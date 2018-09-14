Неслыханная щедрость. США окажут Израилю военную помощь на $38 млрд

В конгрессе США утверждён законопроект, который предусматривает оказание среднесрочной военной и военно-технической помощи Израилю. Законопроект предполагает предоставление Израилю такого рода помощи на период 10 лет. При этом сумма финансирования составит 38 млрд долларов. Теперь законопроект ляжет на стол к президенту Трампу, и тот должен будет поставить на нём свою подпись. В то, что обязательно подпишет, не сомневаются ни в США, ни в Израиле.Новый законопроект на самом деле новым не является. Он повторяет документ от 2016 года, который был сформулирован при предыдущем президенте США. В документ, который носит название «акт Иланы Рос-Лейтинен», в частности, говорилось о создании резерва вооружений на общую сумму в 1 млрд долларов, о применении высокоточных боеприпасов против группировки «Хизбалла» и о создании американо-израильской программы по противодействию беспилотникам.Это далеко не первая программа предоставлению Израилю финансовой помощи со стороны США в военной сфере. Ранее Израиль получал от США 3,1 млрд долларов ежегодно, четверть которых конвертировал в национальную валюту для вложения в собственное производство военной техники.Странной выглядит сам факт финансовой помощи Израилю от США. Ведь Израиль позиционирует себя как небедное государство, способное в финансовом плане обеспечивать свою безопасность. Но США решают, что Израилю нужно ещё около 40 млрд долларов в ближайшее десятилетие. С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?