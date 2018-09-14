В Минобороны рассказали о перспективной инженерной технике
В настоящее время проводится масштабная модернизация инженерных войск, на вооружение принято более 700 единиц различной техники, сообщил Известиям замначальника войск по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев.
По словам Алахвердиева, командованию предстоит завершить перевооружение инженерных войск в предельно короткие сроки. Для этого максимально ускорили процесс принятия техники: изделия, принятые на вооружение, сразу же закупаются, и через короткое начинаются поставки.
Наиболее перспективным направлением полковник назвал «роботизированные образцы инженерного вооружения». В состав действующей техники уже включен робот-тральщик малого класса «Уран-6», ведутся ОКР по созданию еще двух роботов – «Доломит-1» (для штурма и разграждения) и «Доломит-2» (тральщик среднего класса, способный дистанционно разминировать противотанковые минные поля). Принимаются на снабжение и малые робототехнические комплексы – поэтому направлению командование сотрудничает с компанией СЕТ-1.
Кроме того, в следующем году в войска начнут поступать экзоскелеты, позволяющие военнослужащему без сверхусилий переносить 50 кг груза. Другое новшество – рюкзак сапера, предназначенный для переноски взрывчатых веществ, мин, средств взрывания.
Новую экипировку в первую очередь получат бойцы подразделений штурма и разграждения. Такие подразделения (батальоны) в ближайшее время появятся в каждом военном округе. Также формируются подразделения применения роботизированной техники.
Алахвердиев добавил, что сегодня в войсках существует новая тенденция: сокращение персонала, занятого обслуживание техники, за счет роботизации, автоматизации и унификации процесса.
По словам Алахвердиева, командованию предстоит завершить перевооружение инженерных войск в предельно короткие сроки. Для этого максимально ускорили процесс принятия техники: изделия, принятые на вооружение, сразу же закупаются, и через короткое начинаются поставки.
Наиболее перспективным направлением полковник назвал «роботизированные образцы инженерного вооружения». В состав действующей техники уже включен робот-тральщик малого класса «Уран-6», ведутся ОКР по созданию еще двух роботов – «Доломит-1» (для штурма и разграждения) и «Доломит-2» (тральщик среднего класса, способный дистанционно разминировать противотанковые минные поля). Принимаются на снабжение и малые робототехнические комплексы – поэтому направлению командование сотрудничает с компанией СЕТ-1.
Кроме того, в следующем году в войска начнут поступать экзоскелеты, позволяющие военнослужащему без сверхусилий переносить 50 кг груза. Другое новшество – рюкзак сапера, предназначенный для переноски взрывчатых веществ, мин, средств взрывания.
Новую экипировку в первую очередь получат бойцы подразделений штурма и разграждения. Такие подразделения (батальоны) в ближайшее время появятся в каждом военном округе. Также формируются подразделения применения роботизированной техники.
Алахвердиев добавил, что сегодня в войсках существует новая тенденция: сокращение персонала, занятого обслуживание техники, за счет роботизации, автоматизации и унификации процесса.
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- Минобороны РФ
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