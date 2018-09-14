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Возобновят или нет? Работы по СР-10 приостановлены

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Все работы по учетному самолету СР-10 приостановлены по причине отсутствия денежных средств. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс Mil.Press (Военное.РФ).

Возобновят или нет? Работы по СР-10 приостановлены


Согласно материалам издания, перспективный учебный самолет СР-10, который создает КБ "Современные авиационные технологии" (САТ), уже готов к серийному производству. Самолет отлично показал себя на последних летных испытаниях, но работы по нему были приостановлены по причине отсутствия денежных средств на серийное производство.


Как пояснил летчик-испытатель Виктор Королев, демонстратор учебного самолета СР-10 испытан "от и до", вплоть до штопора, из которого выходит замечательно, без проблем. Он рассказал, что совершил на самолете уже 85 полетов и дал СР-10 положительную оценку, охарактеризовав его как самолет, соответствующий всем требованиям для обучения летчиков. По его словам, Смоленский авиационный завод готов начать сборку СР-10 сразу же после получения технической документации на него.

В КБ "Современные авиационные технологии" подтвердили факт отсутствия средств на дальнейшие работы по СР-10, заявив, что "российские власти денег не выделяют", но при этом отказались рассказывать подробности.

Предполагалось, что учебный самолет СР-10 может заменить в летных училищах чешские L-39, ресурс которых походит к концу.

Ранее сообщалось, что пока госиспытания самолета СР-10 отложили до конца года.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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23 комментария
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
    +3
    но работы по нему были приостановлены по причине отсутствия денежных средств на серийное производство.

    ... стоит ли удивляться подобному?... request
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:34
      +2
      Сергей , привет ! hi
      учебный самолет СР-10 может заменить в летных училищах чешские L-39, ресурс которых походит к концу

      Интересно : когда чехи выработаются в ноль , на что найдутся деньги ? На запуск в серию СР-10 или на закупку новых L-39 (ну или каких-нибудь других учебных самолётов) ? what
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
        +1
        Привет, Паша! hi ... а вот как петух клюнет в интересное место - будут "деньги искать"...
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:56
          +1
          Я смотрю , кому-то наше мнение очень не нравится (судя по тому как минусуют) . wink
          1. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
            +1
            ...да, Паша, кому очень не нравится...ну ничего, прорвёмся.. wink
        2. SOF Онлайн
          SOF Сегодня, 13:09
          +2
          Цитата: a.s.zzz888
          а вот как петух клюнет в интересное место - будут "деньги искать"..

          ...возможно заложат на следующий год...экономика - сложная штука, да и кошелек вещь не резиновая...
          ...в конце концов - это ведь не истребители выпускать...цены не сопоставимые...время покажет....
      2. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 13:24
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        каких-нибудь других учебных самолётов

        ЯК 130.
      3. VO3A Офлайн
        VO3A Сегодня, 13:47
        0
        Не интересно ! На новом самолёте не могут стоять старые украинские двигатели ! Можно начинать испытания сначала ! Я так понял с АЛ-55...А их производство в Индии будет или где ? Теперь с СР-10 всё ясно ?!!
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      но работы по нему были приостановлены по причине отсутствия денежных средств на серийное производство.

      ... стоит ли удивляться подобному?... request

      Конечно нет.. Но самое интересное, что уже вложено куча лярдов и когда осталось вложить миллионы, работу останавливают.. Это ли не вредительство, о чем думали и как считали, когда этот проект запускали? Кто понес ответственность.. И так везде у нас.. Куча денег летит на ветер, другую кучу воруют.. а в итоге пенсионеров пенсий лишают
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:51
        +3

        Svarog (Владимир) Сегодня, 12:38 Это ли не вредительство, о чем думали и как считали, когда этот проект запускали?

        ... в определённые года прошлого века, уже давно бы были подписаны расстрельные списки...
      2. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
        +1
        Svarog
        ... вот и Владимира сминусовали, а за что?... за свои мнения и доводы?... request
      3. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 13:07
        +1
        Почитайте про эту машину и посиотрите кто в нее вкладывал и сколько.
      4. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 13:23
        +1
        Это была частная инициатива. МО здесь не причем. И государство денег на данный проект не выделяло...
        1. san4es Онлайн
          san4es Сегодня, 13:31
          0
          hi ...25 декабря 2015 года на бывшем аэродроме ДОСААФ в Калужской области совершил первый полёт абсолютно новый красавец-самолёт для Военно-воздушных сил России. Скромно, без огласки. На самом деле – это настоящий прорыв!
          ...Самолёт СР-10 создан в инициативном порядке конструкторским бюро ООО КБ «Современные авиационные технологии» (КБ САТ). Впервые в истории это делает частная компания без привлечения средств из госбюджета. То есть заказчик получает готовый отечественный самолёт. И никакой дерготни с импортозамещением (это на заметку Военно-промышленной комиссии), настоящий подарок вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
          Работу над самолётом начали ещё в 2007 году, когда два энтузиаста Максим Миронов и Сергей Юшин основали КБ. Идея создать спортивно-пилотажный реактивный самолёт переросла в понимание, что машина должна заменить в лётных училищах и центрах подготовки ВВС стремительно стареющий учебно-тренировочный самолёт L-39 чешского производства... soldier
      5. NEOZ Офлайн
        NEOZ Сегодня, 13:28
        +2
        Цитата: Svarog
        уже вложено куча лярдов и когда осталось вложить миллионы

        что вы мелите?
        кто вложил лярды?
        кто должен вложить миллионы?
        СР-10 это частный проект частного лица...
        п.с.
        я тоже вложил 1 лям в ремонт своей квартиры... государство обязано вложиться сотнями тысяч в мебель!!!
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
    +4
    Закрытые программы всегда печальное событие . Будем надеятся , что в этом случае она лишь прикрыта и сравнительно ненадолго , а также на возможный экспорт , который не раз сохранял хорошие образцы .
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 13:14
      0
      Как пояснил летчик-испытатель Виктор Королев, демонстратор учебного самолета СР-10 испытан "от и до", вплоть до штопора, из которого выходит замечательно, без проблем. Он рассказал, что совершил на самолете уже 85 полетов и дал СР-10 положительную оценку, охарактеризовав его как самолет, соответствующий всем требованиям для обучения летчиков.
      --------'--------------------
      Если самолёт действительно хороший и относительно не дорогой, думаю найдут средства пусть и не в полном объёме для замены самых дряхлых и аварийных L-39, чтож будем надеяться. hi
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:34
    +2
    У меня тоже не хватает денег recourse На этот самолет. А так - дал бы не задумываясь. hi
  4. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:01
    +2
    Да печально если так.....учебная техника - очень важный элемент обучения будущих летчиков, теория теорией, а на практике на чем летать то будут..
  5. Lyapis Онлайн
    Lyapis Сегодня, 13:16
    0
    Ну, учитывая, что на замену уже давным-давно идёт Як-130, немного не понятно на что рассчитывали в этом самом КБ "Современные авиационные технологии". Особенно, учитывая, что кроме необычной внешности СР-10, ни чем особо и не выделяется (именно как учебный самолёт). request
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: Lyapis
      Ну, учитывая, что на замену уже давным-давно идёт Як-130

      1. Учебные машины не должны быть только одного типа
      2. Як 130 машина неудачная и опасна для начинающих.
      1. Lyapis Онлайн
        Lyapis Сегодня, 13:47
        0
        1. Раньше (ещё со времён Союза) как то обходились Л-39 и поршневыми Яками для начальной подготовки. И ничего, как то готовили пилотов. Какая выгода заводить зоопарк машин имеющих одинаковое предназначение, лично я не понимаю. what
        2. С каких пор Як-130 стал считаться неудачной и опасной машиной?
  6. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 13:27
    0
    КБ "Современные авиационные технологии" (САТ)

    А что это за зверь такой?