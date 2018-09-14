Как собираются расширять функционал железнодорожных войск?
Минобороны РФ приняло решение усилить железнодорожные войска и расширить их функциональные обязанности, сообщают Известия.
В задачи войск будет входить не только обеспечение перевозок и строительство железных дорог, но и спасательные работы при чрезвычайных ситуациях и ликвидация катастроф. В настоящее время в соединения поступает новая специальная техника, в том числе вездеходы, амфибии, болотоходы, самоходные понтоны и прочее. Таким образом выполняется поставленная министром обороны задача по полному переоснащению железнодорожных войск к 2020 году.
Сегодня в состав войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. В составе соединений – ремонтно-восстановительные батальоны, понтонно-мостовые, путевые, мостовые и батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (юг РФ) имеется несколько бронепоездов.
По словам доцента РЭУ имени Плеханова полковника запаса Александра Перенджиева, количество задач, возложенных на железнодорожные войска в скором времени значительно возрастет.
Так, после победы правительственных войск в Сирии неизбежно будет поднят вопрос о восстановлении ж.д. коммуникаций, имеющих для страны большое назначение. Наверняка рассматривается возможность участия в восстановлении путей российских военных железнодорожников, сказал Перенджиев.
Кроме того, на них может быть возложено строительство отдельных ж.д. веток к приполярным объектам. Силами военных такие пути будут проложены гораздо быстрее, дешевле и эффективнее, отметил эксперт.
В задачи войск будет входить не только обеспечение перевозок и строительство железных дорог, но и спасательные работы при чрезвычайных ситуациях и ликвидация катастроф. В настоящее время в соединения поступает новая специальная техника, в том числе вездеходы, амфибии, болотоходы, самоходные понтоны и прочее. Таким образом выполняется поставленная министром обороны задача по полному переоснащению железнодорожных войск к 2020 году.
Сегодня в состав войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. В составе соединений – ремонтно-восстановительные батальоны, понтонно-мостовые, путевые, мостовые и батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (юг РФ) имеется несколько бронепоездов.
По словам доцента РЭУ имени Плеханова полковника запаса Александра Перенджиева, количество задач, возложенных на железнодорожные войска в скором времени значительно возрастет.
Так, после победы правительственных войск в Сирии неизбежно будет поднят вопрос о восстановлении ж.д. коммуникаций, имеющих для страны большое назначение. Наверняка рассматривается возможность участия в восстановлении путей российских военных железнодорожников, сказал Перенджиев.
Кроме того, на них может быть возложено строительство отдельных ж.д. веток к приполярным объектам. Силами военных такие пути будут проложены гораздо быстрее, дешевле и эффективнее, отметил эксперт.
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