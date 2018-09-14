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Вопрос о заграничных связях кандидата в ВС РФ станет актуальным

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Военное ведомство скорректирует анкету для поступающих на службу в Вооруженные силы России, в ней появится вопрос о заграничных связях кандидата, сообщают Известия.

Вопрос о заграничных связях кандидата в ВС РФ станет актуальным


По данным газеты, подготовленные в Минобороны поправки в приказ № 733 от 2015 года, коснутся будущих солдат (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков (мичманов). В анкете кандидатов появится вопрос о родственниках за рубежом, о наличии загранпаспорта, пребывании за границей (с какой целью, где и когда), а также о ходатайствах о выезде на постоянное место жительство в другие страны.


В случае недостоверных ответов контракты заключаться не будут.

Кроме того, будущий контрактник будет обязан собственноручно написать автобиографию с указанием ряда обязательных пунктов, касающихся места рождения, полученного образования, трудовой деятельности, отношения к воинской обязанности и пр. Сегодня кандидаты на службу также пишут автобиографии, однако четких требований по их содержанию не предъявляется.

По словам учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, в зависимости от наличия или отсутствия родственников за границей будут зависеть специальность контрактника и его допуск к секретной информации. Такой допуск, например, имеют шифровальщики.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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15 комментариев
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  1. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:58
    +4
    Требования повышаются. Опыт СССР пригодится, еще ведь и замполитов (политруков) вроде возвращать будут...
  2. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:12
    +2
    Странно. Все кто секретку от 2 получают и так проверяются по полной. И проверялись до этого. Непонятная затея куча лишних бумаг,и времени на их обработку. По моему это какой то сбор информации просто. Все,что бы ты там не указал, все равно проверять будут.
    1. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 13:16
      +1
      Во времена СССР был ещё вопрос о сидевших родственниках.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
    +4
    от наличия или отсутствия родственников за границей будут зависеть специальность контрактника и его допуск к секретной информации. Такой допуск, например, имеют шифровальщики.

    ... насчёт спецсвязи, ЗАСа - это было всегда,... особый отбор, особые требования для выдачи допуска к грифам 0, 00, ОВ и т.д...
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:13
    +4
    А в чем вопрос? и раньше такая строка была, сама на неё отвечала неоднократно и при устройстве на работу ( в экспедицию), и при выезде за рубеж...
    В случае недостоверных ответов контракты заключаться не будут.

    ну а если сразу вранье, то какой контракт?
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 13:25
      +1
      даже при поступлении в институт соответствующий!
  5. sauvage Онлайн
    sauvage Сегодня, 13:17
    +2
    А почему бы не ввести такаю же анкету кандидатам в депутаты гд и кабинету министров? У Путина будет хороший повод уволить всех в полном составе.
    1. Igoresha Офлайн
      Igoresha Сегодня, 13:37
      0
      Путина будет хороший повод уволить всех в полном составе.
      злые языки утверждают что у ВВП дочки одна в Корее другая в Голландии
  6. фа2998 Офлайн
    фа2998 Сегодня, 13:19
    0
    Вообще принимать на гос.службу лиц не имеющих родственников за границей, счетов в зарубежных. банках, собственности и пр.Все это зарубежные спецслужбы могут использовать для шантажа.Любой депутат имеет доступ к секретной информации.
    Но думаю такое решение не пройдет.Более половины нынешней "элиты" придется гнать со службы, причем их высших эшелонов hi
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:28
      0
      Ну. Запретить выезд за границу,сажать за общение с иностранцами и т.д. Во всем меру то надо знать,а не стремится в советский идиотизм. Для этого есть фэпсы,вот пусть и контролируют.
    2. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 13:29
      0
      Да я так думаю, особый отдел в инициативном порядке уже всю их подноготную выяснили. Только отмашки ждут. Чем наше время интересно для особого отдела, что всё дерьмо на поверхности плавает, пачками отлавливать можно.
  7. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 13:25
    0
    Да, работы особому отделу добавиться. Оно и правильно, ряды ВС чище будут.
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:25
    +1
    Цитата: a.s.zzz888
    .. насчёт спецсвязи, ЗАСа - это было всегда,... особый отбор, особые требования для выдачи допуска к грифам 0, 00, ОВ и т.д...

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    Я служил на Т-217 в 1988 году, она уже тогда была безнадежно старая. Один час-временная стойкость.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:28
    0
    Цитата: sauvage
    А почему бы не ввести такаю же анкету кандидатам в депутаты гд и кабинету министров? У Путина будет хороший повод уволить всех в полном составе.

    ---------------------
    По самой статье вопросов нет, так и должно быть в идеале. Но если у нас первые лица с формой допуска к гостайне сплошь и рядом имеют супругов с иностранным гражданством и имущество там, то о чем говорить?
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:29
    +1
    Цитата: Мистер Кредо
    Во времена СССР был ещё вопрос о сидевших родственниках.

    -----------------
    И были ли ваши родственники на оккупированной территории.