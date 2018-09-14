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Эр-Рияд закупает израильский «купол»

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Власти Саудовской Аравии, закупают израильскую систему ПРО Iron Dome («Железный купол»), что может говорить о сближении позиций двух непримиримых противников в Ближневосточном регионе, пишет издание Eadaily.

Эр-Рияд закупает израильский «купол»


Как сообщили эмиратские СМИ, Эр-Рияд уже заключил контракт с Тель-Авивом на покупку этой оборонительные системы. Ожидается, что поставка элементов системы в страну начнется в декабре текущего года.


По словам осведомленных источников, на начальной стадии переговорного процесса о поставках «Железного купола» представители Израиля были настроены отказать заказчику из-за опасений поставить под угрозу интересы еврейского государства на Ближнем Востоке. Но в это время в качестве посредников в дело вмешались представители Соединенных Штатов.

И после «секретных переговоров в Вашингтоне» правительство Израиля всё же решилось на сделку, сказал один из источников.

По мнению арабских изданий, в случае реализации контракта, первые комплексы, скорее всего, будут размещены на границе с Йеменом, с территории которого в сторону Эр-Рияда периодически стартуют боевые ракеты, запускаемые хуситами.

Отмечается также, что тема продажи «Железного купола» саудитам получила широкий резонанс и в Израиле. Некоторые из местных СМИ утверждают, что компания Rafael Advanced Defense Systems не планирует вступать в коммерческие отношения с Саудовской Аравией.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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21 комментарий
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:23
    +1
    А Израилю слово никто и не давал, США и СА решили уже.....
    1. Alex777 Офлайн
      Alex777 Сегодня, 15:31
      +2
      Иначе саудиты С-400 купят, а янки на это пойтить никак не могут. Вот и нагнули Израиль. hi
      1. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 15:37
        0
        Саудитам дырявый Купол, как раз пригодится, короля вместе с его Альцгеймером защищать wassat А еще на иврите он звучит, как "кипа́т барзе́ль", эдакая борзая ермолка wassat
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 16:46
          0
          Цитата: хрыч
          Саудитам дырявый Купол, как раз пригодится, короля вместе с его Альцгеймером защищать wassat А еще на иврите он звучит, как "кипа́т барзе́ль", эдакая борзая ермолка wassat

          Барзель - железо
          Кипа - в данном контексте купол.
          Насколько он дырявый - не знаю, в 2014 году все ракеты, шедшие на Тель Авив и Рамат Ган были сбиты, чему я сам свидетель.
      2. Vadim851 Онлайн
        Vadim851 Сегодня, 16:25
        0
        Это системы абсолютно разных классов. ЖК от всякой музейной мелочи нужен саудитам, там ракеты древние но при этом мощные летят.
      3. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: Alex777
        Иначе саудиты С-400 купят, а янки на это пойтить никак не могут. Вот и нагнули Израиль. hi

        Никто никуда не едет. Уже опубликовано опровержение Израиля.
    2. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 15:40
      +2
      Чудны дела твои, господи. Еще несколько лет назад, саудиты мечтали уничтожить Израиль, и клялись в этом на Коране. А теперь закупают у евреев оружие
      1. URAL72 Офлайн
        URAL72 Сегодня, 15:53
        +2
        "Они сами продадут нам веревку на которой мы их повесим..."
        Забыли? Зря.
  2. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 15:24
    0
    и тут полосатики вмешались...пока только в качестве посредника..обгадят "купол",и впарят свой "пэтриот" любимым союзничкам...
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:35
      0
      Купол для СА видимо более интересен чем патриот болле старый и менее надёжный. hi
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:42
        +2
        Ранее СА хотела приобрести у РФ С-400, но видимо дядя Сэм "замял" это дело.
      2. андрей витальевич Офлайн
        андрей витальевич Сегодня, 15:43
        +1
        приветствую,Сергей hi ...
        Цитата: Black Sniper
        Купол для СА видимо более интересен чем патриот болле старый и менее надёжный.

        разве это когда-то останавливало "избранных"?..к тому же,уже и отступные шестиконцовым пообещали аж за 30 лярдов в виде "помощи"...да и саудитам не так просто будет договориться с сынами израилевами...не слишком они любят друг-друга
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 15:43
      +1
      впарят свой "пэтриот" любимым союзничкам..
      .
      "пэтриот" у них уже есть, он и обгадился как раз, по этому у них был вариант либо С-400 ну и как оказалось купол... request
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 15:32
    0
    саудиты хотят получить по кумполу laughing
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:38
    +1
    Поставить может и поставят , но поможет ли он учитывая что саудовским воякам не помогает воевать ни один военный наворот ? Да и поставят вариант попроще , да с закладками на всякий случай . А может через Иран сделать заказ (от неизвестных людей) хуситам на части комплекса для продажи (анонимным заказчикам) laughing - в порядке бреда laughing
  5. mvg Онлайн
    mvg Сегодня, 15:43
    -1
    Кто то с пеной у рта (уряпатриоты) говорил о С-400 и контракте на 4 лярда $. lol А к Железной Кастрюли докупят Хец-3 вскоре, вот это ркально.
  6. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 16:04
    +2
    Надеются сауды ,что израильский купол их спасет...Надежда умирает последней !
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:30
    0
    Новость дня и страшный сон сша wassat -израиль срочно покупает у России три полка С400! !!! wassat Трамп от моей шутки заикой станет! !! lol good
  8. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 16:33
    0
    они всё равно не умеют пользоваться новейшим оружием, я не вижу смысла в таких закупках, уж лучше б на эти деньги саудиты открыли у себя технологический университет, хотя о чем это саудиты , они есть саудиты
  9. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 17:02
    0
    Саудовская Аравия и Израиль - военные союзники ? Во истину, кого Боги решили погубить - они лишают разума. Эти два Голема просто одержимы войной и убийствами.
  10. barsuk Онлайн
    barsuk Сегодня, 17:02
    0
    Чего так вооружаются то все? Что-то намечается на ближнем востоке?