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Киев: РФ под видом учений "Восток-2018" стягивает войска к границе. К чьей?

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Украина обвинила Россию в очередном сосредоточении войск в районе государственной границы страны. С таким заявлением выступил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, который поведал, что под видом учений Россия якобы перебрасывает к границе с Украиной войска вместе с системами залпового огня "Ураган, сообщает украинское издание УНИАН.

Киев: РФ под видом учений "Восток-2018" стягивает войска к границе. К чьей?


Согласно заявлению Гуцуляка, военно-политическое руководство России значительно увеличило количество вооруженных сил в районе границы с Украиной. При этом переброска проводится в под видом участия в маневрах "Восток-2018". Участвующие в российских учениях части на штатной технике, включая артиллерийские подразделения с РСЗО "Ураган", с востока перебрасываются в район украинской границы. Кроме этого, вдоль границы уже развернуты военно-полевые лагеря, в которых формируются специальные отряды усиления передовых позиций ополченцев.


По утверждению представителя Минобороны Украины, часть рассредоточенных вдоль украинской границы подразделений укомплектована исключительно чеченцами и дагестанцами. Также формируются "казачьи отряды" уже якобы отданные в подчинение командования 1-го армейского корпуса ДНР. Кроме этого всего, под видом маневров "Восток-2018" Россия перебрасывает к границе новые партии вооружения, инженерной техники и другого имущества для передачи ополченцам.

Ранее Минобороны Украины заявляло, что в последнее время Россия резко усилила боеспособность подразделений ополчения на Донбассе.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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47 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 10:45
    +16
    Географический когнитивный диссонанс налицо
    Украина это восточная Европа, но восток России находится в другом месте.
    1. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 10:47
      +8
      Киев: Россия под видом маневров "Восток-2018" стягивает войска к границе

      Надо им разъяснить, что относительно России украина на западе, а учения проходят на востоке. Или как вариант - им карту положили вверх ногами))) короче додики еще те.
      1. Jackyun Онлайн
        Jackyun Сегодня, 10:52
        +2
        Зачем? Зачем разъяснять? Пущай исходят гиднистью и сушат из нее кизяки. Зима близко!
      2. 79807420129 Офлайн
        79807420129 Сегодня, 11:18
        +1
        Цитата: maxim947
        им карту положили вверх ногами))) короче додики еще те.

        Хохолятки по глобусу Украины смотрели. yes
      3. gurzuf Офлайн
        gurzuf Сегодня, 11:27
        0
        Почему - под видом? Просто - стягивает. wink
    2. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 10:50
      +8
      Так это у Вас а у их МО все в порядке. Они же географию по глобусу украины учили.. Помните как он выглядит?
      Там что на восток что на запад - все будет на границе с незалежней laughing belay
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 10:56
        +4
        Цитата: bk316
        Так это у Вас а у их МО все в порядке. Они же географию по глобусу украины учили.. Помните как он выглядит?
        Там что на восток что на запад - все будет на границе с незалежней laughing belay

        И с этим не поспоришь... request Все крики пронизаны страхом, описались бедные, меня радует! Вижу у них уже не энурез раз писать больно, это увы гонорея, когда в туалет сходить без слез нельзя, ну ни чего лечиться, если не запускать...
      2. Forcecom Офлайн
        Forcecom Сегодня, 11:53
        0
        Это Вы про Юго-Север намекаете ? laughing
        1. igordok Онлайн
          igordok Сегодня, 13:28
          0
          Обычно смеялись над финно-китайской границе. Ныне придется задуматься про укро-китайскую границу.
    3. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:52
      +2
      hi
      С таким заявлением выступил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, который поведал, что под видом учений Россия якобы перебрасывает к границе с Украиной войска

      Ещё один свидомый географ глобус пропил ...
    4. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: Тралл
      Географический когнитивный диссонанс налицо
      Украина это восточная Европа, но восток России находится в другом месте.

      Нынешним властям Украины наплевать где какие стороны света, им был бы любой повод истерично прокаркать про "российскую угрозу" услужливо глядя, при этом, в сторону англосаксов.
    5. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 10:54
      +3
      Опять припадок начался
      1. Ru_Na Офлайн
        Ru_Na Сегодня, 11:36
        0
        Он и не заканчивался, просто наступила пора очередного обострения! )
    6. Masya Masya Офлайн
      Masya Masya Сегодня, 10:56
      +2
      Географический когнитивный диссонанс налицо
      Украина это восточная Европа, но восток России находится в другом месте.

      слышал звон, да не знает где он... wink
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 11:03
        +5
        привет love
        часть рассредоточенных вдоль украинской границы подразделений укомплектована исключительно чеченцами и дагестанцами.
        буряты! где буряты??
        1. neri73-r Офлайн
          neri73-r Сегодня, 11:08
          +1
          Цитата: роман66
          привет love
          часть рассредоточенных вдоль украинской границы подразделений укомплектована исключительно чеченцами и дагестанцами.
          буряты! где буряты??

          Тихо, они в засадном полку, на берегу белорусского моря, в районе ближе к Брянску! drinks Пока бухают и дерутся меж собой, короче готовятся! laughing
        2. olgen Офлайн
          olgen Сегодня, 11:09
          +1
          буряты не могут определится в какую сторону идти на запад или на восток
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 11:10
            +3
            ладно! они же не скаклы - они грамотные
    7. Хагалаз Онлайн
      Хагалаз Сегодня, 11:02
      +1
      Даже если это всё правда, я очень рад, что помощь идёт.
    8. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:06
      +4
      если пойти далеко на восток - можно напасть на вкраину с запада
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 11:26
        +1
        Приветик, Роман! love
        беда... куда ни пойдешь, все одно в краину упрешься... черная дыра какая-то... recourse
    9. IrbenWolf Офлайн
      IrbenWolf Сегодня, 11:43
      -1
      Как бы... транспортные узлы России находятся в европейской ее части и тихой сапой (там вагон-здесь три) собирать группировку в принципе можно.

      С другой стороны поддержать мятежные республики - обязанность России.
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 12:03
        0
        транспортные узлы России находятся в европейской ее части

        А за Уралом, типа, чистое поле и жизни никакой нет? А вся российская армия до начала учений была сосредоточена на границы России с Прибалтикой? А теперь бОльшая ее часть, "тихой сапой", передислоцировалась на границу Украины, часть осталась "угрожать" Прибалтике, а немножЭчко поехали для побегать с китайцами. Так я понял?
        1. IrbenWolf Офлайн
          IrbenWolf Сегодня, 12:49
          0
          При чем тут Прибалтика - вам мой флаг понравился?

          Что же касается "жизни нет", то в советском прошлом крупнейшими логистическими центрами были Москва и Ленинград. Тоесть товар из условного Владивостока в условный Ростов ехал делая коюк через Москву. Так было раньше, что сейчас я не в курсе,но не думаю, что радикально отличается.

          Условно... из Европейской части России может ехать на учения 100 рот, а на месте оказаться всего 90. А вернуться на свои места и вовсе 80. Россия - очень большая страна и при необходимости на ее пространствах можно "потерять" все что угодно. Неужели вы думаете,что в Генштабе сидят менее ушлые ребята, чем в транспорнтой мафии. Если это по плечу вторым, то еще быстрее по плечу первым.

          То что России это необходимо сделать для охлаждения буйных головушек в Киеве-Вашингтоне - факт. Однако, привлекать к этому внимание - совершенно не нужно.

          Если бы мне нужно было усилить направление - я бы устроил интенсивное движение военных грузов на ж\д под любым предлогом (любых учений в любой части страны). Желательно подальше от глаз "партнеров". На каждой станции "человечка" считать вагоны не поставишь. А сколько этих станциий полустанков по пути на восток.

          Это всего лишь (с моей стороны) допущение и не надо так кипятиться.
    10. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: Тралл
      Географический когнитивный диссонанс налицо
      Украина это восточная Европа, но восток России находится в другом месте.

      А чему удивляться? Шумерские хозяева ПРО в Европе от КНДР и Ирана разворачивали же.
  2. Silver Fox Офлайн
    Silver Fox Сегодня, 10:48
    +2
    Бред преследования
  3. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 10:48
    +5
    При этом переброска проводится в под видом участия в маневрах "Восток-2018"

    Это у меня или у него что-то плохо с географией? Украина же от нас на юго-ЗАПАДЕ, правильно? Почему тогда Россия перебрасывая войска на ВОСТОК, оказывается у границ Украины? Или Украина уже отдрейфовала в район Монголии? А Монголию спросили?
    Вот сколько сразу у меня вопросов! Можно мозг вывихнуть... laughing
    1. HAM Офлайн
      HAM Сегодня, 10:59
      0
      Вы не поняли-эвропа УЖЕ оккупирована Россией,осталась одна крепость и светоч свободы.... wassat hi
  4. Умник Офлайн
    Умник Сегодня, 10:52
    +2
    Даже если и перебрасывает кому какое дело? У древних укров весь сброд из всех стран нато собран и что?
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:11
      0
      Земля наша. Где нам хочется, там и маневрируем. wink
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:57
    +2
    Чо они там все в полевой форме щеголяют ? Ему б ещё ленты пулемётные и лимонки с маузером - и ваще чисто Дикое поле . Вроде в штабе тыловом , а туда же - херой ушастый .
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Чо они там все в полевой форме щеголяют ? Ему б ещё ленты пулемётные и лимонки с маузером - и ваще чисто Дикое поле . Вроде в штабе тыловом , а туда же - херой ушастый .

      Да ладно в минобороне, они по Раде в камуфляже ходят what . Я сколько не всматривался, но кустов там так и не увидел request
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +2
    Очередной бред представителя МО на фоне обозначения министерства на английском языке. Наверное чтобы члены НАТО ненароком не перепутали и прочитали, что сообщение идет не из дурдома. Странно, 4 с лишним года воюют с Россией, а последняя только сейчас решила подтянуть войска к границе.
  7. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 11:04
    0
    глобус укролопии не стой стороны посмотрел
  8. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:06
    0
    Что ж плохого, если ополчение становится боеспособнее и сумеет достойно ответить украинским поджигателям войны. good И очень хорошо, что ополчение чувствует за собой надежную поддержку. hi
  9. denart50 Офлайн
    denart50 Сегодня, 11:07
    +1
    "выступил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк"...

    Позвольте спросить, а Х[i][/i]то это ?

    "часть рассредоточенных вдоль украинской границы подразделений укомплектована исключительно чеченцами и дагестанцами"...

    Бурят, калмыков и тувинцев подзабыл... lol
  10. Не служил Офлайн
    Не служил Сегодня, 11:10
    0
    Интересно, а солдаты в украинских окопах и блиндажах это читают, слушают? Видимо такие заявления им боевого духа добавят немерено! Они бы ещё про ТОС-1М заявили а потом бы как на зайцев по степи охотились за вояками.
  11. Sovpadenie Офлайн
    Sovpadenie Сегодня, 11:11
    0
    Да-а-а-... Глобус Украины уже не тот
  12. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 11:18
    0
    Все правильно, готовимся вынести государственность Украины, в случае нападения ее на Донбасс. Сейчас наши войска слаживание на учениях пройдут и сразу в бой. Не транжирить же зря такой ценнейший ресурс！
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:20
    0
    Нужно укроину "успокоить" wassat заявить что на Российских границах с польшей наших войск пока ещё нету -они только собираются в дорогу!!!! lol
  14. ochakow703 Офлайн
    ochakow703 Сегодня, 11:21
    0
    Этот Гуцуляк явно школу прогуливал, или сидел там с кастрюлей на голове. Если проблемы вна украине именно на востоке, то не надо думать что наши учения "Восток - 2018", посвящены им.
  15. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 11:46
    0
    Совсем на Украине крыша съехала. Где восток и где Украина?
    Россия перебрасывает к границе новые партии вооружения, инженерной техники и другого имущества для передачи ополченцам.

    Подводные лодки с Чистых прудов для передачи Донбассу.
  16. masterovoy Офлайн
    masterovoy Сегодня, 11:47
    0
    Цитата: Не служил
    Интересно, а солдаты в украинских окопах и блиндажах это читают, слушают? Видимо такие заявления им боевого духа добавят немерено! Они бы ещё про ТОС-1М заявили а потом бы как на зайцев по степи охотились за вояками.

    Насколько я информирован, "солдаты в украинских окопах и блиндажах" не сидят, за исключением незначительного количества дежурных сил и средств. Основная часть располагается в приграничных домах, бывших школах, больницах, дачах и пр. А командование занято внутренними разборками, расследованиями отказов части офицеров воевать, поиском огромного числа дезертиров, попытками укомплектовать части и соединения личным составом, в основном из не обученных мальчишек до 20 лет. Какая там война и наступление, желание у всех одно - ВЫЖИТЬ, получить дерьмовый паек и денежное содержание для поддержки семей.
  17. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    0
    спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк,

    ... вид такой что интервью даёт с горшка laughing ....
  18. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:33
    0
    Это для ушей Западной европы ,Восток-это где то на Украине, а для Русского человека Восток - это где то в Китае или Корее рядом с Владивостоком.
  19. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:51
    0
    Наверное пользовался Глобусом Украины.........
  20. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:14
    0
    Он кто по званию? Микро-генерал-полковник? Что он говорит? Какими силами, на каких направлениях?
    Может мы один Ураган на 10 метров перекатили, чтоб траву под ним скосить и взвод на другую сторону дороги, в тенёчек, перешёл. При такие обтекаемых терминах, это лапша для буржуйского обывателя. Видеоряд покажут с учений, а врезками этого спикера: "Вот они! Стягиваются! Смотрите люди добрые!". Скорее всего, для того и выступил, чтоб кусочками потом нарезали.