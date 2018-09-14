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Производитель рассказал о модернизации Ка-52

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«Вертолеты России» ведут работы по модернизации ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.



Как и все другие вертолеты, выпускаемые объединением, Ка-52 имеют большой модернизационный потенциал, отметили в пресс-службе.


По словам представителей холдинга, нынешние работы направлены на увеличение дальности применения вооружения, а также на то, чтобы унифицировать его с другими типами ударных вертолетов российского производства. О каком конкретно вооружении идет речь, в компании не уточнили.

Кроме того, КА-52 в ходе модернизации будут оснащены «новейшим радиоэлектронным оборудованием» и бортовыми комплексами обороны, добавили в пресс-службе.

В настоящее время «Аллигаторы» имеют на вооружении ракеты «Вихрь-1» противотанкового комплекса «Вихрь-М» с максимальной дальностью поражения 10 км. В прошлом году эти ракеты с бортов Ми-28Н и Ка-52 были успешно применены в Сирии против боевой техники террористических формирований.

Ранее СМИ сообщали, что Ка-52 наряду с другими вертолетами в перспективе будут вооружаться ракетным комплексом «Гермес-А» с дальностью поражения целей уже до 20 километров. По данным из открытых источников, ракета комплекса представляет собой двухступенчатую бикалиберную сверхзвуковую управляемую ракету. Как отмечали эксперты, минусом такой установки является большой вес ракеты. Боеприпас весит более 90 кг, в то время как ПТУР «Вихрь» – в 2 раза легче.
Использованы фотографии:
"Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero/ru
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18 комментариев
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  1. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 14:38
    0
    Про Гермес пять вспомнили!
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 14:49
      -2
      Лучше б надвтулочную РЛС поставили
      1. Zaurbek Офлайн
        Zaurbek Сегодня, 14:50
        +1
        В высоту будет неудобно. Она у Камова по самолетному стоит, вроде.
      2. Wedmak Офлайн
        Wedmak Сегодня, 14:52
        +1
        Это невозможно из-за соосной схемы винтов.
        1. Zaurbek Офлайн
          Zaurbek Сегодня, 14:54
          +1
          Ну, если заморочится то , наверное можно, но высоту конструкции представите себе?
          1. Wedmak Офлайн
            Wedmak Сегодня, 15:01
            0
            Вряд ли даже заморачиваться будут. Ибо сложность конструкции превысит все адекватные нормы.
            Если уж припрет так высовываться из-за препятствий, пригонят Ми-28НМ.
            1. андрей витальевич Офлайн
              андрей витальевич Сегодня, 15:35
              0
              для этого и хотят "унифицировать с другими типами ударных вертолетов",чтобы в связке работали...не плохая новось
              1. Zaurbek Офлайн
                Zaurbek Сегодня, 15:45
                0
                Я вообще не очень понимаю наличие двух тпов вертолетов на вооружении.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:40
    0
    Значит, "Гермес " все же поступит на вооружение! Уже неплохая новость!
  3. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 14:40
    +2
    Пишут что "Гермес-А" имеет дальность поражения до 50 км и его успешно испытывали в Сирии. Если так, то до "Аллигатора" любому другому иностранному вертолёту лет 20 развития.
    1. spirit Онлайн
      spirit Сегодня, 14:46
      +4
      Ключевое слово "пишут", у нас вообще много чего пишут и говорят)если по уровню электроники не будем отставать от апачей последних модификаций уже хорошо
    2. Pivot Офлайн
      Pivot Сегодня, 14:50
      +2
      С трудом вериться, но дай бог чтоб так и было
    3. Alex777 Офлайн
      Alex777 Сегодня, 15:05
      +1
      У Гермеса есть разные модификации. Одна - Гермес-А про которую в статье написали с 20 км дальности. Есть (должна быть) другая (К или С), со 100 км дальностью. И вторая ЕМНИП должна войти в боекомплект Панциря. Когда и если такое случится, Панцирь-М станет очень крутым оружием.
      1. Кукуруза Офлайн
        Кукуруза Сегодня, 16:37
        0
        МОСКВА. ИНТЕРСАКС. На расширенной коллегии Министерства обороны представили новые разработки военно-промышленного комплекса России. Среди них – машина времени, пассажирская ракета, сапоги-скороходы, ковер-самолет и другая волшебная продукция. Все необходимые испытания проведены, готовится запуск массового производства, надо лишь немного подождать.
        Ура , товарищи!
  4. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:22
    +2
    На мой взгляд. Ка-52 лучший ударный вертолет в мире. При модернизации и американский Апач ему не ровня будет.
    1. Кукуруза Офлайн
      Кукуруза Сегодня, 16:31
      0
      Без современных боеприпасов нельзя не просто "лучшим" называть, но даже ставить в ровень с западными аналогами.
  5. Кукуруза Офлайн
    Кукуруза Сегодня, 16:29
    +1
    У "гермеса" есть серьезная нерешенная проблема с ГСН.
    У России серьезные проблемы как с ИК матрицами, так и с системами обработки изображения.
    Именно поэтому "корнет" все еще 2 поколения, и именно он(или на его базе) в первую очередь станет "самонаводящимся", когда вышеперечисленные проблемы будут решены
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:41
      0
      Честно говоря о "гермесе" впервые слышу. Отстаю.