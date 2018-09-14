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Когда завершат госиспытания загоризонтных РЛС "Контейнер"?

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В ближайшее время российское Минобороны получит новые возможности по контролю воздушного пространства на сверхдальних расстояниях. В этом году заканчиваются государственные испытания загоризонтных радиолокационных станций "Контейнер", способных обнаружить воздушные цели на большой расстоянии от границы России, передает "РГ".

Когда завершат госиспытания загоризонтных РЛС "Контейнер"?

РЛС 29Б6 "Контейнер" в Мордовии


Согласно данным издания, использование новых РЛС "Контейнер" позволяет контролировать воздушное пространство Европы на большую глубину, не менее 3000 км. РЛС способна обнаруживать и идентифицировать практически все типы летательных аппаратов на данном расстоянии. Взлет любого летательного средства на территории контролируемой "Контейнером", незамедлительно фиксируется, таким образом сделать незаметным взлет авиации НАТО на территории Европы станет уже невозможным.


По словам специалистов в области радиолокации, знакомых с новой РЛС, России не составит большого труда разместить сеть таких станций вдоль границ государства. Конструкция "Контейнера" довольно простая, РЛС выполнена в виде быстро устанавливаемых модулей, и не требует, со слов специалистов, строительства сложных сооружений.

Ранее сообщалось, что первая новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения 29Б6 "Контейнер" заступила на опытно-боевое дежурство в конце 2013 года в Мордовии. По планам российского Минобороны в ближайшее время будет начато строительство не менее 10 РЛС "Контейнер".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 13:14
    0
    Хорошая новость для нас и плохая для НАТО . good
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 13:22
      +3
      ТТХ РЛС:
      Приемная антенная система - габариты:
      - ширина - 1300 м
      - глубина - 200 м
      - высота - 34.155 м
      Количество антенно-фидерных мачт - 144

      Дальность обнаружения воздушных целей - более 3000 км
      Сектор обзора - 180 град (240 град с 2014 г. - планы 2013 г.)

      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 13:29
        +1
        А вообще то у нас при СССР уже было загоризонтная РЛС
      2. Alex_Rarog Офлайн
        Alex_Rarog Сегодня, 13:37
        0
        Некислый такой радар.
      3. Starover_Z Онлайн
        Starover_Z Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: НИКНН
        ТТХ РЛС:

        А какое энегропотребление, чем будут их запитывать ?
        Дугу-2 под Чернобылем должны были запитать от АЭС, а эти "Контейнеры" как ?
    2. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: bouncyhunter
      Хорошая новость для нас и плохая для НАТО

      Прекрасно понимаю и сочувствую полосатым. Как же им не злится на Россию. Они нам и санкции и изоляцию и русофобские провокации и пятую колонну. А мы в ответ "Контейнер" им на подворотничок И теперь, ни один НАТОвский самолет без нашего ведома в европе не взлетит