Вопрос о заграничных связях кандидата в ВС РФ станет актуальным
Военное ведомство скорректирует анкету для поступающих на службу в Вооруженные силы России, в ней появится вопрос о заграничных связях кандидата, сообщают Известия.
По данным газеты, подготовленные в Минобороны поправки в приказ № 733 от 2015 года, коснутся будущих солдат (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков (мичманов). В анкете кандидатов появится вопрос о родственниках за рубежом, о наличии загранпаспорта, пребывании за границей (с какой целью, где и когда), а также о ходатайствах о выезде на постоянное место жительство в другие страны.
В случае недостоверных ответов контракты заключаться не будут.
Кроме того, будущий контрактник будет обязан собственноручно написать автобиографию с указанием ряда обязательных пунктов, касающихся места рождения, полученного образования, трудовой деятельности, отношения к воинской обязанности и пр. Сегодня кандидаты на службу также пишут автобиографии, однако четких требований по их содержанию не предъявляется.
По словам учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, в зависимости от наличия или отсутствия родственников за границей будут зависеть специальность контрактника и его допуск к секретной информации. Такой допуск, например, имеют шифровальщики.
По данным газеты, подготовленные в Минобороны поправки в приказ № 733 от 2015 года, коснутся будущих солдат (матросов), сержантов (старшин) и прапорщиков (мичманов). В анкете кандидатов появится вопрос о родственниках за рубежом, о наличии загранпаспорта, пребывании за границей (с какой целью, где и когда), а также о ходатайствах о выезде на постоянное место жительство в другие страны.
В случае недостоверных ответов контракты заключаться не будут.
Кроме того, будущий контрактник будет обязан собственноручно написать автобиографию с указанием ряда обязательных пунктов, касающихся места рождения, полученного образования, трудовой деятельности, отношения к воинской обязанности и пр. Сегодня кандидаты на службу также пишут автобиографии, однако четких требований по их содержанию не предъявляется.
По словам учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, в зависимости от наличия или отсутствия родственников за границей будут зависеть специальность контрактника и его допуск к секретной информации. Такой допуск, например, имеют шифровальщики.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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