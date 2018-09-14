Киев: РФ под видом учений "Восток-2018" стягивает войска к границе. К чьей?

Украина обвинила Россию в очередном сосредоточении войск в районе государственной границы страны. С таким заявлением выступил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, который поведал, что под видом учений Россия якобы перебрасывает к границе с Украиной войска вместе с системами залпового огня "Ураган, сообщает украинское издание УНИАН.Согласно заявлению Гуцуляка, военно-политическое руководство России значительно увеличило количество вооруженных сил в районе границы с Украиной. При этом переброска проводится в под видом участия в маневрах "Восток-2018". Участвующие в российских учениях части на штатной технике, включая артиллерийские подразделения с РСЗО "Ураган", с востока перебрасываются в район украинской границы. Кроме этого, вдоль границы уже развернуты военно-полевые лагеря, в которых формируются специальные отряды усиления передовых позиций ополченцев.По утверждению представителя Минобороны Украины, часть рассредоточенных вдоль украинской границы подразделений укомплектована исключительно чеченцами и дагестанцами. Также формируются "казачьи отряды" уже якобы отданные в подчинение командования 1-го армейского корпуса ДНР. Кроме этого всего, под видом маневров "Восток-2018" Россия перебрасывает к границе новые партии вооружения, инженерной техники и другого имущества для передачи ополченцам.Ранее Минобороны Украины заявляло, что в последнее время Россия резко усилила боеспособность подразделений ополчения на Донбассе.