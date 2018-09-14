ЕвроСМИ: В марте в Гааге задержаны два шпиона из РФ - хотели взломать ОЗХО

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал следующее: «из конфиденциального источника получены аналитический отчет от лаборатории Шпица по делу Скрипаля». Но Лавров, похоже, всё же не мог получить отчет по анализу на законных основаниях. ОЗХО комментирует: «В рамках протоколов ОЗХО никакие лабораторные отчёты из назначенных лабораторий не распространяются на государства-члены.

Голландское издание NRC опубликовало обративший на себя внимание материал буквально через несколько часов после интервью Александра Петрова и Руслана Боширова Маргарите Симоньян. Нидерландский материал выглядит как попытка коллективного западного ответа на упомянутое интервью. В чём суть этой попытки?На страницах NRC заявлено, что весной этого года в Гааге якобы были арестованы «два российских шпиона», направлявшихся в Швейцарию. Пунктом их прибытия значился город Шпиц, в котором располагается лаборатория ОЗХО. В этой лаборатории проводился анализ вещества, которым «травили» Скрипалей, а также образцов химических соединений, якобы использованных в Сирии.Заявлено, что операция по задержанию «российских шпионов» была осуществлена совместно голландской военной разведкой и службой безопасности.Далее начинается описание, которое выглядит продолжением британских небылиц: у «шпионов» якобы обнаружили при себе некое оборудование, которое позволяло бы проникнуть в компьютерную сеть лаборатории в Шпице. При этом оба (внимание!) – «сотрудники ГРУ, но не Петров и Боширов». Именно так подана информация в Голландии.В материале при этом никак не разъясняется, о каком именно оборудовании идёт речь, и почему для проникновения в лабораторную сеть Шпица «россиянам» понадобилось ехать в этот самый Шпиц, учитывая, что сеть вовсе не является обособленной от других подобных сетей...Далее утверждается, что 26 марта в Нидерландах было принято решение «выдворить двух сотрудников российского посольства». При этом не сообщается, были ли это те самые «сотрудники ГРУ» или кто-либо ещё. Однако добавлено, что «в итоге шпионы оказались в России».Из материала голландской прессы:А кого же тогда ОЗХО с результатами анализов, осуществлённых в своих лабораториях, знакомит?Голландская публикация – новая вода на мельницу Терезы Мэй и всей русофобской стайки, которая теперь пытается «вырулить» из ситуации.Если «шпионов», которые якобы собирались взломать сеть лаборатории ОЗХО в Швейцарии задержали в марте, то почему те же СМИ Нидерландов об этом пишут только сейчас – после интервью Петрова и Боширова для RT?Что ещё обратило на себя внимание - в начале материала заявлено о задержании "российских шпионов" весной этого года, а затем сообщается, что прокуратура швейцарского Берна начала расследование в отношении "шпионов" ещё в марте 2017 года. То есть ещё до того, как "отравили" Скрипалей и до того, как в Шпиц попали образцы "Новичка" с ручки дома в Солсбери.