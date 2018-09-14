Украинскую армию переобуют в новые летние берцы

Дизайн, в основу которого положен ряд простых геометрических форм, в первую очередь несёт техническую нагрузку (защищает от повреждений определенные участки основного материала, формируют «сетку» гексагональной текстуры для обеспечения высокой паро- и воздухопроницаемости с эффектом самоочищения от налипания пластических почв.

В ВСУ завершился испытательный процесс в отношении летней армейской обуви. Это так называемые летние берцы, которые фирма-производитель именует треккинговыми ботинками. Испытания этой обуви проводилось военнослужащими 95-й десантной бригады как при повседневной службе, так и при выполнении учебно-боевых задач.Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ сообщает, что испытания проводились в течение месяца, и все отзывы военнослужащих принимались во внимание. В результате составлена карта замечаний и предложений, которая ляжет в основу внесения изменений в армейскую обувь.Демонстрация новой обуви на фоне немытого и некрашеного пола в учебном классе 95-й бригады:Производитель сообщает, что готов полностью закрыть потребности украинской армии в ботинках, которые призваны заменить классические берцы, эксплуатирующиеся военнослужащими на текущий момент.Новая (предлагаемая) армейская обувь имеет двухслойную подошву с дополнительными элементами из вспененного полиуретана, которые позволяют снизить нагрузку на ногу во время движения. Также подошва имеет «особые элементы для самоочистки от грязи». Объявлено, что на обуви реализована «новая система шнуровки и крючков».Из презентационного материала:О том, сколько средств Минобороны Украины собирается потратить на процесс переобувания армии в «летние берцы», данные не представлены.