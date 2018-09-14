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Утвержден подрядчик строительства ледоколов «Лидер»

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Единственным подрядчиком строительства новых российских атомных ледоколов «Лидер» (проект 10510) станет Приморский судостроительный комплекс «Звезда», передает РИА Новости заявление вице-премьера Юрия Борисова.



Свое согласие на определение «Звезды» исполнителем заказа на строительство атомоходов дал президент РФ Владимир Путин.


По словам Борисова, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220. Смежники займутся изготовлением отдельных узлов и агрегатов.

Всего решено построить три ледокола проекта 10510. Вопрос с финансированием уже решен, добавил вице-премьер.

Напомним, новые атомоходы задуманы как самые мощные в мире ледоколы, мощность которых составит 120 МВт. Основными задачами новых судов станут обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также проведение экспедиций в Арктике. Ранее СМИ сообщали, что для освоения Арктики российскому флоту понадобятся три подобных ледокола.

Технический проект атомного ледокола проекта10510 был выпущен в 2017 году, разработчиком является ЦКБ «Айсберг» (Петербург).
Использованы фотографии:
Судостроительный комплекс "Звезда"
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36 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 10:56
    +7
    Когда у США закончится фантазия, придумают санкции за российскую агрессию в Арктике и запретят идти снегу над территорией России smile
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 11:02
      +7
      Да, уж. Совсем не жалеем "бедных" англосаксов. Три ледокола проекта 10510 им в ребра!
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:07
        +6
        Гена , привет ! hi
        Цитата: Теренин
        Совсем не жалеем "бедных" англосаксов.

        А за что их жалеть , этих "голубей мира" ?
        Цитата: Теренин
        Три ледокола проекта 10510 им в ребра!

        А потом ещё три - для закрепухи . bully
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 11:13
          +3
          hi Интересно какой из этих двух проектов ближе к истине?


          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:15
            +8
            Цитата: maxim947
            какой из этих двух проектов ближе к истине?

            Сложно сказать , но нижний смотрится более "земным" , ИМХО . Максим hi
            1. maxim947 Офлайн
              maxim947 Сегодня, 11:16
              +3
              Да, первый слишком футуристичен для сегодняшнего дня. Кстати это был первоначальный облик Лидера
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 11:18
                +8
                Цитата: maxim947
                слишком футуристичен

                Вот именно . Не пойдём же по пути США и не будем клепать водоплавающие копии Разрушителей из "Звёздных войн" . lol
          2. Сандор Клиган Онлайн
            Сандор Клиган Сегодня, 11:45
            0
            Цитата: maxim947
            Интересно какой из этих двух проектов ближе к истине?

            ни тот ни другой, будет примерно по середине
          3. g1v2 Офлайн
            g1v2 Сегодня, 12:59
            0
            Второй. Большинство строящихся сейчас вспомогательных судов для СФ выглядят похоже на него. Первый - это был вообще предварительный концепт . Просто как идея.
        2. Теренин Офлайн
          Теренин Сегодня, 11:17
          +6
          Будь здрав, Паша hi Да, уж, с Арктикой они лопухнулись. Если за Скрипалей на нас санкции, то за Арктику на всей картах и глобусах выпущенных англосаксами и их вассалами (типа Украины) вообще вместо России будет белое (чёрное) пятно... wink
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:21
            +8
            Да и болт им в гайку с их глобусами . Фиг они Россию догонят в Арктике .
            1. Теренин Офлайн
              Теренин Сегодня, 12:15
              +7
              Цитата: bouncyhunter
              Да и болт им в гайку с их глобусами . Фиг они Россию догонят в Арктике .

              Кто то нам из "оппозиции" минусами в затылки дышат winked Значит тема про русскую Арктику животрепещущая wink
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 12:19
                +6
                Ты тоже заметил ? Обиженные адепты звёздно-полосатого флага вовсю стараются . lol
  2. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 11:01
    +5
    Мощности загружают, так то правильно большое производство не должно стоять, а вот остальные как? В тень уходят, На всех заказов не хватает.
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 11:20
      +4
      Цитата: НИКНН
      На всех заказов не хватает.

      Заказов -- МОРЕ!!! Денег и кадров нет! вот в чем проблема...
      P.S. Уточняю на счёт "денег". Денег у МО РФ на нужды ВМФ -- ну, не хватает и все тут!!! А у Сечина их куры не клюют! Даже у Рыжего их "очень много".. А вот у Флота -- нет!!!
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:27
        -2
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: НИКНН
        На всех заказов не хватает.

        Заказов -- МОРЕ!!! Денег и кадров нет! вот в чем проблема...
        P.S. Уточняю на счёт "денег". Денег у МО РФ на нужды ВМФ -- ну, не хватает и все тут!!! А у Сечина их куры не клюют! Даже у Рыжего их "очень много".. А вот у Флота -- нет!!!

        Вот если бы вышеперечисленные вами товарищи, что то имели бы с этого, тогда у флота были бы деньги.. У нас в стране, если что то делается, то это должно быть выгодно ближайшему окружению Путина, достаточно посмотреть на строительство, вот Ротенбергам это выгодно, все строится.. Правда цена в 10 раз превышает первоначальную смету, но это не главное, для наших руководителей..
      2. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:28
        -2
        Где взять?Ну нет кадров....
  3. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 11:09
    +2
    По словам Борисова, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220.
    Обалденная кооперация - между Питером и Владивостоком. У Балтийского завода громадный опыт в строительстве ледоколов, ему и заказ давать надо было. А "Звезда" с нуля начинает. Пусть на танкерах вначале руку набивает. Очередной популистский "прожект", типа сверхзвукового бизнесс-джета для олигархов. Куча денег будет вбухана, со сроком реализации от 10 лет и больше
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:14
      -1
      Цитата: Стирбьорн
      По словам Борисова, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220.
      Обалденная кооперация - между Питером и Владивостоком. У Балтийского завода громадный опыт в строительстве ледоколов, ему и заказ давать надо было. А "Звезда" с нуля начинает. Пусть на танкерах вначале руку набивает. Очередной популистский "прожект", типа сверхзвукового бизнесс-джета для олигархов. Куча денег будет вбухана, со сроком реализации от 10 лет и больше

      Вы же знаете, что главные выгодополучатели в России - подрядчики.. Этим обусловлена не логичность решений по тем или иным проектам..
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:23
        0
        Это да...Очередной распил... am
    2. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:18
      -1
      Ну, вы еще предложите "Звезде" байдарки выпускать, а не ледоколы. На кой тогда было "Звезду" так расстраивать, чтобы держать ее на подхвате, а не ориентировать на современное сложное судостроение.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 11:20
        0
        Я "Звезде" предлагаю танкеры и суда снабжения строить, а крупнотоннажные ледоколы оставить Балтийскому заводу. Знаете что такое специализация?!
        1. bessmertniy Офлайн
          bessmertniy Сегодня, 11:22
          -1
          И опыт, и специализация - дело наживное.
        2. Сандор Клиган Онлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 11:48
          +1
          Цитата: Стирбьорн
          звезде" предлагаю танкеры и суда снабжения строить

          + к этому сейнеры, пассажирские ну и корветы с фрегатами, а ледоколы конечно надо было балтийскому оставлять....
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 11:43
      +6
      Цитата: Стирбьорн
      У Балтийского завода громадный опыт в строительстве ледоколов, ему и заказ давать надо было.

      Проблема в том, что построить "Лидер" в Питере можно. Вот только у построенного ЛЕД есть очень большие шансы остаться стоять на Неве. Ибо Нева её судостроительными заводами связана с Финским заливом узкой и неглубокой ниточкой Морского Канала.
      Морской канал — искусственный фарватер в Невской губе, проходящий от устья реки Большая Нева до острова Котлин. Предназначен для прохода судов в морской порт Санкт-Петербурга. По каналу возможно движение судов с осадкой не более 11 метров (на пресную воду) , длиной не более 320 метров и шириной не более 42 метров.

      Ледокол "Лидер":
      Длина 209,0 м (193,6 по КВЛ)
      Ширина 47,7 м (наибольшая)/ 38,0 м (по КВЛ)
      Высота 20,3 м (высота борта)
      Осадка 13,0 м (по КВЛ) / 11,0 м (минимальная рабочая)
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 11:57
        0
        Цитата: Alexey RA
        Проблема в том, что построить "Лидер" в Питере можно. Вот только у построенного ЛЕД есть очень большие шансы остаться стоять на Неве. Ибо Нева её судостроительными заводами связана с Финским заливом узкой и неглубокой ниточкой Морского Канала.

        Не могу спорить с вашими цифрами, но вот ген директор Балтийского Завода почему то не в курсе такой проблемы, раз в феврале 2018 рассуждал о перспективах строительства "Лидера". Так что думаю не самая главная проблема с размерами Морского канала hi
        ИА REGNUM : А под «Лидер» кадров и мощностей будет достаточно?
        В кадрах проблемы не вижу, но потребуется реконструкция завода. Это будет судно, которое никто никогда в России не строил, соответственно, и мест построечных нет. Тем не менее Балтзавод является самой подходящей площадкой. Заводы на Дальнем Востоке не обладают компетенциями в изготовлении надводных кораблей и судов с атомной энергоустановкой (напомним, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете Коммерсант именно приморскую верфь «Звезда» упоминал в качестве места, где будет строится «Лидер», — прим. ИА REGNUM ). Другие потенциальные заводы, к примеру, в Крыму, специализировались на строительстве судов с меньшей осадкой (например, танкеров), и их спусковые глубины не подходят для такого масштабного ледокола.

        Однако пока об этом заказе и нашей реконструкции рано говорить. Единственная очевидная реальность в российской Арктике — это начало отгрузки сжиженного природного газа с Сабетты на запад, в то время как настоящий рынок находится на востоке. Большой ледокол нужен, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути. Задача есть, но ее реализация потребует много денег.
        Подробности: https://regnum.ru/news/2384760.html
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 12:36
          +2
          Цитата: Стирбьорн
          Не могу спорить с вашими цифрами, но вот ген директор Балтийского Завода почему то не в курсе такой проблемы, раз в феврале 2018 рассуждал о перспективах строительства "Лидера".

          Да в курсе он проблемы, в курсе. Не зря же в самом начале было сказано:
          В кадрах проблемы не вижу, но потребуется реконструкция завода. Это будет судно, которое никто никогда в России не строил, соответственно, и мест построечных нет.

          Что такое "реконструкция завода под корабль, который никто не строил ранее" хорошо показывает пример Николаева: когда в советские времена завод готовили под постройку ТАВКР пр. 1143, то в реконструкцию вошли работы по углублению, расширению и спрямлению Бугско-Днепровского лиманского канала, по которому построенные в Николаеве суда и корабли выводились в Чёрное море.
          Кстати, история с той реконструкцией вышла нехорошая. За право строить пр.1143 бились Питер и Николаев. И николаевцы в смете на реконструкцию "забыли" работы по акватории завода и каналу. В результате, стоимость реконструкции их завода оказалась ниже. А потом, уже после принятия решения, внезапно всплыли допработы по каналу.
          1. Стирбьорн Онлайн
            Стирбьорн Сегодня, 13:09
            0
            Реконструкция завода и реконструкция канала, это, согласитесь, совсем разные вещи. С глубиной проблем не вижу - 11 и 11. А с шириной, не исключено, что найдут инженерное решение. А за доп реконcтрукцию я только "за". Без долгосрочных заказов, территорию Балтийского завода могут отдать под элитную застройку, место-то лакомое. Не так давно банкир Пугачев, при протекции дорогой Валентины Ивановны, уже пытался это осуществить. И при нынешних властях угроза заводу сохраняется, ну в рамках "оптимизации" конечно
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:18
    0
    А вертикально они взлететь смогут??? wassat И потом садиться на палубу американского авианосца также вертикально??? wassat
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:20
    0
    Ледоколы стране нужны. Это должно быть конкурентным преимуществом нашей страны в морском транзите из Восточной Азии в Европу good
    1. Сандор Клиган Онлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: bessmertniy
      ледоколы стране нужны.

      вот те раз а мы тут думали, что это просто распил бабла ну все такое, супер пост, можно даже пирожок с полки забрать))
  6. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 11:21
    0
    пора открывать сталинские шарашки, для директоров предприятия, их семей, и главное, финансовых служб. Что бы прекратить отток капитала из России.
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
    +2
    Единственным подрядчиком строительства новых российских атомных ледоколов «Лидер» (проект 10510) станет Приморский судостроительный комплекс «Звезда...

    ...поздравление землякам!!!... good
  8. Termit1309 Онлайн
    Termit1309 Сегодня, 12:06
    -1
    Цитата: Alexey RA
    Проблема в том, что построить "Лидер" в Питере можно. Вот только у построенного ЛЕД есть очень большие шансы остаться стоять на Неве. Ибо Нева её судостроительными заводами связана с Финским заливом узкой и неглубокой ниточкой Морского Канала.

    Ну вот зачем вы так. Столько людей старалось, метало дерьмецо на вентилятор. А вы пришли и всё зря am
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Termit1309
      Ну вот зачем вы так. Столько людей старалось, метало дерьмецо на вентилятор. А вы пришли и всё зря

      C-c-combo breaker! © smile
  9. Antidote Офлайн
    Antidote Сегодня, 12:41
    0
    А тем временем спуск 22220 снова отложили на год.