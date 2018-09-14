Временная передышка. Украина выиграла апелляцию по долгу в 3 млрд
Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией на 3 миллиарда долларов, передает РИА Новости. Принято решение о новом слушании по делу.
Как сообщает издание, Украина подала жалобу на решение Высокого суда Лондона по долгу России на 3 млрд. долларов, указав четыре довода, оспаривающих факт возвращения денег. Апелляционный суд рассмотрел только один, в котором Украина указывала, что кредит был ей "навязан Россией" и брала она его "под давлением" российской власти, остальные три довода Киева суд, не рассматривая, отклонил. Согласно решению суда, необходимо еще раз более тщательно и детально рассмотреть факт "давления российских властей" в вопросе возвращения 3 млрд. России судом высшей инстанции. .
Министр финансов России Силуанов, прокомментировав данное решение Апелляционного суда, заявил, что данное решение на некоторое время откладывает окончательное разрешение по урегулированию спора между Россией и Украиной. Он добавил, что Россия обратится в Верховный суд Англии для окончательного решения по этому вопросу.
Напоминаем, что в 2013 году Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов. Киев до конца 2015 года выплачивал долг РФ, но затем объявил по нему дефолт. В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, обязав Украину выплатить 3 миллиарда долларов по облигациям, а также купонный платеж в 75 млн долларов и штрафные проценты. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Англии.
Как сообщает издание, Украина подала жалобу на решение Высокого суда Лондона по долгу России на 3 млрд. долларов, указав четыре довода, оспаривающих факт возвращения денег. Апелляционный суд рассмотрел только один, в котором Украина указывала, что кредит был ей "навязан Россией" и брала она его "под давлением" российской власти, остальные три довода Киева суд, не рассматривая, отклонил. Согласно решению суда, необходимо еще раз более тщательно и детально рассмотреть факт "давления российских властей" в вопросе возвращения 3 млрд. России судом высшей инстанции. .
Министр финансов России Силуанов, прокомментировав данное решение Апелляционного суда, заявил, что данное решение на некоторое время откладывает окончательное разрешение по урегулированию спора между Россией и Украиной. Он добавил, что Россия обратится в Верховный суд Англии для окончательного решения по этому вопросу.
Напоминаем, что в 2013 году Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов. Киев до конца 2015 года выплачивал долг РФ, но затем объявил по нему дефолт. В марте 2017 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу России, обязав Украину выплатить 3 миллиарда долларов по облигациям, а также купонный платеж в 75 млн долларов и штрафные проценты. Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Англии.
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