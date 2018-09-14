Утвержден подрядчик строительства ледоколов «Лидер»
Единственным подрядчиком строительства новых российских атомных ледоколов «Лидер» (проект 10510) станет Приморский судостроительный комплекс «Звезда», передает РИА Новости заявление вице-премьера Юрия Борисова.
Свое согласие на определение «Звезды» исполнителем заказа на строительство атомоходов дал президент РФ Владимир Путин.
По словам Борисова, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220. Смежники займутся изготовлением отдельных узлов и агрегатов.
Всего решено построить три ледокола проекта 10510. Вопрос с финансированием уже решен, добавил вице-премьер.
Напомним, новые атомоходы задуманы как самые мощные в мире ледоколы, мощность которых составит 120 МВт. Основными задачами новых судов станут обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также проведение экспедиций в Арктике. Ранее СМИ сообщали, что для освоения Арктики российскому флоту понадобятся три подобных ледокола.
Технический проект атомного ледокола проекта10510 был выпущен в 2017 году, разработчиком является ЦКБ «Айсберг» (Петербург).
Свое согласие на определение «Звезды» исполнителем заказа на строительство атомоходов дал президент РФ Владимир Путин.
По словам Борисова, строительство ледоколов будет осуществляться в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом, где сегодня сооружаются универсальные ледоколы проекта 22220. Смежники займутся изготовлением отдельных узлов и агрегатов.
Всего решено построить три ледокола проекта 10510. Вопрос с финансированием уже решен, добавил вице-премьер.
Напомним, новые атомоходы задуманы как самые мощные в мире ледоколы, мощность которых составит 120 МВт. Основными задачами новых судов станут обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также проведение экспедиций в Арктике. Ранее СМИ сообщали, что для освоения Арктики российскому флоту понадобятся три подобных ледокола.
Технический проект атомного ледокола проекта10510 был выпущен в 2017 году, разработчиком является ЦКБ «Айсберг» (Петербург).
- Использованы фотографии:
- Судостроительный комплекс "Звезда"
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