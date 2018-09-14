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ВВС США: Самолёты четвёртого поколения больше закупаться не будут

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов отказываются от дальнейших закупок самолетов четвертого поколения даже в усовершенствованном варианте типа истребителей F-15X. Об этом в своем интервью рассказала министр ВВС США Хизер Уилсон, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

ВВС США: Самолёты четвёртого поколения больше закупаться не будут


Согласно слов Уилсон, командование ВВС имеет ограниченный бюджет и может совершать закупки только в рамках него. Сокращать закупки новейшего самолета пятого поколения F-35, чтобы приобрести боевые самолеты четвертого поколения даже в их усовершенствованных версиях, командование ВВС не будет. Она добавила, что это касается и истребителя F-15X, которого компания Boeing презентовал как "оруженосца" для "стелс"-самолетов пятого поколения.


Уилсое пояснила, что в настоящее время летный парк Военно-воздушных сил США на 80% состоит из самолетов четвертого поколения и на 20% - пятого. В перспективе ВВС США должны состоять из соотношения истребителей пятого и четвертого поколения как 50/50, к чему сейчас стремится командование авиации.

Также Уилсон заявила, что американские ВВС не заинтересовал "гибрид" F-22 и F-35, предлагаемый Lockheed Martin. Командование и дальше будет закупать F-35, в потенциале которого уверено.
Использованы фотографии:
defenseone.com
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38 комментариев
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  1. Pivot Офлайн
    Pivot Сегодня, 15:41
    +3
    Здравый подход. Ничего не скажешь.
    1. krot Онлайн
      krot Сегодня, 15:47
      -2
      Что здравого? Четвертое поколение не многим уступает пятому, в особенности 4+ или 4++, а бабла стоят в разы дороже! Они деньги печатают, и им позволительно фигней подобной страдать.
      1. Pivot Офлайн
        Pivot Сегодня, 15:54
        +3
        5е поколение ещё полностью не раскрыло потенциал, а из четвёртого уже все соки выжали.
        1. krot Онлайн
          krot Сегодня, 15:59
          0
          В том то и дело, что пятое поколение вообще сырое.. Там только"нивидимость" и всего то.. А летают эти бочки совем никак (сверхманевренность) По крайней мере в сравнении с четвертым поколением, тем более нашим.
          1. mvg Онлайн
            mvg Сегодня, 16:18
            0
            А летают эти бочки совем никак

            Фу-22 делает все фигуры вышки, что и Су-30 с отклоняемым вектором тяги. И "кобру пугачева" и "купол", более скоростной, ЭПР меньше в сотни раз и с более совершенным радаром. Плюс вооружение поинтересней древних Р-73/77 и Х-31А. Да и по деньгам не так сильно и отличается 5-ое поколение. Ф-15Х вряд ли дешевле Пингвина.
            1. SETTGF Офлайн
              SETTGF Сегодня, 16:37
              0
              mvg! Некрасиво писать неправду по поводу ЭОП Ф-22...
              1. mvg Онлайн
                mvg Сегодня, 16:47
                0
                А где же я соврамши? ЭПР у Су-27/30/35в разных источниках от 3 до 15 м2 (видно с висюльками и без), а у Фу-22 0.01 до 0.001 м2 (да и наши это признают), так что про сотни раз, как раз самое то.
                Например
                // http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/44531/ //
          2. PontiffSulyvahn Офлайн
            PontiffSulyvahn Сегодня, 16:33
            -1
            Скажите, а зачем вам сверхманёвренность? Это чтобы красиво крутиться, падая на землю? Когда непонятно откуда (потому что ваш радар не залочит стелс сотни за 2 км) прилетит ракета.
        2. хрыч Онлайн
          хрыч Сегодня, 16:11
          +2
          Цитата: Pivot
          из четвёртого уже все соки выжали.

          У нас разный подход к поколениям. Снижение радиозаметности лишь один аспект, но ТТХ у нас не приносятся ему в жертву. Пример Су-57. Так или иначе 4 поколение достигло предела реактивной авиации, т.е. по скорости, потолку и пр. Однако ныне появились материалы, выдерживающие даже переход на гиперзвук, поэтому лозунг "Быстрее, сильнее и выше" никто не отменял. РФ движется по этому лозунгу, в частности в крылатых ракетах, сверхзвуковые становятся гиперзвуковыми. Запад до сверхзвуковых не добрался вовсе и опять городит дозвуковые, но уже с уменьшением радиозаметности. Поэтому, когда у нас говорят о новом истребителе в виде Миг-41, то подразумевают увеличение его скорости и потолка, вплоть до работы за атмосферой. Ну и девайсы Мистера Пу, говорят о материалах, выдерживающих гиперзвук, компактной ЯСУ, способной сделать также и самолеты неограниченной дальности и пр., что есть цивилизационное развитие, а кое-кто зациклился и подвергся цивилизационному запору. Спасибо Уфимцеву.
          1. Тибидох Онлайн
            Тибидох Сегодня, 16:20
            0
            Цитата: хрыч
            о материалах, выдерживающих гиперзвук

            Одно дело выдержать, другое назначенный и межремонтный ресурс.
            Цитата: хрыч
            компактной ЯСУ

            А в комплекте свинцовые трусы для летчика. wassat
            Ну а если честно, то стоимость такого самолета будет сравнима со стоимостью Ту-160М2.
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 15:54
        +2
        Цитата: krot
        Что здравого? Четвертое поколение не многим уступает пятому, в особенности 4+ или 4++, а бабла стоят в разы дороже! Они деньги печатают, и им позволительно фигней подобной страдать.

        Это официальная версия наших властей laughing Да нафига нам 5 поколение.. у нас 4 такое же +++++
    2. Старый булка Онлайн
      Старый булка Сегодня, 15:51
      +1
      Очень хороший подход.

      Это очень хорошее решение, правильное, логичное, на первый взгляд.
      А вот спустя некоторое время... когда кол-во аварий увеличится среди рабочих лошадок, и парк ударных начнет сокращаться. Тогда и посмотрим, что заговорят.
      Пингвин неплох, но с F15Х он в разных весовых категориях.
      1. Тибидох Онлайн
        Тибидох Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Старый булка
        Очень хороший подход.

        Вот бы от наших услышать пусть не такое же, но заявление типа "приоритет отдан пятому поколению"... what
      2. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 16:40
        0
        ДА да, я вот прям уже сейчас готов плакать от видео где "пингвин" пытается как А-10 утюжить из пушки бармалеев ))) и в какие трухеля его ЗУ-23 разрывает на вираже laughing laughing laughing
      3. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 16:43
        +1
        Цитата: Старый булка
        Пингвин неплох, но с F15Х он в разных весовых категориях.

        Что тут сказать? Ф15 создавался для завоевания превосходства в воздухе, на данный момент используется как ударный, пингвин выполняет те же функции, возможно и достаточен для данных задач . По топливу пингвин думаю раза в 2 экономичнее, а необходимость нести на одном борту такое количество вооружения как Ф15 думаю бывает не часто, в таких редких случаях можно и пару пингвинов ослать или отдать задачу бомберам. Кроме всего прочего вероятность преодоления ПВО у Ф15 в разы меньше... ну так как то. request
    3. хрыч Онлайн
      хрыч Сегодня, 15:53
      0
      Что можно сказать, замечательные самолеты, достигшие предела реактивной авиации, сходят со сцены ... в США. Шли ноздря в ноздрю с нашими и вот дэза, еще времен заката СССР сработала, аля Уфимцев и Ко, смогли развернуть машину американского, почитай западного авиапрома. Сейчас в чести средненькие по летным характеристикам, хиленькие по БРЛС и с ракетками воздух-воздух малой дальности с полезной нагрузкой, с ограничениями по внутренним размерам бомбового отсека. Одним словом - деградация, ради чудесной невидимости и как насмешка, рядом статья про ЗГРЛС Контейнер, которая видит этих мошенников насквозь wassat
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 16:02
        0
        Цитата: хрыч
        Что можно сказать, замечательные самолеты, достигшие предела реактивной авиации, сходят со сцены ... в США. Шли ноздря в ноздрю с нашими и вот дэза, еще времен заката СССР сработала, аля Уфимцев и Ко, смогли развернуть машину американского, почитай западного авиапрома. Сейчас в чести средненькие по летным характеристикам, хиленькие по БРЛС и с ракетками воздух-воздух малой дальности с полезной нагрузкой, с ограничениями по внутренним размерам бомбового отсека. Одним словом - деградация, ради чудесной невидимости и как насмешка, рядом статья про ЗГРЛС Контейнер, которая видит этих мошенников насквозь wassat

        Да наши ура патриоты очень умны.. А американцы, евреи, в общем пол мира, которые обеспечивают продукцией наших ура патриотов, они да, тупые.. Если пол мира верит в этот самолет, значит он, как минимум не плох.. А что мы знаем про наш самолет 5 поколения.. ? Почему индусы с400 хотят покупать, а из совместного производства т50 вышли?
        1. krot Онлайн
          krot Сегодня, 16:06
          -3
          То-то они до сих пор ссыкуют провести учебные бои между F-22 и нашим СУ 35.. Прикрываясь секретностью самолета, хотя уже его характеристики давно вычислили в Сирии той же))) А просто знают, что облажаются, и их весь мир на смех поднимет!
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 16:11
            +1
            Цитата: krot
            То-то они до сих пор ссыкуют провести учебные бои между F-22 и нашим СУ 35.. Прикрываясь секретностью самолета, хотя уже его характеристики давно вычислили в Сирии той же))) А просто знают, что облажаются, и их весь мир на смех поднимет!

            Это вам Киселев рассказал? Что же за народ у нас.. Вот вы Киселева смотрите, у вас какой марки телевизор? А с утра умываетесь, какой пастой зубы чистите? Трусы на вас и то не нашего производства и стираете вы их в машине, которая то же не нашего производства, комп на котором вы кричите Ура, тоже сделан не у нас и программное обеспечение тоже не наше.. Вы знаете, что самое главное в самолете? Электроника и двигатель.. Вот с электроникой у нас БОЛЬШИЕ проблемы, да и двигатель все еще до ума не довели..
            1. Тибидох Онлайн
              Тибидох Сегодня, 16:38
              0
              Цитата: Svarog
              Вот вы Киселева смотрите, у вас какой марки телевизор?

              Весьма ожидаемый комментарий в статье про американское пятое поколение. laughing
              Цитата: Svarog
              какой пастой зубы чистите?

              Цитата: Svarog
              Трусы на вас

              Вы чего к человеку придрались со своими наводящими вопросами... smile Прям до гола его раздели.

              Ну а по факту Вы в какой-то степени правы, американцы с их долларом, традициями авиастроения, лучшими университетами и мозгами, стекающимися со всего мира, просто не могут сделать барахло. Однако мной периодически одолевает чувство гордости... не за власть придержащих, не за коммандующих... а за наш народ, который в крайне ограниченных условиях способен конкурировать с американцами.
              Да мы все время являемся догоняющими, да у нас последнее время про каждое изделие зачастую необоснованно кричат "неимеющееаналоговвмире". Однако граждан России можно понять - всегда хочется иметь повод для гордости за свою страну. И пускай, к сожалению, ни в экономике, ни в социальной сфере мы успехов не добились, но по части вооружения мы уверенно можем сказать - есть чем ответить!
              Цитата: Svarog
              Вы знаете, что самое главное в самолете?

              Не обделаться! soldier
              1. krot Онлайн
                krot Сегодня, 16:46
                0
                А кто такой Киселев?))) А телек у меня наш, хоть и название по иностранному, как и холодильник, и стиралка, да и пасту зубную предпочитаю отечественную, лесной бальзам называется, хотя есть еще одна, из Тая привез.. отбеливает прекрасно, но эмаль стирает, поэтому главное не частить..)))))
                1. Тибидох Онлайн
                  Тибидох Сегодня, 16:50
                  0
                  Цитата: krot
                  как и холодильник, и стиралка, да и пасту зубную предпочитаю отечественную

                  4:0 в Вашу пользу! good Разгром оппонента.
              2. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 16:52
                +1
                Цитата: Тибидох
                Не обделаться!

                Вот именно.. И с вашим комментарием согласен.. И согласен, что хочется гордиться страной, но не фейками, а реальными достижениями, с которыми у нас все очень скромно. Наше государство стало похоже на цирк, где коперфильды манипулируя сми и играя на патриотических чувствах населения воруют и прикрывают воровство пылью, которую кисилев пускает в глаза населению.
                1. Тибидох Онлайн
                  Тибидох Сегодня, 16:58
                  0
                  Цитата: Svarog
                  И с вашим комментарием согласен..

                  hi
                  Цитата: Svarog
                  воруют и прикрывают воровство пылью

                  Делают ровно то, что народ позволяет.
            2. Мих1974 Офлайн
              Мих1974 Сегодня, 16:44
              -1
              Да какой к писюнам Киселев laughing индусы их на даже экспортных Су-30 МКИ рвут как тузик тряпку, веретли их на болте по полной программе. И это вам не акробатические трюки по авиашоу были, это были как раз полноценные "воздушные операции" по "защите цели" и "атаке на цель". Причем проводились именно групповые бои что бы в полной мере мерикасы "могли показать свое превосходство сетецентричнсоти". Фигушки - индусы их из года в год в говно втаптывают. tongue laughing
        2. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 16:27
          -1
          Цитата: Svarog
          Если пол мира верит в этот самолет, значит он, как минимум не плох.

          Что значит "верит"? Покупают - так и у нас на дорогах кирпичи покупают, отказаться-то себе дороже...
          А насчёт реальных достоинств - пока ещё темна вода в облацех, маловат опыт боевого применения в условиях развитой ПВО (для которых вся его малозаметность и предназначена).
          Так что погодите радоваться за американцев, решение может оказаться как разумным, так и не очень.
          Время покажет.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 16:58
            0
            Цитата: kakvastam
            Что значит "верит"? Покупают - так и у нас на дорогах кирпичи покупают, отказаться-то себе дороже...

            Что то Европа не торопится сланцевый газ у американцев покупать, а самолеты готовы.. Так что кирпичи только у нас покупают, а там фуфло сложно протулить.
            Цитата: kakvastam
            А насчёт реальных достоинств - пока ещё темна вода в облацех, маловат опыт боевого применения в условиях развитой ПВО (для которых вся его малозаметность и предназначена).

            Ключевое, что про достоинства мы так же мало знаем, как и про недостатки..
            Цитата: kakvastam
            Так что погодите радоваться за американцев, решение может оказаться как разумным, так и не очень.

            Я не за американцев радуюсь, я за Россию огорчаюсь..
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:47
    0
    Надо как то помочь облажаться F-35, что бы в мире увидели возможности "невидимой вундервафли"
  3. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 15:47
    -1
    а "старье"союзникам продадут...
    Цитата: Pivot
    +1
    Здравый подход. Ничего не скажешь.

    недонатовцы уже ,наверное,заявки строчат
  4. JonnyT Онлайн
    JonnyT Сегодня, 15:51
    -1
    пральна - даешь больше нелетающих пингвинов в ВВС США.

    Странно конечно ведь было много информации о модернизации штатами самолетов четвертого поколения ф-15 орел до уровня золотой орел как раз для борьбы с российскими сушками и мигами:
    Согласно планам, на модернизацию F-15 Eagle планируется потратить порядка 12 млрд. долларов - компания Boeing должна модернизировать 435 истребителей, продлив срок их службы до 2040 года. Обновлённые самолёты будут поступать на вооружение американской армии в период между 2024 и 2030 годами.

    По словам пресс-секретаря компании Boeing Рэнди Джексона, в ходе модернизации самолёты получат принципиально новые радары, компьютерную систему, технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Кроме того, F-15 вдвое усилят своё вооружение — смогут нести 16 ракет вместо 8".
    а теперь нам говорят что будут только "толстозадые " пингвины наводить ужас на противников НАТО
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 16:28
      +1
      Прекращение закупок не означает отказа от модернизации.
      1. JonnyT Онлайн
        JonnyT Сегодня, 16:54
        0
        Я думаю, что модернизация тоже будет остановлена. Потому что для Ф-15Х она реально глубокая и по цене сопоставима с новым самолетом:
        "Проект модернизации F-15X предполагает усиление конструкции фюзеляжа и крыльев самолета, а также установку новых двигателей. Модернизированный одноместный самолет также предполагается оснастить «стеклянной» кабиной пилота, системой вывода важной информации на нашлемный дисплей, новым компьютером управления полетными заданиями, усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи, новой системой предупреждения о радиолокационном облучении и пусках ракет, а также инфракрасной поисково-следящей системой.

        Технологии малозаметности в обновленной версии боевого самолета использовать не планируется. Предполагаемая стоимость одного боевого самолета составит 95 миллионов долларов"

        Итак что мы имеем - усиление планера, новые движки, новая электроника, новые ракеты и оружие - объем работ обширный и дорогой, а главное делать его будет Боенг
        Видимо данная модернизация отрывает жирный кусок от бюджета, на который претендует производитель пингвинов. Видимо Локхид и Мартин просто купили конгресменов, которые в свою очередь отказались от модернизации в сенате
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:34
      0
      Закупка новых и модернизация старых как бы разные вещи)
  5. Чича сквад Онлайн
    Чича сквад Сегодня, 15:54
    0
    Для нас наверно это хорошая новость. Ф-15, Ф-16 по боевым возможностям на голову превосходят Ф-35. Ф-22 в принципе самолёт отличный, естественно если бы не сумасшедшая цена.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:15
      0
      И в чём же они F 35 и F 22 превосходят - бомбовая нагрузка у пятого больше, что у первого, что у второго - по БРЭО вообще не сравнимые.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:33
    0
    Идите дальше -начните немедленно унечтожать и распродавать весь авиапарк 4го покаления! !Уложитесь до конца этого года! !!
    1. Тибидох Онлайн
      Тибидох Сегодня, 16:43
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      немедленно унечтожать и распродавать

      Так в том и дело, что американцы не будут уничтожать. Они втюхают б/у странам стремящимся или сочувствующим НАТО, а потом еще и на вооружении и обслуживании заработают себе на 5-е поколение.
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Уложитесь до конца этого года! !!

      Низзя. Мексика нападет сразу же.
  9. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 16:47
    0
    По моему тут дело совсем не в поколении.Дело в прожорливости ВПК ,вот от сюда такие цены на новые самолеты,корабли ,авианосцы.Это своеобразная ловушка,ВПК США не выгодно выпускать надежное и дешевое вооружение.,тем более появляются отказы от самолетов,некоторые страны сократили закупки.