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Как собираются расширять функционал железнодорожных войск?

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Минобороны РФ приняло решение усилить железнодорожные войска и расширить их функциональные обязанности, сообщают Известия.



В задачи войск будет входить не только обеспечение перевозок и строительство железных дорог, но и спасательные работы при чрезвычайных ситуациях и ликвидация катастроф. В настоящее время в соединения поступает новая специальная техника, в том числе вездеходы, амфибии, болотоходы, самоходные понтоны и прочее. Таким образом выполняется поставленная министром обороны задача по полному переоснащению железнодорожных войск к 2020 году.


Сегодня в состав войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. В составе соединений – ремонтно-восстановительные батальоны, понтонно-мостовые, путевые, мостовые и батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (юг РФ) имеется несколько бронепоездов.

По словам доцента РЭУ имени Плеханова полковника запаса Александра Перенджиева, количество задач, возложенных на железнодорожные войска в скором времени значительно возрастет.

Так, после победы правительственных войск в Сирии неизбежно будет поднят вопрос о восстановлении ж.д. коммуникаций, имеющих для страны большое назначение. Наверняка рассматривается возможность участия в восстановлении путей российских военных железнодорожников, сказал Перенджиев.

Кроме того, на них может быть возложено строительство отдельных ж.д. веток к приполярным объектам. Силами военных такие пути будут проложены гораздо быстрее, дешевле и эффективнее, отметил эксперт.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
    +1
    ... в середине 70-х годов, прошлого теперь столетия, впервые видел брнепоезд в районе г. Свободный, где ныне космодром.. очень впечатлила железная махина... good
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:31
    +1
    Интересно, а в Европе правильно ли лежат рельсы, чтобы нашим бронепоездам проехать с дружеским визитом. what
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
      +1


      bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:31 НОВЫЙ
      0
      Интересно, а в Европе правильно ли лежат рельсы, чтобы нашим бронепоездам проехать с дружеским визитом. what

      ... даже если и неправильно - уложим так как нам надо!!!... wink
    2. hohol95 Онлайн
      hohol95 Сегодня, 12:39
      0
      У них колея УЖЕ. Читайте литературу. Немцы на оккупированных территориях СССР колею перешивали под европейскую! А нашим железнодорожникам пришлось в обратную сторону увеличивать колею на освобождённых землях и в Освобождённой Европе!
      Европейская колея (в применяющих странах называется «Стандартная колея») — железнодорожная колея шириной 1435 мм.
      Ру́сская колея́ — ширина железнодорожной колеи, равная 1520, 1522 или 1524 мм (в России допускается к эксплуатации на скоростных железных дорогах от 1516 до 1528 мм). Она является основной на территории стран бывшего СССР, а также в Финляндии и Монголии.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
        0
        hohol95 (Алексей) Сегодня, 12:39
        0
        У них колея УЖЕ. Читайте литературу.

        ... мои соболезнования по поводу отсутствия у вас юмора...
        1. hohol95 Онлайн
          hohol95 Сегодня, 12:49
          0
          Просыпается МАРШАЛ утром после сильной попойки и видит, что денщик чистит его обрыганный мундир. Говорит ему:
          - Знаешь, Семен! Меня вчера обрыгал поручик Ржевский и я ему объявил 10 суток ареста.
          - Мало 10 суток!
          - Почему?
          - Он Вам еще и в штаны нагадил.

          Свои соболезнования - ... hi
          Извините ЗВАНИЯ не разобрал сослепу. Оно понятно - генералы и маршалы юморят лучше всех остальных
    3. sledak Онлайн
      sledak Сегодня, 12:51
      0
      Лежат "не правильно": у них колея уже нашей, но проблема решается просто, путём перестановки подвижного состава на их тележки (колёсные пары).
      Вот только выдержат ли их мосты и влезет ли наш бронепоезд в их тоннели в процессе победоносно-освободительного и ОЧЕНЬ дружественного визита я не знаю, но читал, что абрамсам там очень проблематично передвигаться своим ходом...
      Да и визиты их правда недружественные совсем - читал, что в некоторых городах, вроде как в Польше, городская канализация просто не справлялась с наплывом пугливых звёздно-полосатых экипажей абромсов (их испуг наверно вызывает сам факт нахождения на одном континенте с Россией и близостью к нашим границам).