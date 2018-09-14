Когда завершат госиспытания загоризонтных РЛС "Контейнер"?

РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии

В ближайшее время российское Минобороны получит новые возможности по контролю воздушного пространства на сверхдальних расстояниях. В этом году заканчиваются государственные испытания загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер", способных обнаружить воздушные цели на большой расстоянии от границы России, передает "РГ".Согласно данным издания, использование новых РЛС "Контейнер" позволяет контролировать воздушное пространство Европы на большую глубину, не менее 3000 км. РЛС способна обнаруживать и идентифицировать практически все типы летательных аппаратов на данном расстоянии. Взлет любого летательного средства на территории контролируемой "Контейнером", незамедлительно фиксируется, таким образом сделать незаметным взлет авиации НАТО на территории Европы станет уже невозможным.По словам специалистов в области радиолокации, знакомых с новой РЛС, России не составит большого труда разместить сеть таких станций вдоль границ государства. Конструкция "Контейнера" довольно простая, РЛС выполнена в виде быстро устанавливаемых модулей, и не требует, со слов специалистов, строительства сложных сооружений.Ранее сообщалось, что первая новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения 29Б6 "Контейнер" заступила на опытно-боевое дежурство в конце 2013 года в Мордовии. По планам российского Минобороны в ближайшее время будет начато строительство не менее 10 РЛС "Контейнер".