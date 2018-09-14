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NI: Российский А-100 может доставить "хлопоты" НАТО

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Министерство России в скором времени получит на вооружение новые самолеты ДРЛО А-100 "Премьер" вместо А-50, пишет американское издание The National Interest, и они могут доставить "много хлопот НАТО". Серийное производство самолета начнется в 2020-2021 году, уверены в журнале.

NI: Российский А-100 может доставить "хлопоты" НАТО


Как пишет автор издания Дейв Маджумдар, новый российский самолет ДРЛО А-100 значительно улучшен по сравнению со своим предшественником А-50. Базой А-100 послужил модернизированный Ил-76МД-90А, выпускаемый компанией "Авиастар-СП" в России, а не узбекским заводом в Ташкенте. Двигатели Д-30КП2 заменят на более мощные и современные ПС-90А-76, также модифицированы крылья и усилено шасси, заявляет Маджумдар. На модернизированном планере установят новую систему гибридного сканирования "Премьер-476", разработанную российской компанией "Вега".


Автор уверен, что если все то, о чем заявляют российские создатели А-100 "Премьер" будут воплощены в новом самолете, то у российских ВВС появятся невиданные до этого времени способности по обнаружению воздушных и наземных целей. При этом он отмечает, что в настоящее время сравнить возможности нового российского самолета ДРЛО с американским E-3 Sentry, пока нет, но заявленные характеристики дают повод говорить об определенном преимуществе российского аналога над самолетами НАТО.
Использованы фотографии:
ТАНТК им. Бериева
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7 комментариев
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  1. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 14:00
    0
    заявленные характеристики дают повод говорить об определенном преимуществе российского аналога над самолетами НАТО.

    Автор статьи не хочет уточнить, сколько" Премьеров" поставлено в ВКС. Болтовня уже достала!
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:06
    -1
    Сейчас "Вестник Мордовии "выступит опровержением, wassat а начальник Генштаба будет удевленно чесать за ухом -кто же им них прав, что Верховному докладывать? ?? wassat
  3. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 14:10
    +3
    Цитата: kapitan92
    сколько" Премьеров" поставлено в ВКС.

    в серию пойдут в 20-х годах
    еще и средства РЭБ на него,тогда матрасов и иже с ними ждет очень не приятный сюрприз...нам бы еще бюджетик как у залуженцев
    1. Zaurbek Офлайн
      Zaurbek Сегодня, 14:18
      0
      Если стоит АФАР, то она и сканирует и может одновременно помехи ставить.
  4. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 14:19
    0
    В РФ еще бы изобразили более компактный АВАКС без тарелки на самолете размерности ССЖ или МС21....
  5. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 14:23
    +9
    А-100 может доставить "хлопоты" НАТО... am
    Первый полёт состоялся 18 ноября 2017 года с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.
    На данный момент Воздушно-космические силы России располагают пятнадцатью самолетами А-50, произведенными еще во время холодной войны, и тремя модернизированными А-50У. Обновленные машины с литерой «У» получили современное оборудование, благодаря которому буквально обрели вторую жизнь. Производитель сообщает, что самолет А-50У может обнаружить бомбардировщик на расстоянии в 650 километров, истребитель — в 300 километров, а бронетанковую колонну — в 250 километров. Однако появление нового летающего радара А-100 позволит удвоить эти цифры....
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:51
      +2
      Александр, как всегда вам от меня за видео +++!!! hi