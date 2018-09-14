Новости

Украинскую армию переобуют в новые летние берцы

16
В ВСУ завершился испытательный процесс в отношении летней армейской обуви. Это так называемые летние берцы, которые фирма-производитель именует треккинговыми ботинками. Испытания этой обуви проводилось военнослужащими 95-й десантной бригады как при повседневной службе, так и при выполнении учебно-боевых задач.

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сообщает, что испытания проводились в течение месяца, и все отзывы военнослужащих принимались во внимание. В результате составлена карта замечаний и предложений, которая ляжет в основу внесения изменений в армейскую обувь.

Демонстрация новой обуви на фоне немытого и некрашеного пола в учебном классе 95-й бригады:
Украинскую армию переобуют в новые летние берцы



Производитель сообщает, что готов полностью закрыть потребности украинской армии в ботинках, которые призваны заменить классические берцы, эксплуатирующиеся военнослужащими на текущий момент.

Новая (предлагаемая) армейская обувь имеет двухслойную подошву с дополнительными элементами из вспененного полиуретана, которые позволяют снизить нагрузку на ногу во время движения. Также подошва имеет «особые элементы для самоочистки от грязи». Объявлено, что на обуви реализована «новая система шнуровки и крючков».

Из презентационного материала:
Дизайн, в основу которого положен ряд простых геометрических форм, в первую очередь несёт техническую нагрузку (защищает от повреждений определенные участки основного материала, формируют «сетку» гексагональной текстуры для обеспечения высокой паро- и воздухопроницаемости с эффектом самоочищения от налипания пластических почв.


О том, сколько средств Минобороны Украины собирается потратить на процесс переобувания армии в «летние берцы», данные не представлены.
Использованы фотографии:
ГУ РСМЗ ЗСУ
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

16 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:20
    +1
    Новая (предлагаемая) армейская обувь имеет двухслойную подошву с дополнительными элементами из вспененного полиуретана, которые позволяют снизить нагрузку на ногу во время движения.

    ... очень пригодиться когда будут убегать, не так сотрётся.... до куева точно добежит, если пуля раньше не догонит... bully
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 13:41
      +1
      Я так понял, что украинскую армию "обуют" а не переобуют...
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Новая (предлагаемая) армейская обувь имеет двухслойную подошву с дополнительными элементами из вспененного полиуретана, которые позволяют снизить нагрузку на ногу во время движения.

      ... очень пригодиться когда будут убегать, не так сотрётся.... до куева точно добежит, если пуля раньше не догонит... bully

      Да хоть в белые тапочки пусть переодевают, нам от этого ни холодно, ни жарко.
  2. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:22
    +3
    Ну и с какого перепугу это берцами стало? Это ботинки а трекинговые или тактические это уже как назовите. Хотя по факту берцы это тоже ботинки. Берцовые.
  3. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 13:23
    +1
    Да ладно на шумеров гнать! Посмотрите во что наших офицеров переодели (повседневная обувь) - этакое гламурное лаковое угрёбище, кроме матов, других отзывов не слышал. Есессно, новая обувь дороже старой. Случайность? Ну- ну...
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:23
    +1
    а в зимние??? не загорами....
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 13:27
      +1
      Масенька. так этож украина! зимние - к лету. есстессно
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 13:30
        +1
        love
        Цитата: роман66
        зимние - к лету. есстессно

        вот нисколько не удивлюсь... wink
  5. saveall Офлайн
    saveall Сегодня, 13:24
    0
    Конечно надо переодеть... А то жарковато как то летом в зимних то ходить.
  6. Керенский Онлайн
    Керенский Сегодня, 13:26
    0
    А кто производитель? Были у меня подобные ботинки, хоть и Китай, а не дешёвые совсем. Про ремонтопригодность лучше промолчу, а вот стирать их постоянно приходилось и за ночь не высыхали.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:36
      +1
      ACADIA купите))) дорого но по моему их даже убить нельзя))) не хотят умирать,хоть ты тресни)))
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: saveall
    Конечно надо переодеть...

    -----------------
    Надо переобуть.
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:33
    +1
    Цитата: Серж Горелый
    Посмотрите во что наших офицеров переодели

    --------------------------
    Я кстати на Золотова посмотрел и только красный тельник подсказал мне, что это российский гвардеец с погонами маршала, а не латинский милисианос. hi
    1. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 13:43
      +1
      Цитата: Altona
      Цитата: Серж Горелый
      Посмотрите во что наших офицеров переодели

      --------------------------
      Я кстати на Золотова посмотрел и только красный тельник подсказал мне, что это российский гвардеец с погонами маршала, а не латинский милисианос. hi

      А это спасибо Сергею Кожеедовичу. Сначала он МЧС в форму пиндо- копов переодел, потом мода дальше пошла. Офицеры в ужасе - ходят слухи, что скоро шеврончики заставят на повседневные рубашки ляпать- а чо, типа майами полис. Введённая офисная форма после 2 стирок превращается в ... Органическое удобрение. На военных моряков смотреть стыдно - толи ЗЭК, толи мент. Одно слово - пиджак одел армию по своим вкусам.
  9. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 13:43
    +1
    Украинскую армию переобуют в новые летние берцы

    Скоро на всех рынках Украины.
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: Серж Горелый
    Одно слово - пиджак одел армию по своим вкусам.

    ---------------------------------
    Немного офтоп, про такой персонаж как Золотов.