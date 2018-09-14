Новости

Росгвардия получит АК «двухсотой серии»

22
Командование Росгвардии закупает первую партию автоматов Калашникова «двухсотой серии», передает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.



Ранее осведомленный источник рассказал агентству, что до конца 2018 года Росгвардия планирует заключить с концерном «Калашников» договор о приобретении первой партии автоматов в количестве около 500 единиц.


Согласно информации, содержащейся на портале госзакупок, силовое ведомство намерено приобрести 476 автоматов Ак-200 и 60 автоматов АК-205. Стоимость предполагаемой сделки не должна превысить 31 млн. рублей. Оружие должно быть поставлено управлению Росгвардии по Удмуртской Республике.

Напомним, укороченный АК-204 калибра 7,62 мм и его 5,45-мм вариант АК-205 впервые были представлены в мае текущего года на выставке передовых технологий правоохранительных органов. Автоматы представляют собой глубоко модернизированную версию АК-74 с учетом наработок по АК-400 и ОКР «Обвес».

То есть, комплект улучшений, предлагаемый «Калашниковым» для строевого оружия, на «двухсотую серию» устанавливается уже на заводе, с подгонкой и доработкой. В том числе телескопический прицел, эргономичная рукоять, две планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Как отмечает издание, автоматы этой серии «Ижмаш» разрабатывал около 10 лет назад, однако работы по проекту были заморожены. Их возобновили лишь в 2015 году.
Использованы фотографии:
https://gunsforum.com
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Государство приобретет сто транспортных самолетов Ил-476
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

22 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 16:13
    +7
    Золотов вооружается не к добру..
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:28
      -1
      А до этого велосипедные войска по вашему с швабрами ходили? Омон собр с рогатками? Спецназ с копьями?
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 16:30
        +3
        Цитата: Бультерьер
        А до этого велосипедные войска по вашему с швабрами ходили? Омон собр с рогатками? Спецназ с копьями?

        К сатисфакции готовится wassat
        1. krot Онлайн
          krot Сегодня, 16:39
          +1
          У Сварога паника))) Думал что они были без оружия)))
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 16:41
            0
            Цитата: krot
            У Сварога паника))) Думал что они были без оружия)))

            + вам за чувство юмора laughing
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 16:50
      -1
      Ну что по этому поводу можно сказать? Кто то получит откат от заказа данной партии, другого не вижу. Первенцы!
      Напомним, укороченный АК-204 калибра 7,62 мм и его 5,45-мм вариант АК-205 впервые были представлены в мае текущего года
      Как будь то другого проверенного оружия нет, тут менеджеры по сбыту нашли покупателя...
  2. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 16:16
    +8
    На охране власть не экономит ..Вторая армия прям по численности и вооружению! Я понимаю ,если бы разрешили свободную продажу оружия ..А то народ только вилами вооружен.
    1. PSih2097 Офлайн
      PSih2097 Сегодня, 16:29
      -3
      Цитата: Панда
      А то народ только вилами вооружен.

      поверьте, пневматика тоже не плохое оружие в случае чего...
      1. Rader Онлайн
        Rader Сегодня, 16:42
        +4
        Цитата: PSih2097
        Цитата: Панда
        А то народ только вилами вооружен.

        поверьте, пневматика тоже не плохое оружие в случае чего...

        Из пневматике, по личному опыту, наиболее эффективным оказались пневматические шланги от тормозной системы МАЗа (прочные и достаточно элостичные) wink
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 16:55
          +1
          Плюс за пневматику! good И да, шланги в одно время шли на ура!
  3. PSih2097 Офлайн
    PSih2097 Сегодня, 16:17
    +4
    Командование Росгвардии закупает первую партию автоматов Калашникова «двухсотой серии»

    ну и не хай... я в случае чего свое предпочтение отдам ковровцам...
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:05
      0
      Ваше право!только экзоскелет не забудьте к нему прикупить. Вес то ого-го!
  4. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 16:34
    +1
    телескопический прицел

    Может все-таки коллиматор? А то как-то тупо на калаш оптику вкручивать. Ну можно и суп вилкой жевать - заодно и похудеешь...
  5. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 16:36
    +3
    Оружие должно быть поставлено управлению Росгвардии по Удмуртской Республике.
    А что, в Удмурской Республике ожидаются протесты/массовые демонстрациибеспорядки? (нужное подчеркнуть).
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 16:44
      +3
      Цитата: sabakina
      Оружие должно быть поставлено управлению Росгвардии по Удмуртской Республике.
      А что, в Удмурской Республике ожидаются протесты/массовые демонстрациибеспорядки? (нужное подчеркнуть).

      Еще несколько подобных выступлений со стороны Золотова и им подобных, то все возможно и не только в Удмуртии.. Он чем то черепа из бандитского Петербурга напомнил..
    2. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 16:57
      0
      В Удмуртию вроде Навальный собирался.....Сказала одна очень осведомленная девушка раннего предпенсионного возраста у подъезда.... hi
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:36
    +3
    Я им кроме травматики ничего другого не доверю, их начальник своим выколбучиванием в соцсетях, показал стране все .
  7. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:45
    +2
    телескопический прицел

    Возможно имелся ввиду колиматорный? what
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 16:58
      0
      Скорее всего имелся ввиду приклад
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: К-50
      телескопический прицел

      Возможно имелся ввиду колиматорный? what

      А может просто оптический? И телескоп, и коллиматор являются ими.
  8. Прим2 Офлайн
    Прим2 Сегодня, 16:48
    +1
    Может всё-таки телескопический приклад а не прицел?Пишут сами не зная чего!
  9. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:02
    0
    Я смотрю "Ижмаш" прям яки стрела!За 10 лет додумался телескопический аж приклад прилепить к "калашу"!И планки Пикатини, куда надо и не надо налепил!Прогресс однако!Боюсь подумать, что они ещё через 10 лет придумают? belay