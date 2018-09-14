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ЕвроСМИ: В марте в Гааге задержаны два шпиона из РФ - хотели взломать ОЗХО

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Голландское издание NRC опубликовало обративший на себя внимание материал буквально через несколько часов после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова Маргарите Симоньян. Нидерландский материал выглядит как попытка коллективного западного ответа на упомянутое интервью. В чём суть этой попытки?

На страницах NRC заявлено, что весной этого года в Гааге якобы были арестованы «два российских шпиона», направлявшихся в Швейцарию. Пунктом их прибытия значился город Шпиц, в котором располагается лаборатория ОЗХО. В этой лаборатории проводился анализ вещества, которым «травили» Скрипалей, а также образцов химических соединений, якобы использованных в Сирии.

Заявлено, что операция по задержанию «российских шпионов» была осуществлена совместно голландской военной разведкой и службой безопасности.


ЕвроСМИ: В марте в Гааге задержаны два шпиона из РФ - хотели взломать ОЗХО


Далее начинается описание, которое выглядит продолжением британских небылиц: у «шпионов» якобы обнаружили при себе некое оборудование, которое позволяло бы проникнуть в компьютерную сеть лаборатории в Шпице. При этом оба (внимание!) – «сотрудники ГРУ, но не Петров и Боширов». Именно так подана информация в Голландии.

В материале при этом никак не разъясняется, о каком именно оборудовании идёт речь, и почему для проникновения в лабораторную сеть Шпица «россиянам» понадобилось ехать в этот самый Шпиц, учитывая, что сеть вовсе не является обособленной от других подобных сетей...
Далее утверждается, что 26 марта в Нидерландах было принято решение «выдворить двух сотрудников российского посольства». При этом не сообщается, были ли это те самые «сотрудники ГРУ» или кто-либо ещё. Однако добавлено, что «в итоге шпионы оказались в России».

Из материала голландской прессы:
14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал следующее: «из конфиденциального источника получены аналитический отчет от лаборатории Шпица по делу Скрипаля». Но Лавров, похоже, всё же не мог получить отчет по анализу на законных основаниях. ОЗХО комментирует: «В рамках протоколов ОЗХО никакие лабораторные отчёты из назначенных лабораторий не распространяются на государства-члены.


А кого же тогда ОЗХО с результатами анализов, осуществлённых в своих лабораториях, знакомит?

Голландская публикация – новая вода на мельницу Терезы Мэй и всей русофобской стайки, которая теперь пытается «вырулить» из ситуации.
Если «шпионов», которые якобы собирались взломать сеть лаборатории ОЗХО в Швейцарии задержали в марте, то почему те же СМИ Нидерландов об этом пишут только сейчас – после интервью Петрова и Боширова для RT?

Что ещё обратило на себя внимание - в начале материала заявлено о задержании "российских шпионов" весной этого года, а затем сообщается, что прокуратура швейцарского Берна начала расследование в отношении "шпионов" ещё в марте 2017 года. То есть ещё до того, как "отравили" Скрипалей и до того, как в Шпиц попали образцы "Новичка" с ручки дома в Солсбери.
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23 комментария
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 11:23
    +13
    Следствие установило, что у Руслана Боширова при поездке в Англию был паспорт на поддельное имя Руслан Боширов.
    Британские следователи обращают особое внимание, что не надо путать поддельное имя Руслан Боширов с настоящим именем Руслан Боширов. Хоть они и звучат и пишутся совершенно одинаково - между ними есть огромная разница.
    Качество поддельных документов прямо указывает на то, что изготовлены они были непосредственно в типографии ГРУ.
    Следующий пакет антироссийских санкций предусматривает конфискацию всей зарубежной недвижимости ГРУ и арест его счетов.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:27
      +4
      как и все российские паспорта!
      1. Татьяна Онлайн
        Татьяна Сегодня, 12:33
        +1
        Если вспомнить эпопею с отравлением Скрипалей, то нужно вспомнить следующее. А именно.

        Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, комментируя доклад ОЗХО по делу Скрипалей, обращает внимание вот на что:
        1. Инспекторы ОЗХО приехали в Солсбери спустя три недели после инцидента, «когда все сроки по разложению вещества уже вышли». Однако при этом эксперты ОЗХО подозрительно непрофессионально подтвердили т.н. «выводы» британских токсикологов о типе вещества, отравившем Скрипалей, про которое на следующий день после дня отравления Скрипалей огульно объявила Мэй – ЕЩЁ ДО НАЧАЛА СЛЕДСТВИЯ. Что речь якобы идёт об отравляющем веществе А-234, входящее в список Организации по запрещению химоружия. (В СМИ оно известно как «Новичок».)
        Именно поэтому название ОВ (А-234) провокационно предусмотрительно указано только в СЕКРЕТНОЙ части доклада ОЗХО, а об источнике происхождения вещества в нём не сказано вообще ничего.
        2. И. Никулин объясняет это обстоятельство в докладе ОЗХО её ангажированностью – что, видимо, докладчиков попросили об этом. А именно.
        « Спецслужбы США, ЦРУ и ФБР, имеют БОЛЬШОЕ ДОСЬЕ на руководство ОЗХО, на главу этой организации господина Ахмета Узюмджу. Именно поэтому они держат их на очень коротком поводке. Отсюда можно сделать вывод о политкорректности этой организации в отношении англосаксонских держав, которые с большой вероятностью являются и исполнителями, и бенефициарами данного преступления».
        3. Более того. И. Никулин подчеркнул, что «гендиректор ОЗХО заявлял, что прежде всего результаты их исследования будут показаны заказчику в лице Британии, а только потом, если британцы будут не против, отчет будет предоставлен другим участникам инцидента, входящим в исполком ОЗХО».

        Отсюда военный эксперт И. Никулин делает ВЫВОД.
        «С большой долей вероятности, то есть highly likely, как говорят британцы, вещество, которым пытались убить Скрипалей, было произведено в самом «Портон-Дауне», поскольку оно, как мы поняли из опубликованного сегодня доклада, «высокой чистоты». И пусть британцы попробуют это опровергнуть. Тем более что образец у них есть, что подтвердили глава британского МИД Борис Джонсон, и химик Вил Мирзаянов, которого связывают с разработкой отравляющих веществ нервнопаралитического действия этого класса. Но, конечно, специалисты ОЗХО ни за что бы к такому выводу не пришли, потому что заказчиком их работы был Лондон».

        Я уже хотела удалить у себя из компьютера все информационные материалы о Скипалях, как устаревшие, но оказалось, что у британских провокаций не бывает конца и заканчиваться они у них могут, по видимому, только радикальным исходом - а именно ТМВ стран коллективного Запада с Россией.
        Русофобствующий агрессор, пока не получит от России по зубам, не угомонится.
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 12:43
          0
          Татьяна hi вообще вся эта байда проходит под знаком чистейшего идиoтизма. если бы уж собрались грохнуть предателя родины - то и цветочки на могилке позасыхали бы уже. травить боевым отравляющим веществом????
        2. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 12:44
          0
          Полагаю, началась операция "Путин всюду".
          Сейчас российских шпионов будут ловить всюду, по крайней мере раз в неделю, ярко освещая это события в СМИ.
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:29
      0
      Т.е. задолго до закрытия? И всё ещё "гуляют"?
    3. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:30
      0
      Голландское издание NRC опубликовало обративший на себя внимание материал буквально через несколько часов после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова

      Укурились , что ли ? what
    4. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:33
      +1
      А таком случае, вероятно, не каждый Руслан Боширов является Русланом Башировым. wassat
    5. vkl.47 Онлайн
      vkl.47 Сегодня, 12:06
      +1
      Лондон, рашн супостаты,
      Ни за что не проведёшь.
      Мутный Лондон верит свято
      Только в собственную ложь.
    6. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 13:07
      0
      Появились фотографии с места преступления
    7. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Тралл
      Следствие установило, что у Руслана Боширова при поездке в Англию был паспорт на поддельное имя Руслан Боширов.

      А скрипали не настоящие, поэтому их прячут.
  2. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 11:30
    +1
    У шпигунов буденновки с парашютами были? А именные маузеры? Если нет, тогда точно не наши.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 12:06
      0
      Цитата: inkass_98
      У шпигунов буденновки с парашютами были? А именные маузеры? Если нет, тогда точно не наши.

      Кстати, ещё немного раскрутки этой темы и за рубежом нашими туристами с удовольствием будут покупаться внешняя атрибутика русских шпионов yes Куплю первым.
  3. sib.ataman Офлайн
    sib.ataman Сегодня, 11:33
    +1
    Этие евросявки уже точно осточертели хуже горькой редьки! Гадят в колодец, из которого ещё не раз придётся напиться!
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +1
    операция по задержанию «российских шпионов» была осуществлена совместно голландской военной разведкой и службой безопасности.
    Не знаю как в их спецслужбах, а вот в голландских СМИ чувствуется курят по черному. Странно, что военная разведка Нидерландов занимается не свойственной для таких структур деятельностью - задержанием. Чувствуется коллективному западу очень нравится аббревиатура ГРУ, что стали ее использовать по любому поводу и без. Вот так и по "Боингу" в этой стране фейки рожают через одно место.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 11:57
      +1
      Для западной публики Ваши об,яснения слишком мудрены. Они не воспитаны на фильмах со смыслом. До обеда у них типа "давай поженимся", а к вечеру боевики со злыми русскими творящих зло ради зла. Их, из этих рамок, англосаксы не выпустят, не для того они их туда загоняли десятилетиями. Эта "болезнь" есть и в России.
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 11:42
    +1
    Закон Мерфи:
    "Любой живой организм, и даже неживой предмет, находящийся на территории западных стран, рано или поздно будет разоблачен как " шпион"
    которое позволяло бы проникнуть в компьютерную сеть лаборатории в Шпице.

    не понимаю... для того чтобы проникнуть в компьютерную сеть надо зад поднять от любимого стула и куда- то там переться... wassat
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:48
    0
    голландской военной разведкой и службой безопасности.

    ... ну только если "голландской военной разведкой" laughing wassat laughing , тогда да...
  7. hohol95 Онлайн
    hohol95 Сегодня, 11:54
    +1
    Где же новость об очередном отравлении в Британии???
    Британские полицейские отравились неизвестным веществом при обыске дома ученого

    При обыске у 73-летнего учёного-ядерщика (ранее смеявшегося над выводами все и вся по поводу отравления Скрипалей) отравились британские полицейские (возможно в доме учёного много радиоактивного мусора)!
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:36
      0
      Они умерли и не успели сообщить belay
      1. hohol95 Онлайн
        hohol95 Сегодня, 12:41
        0
        Отнюдь - вызвали "неотложки".
        Врачи помогли полицменам!
        И полицейские смогли продолжить ОБЫСК у 73-летний физик-ядерщик Крис Басби!
  8. churka Онлайн
    churka Сегодня, 12:29
    0
    Запад явно деградирует. Диагноз на лицо.
  9. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 12:40
    0
    Читаю
    у «шпионов» якобы обнаружили при себе некое оборудование,
    И думаю; Балалайка и бутылка водки "Столичная" laughing