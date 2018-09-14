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В Забайкалье завершается реконструкция аэродрома «Степь»

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В текущем году Минобороны введет в эксплуатацию аэродром «Степь», расположенный в Забайкалье, сообщают Известия.

В Забайкалье завершается реконструкция аэродрома «Степь»


После реконструкции аэродром получит одну из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос (более 3 км) и будет способен принимать любые типы военных самолетов. Его введение в строй поможет военным контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а также откроет дополнительные возможности для переброски войск через всю страну.


Согласно информации Минобороны, аэродром «Степь» станет местом постоянного базирования штурмового авиаполка (находится в стадии формирования). Он находится в Оловяннинском районе Забайкальского края.

При модернизации аэродрома строители использовали технологию модульных построек. Речь идет о готовых элементах, поставляемых заводом, из которых в короткие сроки собираются технические и жилые помещения, плоть до коттеджей, предназначенных для офицеров и их семей.

С советское время «Степь» была местом базирования 6-го бомбардировочного и 58-го истребительно-бомбардировочного полков. С 1990 года там базировался 266-й штурмовой авиаполк. Закрыли аэродром в 2010 году. Решение о его реконструкции было принято министром обороны Сергеем Шойгу в 2013 году. Строительные работы затянулись из-за особенностей климата – в зимнее время грунт промерзал на несколько метров, что исключало возможность строительства ВПП и других объектов инфраструктуры.
Использованы фотографии:
spetsstroy.ru
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25 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 11:39
    +1
    Вот в западных сми принято рассказывать о том, сколько потрачено денег и кто был подрядчиком, почему у нас об этом не пишут? Общественность могла бы сравнивать, как и где и кто расходует народные деньги.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 11:50
      +2
      Тендер сайт,там найдете все что захотите,если это не засекреченно. Или вам надо на страницах газет на первых полосах?)
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:55
        -1
        Цитата: Бультерьер
        Тендер сайт,там найдете все что захотите,если это не засекреченно. Или вам надо на страницах газет на первых полосах?)

        Конечно, тогда тема статьи была бы полностью раскрыта. То что построили- молодцы, но общественность должна понимать, кто строит и сколько потратил.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:14
          -1
          Цитата: Svarog
          Цитата: Бультерьер
          Тендер сайт,там найдете все что захотите,если это не засекреченно. Или вам надо на страницах газет на первых полосах?)

          Конечно, тогда тема статьи была бы полностью раскрыта. То что построили- молодцы, но общественность должна понимать, кто строит и сколько потратил.

          Минусуют видно те, кто поощеряет массовый распил, либо сам принимает в этом участие, как правило все они сторонники ЕР и Путина)) wassat
          1. Рязанец87 Офлайн
            Рязанец87 Сегодня, 12:45
            0
            http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
            Набираете в поисковике "аэродром Степь" и все узнаете, что не засекречено.
          2. Околоточный Офлайн
            Околоточный Сегодня, 12:53
            +1
            Нет. Минусует тех, которые в Каждой Статье на ВО (В каждой, Карл!!!) устраивают плач Ярославны на тему « ВРоссиивсеплохопросралиполимерыраспилбабла».
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 12:58
              0
              Цитата: Околоточный
              Нет. Минусует тех, которые в Каждой Статье на ВО (В каждой, Карл!!!) устраивают плач Ярославны на тему « ВРоссиивсеплохопросралиполимерыраспилбабла».

              А где вы увидели к этой стате плач Ярославны? laughing Карл!!
            2. мордвин 3 Онлайн
              мордвин 3 Сегодня, 13:24
              0
              Считаете, что построить 3 км. ВПП за 5 лет - это нормально? Только не надо мне про грунт промерзающий рассказывать, я сам строитель по специальности.
          3. Бультерьер Онлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:03
            0
            Не думаю я вообще эти кнопки не надимаю,просто эта информация и правда окрытая. И что бы понимали,на строительстве воруют все начиная от рабочих и заканчивая генеральным подрядчиком.
    2. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 11:54
      +1
      Цитата: Svarog
      Общественность могла бы сравнивать, как и где и кто расходует народные деньги.

      Володя да сделайте проще, съездите в Забайкалье там местные бабки вам весь расклад выложат, записывать устанете wink
      1. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 12:12
        +1
        Цитата: Serg65
        съездите в Забайкалье там местные бабки вам весь расклад выложат, записывать устанете

        Да и так видно, по фото, кто строил, да кому выгодно. Закрыли при Табуреткином, строят при Шойгу, на фото рабочие, похожие на Узбеков-Таджиков. Пять лет строили. laughing
    3. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 11:57
      0
      Svarog
      Владимир, исходя из вашего..
      У нас в стране, если что то делается, то это должно быть выгодно ближайшему окружению Путина

      Хочется спросить, в чем выгода окружения Путина в этом аэродроме?
    4. Сандор Клиган Онлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 11:59
      0
      Цитата: Svarog
      в западных сми принято рассказывать о том, сколько потрачено денег и кто был подрядчиком, почему у нас об этом не пишут?

      дык просто все....подрядчики не с улицы, а свои да наши, а найти аффилированное лицо не составит труда - вдруг выльется в скандал, что большенство подрядчиков принадлежат 1-2 лицам из правительства или депутатского корпуса?
    5. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: Svarog
      Вот в западных сми принято рассказывать о том, сколько потрачено денег и кто был подрядчиком, почему у нас об этом не пишут?

      Потому что этот статья из "Известий". А перечисленное Вами пишут в статьях профильных изданий. smile
    6. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Svarog
      почему у нас об этом не пишут?

      Потому что такие подробности не всем интересны и в статьях тогда будет очень много лишних букАв, утомительных для чтения. А тем, кто хочет знать о подрядчиках, суммах, количестве рабочих и объемах бетона - инет в помощь. Мне, например, это неинтересно.
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:43
    +2
    Хорошо, что такая стратегическая точка получает новое развитие.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    0
    ... таки да, аэродромы больная тема, они требуют очень много реконструкций, доработок и модернизаций...ну и денег конечно...
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      таки да, аэродромы больная тема, они требуют очень много реконструкций, доработок и модернизаций

      А я вспомнил про тот аэродром, посреди тайги, за которым ухаживал один единственный мужик, на ВПП которого летчики посадили гражданский борт при отказе двигателей. И как этот мужик произнес при его награждении в Кремле: "Я верю в возрождение малой авиации в России!" Ничего не ответил ему Путин.
  4. Комментарий был удален.
  5. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 11:49
    +2
    Хорошая новость, полностью поддерживаю Svarog (Владимира) - Открытость и прозрачность должна быть обязательно, капиталовложения то не маленькие.
  6. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 11:51
    +1
    Судя по фото - я бы не сказал, что сдача будет в этом году. Если только на бумаге.
    1. tanit Офлайн
      tanit Сегодня, 11:59
      +2
      Цитата: BAI
      Судя по фото - я бы не сказал, что сдача будет в этом году. Если только на бумаге.

      Фото от 6 октября 2015 года.
  7. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:55
    +2
    Ну надо же! Гарнизон моего детства! Радует. Тогда была жуткая дыра! Сейчас можно только порадоваться за посёлок.
  8. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 12:26
    +1
    В 1968г только, что сформированный 58 полк ИБ перелетел в Степь из Черняховска. Там стояло две свежих пятиэтажки на два авиационных полка. Один дом занимал Воронцовский полк другой Алаевский.(по фамилиям ком. полков). За четыре года построили ещё шесть пятиэтажек и школу. Как сейчас размещать людей будут? Если также как в наши времена то - это сурово.
    1. plotnikov561956 Онлайн
      plotnikov561956 Сегодня, 13:14
      0
      Военные городки от ст. Забайкальск до Читы практически все уничтожены..уцелели единицы..Аэродромы в Безречной и Чинданте также приказали долго жить..Осталась лишь Домна..Война прошла жестокая...В Степи еще конь не валялся..жить будут в палатках
  9. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 13:40
    0
    Вот будет веселуха, если Джиду тоже "откроют", там как раз уже все растащили, теперь пора восстанавливать...