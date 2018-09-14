Новости

Южная Корея получит от США противолодочные Boeing P-8A Poseidon

4
Соединенные Штаты наращивают сотрудничество с Южной Кореей в сфере поставок вооружений. В четверг Госдепартамент США одобрил предварительную продажу Сеулу шести противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Общая сумма сделки пл контракту составит около 2,1 млрд. долларов, сообщается в пресс-релизе американского военного ведомства.

Южная Корея получит от США противолодочные Boeing P-8A Poseidon


Кроме этого Госдеп одобрил заявленную Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) продажу Южной Корее партии зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM missiles в количестве 64 штук на общую сумму 501 млн. долларов.


Согласно заявлению представителя Госдепартамента Соединенных Штатов, контракт на поставку Южной Корее противолодочных самолетов и зенитных управляемых ракет "укрепит обороноспособность этой страны" и "не изменит баланс сил в регионе". При этом в Госдепе отметили, что Южная Корея является "близким союзником США". Главным исполнителем контракта с южнокорейским Министерством обороны называется компания Boeing.

Необходимо отметить, что согласно американского законодательства, Минобороны США обязано уведомлять Конгресс США о предстоящих сделках по продаже военного снаряжения или вооружений в другие страны. Конгресс вправе в 30-дневный срок наложить запрет на любую оружейную сделку ,что случается крайне редко.



Использованы фотографии:
https://ukdefencejournal.org.uk/
Мы в Яндекс Дзен
Румыния получит семь комплексов ПРО Patriot
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:00
    +2
    Какой-такой баланс. Северная Корея сегодня под санкциями и от нее требуют разоружаться, а Южную Корею США продолжают вооружать. negative
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:04
      0
      А это у матрасов такое понятие баланса . Они же "исключительные" , у них всё не как у людей . wink
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 12:16
        0
        В том вся Америка, для нее любой транспорт в рай въехать приемлем, даже чужой....
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    +1
    Общая сумма сделки пл контракту составит около 2,1 млрд. долларов, сообщается в пресс-релизе американского военного ведомства.

    ... длоя того и клепают мерикатосы военную технику, чтобы продавать... впрочем как и все страны, имеющие для этого соответствующий базис...обычный бизнес...