Мнения

Короткоствол и коррупция

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Имя Ленина, независимо от того, как к нему относишься, невозможно игнорировать, вспоминая историю России, особенно в двадцатом веке. Из всего гигантского набора информации об этом человеке, которая известна на сегодняшний день, моё внимание привлекли следующие факты.



В мемуарах одного из соучеников Ленина ещё по симбирской гимназии есть история о том, что во время выпускных экзаменов гимназисты решили собрать деньги на взятку учителю словесности, дабы он поставил отметки повыше за выпускное сочинение. Когда обратились к гимназисту Ульянову (в будущем — Ленину), то он наотрез отказался сдать свою долю, резко заявив, мол, напишет и без взятки на "отлично". Что и произошло в дальнейшем!


Далее. Во время начала ленинского нэпа в советской России на закрытых заседаниях Политбюро вожди большевиков во главе с Лениным обсуждали возможность легализации и продажи короткоствольного оружия самозащиты для граждан, так как на хорошую правоохранительную систему в стране не было средств, к тому же при невооружённости граждан эта система могла стать слишком дорогой для страны. При этом указывалось на опыт царской России, где гражданский короткоствол был доступен, а чисто уголовная преступность была одной из самых низких в мире.

Ленин в своих трудах времён своей эмиграции в Европу указывал тогда, что в современном цивилизованном обществе уличное хамство и, например, приставания к женщинам на улице часто пресекаются толпой прохожих даже без вмешательства полиции. Но ведь в те времена практически у каждого из этой толпы вполне мог иметься при себе личный короткоствол. Поэтому и психология была соответствующая. Зато недавно одна из французских газет провела эксперимент: днём, в толпе на Елисейских полях в центре Парижа, по заказу этой газеты молодые артисты имитировали нападение и коллективное избиение человека, повторив эту инсценировку несколько раз в разное время, так ведь никто из толпы даже не попытался хоть как-то вмешаться, все делали вид, что ничего не происходит! Сейчас во Франции ношение личного оружия строжайше запрещено, можно только дома хранить.

Опять же, в работах Ленина и в воспоминаниях о нём отражено, что он всегда имел при себе браунинг, который у него изъяли только во время предсмертной болезни — от опасения, как бы не застрелился. Из этих сведений я делаю вывод, что Ленин чисто по-человечески был нормальным мужчиной, воспитанным в традициях подлинной чести и достоинства, хоть и сделался лидером той среды, которая яростно отвергала и ломала эти самые традиции. А когда произошла большевистская революция, то в статьях и указаниях Ленина тут же появились тревожные высказывания о том, что главным врагом и соблазном для коммунистов всех уровней стала даже не контрреволюция, а взятка!! И именно взяточничество и бытовое разложение могут уничтожить все завоевания большевиков, что, кстати, в конце концов и произошло на исходе двадцатого века.

Н-да... Большевики ушли, а коррупция осталась, да ещё так выросла, что и советскую власть впору назад "вертать". А всё почему? Потому что понятие чести у слишком многих людей либо искажено, либо вовсе отсутствует. Слишком много поколений выросло в нашей стране под руководством бесчестных лидеров. И чтобы даже не изжить, а хотя бы начать процесс изживания той грязи, что накопилась в нашем обществе и государстве, мало чисто карательных мер, жизненно необходимы условия и законы, которые бы выдвигали в качестве конкретных руководителей или моральных авторитетов людей, которым коррупция неинтересна просто потому, что они, как гимназист Ленин, и без взяток всего для себя отлично добьются.

Множество людей любой ценой стремятся к деньгам, точнее, к богатству, видя в нём универсальный инструмент, который даст им ощущение полноты жизни и активного участия в ней. Но существует другое человеческое множество. Пример для экономики: приходится впускать мигрантов с иной, часто враждебной культурой, а то и вообще безо всякой культуры. Эти мигранты создают свои анклавы, отказываясь врастать в местное общество и принимать его обычаи, коренных европейцев рассматривают как предмет охоты и презрения. Мигрантская преступность растёт, а полиция, опутанная толерантно-правозащитными законами, постоянно демонстрирует своё бессилие. И несмотря на то, что положение становится уже вопиющим, ничего не меняется, нет даже намёка, что что-то когда-то сможет измениться... Большинство европейцев живёт сегодняшним днём, стремясь добиваться от жизни только сиюминутных радостей, они противятся всему, что хоть как-то мешает им жить подобной жизнью, чувство долга и работа на иную, не личную перспективу им делаются всё более чужды. Вот это я и считаю проявлениями вырожденческой психологии, которую сумели поселить в головах даже биологически нормальных европейцев годы и десятилетия открытой перевоспитательной деятельности со стороны настоящих вырожденцев, допущенных в систему власти и образования с разрешением на распространение и внедрение своих взглядов на жизнь.

К сожалению, похожие перспективы и проявления тоже всё более заметны в России. Нет, у нас, слава богу, пока ещё не воспринимают ЛГБТ как вариант нормы (странно, а почему никто ещё не пытался горбатость объявить вариантом красоты?!), но уже есть и такие поползновения. А главное, слишком много людей в нашей правящей элите считают, что только тщательное подражание современной Европе приведёт Россию к похожему материальному благосостоянию. Не знаю, как кому, а лично мне не хотелось бы, даже имея холодильник, набитый деликатесами, костюмы от "кутюрьёв" и гараж с "поршом бентлиёвым", знать, что моих детей или внуков в детсаде и школе воспитывают открытые геи и лесбиянки с транссексуалами, внушая им, что, при преступном нападении на них или на людей рядом следует постараться убежать, а если не убежишь, то попробовать вступить со сволочами в диалог, если тоже не получится, то выполнить беспрекословно все их требования, дабы выжить любой ценой. Причём в России это может произойти очень быстро, я имею в виду проникновение ЛГБТ в систему. Чёткая закономерность!

Лично для меня в этой закономерности нет ничего неожиданного. Честность — это производная от чести, в фундаменте чести лежит личное достоинство. Каждый нормальный человек с ним рождается, чувствует его сначала инстинктивно, а потом сознательно, дорожит им, старается сберечь и обезопасить. Если сберечь не удаётся, то личность и жизнь человека либо ломаются, либо человек становится подлецом.

В 19-м веке Наполеон первым в мире запретил в армии телесные наказания для солдат, заявив, что порка лишает солдата чести и ему становится не за что сражаться и умирать на "поле чести", так поэтически французы тогда называли поле боя. В результате армия Наполеона сумела подмять своей доблестью всю Европу. А где честь не в чести, где постоянно снижаются возможности для сбережения личного достоинства, там и честности ждать не стоит, ни у народа, ни у верхов общества и государства.

Хочу остановиться на одном аргументе, который всё чаще мелькает в интернетовских спорах со стороны хоплофобов. Ещё не смог получить качественного и развёрнутого ответа с нашей стороны. Хоплофобы постоянно вопрошают нас: мол, чего мы так параноидально боимся, требуя себе личного оружия, нас что, постоянно грабят, избивают, насилуют, убивают? Ну, первый ответ, который лично мне приходит в голову, это юмористическая подковырка в виде встречного вопроса... А если бы так и было, то вы что, сразу бы разрешили личный короткоствол и самозащиту с его помощью? Надеюсь почитать-послушать, как наши оппоненты будут на это отвечать... А если подходить серьёзно, то этот их вопрос самым исчерпывающим образом, практически фундаментально показывает всю непримиримость наших с ними мировоззрений. Да, преступники нападают не каждый день и час, но каждый день и час существует такая опасность, которая многократно усиливается невооружённостью граждан, привлекая и возбуждая наглость негодяев их беззащитностью. Для нормального здорового человека такое положение нетерпимо и унизительно. А для хоплофобов всего лишь повод для призывов положиться на полицию, требовать её усиления и улучшения её работы. Мы же, в отличие от них, понимаем и видим, что к каждому и везде полицейского не приставишь, хотя и есть такие попытки, например, Белоруссия занимает первое место по проценту полиции на душу населения, Россия тоже впереди множества стран по этому показателю. А в результате по уровню убийств и преступности мы прочно держим «лидирующие» позиции в мире, на полицию отвлекаются огромные средства из бюджета и масса молодых здоровяков из экономики, но достойное существование им обеспечить невозможно, поэтому полицейские легко коррумпируются и сами повышают уровень преступности, усиливая таким образом беззащитность граждан. К тому же, когда требуется количество, то невозможно обеспечить качество, и фактически в полицию берут кого попало. К тому же у полиции льготные условия выхода на пенсию…

Продолжение следует…
Автор:
Михаил Гольдреер
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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7 комментариев
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  1. BecmepH Офлайн
    BecmepH Сегодня, 05:47
    +1
    Надо отдать автору должное, опять придумал новые персонажи для пропаганды короткостволов. Но! Опять смешал кровь, го.но и сахар... (Ленин, ЛГБТ, Наполеон). Да и продолжения не хочется. И так всё понятно.
    Минус статье
    1. Per se. Офлайн
      Per se. Сегодня, 06:01
      0
      Цитата: BecmepH
      Надо отдать автору должное
      Да, надо отдать, в очередной раз. "кто о чём, а вшивый о бане", тем более, что и "продолжение следует"... Не поленился Михаил приплести и термин "хоплофоб" (человек, страдающий патологической боязнью оружия), причём, это переносится на всех, кто имеет иное мнение на легализацию короткоствола, включая, как получается, и тех, кто связан с оружием, прошёл вооружённые конфликты, служил в армии. Здесь уже впору самому автору напомнить, что такое паранойя, - "Паранойя – своеобразное нарушение мышления, сопровождающееся формированием сверхценных и бредовых идей при сохранении способности к нормальному логическому мышлению в сферах, не относящихся к предмету бреда или сверхценной идеи". Как всё просто у Гольдреера, дай народу пистолет, и будет нам счастье! Начал с большевиков и Ленина, подвёл к коррупции беспредельной, спел про честь и достоинство... Говорить про коррупцию и кропать заказные статьи от лоббистов, это дорогого стоит.
    2. Titsen Офлайн
      Titsen Сегодня, 07:03
      0
      Смешение вышеперечисленных иградиентов на лицо.

      Но, скорее статья - заказ противников короткоствола.

      Сторонник же не стал все смешивать в кучу!

      Но то, что законодательство менять нужно, и в угоду народа, а его "слугам" - это понятно и без вышенапечатанной статьи.

      Боязнь своего народа - это не только слабость власти, это ее отчаяние от бессилия что изменить на положительное!
  2. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 05:52
    -2
    приставания к женщинам на улице часто пресекаются толпой прохожих даже без вмешательства полиции. Но ведь в те времена практически у каждого из этой толпы вполне мог иметься при себе личный короткоствол. Поэтому и психология была соответствующая. Зато недавно ... никто из толпы даже не попытался хоть как-то вмешаться, все делали вид, что ничего не происходит!

    Автор делает неверные выводы.. Психология была соответствующая не из-за наличия\отсутствия оружия...
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 06:19
      0
      Если Вы знаете , что в башку пулю получите или нож в печень ., у вас правосознание будет очень хорошо развито.
  3. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:18
    +1
    Статья сумбурная. Приплели и Ленина, который запретил короткоствол, и Наполеона, который вообще-то не "всю Европу подмял", и даже не половину (Британия, Швеция, Россия, Австрия, Португалия и Турция не были завоеваны Наполеоном, в Испании же шла своя Отечественная война против французских оккупантов и узурпаторов), и ЛГБТ, которая никакого отношения к "выполняй все требования преступника) не относится.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:57
    0
    Старые песни о главном, часть III....Наша "пестня" хороша начинай с начала и т.д.