NI: Российский А-100 может доставить "хлопоты" НАТО

Министерство России в скором времени получит на вооружение новые самолеты ДРЛО А-100 "Премьер" вместо А-50, пишет американское издание The National Interest, и они могут доставить "много хлопот НАТО". Серийное производство самолета начнется в 2020-2021 году, уверены в журнале.Как пишет автор издания Дейв Маджумдар, новый российский самолет ДРЛО А-100 значительно улучшен по сравнению со своим предшественником А-50. Базой А-100 послужил модернизированный Ил-76МД-90А, выпускаемый компанией "Авиастар-СП" в России, а не узбекским заводом в Ташкенте. Двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76, также модифицированы крылья и усилено шасси, заявляет Маджумдар. На модернизированном планере установят новую систему гибридного сканирования "Премьер-476", разработанную российской компанией "Вега".Автор уверен, что если все то, о чем заявляют российские создатели А-100 "Премьер" будут воплощены в новом самолете, то у российских ВВС появятся невиданные до этого времени способности по обнаружению воздушных и наземных целей. При этом он отмечает, что в настоящее время сравнить возможности нового российского самолета ДРЛО с американским E-3 Sentry, пока нет, но заявленные характеристики дают повод говорить об определенном преимуществе российского аналога над самолетами НАТО.