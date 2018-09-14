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Неслыханная щедрость. США окажут Израилю военную помощь на $38 млрд

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В конгрессе США утверждён законопроект, который предусматривает оказание среднесрочной военной и военно-технической помощи Израилю. Законопроект предполагает предоставление Израилю такого рода помощи на период 10 лет. При этом сумма финансирования составит 38 млрд долларов. Теперь законопроект ляжет на стол к президенту Трампу, и тот должен будет поставить на нём свою подпись. В то, что обязательно подпишет, не сомневаются ни в США, ни в Израиле.

Неслыханная щедрость. США окажут Израилю военную помощь на $38 млрд


Новый законопроект на самом деле новым не является. Он повторяет документ от 2016 года, который был сформулирован при предыдущем президенте США. В документ, который носит название «акт Иланы Рос-Лейтинен», в частности, говорилось о создании резерва вооружений на общую сумму в 1 млрд долларов, о применении высокоточных боеприпасов против группировки «Хизбалла» и о создании американо-израильской программы по противодействию беспилотникам.


Это далеко не первая программа предоставлению Израилю финансовой помощи со стороны США в военной сфере. Ранее Израиль получал от США 3,1 млрд долларов ежегодно, четверть которых конвертировал в национальную валюту для вложения в собственное производство военной техники.

Странной выглядит сам факт финансовой помощи Израилю от США. Ведь Израиль позиционирует себя как небедное государство, способное в финансовом плане обеспечивать свою безопасность. Но США решают, что Израилю нужно ещё около 40 млрд долларов в ближайшее десятилетие. С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?
Использованы фотографии:
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35 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:15
    +4
    Скоро США будут позиционировать Израиль как свой "штат" на Ближнем Востоке....евреи сами для этого все делают
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 15:28
      +4
      Не соглашусь: практически все корпорации США так или иначе связаны с евреями. Про мировой сионизм слышали? Израиль имеет возможность лоббировать свои интересы в парламентах разных стран. Именно поэтому
      Израиль позиционирует себя как небедное государство, способное в финансовом плане обеспечивать свою безопасность.

      Около сорока процентов евреев проживают именно в США. Оттуда и любовь, и помощь в создании государства Израиль. Оттуда и поддержка США Израилем...
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 15:32
        +3
        Про мировой сионизм слушал конечно и про всемирный заговор, и про масонов и прочее.....может и так, только в любом раскладе Израиль нам не друг.
        1. bulvas Онлайн
          bulvas Сегодня, 15:35
          +1
          Может, хотят, чтобы Израиль что-нибудь сделал ?

          Например, больше ударов по Сирии, сейчас сложный момент у США в Сирии, помощь не помешает


          А турки чтобы завидовали …


          1. Alexey-74 Офлайн
            Alexey-74 Сегодня, 15:37
            +1
            Штатам необходим твердый союзник на БВ, Турция слишком не предсказуемая...хотят Израиль жандармом сделать а БВ
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 15:43
        0
        Ну и кто тогда в этом случае помогает Израилю? Американские евреи или США без евреев? И в чем смысл военной помощи Израилю? Он в кольце врагов? Его надо срочно спасать?
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 15:55
          0
          И в чем смысл военной помощи Израилю? Он в кольце врагов? Его надо срочно спасать?
          --------------------------------
          Спасать нужно, причём срочно свой 51-й штат.
    2. алексеев Офлайн
      алексеев Сегодня, 15:44
      +1
      Цитата: Alexey-74
      позиционировать Израиль как свой "штат" на Ближнем Востоке....

      Это точно!
      Собственно так уже есть. Единственное отличие Израиля от иных штатов в том, что, из-за израильского лобби в Америке, хвост, в данном случае, часто виляет собакой.
      На ВО это следует непременно учитывать при осмыслении комментариев "сынов израилевых", каковые часто встречаются при обсуждении тем от политики до устройства и эксплуатации БТТ.
      Израиль не в состоянии существовать без всесторонней поддержки Америки, он часть тамошней еврейской общины с большими правами и влиянием на власть в самих США.
    3. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Alexey-74
      Скоро США будут позиционировать Израиль как свой "штат" на Ближнем Востоке....евреи сами для этого все делают

      Твои слова да Б-гу в уши. Но это слишком большая удача, что бы в нее поверить.
  2. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 15:15
    0
    ЦАХАЛ значительно качественней станет...на Ближнем востоке у него достойных соперников нет...
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:19
      +3
      Цитата: Самара_63
      0
      ЦАХАЛ значительно качественней станет.

      Не богохульствуйте - невозможно стать качественнее самого качественного.
      Я думаю что коллеги из Израиля поддержат этот тезис.
      1. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 15:37
        +3
        Дружище, позволь немного поправить:
        Цитата: Серый брат
        качественнее самого качественного.
        эталоннее эталона.
        (Мне так показалось эталоннееwink)
      2. Самара_63 Офлайн
        Самара_63 Сегодня, 15:44
        +1
        Мне с вами не по пути...
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 16:05
          0
          ЦАХАЛ значительно качественней станет...на Ближнем востоке у него достойных соперников нет...
          -------------------------------
          А чем Турция и Иран не соперник? hi
  3. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 15:16
    +4
    Подари соседу ружьё и всю жизнь сможешь продавать ему патроны.
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 15:34
      +1
      Главное потом с соседом не ссориться, а то ведь ружье все-таки))
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 15:38
        +1
        Цитата: Безликий
        а то ведь ружье все-таки))

        Патроны-то ты продаёшь, он с тобой ссориться не станет, а напротив, совета твоего доброго послушает.
  4. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 15:28
    +3
    ...что еще раз говорит о потере штатами влияния в регионе - не на кого больше опереться, сами устроили по всему Ближнему Востоку орды бармалеев, а это, как союзник - не пойдет, с кучей банд не договоришься, махновщина. Подкармливают того, кто еще остался.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:43
      +1
      Цитата: Jerk
      +3
      ...что еще раз говорит о потере штатами влияния в регионе - не на кого больше опереться, сами устроили по всему Ближнему Востоку орды бармалеев,

      У них сауды есть, эмираты - эти сами могут бармалеев в соседних странах набирать по 5 коп. за пучок.
      Полосатые и их бы сожрали, там население разожравшееся, мягонькое, но мешает наличие Ирана.
      Поэтому, используя старые тёрки, они их натравливают друг на друга.
      1. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 16:01
        0
        Не туда думаете. Я как опорный центр в регионе, чтоб бороться с экспансией Китая и России - а вы про бармалеев. Бармалеи как раз типа очагов напряженности они затеяли, да чтоб РФ с Китаем спокойно там не жилось - но палку перегнули. Например сомалийские пираты саудитам как раз нифига не понравились, как и наезд за репарации от саудитов за атаку башен. А какой им Турция теперь союзник? Ага. Бармалеи - расходник, причем сомнительный, Израиль - союзник, причем чем больше должен, тем более верный.
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 16:13
          0
          Цитата: Jerk
          Бармалеи как раз типа очагов напряженност

          Да это мясо простое, такие сейчас в Йемене воюют - со всего Ближнего Востока набрали. Мотивации нет, бегают от каждого чиха, но их много.
          Цитата: Jerk
          А какой им Турция теперь союзник?

          У турков напряги почти со всеми и ничего полезного у них нет, кроме баз военных. Они в этом вертепе мимо кассы, их разве что против России можно настропалить с натяжкою большой.
          Просто американцы, когда свою мясорубку крутят, никогда не смотрят чё там с "союзниками" происходит из-за этого. Сейчас они курдов юзают с подкормкой, а у турок через это неприятности.
          Потом могут и курдов жучить начать и померятся с туречинной, тут как бэ всё динамично.
  5. Правовед Онлайн
    Правовед Сегодня, 15:29
    +1
    Не поможет, доллара уже скоро не будет.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:53
      +3
      Цитата: Правовед
      Не поможет, доллара уже скоро не будет.

      У меня его нет с 2001 года, ваще ни одного. В рублях живу, жду когда ко мне подтянется остальной мир. wassat
  6. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 15:32
    +1
    С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?
    Просто они посмотрели наше кино "Большая перемена". laughing

    3.8 млрд в год. Теперь хохлов очередь плакать?
    1. Masya Masya Офлайн
      Masya Masya Сегодня, 16:04
      0
      Вячеслав, приветик! love
      скорее так... wink
  7. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 15:53
    +2
    О как!!! Израилю с населением 7 млн. человек и территорией в половину Московской области выделят 38 млрд, а Украине с населением в 40 (какони сами говорят) млн. человек и с территорией в 28 раз больше Израиля выделят аж 250 млн!!! laughing
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 15:58
      +3
      Цитата: Barzha
      и с территорией в 28 раз больше Израиля выделят аж 250 млн!!!

      Рачительный хозяин не будет выделять средств больше необходимого, украинская армия и так играючи сдерживает российскую агрессию со всеми её танками, кораблями, самолётами, бригадами спецназа и ядерным оружием - зачем им давать больше?
      1. Barzha Онлайн
        Barzha Сегодня, 16:18
        0
        со всеми её танками, кораблями, самолётами, бригадами спецназа и ядерным оружием

        Вы забыли самое грозное оружие России, с которым имеет дело Украина - это бурятская подводная кавалерия на танках! laughing
        Рачительный хозяин не будет выделять средств больше необходимого

        Это точно. Всё равно разворуют. Сколько не дай! А так, 250 млн, это для США мелочь, 0,04% от всего военного бюджета. У них их собственные генералы больше воруют. А для Пороха, это как значок для пионера! Т.е. СИМВОЛ - "весь Мир с нами!"
  8. mgero Офлайн
    mgero Сегодня, 15:53
    0
    Nastayayshi sayuznik, a ni kak, kak nekotorie !
    Sayuznik.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: mgero
      Sayuznik.

      Хороший хозяин всегда будет другом для своих работников.
  9. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 16:11
    +1
    С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?

    Там взаимовыгодная сделка ...Израиль всегда был дестабилизирующей территроией на БВ и не только!
    Ирак разбомблен и ограблен ,Сирия тоже ! На очереди Иран ..А сауды те вообще не торгуясь оружие скупают от страха ..А если уж лобби еврейское посчитать во всем мире..
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:27
    0
    Укроине сегодня же нужно или войти в состав израиля wassat , или начать судиться с израилем, "по факту присвоения израилем названия израиль без ведома укроины "!!! wassat
  11. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 16:28
    0
    Новый законопроект на самом деле новым не является.
    И это прекрасно. Трамп понимает кто США поддержит, а кто бросит.
  12. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 16:29
    0
    А что за зверь на фото? Тройка?
  13. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 16:54
    0
    В конгрессе США утверждён законопроект оказания среднесрочной военной и военно-технической помощи Израилю на 10 лет. При этом сумма финансирования составит 38 млрд долларов.

    Пин дос ники целенаправленно превращают евреев в "боевых хомячков" БВ, лишь бы только там мир не наступил. sad
    Евреи в Конгрессе лоббируют законы для евреев в Израиле.
    И кто там пищал о вмешательстве России во внутренние дела Пин до сии?