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Американский министр: США имеют право наказывать другие страны

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Соединенные Штаты вправе наказывать другие страны за «нецивилизованное» поведение, используя для давления санкции на энергетическую отрасль, передает РИА Новости заявление главы Минэнерго США Рика Перри.

Американский министр: США имеют право наказывать другие страны


Отвечая на вопрос, почему Вашингтон критикуют Москву за якобы использование энергетики как средство давления на страны, при том, что сами США вводят эмбарго на экспорт иранской нефти, министр заявил:


Ответ прост. США вправе посылать сигналы государствам, которые ведут себя не как цивилизованные члены мирового сообщества, что они будут наказаны.


По его словам, существует множество способов наказания, и один из них – энергетическая отрасль.

На сегодняшний день неприемлема политика Ирана, поэтому Вашингтон послал правительству этой страны очень четкий сигнал: не станете ответственным членом мирового сообщества – «будут санкции, будут последствия», сказал Перри.

Напомним, американские власти неоднократно обвиняли Москву в использовании поставок энергоресурсов в Европу как инструмент давления на третьи страны. Сам Перри говорил об этом в четверг на встрече со своим российским коллегой Александром Новаком.

В свою очередь Россия всегда подчеркивает, что газопровод «Северный поток-2», против строительства которого так активно выступают американцы, является не политическим, а чисто коммерческим проектом.
Использованы фотографии:
http://www.tvc.ru
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4 комментария
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  1. Венд Офлайн
    Венд Сегодня, 13:39
    +2
    О как просто Ну прямо избранные. США уже реально утомили. laughing
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:48
      0
      Если они и избранные, так только сатаной, чтобы в этом мире был филиал ада! !!
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:47
    0
    И тебя трамп тоже рано или поздно выгонит "агент Кремля "!!! wassat Так что учи "Калинку " да вынимай валенки из загашника! !! wassat
  3. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 13:47
    0
    Соединенные Штаты вправе наказывать другие страны за «нецивилизованное»

    "Исключительные" решили вновь напомнить о своей исключительности.