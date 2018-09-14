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Где два, там и третий. Вслед за RQ-4 Global Hawk в аварию попал MQ-4C Triton

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Американские Военно-морские силы чуть не потеряли новейший беспилотник MQ-4C Triton в результате аварийной посадки на аэродроме морской авиации Пойнт-Мугу в Калифорнии. Во время инцидента никто не пострадал, но само происшествие квалифицированно как "инцидент первого класса", т.е. ущерб составляет свыше 2 млн. долларов, передает "РГ" со ссылкой на The Drive.

Где два, там и третий. Вслед за RQ-4 Global Hawk в аварию попал MQ-4C Triton


Как пишет издание, авария произошла 13 сентября в 2.45 по стандартному тихоокеанскому времени (13.45 мск) во время испытательного полета беспилотника. При выполнении полета на борту MQ-4C Triton возникла проблема, не позволяющая беспилотнику продолжать выполнение задачи. После подачи приказа на возвращение двигатель был выключен, шасси при посадке не вышло, беспилотник "сел" на брюхо. По заявлению представителей ВМС, ущерб от аварии превысил 2 млн. долларов, так как при посадке были повреждены носовые сенсорные датчики и усовершенствованный радар, расположенный в фюзеляже БЛА.


На настоящий момент причины аварии не установлены. Кроме этого, созданная для расследования ЧП комиссия не может установить, кто же управлял БЛА в момент посадки, так как в предыдущих вылетах взлет и посадку контролировали операторы Пойнт-Мугу, а в воздухе БЛА управлялся расчетами наземной станции управления в Джексонвилле, Флорида.

MQ-4C Triton - морской вариант стратегического разведывательного БЛА RQ-4 Global Hawk. Недавно сообщалось, что в конце июня у берегов Испании упал в море стратегический беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk, аналогичный БЛА потерпел аварию летом 2017 года, врезавшись в землю в штате Калифорния США.
Использованы фотографии:
U.S. Air Force
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17 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:15
    +6
    Радует, что никто не пострадал из мирного населения.
    Ну и то, что Петрова и Бошарова не было в Калифорнии в это время smile
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:16
      +7
      Где два, там и третий.

      Одна авария - случайность , две - тенденция , три - закономерность ...
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 11:24
        +9
        закономерности надо бы в звании повысить! привет hi
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:27
          0
          Привет , Рома ! hi
          Цитата: роман66
          закономерности надо бы в звании повысить

          Ждём сообщения на сайте МО . wink
        2. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 11:45
          +1
          Рома hi
          Цитата: роман66
          закономерности надо бы в звании повысить! привет hi

          Давно пора, помотался бедный.... Испания , Калифорния..., дома не бывает.. feel
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 12:44
            0
            а может он в космосе??? what я ничего не разгласил?? belay
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:39
      0
      В этом году у полосатых знатно падает, Глобал Хоук, C-130, Блэк Хоук, F-15, Апач, F-22 тормозивший 100 метров брюхом и F-35 без шасси - это что на память пришло по последним месяцам.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:16
    +4
    Чтобы их беспилотники все именно так и" садились "! Чтобы количество взлетевших беспилотников было в пять раз выше чем количество севших!!!
    1. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 11:21
      +2
      Лучше так: количество севших беспилотников было в пять раз меньше, чем количество взлетевших ! wassat hi
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Чтобы количество взлетевших беспилотников было в пять раз выше чем количество севших!!!

      Витальевич hi Хороший пятничный тост ! drinks
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +1
    комиссия не может установить, кто же управлял БЛА в момент посадки,
    Вот это да! Не могут разобраться кто управлял доругущей штукой. Совсем заигрались в войну и компьютерные игры, что путают реальность с виртуальностью.
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Не могут разобраться кто управлял доругущей штукой.

      Конечно же не могут! Потому что Тритоном управлял наш оператор в ЦУПе через спутник висевший над Калифорнией! bully
      1. Forestol Офлайн
        Forestol Сегодня, 12:11
        -1
        сбить, оно конечно, проще, чем создать свое. Только вот они ошибки исправят, а появится ли у нас такой аналог, вопрос риторический. Хватит шапками врагов забрасывать.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:38
    0
    У двух нянек - беспилотник без управления. belay Наверное в карты дулись. wink
  5. colonel Офлайн
    colonel Сегодня, 11:43
    +1
    Опять хакеры, опять вмешательство, опять санкции...
    комиссия не может установить, кто же управлял БЛА в момент посадки
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
    +1
    ущерб от аварии превысил 2 млн. долларов, так как при посадке были повреждены носовые сенсорные датчики и усовершенствованный радар, расположенный в фюзеляже БЛА.

    ...теперь в огород на пугало сойдёт... laughing
  7. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 12:07
    +1
    Злорадствовать, конечно, можно, только вот статистика говорит, что ЧП больше там, где чаще летают и больше бортов. Так что нам можно спать спокойно, ГЛОБАЛЬНОГО БПЛА у нас нет, и судя по всему, долго не будет. Глобального, это когда бортом, летающим над Украиной, управляет оператор из Калифорнии, через спутник. И там же принимают телесигнал с борта. А запускать такого красавца и обслуживать можно на любой авиабазе. Мы же не можем обеспечить даже полковые нужды по БПЛА.