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В Минобороны рассказали о перспективной инженерной технике

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В настоящее время проводится масштабная модернизация инженерных войск, на вооружение принято более 700 единиц различной техники, сообщил Известиям замначальника войск по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев.



По словам Алахвердиева, командованию предстоит завершить перевооружение инженерных войск в предельно короткие сроки. Для этого максимально ускорили процесс принятия техники: изделия, принятые на вооружение, сразу же закупаются, и через короткое начинаются поставки.


Наиболее перспективным направлением полковник назвал «роботизированные образцы инженерного вооружения». В состав действующей техники уже включен робот-тральщик малого класса «Уран-6», ведутся ОКР по созданию еще двух роботов – «Доломит-1» (для штурма и разграждения) и «Доломит-2» (тральщик среднего класса, способный дистанционно разминировать противотанковые минные поля). Принимаются на снабжение и малые робототехнические комплексы – поэтому направлению командование сотрудничает с компанией СЕТ-1.

Кроме того, в следующем году в войска начнут поступать экзоскелеты, позволяющие военнослужащему без сверхусилий переносить 50 кг груза. Другое новшество – рюкзак сапера, предназначенный для переноски взрывчатых веществ, мин, средств взрывания.

Новую экипировку в первую очередь получат бойцы подразделений штурма и разграждения. Такие подразделения (батальоны) в ближайшее время появятся в каждом военном округе. Также формируются подразделения применения роботизированной техники.

Алахвердиев добавил, что сегодня в войсках существует новая тенденция: сокращение персонала, занятого обслуживание техники, за счет роботизации, автоматизации и унификации процесса.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Dimontius Онлайн
    Dimontius Сегодня, 10:17
    +5
    Ну может хоть что-нибудь,хоть малёхонька, капелюшечку в гражданку разработаем, а? crying
    А то вот задумался я как-то про российское производство, оглянулся на всю свою электронику,транспорт, да всё вокруг... и оказалось, что оно не mаde in Russia sad а ведь долго уже экономику поднимают....
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:29
      +4
      Ну может хоть что-нибудь,хоть малёхонька, капелюшечку в гражданку разработаем, а?

      Повторюсь, просто чудо, что Рогозин в свое время переподчинил ВПК от Медведева - Путину! иначе бы мы и в оборонке сейчас ничего не видели... У Медведева советники ВШЭ и их компания! бюджет и тянут время....
    2. Dimontius Онлайн
      Dimontius Сегодня, 10:37
      +2
      Да и вообще... тут в китайской газете китайцы обижались..... что приехав на восточный форум, в гостинице мыло из Франции , а гель для душа из Польши.... нет слов
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:25
    +1
    Это правильно - взвалить адский саперный труд на плечи техники и роботов. Главное - побыстрее с комплектацией и обучением. hi
  3. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:29
    0
    сегодня в войсках существует новая тенденция: сокращение персонала, занятого обслуживанием техники, за счет роботизации, автоматизации и унификации процесса.

    Прогресс это , конечно , хорошо . Но всю эту "роботизацию и автоматизацию" всё равно человек обслуживает , если сломается . Некоторые благодаря GPS уже компасом и картами разучились пользоваться .
  4. Ierarh Офлайн
    Ierarh Сегодня, 10:48
    0
    Мама... Скокаж это новых яхт появитси... bully