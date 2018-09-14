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Временная передышка. Украина выиграла апелляцию по долгу в 3 млрд

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Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на 3 миллиарда долларов, передает РИА Новости. Принято решение о новом слушании по делу.

Временная передышка. Украина выиграла апелляцию по долгу в 3 млрд


Как сообщает издание, Украина подала жалобу на решение Высокого суда Лондона по долгу России на 3 млрд. долларов, указав четыре довода, оспаривающих факт возвращения денег. Апелляционный суд рассмотрел только один, в котором Украина указывала, что кредит был ей "навязан Россией" и брала она его "под давлением" российской власти, остальные три довода Киева суд, не рассматривая, отклонил. Согласно решению суда, необходимо еще раз более тщательно и детально рассмотреть факт "давления российских властей" в вопросе возвращения 3 млрд. России судом высшей инстанции. .


Министр финансов России Силуанов, прокомментировав данное решение Апелляционного суда, заявил, что данное решение на некоторое время откладывает окончательное разрешение по урегулированию спора между Россией и Украиной. Он добавил, что Россия обратится в Верховный суд Англии для окончательного решения по этому вопросу.

Напоминаем, что в 2013 году Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов. Киев до конца 2015 года выплачивал долг РФ, но затем объявил по нему дефолт. В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, обязав Украину выплатить 3 миллиарда долларов по облигациям, а также купонный платеж в 75 млн долларов и штрафные проценты. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Англии.
Использованы фотографии:
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47 комментариев
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  1. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 14:33
    +7
    Да вы шо, хлопцы? С хохла грошей пытати?
    1. частное лицо Офлайн
      частное лицо Сегодня, 14:45
      +4
      Кто бы сомневался что хохлы выиграют спор, на кону выплаты процентов по долгам МВФ. Россия в очереди в получении долгов от хохлов в самом конце.А потом так развернут в этих самых судах ещё и платить обяжут Россию. Всегда же старший брат платит за младшего а у нас считают их братьями. В семье не без урода.
      1. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 15:14
        -2
        Цитата: частное лицо
        Кто бы сомневался что хохлы выиграют спор
        Зачем тогда подавали? Пару лойеров покормить?
        1. Dashout Онлайн
          Dashout Сегодня, 15:33
          +4
          На мой взгляд, надо уволить и посадить тех наших тихушников-замминистров, кто подготавливали сделку! Кричали по всем каналом - 100% сделка, вернут! И что? 3 миллиарда коту под хвост, а на пенсионной реформе экономим..
        2. частное лицо Офлайн
          частное лицо Сегодня, 16:28
          0
          Попытка не пытка да и оплата услуг адвокатов за счёт налогоплатильщиков.
      2. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 15:36
        +4
        А у нас супер юристы. Что у Грефа, что еще где....по договорам ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА НАШИХ УСЛОВИЯХ- мы всем должны. Круть.
      3. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 15:41
        +2
        Россия в очереди в получении долгов от хохлов в самом конце.

        Не факт. Долг признан суверенным. А такие долги подлежат обязательной выплате и в первую очередь. Суд отклонил 3 довода Украины даже не рассматривая. Это: политический шантаж - не дадим денег, если подпишите ассоциацию с ЕС; подкуп высших должностных лиц - это был не кредит государству, а взятка Президенту за неподписание ассоциации с ЕС; незаконность продажи всего пакета гособлигаций в одни руки - выпущенные гособлигации не были проданы на торгах, а все ушли России. Оставили один - кредит был навязан. Этот довод вряд ли можно доказать и вообще считать обоснованием. По нему могут только по невыплате процентов принять решение. Деньги-то государством Украина были получены! Хотя может быть и как в стокгольмском трибунале придумать что-то вроде "В связи с тяжелым экономическим положением страны" разрешаем долг на отдавать. Хотя с Государственным долгом это сделать гораздо тяжелее.
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 14:49
      +4
      Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины
      Дальше можно не читать, Я думаю Скрипалей хохлы отравили чтобы деньги не отдавать... wassat
    3. gurzuf Офлайн
      gurzuf Сегодня, 15:43
      +2
      Безусловно, денег с хохла не получишь. Но, мы -территориями возьмем wink
  2. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:38
    +6
    все решает высокий суд лондона!так великая россия же презренным англосаксам не подчиняется но идет к ним на суд! рассудите нас лапотников великие лорды
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:49
      0
      Вот и рассудили, что мы кругом и вечно виновны и неправы! !!
    2. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 14:52
      +1
      Смотреть дело и доки надо, может обычная арбитражная оговорка.
    3. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:55
      +2
      Тот суд, который решает межгосударственные споры дискредитировал себя еще раньше.
    4. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 14:57
      +2
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      +2
      все решает высокий суд лондона!

      Ну а чо вы хотели? Крутимся в чужой финансовой системе по чужим правилам.
    5. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 15:47
      0
      все решает высокий суд лондона!

      Что поделать? Такая мировая практика - при заключении договоров о межгосударственных займах, как правило все споры решаются в лондонском суде. Такая у него международная специализация. А стокгольмский суд, например, решает споры по международным "углеводородным" договорам. А швейцарский по межбанковским...
  3. Curbstone 24 Офлайн
    Curbstone 24 Сегодня, 14:39
    +9
    Кто-бы сомневался. Любой адекватный человек понимает, что любой европейский суд вынесет решение в пользу Украины. Независимость европейских судов, это миф. В который верит, только верхушка российского государства. Эти 3 миллиарда не отдадут никогда. А вот Газпром уже активно стригут. А наши продолжают взывать к благоразумию. Позорное явление, которое в очередной раз показывает никчемность нашей внешней политики. И что европа чхать хотела, на все наши потуги
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 15:12
      +1
      Верхушка не верит давно. Оттого и дел бизнес в доллорах вести не хочет. Померанский шпиц тоже наверное, бывает, чихает на овчарку smile На выставке wink
    2. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 15:15
      -3
      Цитата: Curbstone 24
      Независимость европейских судов, это миф. В который верит, только верхушка российского государства.
      А не вы ли её выбирали то?
      1. Curbstone 24 Офлайн
        Curbstone 24 Сегодня, 15:31
        0
        Я не голосовал ни за ВВП, ни за едро. Приходил и портил бюллетень, так как голосовать и не за кого
        1. gurta Онлайн
          gurta Сегодня, 15:38
          0
          Цитата: Curbstone 24
          Я не голосовал ни за ВВП, ни за едро. Приходил и портил бюллетень, так как голосовать и не за кого
          Заявленно 76.65 %. Неужели врут?
  4. Imobile Офлайн
    Imobile Сегодня, 14:41
    +10
    НАХРЕНА ДАВАЛИ??? Да вобще счет 20:0 в вользу Украины уже начинает напрягать, не пора ли нам тренера менять братцы?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 14:51
      0
      Если Вы жене денег давать не будете, долго она Вашей оставаться будет?
      1. фа2998 Онлайн
        фа2998 Сегодня, 15:06
        +4
        Цитата: igorbrsv
        Если Вы жене денег давать не будете, долго она Вашей оставаться будет?

        А Украина наша была? За 20 лет она получила помимо кредитов, скидки, ссуды, заказы на десятки млрд. $, но один вой и матюки от туда летят.Какая то неправильная жена. lol hi
    2. РУСС Онлайн
      РУСС Сегодня, 14:53
      +3
      Цитата: Imobile
      не пора ли нам тренера менять братцы?

      Ещё 6 лет....
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 14:59
        +2
        Цитата: РУСС
        Ещё 6 лет....

        И чо? "Высокий суд" Лондона противоположные решения выносить начнёт? laughing
    3. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: Imobile
      Да вобще счет 20:0 в вользу Украины уже начинает напрягать, не пора ли нам тренера менять братцы?

      Американского? Нет смысла.
  5. ученый Онлайн
    ученый Сегодня, 14:46
    +5
    Похоже Лондон с подачи спонсоров кастрюляголовых хочет ввести новый термин "Насильное обогащение". Вот только его близкий по смыслу термин "Неосновательное обогащение" предполагает ответственность лица который незаконно обогатился за счет другого. .
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:48
    +2
    Ангицкий суд ангожированный, и тут в решении сплошь политика и русофобия! Когда англикосы не изменят решение, Кремлю необходимо будет, во первых, начать массовую депортацию гастбайтеров из укроины назад, с введением виз -платных виз без права работать! Для этого нужно покупать патент на право работать в России, при условии наличия места работы. И во вторых, с переводов гастбайтеров из укроины необходимо уже сейчас начать брать дополнительную пошлину в сумме 5%процентов от суммы перевода, если сумма не привышает 20000 рублей на перевод за месяц! Выше сумма -выше процент!
    1. Imobile Офлайн
      Imobile Сегодня, 14:51
      0
      Ваше предложение глупо, те кто здесь - те немногие, кто не поддерживает политику Украины. Это наш батальон,так сказать, и уничтожать его глупо.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:23
        +1
        lmobile-Здесь столько и таких националистов что гнать их нужно до самой сшы! !
  7. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 14:49
    +4
    Напоминаем, что в 2013 году Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов.
    Получается, это нас Украина заставила, если рассуждать с их точки зрени.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:11
      +2
      Цитата: sabakina
      Получается, это нас Украина заставила, если рассуждать с их точки зрени.

      Хохлы утвеждают что им три лярда насильно всучили. Но потратить их им это не помешало laughing
    2. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:14
      +1
      Цитата: sabakina
      Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов.

      Кстате, они сейчас свои облигации продают в комплекте с конским процентом, ну типа МВФ им кредиты даст и они усе выплатят. Только желающих немного почему-то.
  8. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:53
    +1
    Интересно , а как замотивировано навязывание кредита?
  9. Serhiodjan Офлайн
    Serhiodjan Сегодня, 14:55
    +2
    Тщерт, когда мы уже перестанем судиться в верховных судах наших явных врагов? Пора прекращать эту преступную практику и в будущих договорах судебные тяжбы прописывать в каких-то хотя бы молее ли менее нейтральных странах, например Швейцарии. Или вообще в Московском суде, тем более это ведь кредит - не хочешь не бери, хочешь - изволь если не отдашь судиться в Московском суде.
    1. Макс Отто Офлайн
      Макс Отто Сегодня, 15:43
      0
      тогда, когда для чинуши или зажиточного россиянина поездка в какой-нибудь Магадан станет желаннее чем в Брюссель или в Амстердам. А пока не будет нам счастья.
  10. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 15:05
    +2
    Суть иска Украины состоит в том, что Россия пользуясь тем, что Януковичу никто не хотел давать в долг, якобы силой заставила его взять денег под пониженный процент. Абсурд, конечно, но у англосаксонского суда своя логика. Даже не смотря на то, что евробонды находились в свободной продаже, а других дураков давать Украине под 5% годовых не нашлось. При этом, оказывается, Россия давила через ЕС и МВФ, которые признали сделку состоятельной и одобрили согласно европейского законодательства. Сейчас хохлы еще потребуют компенсации за невыгодную сделку.
  11. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 15:08
    +4
    Статья написана отвратительно. Складывается ощущение, что Украина выиграла у РФ и ничего нам платить не должна, хотя это не так.
    Разъясняю.
    Апелляционный суд не отказал РФ в требованиях. Он не отказал Украине в одном из 4 её требований.

    Проше говоря, он отправил на дело в этой части на новое рассмотрение, где этот вопрос будет более детально изучен и по нему будет принято решение.

    То есть, окончательное разрешение вопроса по существу не состоялось - оно отложено.

    Какое решение - неизвестно. Это и будет выясняться.
    1. Curbstone 24 Офлайн
      Curbstone 24 Сегодня, 15:35
      0
      Его дорассматривать будут вечно. А пеня по стокгольмскому арбитражу, уже капает. И очень нехилая пеня.
      1. Шмель_3 Офлайн
        Шмель_3 Сегодня, 15:50
        0
        Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 15:35
        Нехилая пеня? Уважаемый, я хоть и не Ванга, но могу твердо сказать, ни долга ни пени, Украина России платить не будет! Не тот у нее курс. Первый ,кто заикнется о возврате долга России, будет тут же повешен на "гиляке".
        1. gurta Онлайн
          gurta Сегодня, 16:25
          0
          Цитата: Шмель_3
          Curbstone 24 (Владимир) Сегодня, 15:35
          Нехилая пеня? Уважаемый, я хоть и не Ванга, но могу твердо сказать, ни долга ни пени, Украина России платить не будет! Не тот у нее курс. Первый ,кто заикнется о возврате долга России, будет тут же повешен на "гиляке".
          Проверил. Стокгольмский суд где был, там и остался, и судьи там же и те же. A они не заикались, а открыто сказали. И что?
  12. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:16
    -1
    Цитата: sabakina
    Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов.

    ------------------------
    То есть сердобольный сосед выкупил ваши векселя и закладные, а вы его по мордасам и в суд, такого благодетеля. Лихо. hi Да еще обвинили в том, что он нарочно улучшил ваше благополучие, и не дал вам сесть в долговую яму, чего вы усиленно добивались. crying
  13. БАБА ШУРА Офлайн
    БАБА ШУРА Сегодня, 15:23
    0
    Одна колония спорит с другой, а метрополия поставит точку.
  14. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 15:30
    0
    тут только остается полностью реквизировать все имущество укровермахта на территории РФ без всяких компенсаций их владельцам,особенно в Крыму..лоханки,что ржавеют у причалов на металлолом сдать-хоть какая-то польза...
  15. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:23
    0
    Кошмарный сон,какой-то!
    Устраиваемых судебные тяжбы, в стране,являющейся врагом! am
    Сюр....
  16. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 16:26
    0
    При нынешних отношениях с Англией судиться в английском суде? Дешевле сразу признать себя виновным.
  17. denart50 Онлайн
    denart50 Сегодня, 16:28
    0
    "кредит был ей "навязан Россией" и брала она его "под давлением" российской власти"...

    Ну да, ну да...Так "давила", что мозги у укровласти совсем повылезли...
    Интересно, а МВФ - не давит под мышками (точнее - горло, как удавка) ?... lol