В Забайкалье завершается реконструкция аэродрома «Степь»
В текущем году Минобороны введет в эксплуатацию аэродром «Степь», расположенный в Забайкалье, сообщают Известия.
После реконструкции аэродром получит одну из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос (более 3 км) и будет способен принимать любые типы военных самолетов. Его введение в строй поможет военным контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а также откроет дополнительные возможности для переброски войск через всю страну.
Согласно информации Минобороны, аэродром «Степь» станет местом постоянного базирования штурмового авиаполка (находится в стадии формирования). Он находится в Оловяннинском районе Забайкальского края.
При модернизации аэродрома строители использовали технологию модульных построек. Речь идет о готовых элементах, поставляемых заводом, из которых в короткие сроки собираются технические и жилые помещения, плоть до коттеджей, предназначенных для офицеров и их семей.
С советское время «Степь» была местом базирования 6-го бомбардировочного и 58-го истребительно-бомбардировочного полков. С 1990 года там базировался 266-й штурмовой авиаполк. Закрыли аэродром в 2010 году. Решение о его реконструкции было принято министром обороны Сергеем Шойгу в 2013 году. Строительные работы затянулись из-за особенностей климата – в зимнее время грунт промерзал на несколько метров, что исключало возможность строительства ВПП и других объектов инфраструктуры.
После реконструкции аэродром получит одну из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос (более 3 км) и будет способен принимать любые типы военных самолетов. Его введение в строй поможет военным контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а также откроет дополнительные возможности для переброски войск через всю страну.
Согласно информации Минобороны, аэродром «Степь» станет местом постоянного базирования штурмового авиаполка (находится в стадии формирования). Он находится в Оловяннинском районе Забайкальского края.
При модернизации аэродрома строители использовали технологию модульных построек. Речь идет о готовых элементах, поставляемых заводом, из которых в короткие сроки собираются технические и жилые помещения, плоть до коттеджей, предназначенных для офицеров и их семей.
С советское время «Степь» была местом базирования 6-го бомбардировочного и 58-го истребительно-бомбардировочного полков. С 1990 года там базировался 266-й штурмовой авиаполк. Закрыли аэродром в 2010 году. Решение о его реконструкции было принято министром обороны Сергеем Шойгу в 2013 году. Строительные работы затянулись из-за особенностей климата – в зимнее время грунт промерзал на несколько метров, что исключало возможность строительства ВПП и других объектов инфраструктуры.
- Использованы фотографии:
- spetsstroy.ru
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