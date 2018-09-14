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Иран нанёс ракетный удар по северу Ирака

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Министерство обороны Ирана подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о нанесении ракетного удара по северу Ирака. Такого рода информация была опубликована в иракских СМИ в конце прошлой недели, однако в течение нескольких дней официальный Тегеран её не комментировал.

Иран нанёс ракетный удар по северу Ирака


Теперь с комментарием выступил главком КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Мохаммад Али Джафари, сообщив о том, что ракетный удар действительно был. Его нанесли по курдским вооружённым формированиям, которые перед этим обстреляли иранскую территорию.


Джафари заявил, что Ирану известно, кто является автором провокации, в которой курдам была отведена роль пушечного мяса. По словам Джафари, сверхдержаве, которая пытается использовать курдский вопрос для попыток давления на Тегеран, не удастся достичь своих целей.

Нетрудно догадаться, что в Тегеране имеют в виду США, которые пытаются разыгрывать курдскую карту по всему Ближнему Востоку в своих интересах.

Возвращаясь к публикациям в СМИ Ирака – в результате обстрела территории Иракского Курдистана погибли не менее 11 человек, 20 получили ранения. В общей сложности на севере Ирака разорвались 7 ракет. Все погибшие – представители вооружённого крыла так называемой Демократической партии Иранского Курдистана, которые пытаются создать военный союз с иракскими курдами.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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21 комментарий
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  1. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 16:23
    +4
    Гнать нужно американцев оттуда драной мешалкой, пока они 3-ю мировую не развязали ! am angry soldier
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 16:26
      +1
      Не выгнать их не развязав Ⅲ-мировой... Пока нет.
      1. Labrador Онлайн
        Labrador Сегодня, 16:47
        0
        Но легкий лещ от Тегерана во вред точно не пошел :)
    2. Safer Онлайн
      Safer Сегодня, 16:26
      +3
      Цитата: keeper03
      пока они 3-ю мировую не развязали ! am angry soldier

      С этим вы припозднились.
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 16:28
        +1
        Цитата: Safer
        Цитата: keeper03
        пока они 3-ю мировую не развязали ! am angry soldier

        С этим вы припозднились.

        Да уж, по всей видимости она вот вот начнется...
        1. Варага Онлайн
          Варага Сегодня, 16:45
          0
          Она уже идет.
          Но Сирия еще не пала...
    3. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 16:26
      0
      драной мешалкой

      Лучше сцаным веником!!! И чем быстрее, тем дальше! bully
      1. keeper03 Офлайн
        keeper03 Сегодня, 16:34
        +2
        Тогда уже говняными вилами ! Так 100% надёжнее ! wassat good hi
    4. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: keeper03
      Гнать нужно американцев оттуда драной мешалкой, пока они 3-ю мировую не развязали ! am angry soldier

      Да гоним , гоним... все ни как , упираются вот. И они нам гонят, что мы во всем виноваты и мы упираемся. Ну да не волнуйтесь выгоним wink
  2. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 16:28
    +4
    Такое чувство, что скоро на всём земном шарике будут воевать все против всех.
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 16:31
      +4
      А потом, когда пыль осядет, будем выживать - всё против всех.
      ☢ ☣
      1. Панда Онлайн
        Панда Сегодня, 16:37
        +2
        Цитата: Logall
        А потом, когда пыль осядет, будем выживать - всё против всех.
        ☢ ☣

        Думаю до этого поэт не дойдет! Россия пытается противостоять гегемонии США и Израиля . Иран и Турция пока наши союзники в этом опасном предприятии ..А в одиночку мы бы не вытянули.! Не зря недавновстречи были Россия -Турция -Иран.., будем поддерживать друг друга от наглых чертей мировых
      2. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:37
        +3
        Выживем,Дядьки-казачьему роду нет переводу!!! hi
      3. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 16:38
        +2
        Нам, москвичам, это пофигу - нас среди выживших точно не будет laughing Ниче, зато неграм снова придется осваивать север, Африке всяко меньше всех прилетит.
        1. Logall Онлайн
          Logall Сегодня, 16:40
          +2
          Цитата: Jerk
          Нам, москвичам, это пофигу - нас среди выживших точно не будет

          Значит так тому и быть. А мы поборемся. Как написал мой братец:
          Цитата: Jolly oldster sailor
          казачьему роду нет переводу!!!
  3. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 16:32
    +3
    Курдов уже даже Иран мочить начал ..Продались госдепу и Израилю !
  4. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 16:32
    +2
    видео к новости
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:39
    +2
    Иранцы молодцы, что отстаивают свои интересы, так как считают нужным!
  6. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 16:42
    +2
    Зря курды в занозу лезут. если четыре страны начнут их бить со всех сторон, тут никакой ФША не спасёт no . Или руководителям сей нации плевать на своих соплеменников ради пары-другой штук "зелени" на счету? sad what
  7. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 16:44
    +2
    Полностью на стороне с Ирана. Если есть конфликт и где-то рядом маячат пинд-осы, то к гадалке не ходи - воду мутят именно пинд-осы.
    А курды - бараны. Когда поймут, что пинды их "играют в темную", будет уже поздно.
    Прав был М. Каддафи - «Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах.»
  8. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 17:00
    0
    Иран нанёс ракетный удар по северу Ирака
    Чито вы говорите? Одна стана обстреляла другую, с погибшими ни один араболюбитель, ни один араболюбимый не клеймит позором. Где вы арабонесдержанные? Никак светоча Михана ждёте?