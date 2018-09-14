Американский министр: США имеют право наказывать другие страны

Ответ прост. США вправе посылать сигналы государствам, которые ведут себя не как цивилизованные члены мирового сообщества, что они будут наказаны.

Соединенные Штаты вправе наказывать другие страны за «нецивилизованное» поведение, используя для давления санкции на энергетическую отрасль, передает РИА Новости заявление главы Минэнерго США Рика Перри.Отвечая на вопрос, почему Вашингтон критикуют Москву за якобы использование энергетики как средство давления на страны, при том, что сами США вводят эмбарго на экспорт иранской нефти, министр заявил:По его словам, существует множество способов наказания, и один из них – энергетическая отрасль.На сегодняшний день неприемлема политика Ирана, поэтому Вашингтон послал правительству этой страны очень четкий сигнал: не станете ответственным членом мирового сообщества – «будут санкции, будут последствия», сказал Перри.Напомним, американские власти неоднократно обвиняли Москву в использовании поставок энергоресурсов в Европу как инструмент давления на третьи страны. Сам Перри говорил об этом в четверг на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком.В свою очередь Россия всегда подчеркивает, что газопровод «Северный поток-2», против строительства которого так активно выступают американцы, является не политическим, а чисто коммерческим проектом.