонда, до отметки в 3,5%. Если же правительством РФ не будут осуществляться реформы, то, уверены в МВФ, рост по итогам 2019 года будет ещё меньше – не более 1,5%.
Кроме того, чиновники МВФ горячо поддержали предложенную российским правительством пенсионную реформу. Аргументация выглядит следующим образом: пенсионная реформа позволит компенсировать сложившиеся негативные тенденции демографического плана.
Эту финансовую словесную благодать несложно перевести на простой русский язык. Старики в России без пенсий вымрут, и экономика задышит свободнее.
Тезис о компенсации «негативных тенденций демографического плана» весьма и весьма напоминает знаменитое изречение одного великого реформатора, которого отчего-то принято считать рыночником:
«Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут».
Впрочем, говорят, что он, этот рыночник, отчего-то шурующий не на рынке, а в кормушке бюджета, ничего подобного не изрекал.
Что до обтекаемо поданного тезиса МВФ, то и там ведь вам объяснят, что не имели в виду ничего такого… ну, вроде одобрения финансового геноцида. У МВФ ведь темы другие — валютные. А у российских стариков какая такая валюта?
Кстати, мы помним, как МВФ снабжал кредитами Россию в 1990-х годах, пока население в стране вымирало чуть не по миллиону человек в год. Вымирало потому, что светлое капиталистическое будущее оказалось темнее социалистического прошлого. А потом, в период повышавшихся стремительно нефтяных цен, главной задачей правительства стала выплата этих кредитов и процентов на них. Такова цена «реформ».
Дело в том, что в МВФ очень любят «реформы». С условием их проведения и даются кредиты. Вот и пенсионная реформа фонду по душе пришлась!
Комментарии наших читателей:
Vard
Сейчас отдыхаю в Турции. Немного о турецких пенсиях… Стаж пенсионных выплат — двадцать лет, и можешь уходить на пенсию с любого возраста. Если умирает один из супругов, его пенсия выплачивается другому супругу, а не вместо, как у нас. Если умирают оба родителя, и у них остаётся незамужняя дочь, то обе пенсии выплачиваются ей. И последнее: российский стаж входит в стаж начисления пенсии в Турции…
Володин
Это ещё что! Вот повысят пенсионный возраст и пенсии на тыщу в год — вот жизнь-то начнётся! В понедельник Турция, во вторник — Монте-Карло, среда-четверг — Майами-Бич)))
Felix99
И везде в трехкомнатном ящике из-под телевизора, под мостом.
Безликий
Еще один звоночек того, что пенсионная реформа и продумана, и реализуется не лучшим образом…
Многослойное дно
Соединённые Штаты могут и не вводить "жёсткий пакет санкций" против России "по делу Скрипалей" в том случае, если Москва даст разрешение на проверку всех своих химических объектов. Такое заявление сделала помощница госсекретаря США Маниша Сингх. Согласно заявлению, США "дали понять России", что она может и не попасть под вторую часть санкций, если Москва позволит Соединённым Штатам проводить инспекции на химических объектах, а также если Москва даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан. Вашингтон ожидает крайнего срока ответа в ноябре.
Легко предсказать, что случится в ноябре. Любой диванный эксперт вам скажет, что в ноябре доллар будет стоить уже не 70, а 100 рублей. Или 140. Впору опять какую-нибудь деноминацию проводить. 1 к 100 или 1 к 1000. Обама рановато возвестил, что он порвал экономику России в клочья. «Клочьями» желает прославиться мистер Трамп.
Г-н Улюкаев в бытность свою министром не раз говорил о достижении экономикой России очередного «дна». Любопытно, что он сказал бы сейчас, когда его лексика (надо полагать) под влиянием окружающих элементов изменилась! По крайней мере, он уж точно не выразил бы озабоченность, как любят делать некоторые другие министры.
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Starover_Z
«Госдеп: Россия должна выполнить наши условия, и санкций не будет».
Сам заголовок на главной странице напомнил эпизод из фильма "Гений":
— Деньги принёс? Хорошо, молодец. А теперь слушай, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЕЩЁ СДЕЛАТЬ, чтобы получить своих девочек в целости…"
Бандиты и подход их бандитский!
Сам заголовок на главной странице напомнил эпизод из фильма "Гений":
— Деньги принёс? Хорошо, молодец. А теперь слушай, ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН ЕЩЁ СДЕЛАТЬ, чтобы получить своих девочек в целости…"
Бандиты и подход их бандитский!
helmi8
Когда уже будут заявления Госдепа словами В. Цоя: "Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума…" Хотя бы один здравомыслящий там еще есть?
Examenatornick
И это на фоне того, что свою химию они так и не утилизировали. Неоднократно им говорили. Любые договоры только после уничтожения своего химоружия. Но они даже завод достроить не пытаются для утилизирования. Да оно им и не надо. Они напоминают мне мальчика, который говорит другу: «Давай съедим сначала твоё, а потом каждый своё».
Идеальный крах Белоруссии
«Идеальный шторм»? Нет, скорее «идеальный крах». Это то, что наблюдается в Белоруссии.
МВФ не даёт обещанного кредита. Москва, кстати, тоже не даёт. Причина — отсутствие в Беларуси обещанных реформ. Но Лукашенко не может проводить реформы, не опасаясь при этом обрушить всю систему единоличного контроля над страной. Но «система контроля» тоже потихоньку разваливается — начинается грызня оголодавших элит, а «накормить» их Лукашенко уже не может. Нечем. Даже гастарбайтеры, миллиардами поставлявшие в РБ необходимую той валюту, внезапно «испортились»: сменился тип трудовой миграции из Беларуси — люди стали всё больше переезжать на ПМЖ за границу, напоминает аналитик О. Егоров. Семьями переезжать! А тут ещё налоговый манёвр для российской нефтянки, пробивающий добавочную дыру в белорусском бюджете. А белорусы все годы независимости жили за счёт дешёвой российской нефти…
Отсюда и участившиеся встречи Лукашенко и Путина и всё более резкие высказывания А.Г. Лукашенко в адрес России. Именно этим объясняются и волна репрессий, и отставка правительства в Беларуси. Лукашенко в полном отчаянии жмёт на все кнопки и дёргает за все рычаги, пытаясь спасти то, что спасти уже нельзя. Псевдоэкономика, у которой нет реальной мощи, и законсервировавшая сама себя власть тонут.
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Ст.пропорщик
М-да, управлять государством — великий труд. Разбаловали Лукашенко, а он и поверил в свою политико-экономическую "гениальность", халява, похоже, закончилась. Пора Белоруссии входить в Россию, две Германии объединились, и ничего страшного не произошло. На мой взгляд — это лучший вариант, а иначе будем иметь ещё одну окраину.
Victor Jnnjdfy
Я вижу ситуацию в Белоруссии, когда нахожусь там. Везде объявления "Работа в Польше" и оформление "Karta polaka". Чтобы получить карту, достаточно быть на четверть поляком. Потом в Польше они уже получают "Кarta pobytu". Это типа вид на жительство. А дальше польское гражданство, и вперёд, на работу в Англию или Германию. На четверть полякам в Польше перспектив больше, чем белорусам без польской примеси. Украинцы в Польше пасутся стадами. Правда, поляки украинцев уже не очень хотят брать на работу.
Бегут. И очень бегут. Везде обсуждается работа в Польше. Просто вы не знаете.
Бегут. И очень бегут. Везде обсуждается работа в Польше. Просто вы не знаете.
виктор н
Россияне ещё готовы принять Белоруссию, но всё более часто звучит иное: а стоит ли вкладываться? Сомневаться стали чаще. Лукашенко воспринимается почти исключительно негативно. Раздражение нарастает в общественном мнении.
sergo42
Лукашенко очень не любят и в самой Белоруссии, особенно в западной части. Только общался на эту тему с спортсменами из Бреста, их мечта — свалить в Польшу.
кредо
Надо не сомневаться, а воссоединяться. Три части одной большой страны разорвали по-живому жулики, проходимцы и пройдохи, и маются эти части уже 27 лет как неприкаянные, пытаясь каждая по отдельности выжить, а получается очень плохо.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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