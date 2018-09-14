Иран нанёс ракетный удар по северу Ирака

Министерство обороны Ирана подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о нанесении ракетного удара по северу Ирака. Такого рода информация была опубликована в иракских СМИ в конце прошлой недели, однако в течение нескольких дней официальный Тегеран её не комментировал.Теперь с комментарием выступил главком КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Мохаммад Али Джафари, сообщив о том, что ракетный удар действительно был. Его нанесли по курдским вооружённым формированиям, которые перед этим обстреляли иранскую территорию.Джафари заявил, что Ирану известно, кто является автором провокации, в которой курдам была отведена роль пушечного мяса. По словам Джафари, сверхдержаве, которая пытается использовать курдский вопрос для попыток давления на Тегеран, не удастся достичь своих целей.Нетрудно догадаться, что в Тегеране имеют в виду США, которые пытаются разыгрывать курдскую карту по всему Ближнему Востоку в своих интересах.Возвращаясь к публикациям в СМИ Ирака – в результате обстрела территории Иракского Курдистана погибли не менее 11 человек, 20 получили ранения. В общей сложности на севере Ирака разорвались 7 ракет. Все погибшие – представители вооружённого крыла так называемой Демократической партии Иранского Курдистана, которые пытаются создать военный союз с иракскими курдами.