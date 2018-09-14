Южная Корея получит от США противолодочные Boeing P-8A Poseidon

Соединенные Штаты наращивают сотрудничество с Южной Кореей в сфере поставок вооружений. В четверг Госдепартамент США одобрил предварительную продажу Сеулу шести противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Общая сумма сделки пл контракту составит около 2,1 млрд. долларов, сообщается в пресс-релизе американского военного ведомства.Кроме этого Госдеп одобрил заявленную Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) продажу Южной Корее партии зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM missiles в количестве 64 штук на общую сумму 501 млн. долларов.Согласно заявлению представителя Госдепартамента Соединенных Штатов, контракт на поставку Южной Корее противолодочных самолетов и зенитных управляемых ракет "укрепит обороноспособность этой страны" и "не изменит баланс сил в регионе". При этом в Госдепе отметили, что Южная Корея является "близким союзником США". Главным исполнителем контракта с южнокорейским Министерством обороны называется компания Boeing.Необходимо отметить, что согласно американского законодательства, Минобороны США обязано уведомлять Конгресс США о предстоящих сделках по продаже военного снаряжения или вооружений в другие страны. Конгресс вправе в 30-дневный срок наложить запрет на любую оружейную сделку ,что случается крайне редко.