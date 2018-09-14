Где два, там и третий. Вслед за RQ-4 Global Hawk в аварию попал MQ-4C Triton

Американские Военно-морские силы чуть не потеряли новейший беспилотник MQ-4C Triton в результате аварийной посадки на аэродроме морской авиации Пойнт-Мугу в Калифорнии. Во время инцидента никто не пострадал, но само происшествие квалифицированно как "инцидент первого класса", т.е. ущерб составляет свыше 2 млн. долларов, передает "РГ" со ссылкой на The Drive.Как пишет издание, авария произошла 13 сентября в 2.45 по стандартному тихоокеанскому времени (13.45 мск) во время испытательного полета беспилотника. При выполнении полета на борту MQ-4C Triton возникла проблема, не позволяющая беспилотнику продолжать выполнение задачи. После подачи приказа на возвращение двигатель был выключен, шасси при посадке не вышло, беспилотник "сел" на брюхо. По заявлению представителей ВМС, ущерб от аварии превысил 2 млн. долларов, так как при посадке были повреждены носовые сенсорные датчики и усовершенствованный радар, расположенный в фюзеляже БЛА.На настоящий момент причины аварии не установлены. Кроме этого, созданная для расследования ЧП комиссия не может установить, кто же управлял БЛА в момент посадки, так как в предыдущих вылетах взлет и посадку контролировали операторы Пойнт-Мугу, а в воздухе БЛА управлялся расчетами наземной станции управления в Джексонвилле, Флорида.MQ-4C Triton - морской вариант стратегического разведывательного БЛА RQ-4 Global Hawk. Недавно сообщалось, что в конце июня у берегов Испании упал в море стратегический беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk, аналогичный БЛА потерпел аварию летом 2017 года, врезавшись в землю в штате Калифорния США.